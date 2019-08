Václav Zámečník, trenér Strání B: „Bylo to podobné utkání jako naposledy doma s Jarošovem. Hosté byli v první půli lepší, měli více šancí. Nás několikrát zachránil gólman Mimochodek, který zneškodnil soupeři tři tutovky. Druhá půlka už byla opačná. My jsme převzali iniciativu a začali si vytvářet šance. Kapitán Molota nastřelil břevno, pak neuspěl ani Popelka. Hosté šli do vedení po gólu z rohu, my jsme odpověděli po centru z pravé strany. Konečná remíza je nakonec spravedlivá. Byl to takový tvrdší zápas.“

Branky: 59. Vojtěch Houšť - 53. Petr Hruboš. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

ZÁHOROVICE – DRSLAVICE 0:3 (0:2)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Výsledek i náš výkon ovlivnily hodové slavnosti. Porážka o tři branky je však pro nás hodně krutá. Určitě to neodpovídá průběhu hry. Za bezbrankového stavu jsme neproměnili dvě dobré šance. Pak se utkání začalo vyvíjet ve prospěch hostí, kteří byli fotbalovější. Kromě proměněné penalty a branky Máčaly také nastřelili tyčku a břevno. Utkání z naší strany bylo lepší než ty dvě předchozí, bohužel jsme doplatili na neproměňování šancí. V zápase padly dvě červené karty. Sudí hru trochu pustil, ale hostující hráč byl vyloučen za mluvení a náš Varga za zmaření vyložené brankové příležitosti.“

Branky: 36. Tibor Kňazeje z penalty, 45. Radek Máčala, 67. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Fridrich. Červené karty: 35. Patrik Varga – 29. Přemysl Přecechtěl. Diváci: 87.

BŘEZOVÁ – VLČNOV 0:2 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Jsem obrovsky zklamaný. Klukům nemám co vyčíst. I když kvalita byla na straně Vlčnova, který má obrovsky zkušený mančaft, tak z našeho týmu jsem cítil obrovské nadšení a snahu získat doma nějaké body. Vlčnovu jsme byli naprosto vyrovnaným soupeřem. V prvním poločase jsme měli o jednu šanci víc než hostující mužstvo. Hru jsme měli ve své moci. Klíčové chvíle přišly po hodině hry. Nejprve jsme v 59. minutě měli vyloženou šanci, kterou hosté se štěstím odvrátili nad branku. Vzápětí rozhodčí velmi přísně vyloučil našeho Čaňa. Ani jeden z jeho zákroků, po kterých byl napomínán, nebyli nijak tvrdé. Bohužel sudí ponechal důraznější hru a pak se do toho zamotal. V deseti lidech jsme už kvalitnímu soupeři nedokázali vzdorovat. Hosté dali v závěru dva góly a vyhráli. Nám nepomohl ani gól v 91. minutě, který rozhodčí kvůli ofsajdu neuznal.“

Branky: 74. Jakub Tománek, 82. Jakub Svadbík. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 60. Pavel Čaňo (Březová). Diváci: 130.

PRAKŠICE – BÍLOVICE 3:0 (1:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Do utkání jsme šli bez pěti hráčů základní sestavy. Chyběl nám třeba nejlepší střelec, stoper Dynka, Němeček a další kluci. Na vítězství jsme se více nadřeli než před týdnem v Jarošově, ale jinak jsme soupeře kromě jedné šance v prvním poločase do ničeho dalšího nepustili. Do vedení jsme šli ve 12. minutě po trefě Hlavína. Klíčové chvíle ale přišly až čtvrt hodiny před koncem. Pomohlo nám střídání, kdy další dorostenec Slavíček a nahrál na druhý gól dalšímu mládežníkovi Liškovi. Je pravda, že těžíme z toho, že máme opravdu dobrý dorost. Není problém, když za nás nastoupí třeba čtyři dorostenci v základní sestavě. I tak hrajeme se soupeři vyrovnanou partii. Bílovice ale moc odporu nekladly. I když jsme nepodali optimální výkon, přesto jsme s přehledem zvítězili., Pokud bychom byli kompletní, výsledek by byl jiný.“

Branky: 74. a 78. Radim Liška, 12. Roman Hlavín. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 95.

HUŠTĚNOVICE – JAROŠOV 0:5 (0:3)

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Zápas jsme sice vyhráli, ale pořád máme krizové období a nejsem spokojený s naší hrou. Spousta hráčů je zraněných nebo na dovolených. Sám doufám, že se to zápasem v Huštěnovicích zlomí a začneme fungovat. Věřím, že se kluci doléčí a vrátí z dovolené a začne nám ta kýžená pohoda, co byla předtím. Soupeř má v kádru šikovné hráče, které musím pochválit, ale je potřeba s nimi pracovat. Tři body beru, ale soupeř nám to svými chybami ulehčil.“

Branky: 6., 69. a 87. Martin Jančík, 10. Michal Brim, 36. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 117.

POLEŠOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:4 (1:1)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Tento zápas jsme doma měli jasně vyhrát, ale nezvládli jsme ho. Prvních dvacet minut byli hosté jasně lepší. My jsme nevěděli, co máme hrát. Soupeř si vypracoval šance a po zásluze šel do vedení. Hosté paradoxně po vedoucí brance přestali hrát a my jsme druhou polovinu první půle ovládli. Do přestávky jsme srovnali nejen krok, ale i výsledek. Vyšel nám i vstup do druhé půle. Dvacet minut jsme hráli na soupeřově polovině, ale nebyli jsme schopní dát gól. Naopak Ostrožská Nová Ves nám odskočila na 1:2. Od té doby byli zase hosté lepší a fotbalovější. My jsme za soupeřem zaostali hlavně ve fotbalovém myšlení.“

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi. „Odehráli jsme bojovné utkání. Polešovice nehrály špatně, ale ve 13. minutě dal první branku Voráč, který se trefil po centru Dorušky. Domácí vyrovnali v 32. minutě, kdy se prosadil Fantura. Druhý poločas nás domácí zatlačili, ale hráli jen po šestnáctku. Potom jsme začaly mít víc ze hry my. V 57. minutě dal náš vedoucí gól Kreisel. Potom jsme měli několik gólovek, ale třetí branky jsme se dočkali až v 73. minutě, kdy dál gól Petratur. Domácí ještě vstřelili kontaktní branku a v závěru se snažili o vyrovnání. Klid nám dodal až v nastaveném čase Jurásek.“

Branky: 32. Tomáš Fantura, 83. Tomáš Ficek - 13. Martin Voráč, 57. Rostislav Kreisl, 73. Dennis Petratur, 92. David Jurásek. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 120.

TOPOLNÁ – NEZDENICE 6:0 (4:0)

Roman Leitner, trenér Topolné: „Výsledek je jednoznačný. Nezdenice jsme nepustily téměř k ničemu. Hráli jsme náročný nátlakový fotbal, který v okresním přeboru nikdo jiný nepraktikuje. Kluci jsou velmi dobře fyzicky připravení. Zápas rozhodl začátek. Do dvacáté minuty jsme vedli 2:0 a ve zbytku první půle jsme přidali další dvě branky. Druhý poločas se spíš dohrával. Po celých devadesát minut jsme drželi balon na svých kopačkách. Z čeho mám největší radost je fakt, že kluci přenesli do zápasu věci, které trénujeme. Mám na mysli gól na 1:0 a pak signál z rohu, po kterém zvyšoval Belej na 5:0. Ke vší úctě k soupeři neměl u nás takřka nic.“

Branky: 21. a 34. Adam Lapčík, 19. Petr Haša, 40. Jakub Foltýn z penalty, 78. Jan Belej, 86. Lukáš Kamočai z penalty. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 112.

1. Topolná 3 3 0 0 16:1 9

2. Vlčnov 3 3 0 0 12:2 9

3. Prakšice 3 3 0 0 13:4 9

4. O. N. Ves 3 2 0 1 9:5 6

5. Drslavice 3 2 0 1 8:6 6

6. Strání B 3 1 2 0 7:3 5

7. Březová 3 1 1 1 6:4 4

8. Jarošov 3 1 1 1 9:9 4

9. Polešovice 3 1 0 2 5:9 3

10. Nezdenice 3 1 0 2 4:11 3

11. Kněžpole 3 0 2 1 4:6 2

12. Záhorovice 3 0 0 3 3:13 0

13. Bílovice 3 0 0 3 1:12 0

14. Huštěnovice 3 0 0 3 1:13 0