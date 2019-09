Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Odehráli jsme bojovný zápas plný branek. Ve 32. minutě jsme vedli 3:0, přesto Prakšice do poločasu Prakšice daly dva góly a výsledek snížily. Ve druhém poločase nás hosté patnáct minut přehrávali, ale jen po šestnáctku. Pak začal úřadovat Petratur, který odehrál výborný zápas. Dal tři góly a na další dva nahrál. Konečně jsme proměnili skoro všechny šance, co jsme měli. Pochvala všem hráčům, kteří nevypustili žádný souboj. Vybojovali jsme další důležité tři body.“

Branky: 9., 82 a 89. Dennis Petratur, 16. Martin Zálešák, 32. a 75. Rostislav Kreisl - 34. Radim Sukup, 40. Jakub Vráblík, 83. Radim Liška. Rozhodčí: Martykán. Červená karta: 80. Jakub Vráblík (Prakšice). Diváci: 95.

KNĚŽPOLE – JAROŠOV 0:5 (0:1)

Filip Hančík, trenér Kněžpole: „V prvním poločase jsme měli tři šance. Jednu tutovku, další dvě vyložené. Bohužel jsme žádnou z nich nedali. Naopak po individuální hrubce obránce, který pouštěl míč do autu a hostující útočník balon získal a dal gól, jsme prohrávali 0:1. První poločas byl pro nás smolný. Ve druhé půli už se projevila kvalita některých jarošovských hráčů, kteří rozhodli i tom, že skóre narostlo až na děsivých 0:5. Tomuto výsledku ale hra v žádném případě neodpovídala. Po většinu času se hrálo mezi šestnáctkami. Soupeři jsme vyložené šance nabídli vlastním nedůrazem, což rozhodlo.“

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Můžu říct, že soupeř byl na nás v první půli dobře připravený. Jsem rád, že jsme tlak v první půli ustáli a neinkasovali žádnou branku. Do druhé půle jsme změnili taktiku, což nám vyšlo na sto procent. A to, že jsme zabezpečili obranu a hráli na rychlé brejky, s čímž si soupeř nevěděl rady. Za to děkuji svým hráčům! Kněžpole v dalších zápasech bude zcela jistě bodovat, protože má dobré mužstvo. Z mého pohledu to byl dobrý zápas.“

Branky: 17, 64. a 82. Marek Stojaspal, 56. a 74. Filip Příplata. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

DRSLAVICE – STRÁNÍ B 2:0 (0:0)

Přemysl Přecechtěl, trenér Drslavic: „Narazili jsme na těžkého soupeře. Nečekali jsme, že béčko Strání bude až tak dobré. Celý druhý poločas nás hosté přehrávali. Byli lepší, nastřelili břevno, jednu střelu zázračným způsobem zneškodnil náš brankář. Opravdu jsme měli i štěstí. Určitě nevyhrál lepší. My jsme si v první půli vypracovali jednu šanci, ale Pijáček sám před prázdnou brankou přestřelil. Rozhodnutí padlo až po přestávce. Nejprve Rezek utekl po pravé straně, odcentrovala a Flasar nekompromisní zavěsil. Pak Pijáček dva metry před šestnáctkou vymotal dva hráče soupeře a krásnou střelou do šibenice upravil na 2:0. Jsme spokojení. Nejen s tím, že jsme vyhráli, ale že nás bylo konečně dost.“

Branky: 76. Bronislav Flasar, 81. Lukáš Pijáček. Rozhodčí: Pindeš. Diváci: 60.

NEZDENICE – BŘEZOVÁ 1:3 (0:2)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Syn dříve hrával právě v Nezdenicích, kam jsem se na něj jezdil dívat na každý zápas, takže všechny hráče soupeře jsem měl do písmene zmapované. Už v pátek na tréninku jsme se na soupeře poctivě připravovali, což nám ohromně pomohlo. Využili jsme všechny slabiny a chyby domácích hráčů, kteří po technické stránce nejsou tak zdatní jako ti naši. Nezdenice pouze nakopávaly dlouhé balony dopředu, které jsme eliminovali a z rychlých brejků stříleli góly. První branku jsme dali po standardní situaci. Za stavu 2:0 i 3:0 jsme šli třikrát sami na brankáře. Soupeř v závěru snížil po rohovém kopu, ale na zvrat neměl. Naše vítězství je naprosto zasloužené. Hráči konečně splnili všechno, co jsme si řekli.“

Branky: 77. Marek Kolínek - 39. a 74. David Pomajbík, 5. Denis Laga. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 83.

ZÁHOROVICE – POLEŠOVICE 4:0 (2:0)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „I když výsledek hovoří jasně pro nás, Polešovice nebyly jednoduchým soupeřem. V prvním poločase byla na klucích znát nervozita z důležitosti utkání. Věděli jsme, že teď nás čekají týmy ze spodní část tabulky, takže nutně potřebujeme bodovat. Nevěděli jsme, jaká bude konfrontace. Až si kluci soupeře osahali a zjistili, že s ním jde hrát fotbal, začali si víc věřit. Ve druhém poločase jsme byli více na míči. Ale celkově to nebylo moc pohledné utkání. Předtím jsme hráli lépe, ale zase jsme prohráli. Tentokrát účel světil prostředky. Všechny góly jsme dali ze hry. Hosté zase měli nebezpečné standardní situace a dlouhé auty, ze kterých hodně těžili. Opět jsme se dopustili dvou tří individuálních chyb. Naštěstí je hosté nepotrestali, což se nám vymstilo v předcházejících zápasech. Zatímco v minulých utkáních jsme kvůli absencím neustále měnili sestavu, teď jsme byli skoro kompletní.“

Branky: 40. a 61. Tomáš Kročil, 24. Marian Varga, 70. Lubomír Holík. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 105.

VLČNOV – HUŠTĚNOVICE 2:0 (1:0)

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „K další výhře nám pomohl výborný začátek. Už v páté minutě jsem přihrávkou mezi obránce vyslal Pešla a ten střelou k tyči otevřel skóre. Za chvíli trefil Stojaspal břevno. Huštěnovice postupem času vyrovnaly hru, ale výraznější šanci neměly. Ve zbytku první půle se nic zajímavého nedělo. Hosté byli blízko vyrovnání na začátku druhé půle, kdy nastřelili břevno. V tu chvíli jsme měli velké štěstí. Definitivně nás uklidnil Fibichr, který po centru Kužely zvýšil na 2:0. Závěr už přinesl pouze dvě červené karty pro hostující hráče. Sice to vypadá blbě, ale nijak vyhrocené to nebylo. Oba byli fauly. Hostující brankář Hrdina fauloval u rohového praporku Fibichra, který mohli přihrávat před prázdnou branku, ale vyloučení bylo dost přísné. Celkově jsme spokojení. Teď jedeme do Jarošova. Až tam se ukáže, jak na tom jsme.“

Branky: 5. Adam Pešl, 71. Jan Fibichr. Rozhodčí: Pindeš. Červené karty: 82. Marek Střítecký, 86. Denis Hrdina (oba Huštěnovice). Diváci: 95.

BÍLOVICE – TOPOLNÁ 0:3 (0:2)

Jan Zlámal, útočník Bílovic: „Porážka 0:3 je pro nás krutá. Hráli jsme dobře, bohužel nás srážejí individuální chyby a nemůžeme se prosadit v útoku. Hosté byli k poražení. Prohrané derby mrzí o to víc.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Spokojený jsem pouze s výhrou a čistým kontem. Výkon se mi ale moc nelíbil. Jsem zklamaný, jak jsme utkání odehráli. Bohužel jsme se přizpůsobili hře domácích, kteří nic neměli a jenom nakopávali balony dopředu. My jsme nebyli schopní si dát dvě tři přesné přihrávky. Kvalitou jsme měli domácí tým převyšovat. Bohužel hřiště bylo v katastrofickém stavu. Vím, že bylo pro oba týmy stejné, ale nám dělal terén větší problémy, protože máme techničtější mančaft. Honza Foltýn hned v první minutě šel sám na gólmana a nedal. Tak jsem mu řekl, že jestli nedá tři branky, půjde zpátky domů pěšky. Jsem moc rád, že mě poslechl. Poprvé se trefil po dlouhém nákopu za obranu, další dva góly dal po rohu. Snad mu střelecká forma vydrží.“

Branky: 10., 43. a 85. Jan Foltýn. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 320.

1. Vlčnov 6 6 0 0 20:5 18

2. Topolná 6 5 0 1 23:6 15

3. O. N. Ves 6 5 0 1 22:10 15

4. Drslavice 6 5 0 1 14:6 15

5. Jarošov 6 4 1 1 25:9 13

6. Prakšice 6 4 0 2 22:14 12

7. Nezdenice 6 3 0 3 13:18 9

8. Březová 6 2 1 3 10:10 7

9. Strání B 6 1 2 3 10:12 5

10. Záhorovice 6 1 0 5 9:20 3

11. Polešovice 6 1 0 5 9:20 3

12. Bílovice 6 1 0 5 5:25 3

13. Kněžpole 5 0 2 3 5:16 2

14. Huštěnovice 5 0 0 5 3:19 0