Roman Leitner, trenér Topolné: „Musím pochválit Jarošov. Přehrál nás po všech směrem. Domácí vyhrávali osobní souboje, byli důraznější, bojovnější. Vyhráli zcela zaslouženě. Mě mrzí výkon některých hráčů, kteří nenaplnili očekávání, proto jsem je už o poločase střídal. Naopak musím pochválit gólmana Poláška, který mužstvo podržel a zabránil dalším brankám.“

Branky: 43. a 82. Martin Jančík, 34. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 268.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – BŘEZOVÁ 3:1 (1:0)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Proti Březové jsme konečně nastoupili v plné sestavě. Celý zápas jsme byli lepší. Výborně nám fungovala obrana, která nepustila hosty ani do jedné šance. Do vedení jsme šli ve 33. minutě, kdy si po rohu na balon naskočil Marek Szabó. V první půli jsme ještě měli několik šancí, ale do kabin jsme šli s vedením 1:0. Druhý poločas jsme začali zase několika šancemi, ale až v 58. minutě po rohu dál gól Jurásek. Potom Březová úplně odešla, vůbec se jí nedařilo. V 85. minutě přidal třetí gól Zálešák. Hosté se prosadili až v závěru, kdy si pro penaltu zkušeně došel Pomajbík. Pokutový kop proměnil Šmíd. Naše výhra je zasloužená.“

Branky: 33. Marek Szabo, 58. David Jurásek, 85. Martin Zálešák - 88. Martin Šmíd z penalty. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 40.

DRSLAVICE – POLEŠOVICE 2:0 (1:0)

Přemysl Přecechtěl, trenér Drslavic: „Pro nás bylo ze všeho nejdůležitější poskládat dohromady jedenáctku fotbalistů. I se mnou nás bylo akorát jedenáct. Zbytek mužstva byl na dovolené a různých oslavách. Důležitý byl první gól, který jsem dal v 19. minutě já. Hned po poločase Kňazeje zvýšil na 2:0. Ve zbytku utkání jsme mohli véedení navýšit. Jenom Flasar šel snad osmkrát sám na hostujícího gólmana, ale branku nedal. Polešovice byly celkem bezzubé. Hosté měli pár střel, nebezpečí hrozilo pouze po dlouhých autech. Vyloženou šanci ale neměli. Na to, v jaké jsme nastupovali sestavě se dvěma padesátníky, musíme být spokojení.“

Branky: 19. Přemysl Přecechtěl, 49. Tibor Kňazeje. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 53.

BÍLOVICE – HUŠTĚNOVICE 4:2 (3:0)

Jan Zlámal, útočník Bílovic: „Již od začátku bylo poznat, že to bude těžký zápas, jelikož oba týmy byly bez bodu a nikdo nechtěl znovu prohrát. Hra byla v prvním poločase vyrovnaná s tím rozdílem, že nám se podařilo proměnit šance a skórovat. Nás několikrát podržel brankář Mikuláš Valeš, hoste dvakrát během zápasu trefili břevno. Ve druhém poločase byli aktivnější hosté, kteří snížili výsledek na 3:2. My už jsme se začali strachovat, poté byly šance na obou stranách. Huštěnovice klidně mohly vyrovnat, my jsme naopak mohli několikrát náskok zvýšit, až se nám to konečně podařilo v 88. minutě. Branka na 4:2 hosty položila. Jinak to byl bojovný zápas. Nám kvůli pouti chybělo hodně hráčů, proto musel nastoupit i Strapina, který nakonec dal i gól.“

Branky: 10. David Mikšaník, 18. Erik Semela, 42. Roman Strapina, 88. Jan Zlámal - 51. Marek Střítecký, 61. Petr Kanyza. Rozhodčí: Zámečník. Diváci: 87.

KNĚŽPOLE – PRAKŠICE 1:5 (1:1)

Filip Hančík, trenér Kněžpole: „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Už ve 4. minutě jsme se ujali vedení. Potom se ale hra vyrovnala a iniciativu začal přebírat soupeř, který byl aktivnější, dynamičtější, bojovnější. Z toho pramenila vyrovnávací branka. Hosté měli v první půli ještě jednu tutovku, kterou náš gólman na brankové čáře reflexivním zákrokem parádně vytáhl. Druhá půle začala stejně jako první. Byli jsme aktivní a dostávali se k soupeřově brance a do zakončení. Následně ale Prakšice znovu převzaly iniciativu a z rychlých brejků nám dávaly branky. Hosté potvrdili svoji kvalitu v útoku, což dokazuje jejich skóre. Prakšice si zaslouženě odvezly všechny body, i když výsledek je pro nás krutý.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „První poločas byl hodně vyrovnaný. Soupeř hrál velmi důrazně. Nedal nám moc šancí ani prostoru. Domácí k nám velice důrazně dostupovali, každý souboj byl v úmorném vedru náročný. My jsme se zahřívali trošku pomaleji. Soupeř nás v určitých fázích přehrával. Ve druhém poločase se ale zlomilo. Domácí fyzicky odpadli a s narůstajícím skóre jsme útočili ve více lidech a mohli přidat další dva góly. Jsem rád, že kluci vydrželi hrát celý zápas. Výhra je zasloužená.“

Branky: 4. Adam Maršálek - 27. a 79. Radim Sukup, 52. a 72. Jonáš Kočica, 68. Josef Hořínek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 85.

NEZDENICE – ZÁHOROVICE 3:0 (1:0)

Libor Kolínek, sekretář klubu SK Nezdenice: „Bylo to klasické derby. Dlouho se čekalo na první gól. Jinak hra na obě strany byla v první půli špatná. Diváci se neměli na co dívat. Utkání bylo hodně nervózní. My jsme byli trošičku fotbalovější. Ve druhém poločase jsme měli navrch, ale neproměnili jsme nějaké šance a trápili se. Záhorovice měly jednu vážnější příležitost, kterou za stavu 1:0 chytil brankář. Odpor soupeře zlomil pěknou hlavičkou Šašinka. V závěru jsme šli čtyřkrát sami na brankáře, trefili i tyčku. Jinak pro fanoušky to nebyl moc koukatelný zápas. Přišla celkem pěkná návštěva. Kulisa byla bouřlivá, utkání bylo napínavé až do konce. My jsme rádi, že body zůstali doma, takže jsme spokojení:“

Branky: 45. Ladislav Salvet, 89. Oldřich Šašinka, 90. Lukáš Lebánek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 110.

VLČNOV – STRÁNÍ B 3:2 (1:0)

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Začátek byl z naší strany dobrý. Soupeře jsme v úvodu střetnutí přišpendili před jeho branku a podařilo se nám dát ze standardní situace vedoucí gól. Jinak hosté se brzy zvedli a hráli opravdu dobře. Nastřelili tyčku a břevno. Zaslouženého vyrovnání se dočkali až ve druhé půli, kdy proměnili správně nařízenou penaltu. My jsme po obdržené brance zabrali a po centru Pešla na Fibichra, který se prosadil hlavou, jsme šli znovu do vedení. Pak se z dorážky prosadil Činčala a bylo to 3:1. Rozhodnuto ale nebylo. Strání nás zatlačilo a střelou z dvaceti metrů výsledek snížilo. Náskok už jsme ale nepustili. Pro nás to byl náročný zápas. Narazili jsme zatím na nejtěžšího soupeře. Měli jsme i pořádnou dávku štěstí. Ve zbytku podzimu se musíme obejít bez hokejisty Matějíčka, který zamířil do zahraničí. Už bez něho nastoupíme k důležitému zápasu s Prakšicemi.“

Branky: 16. Michal Mikulec, 66. Jan Fibichr, 72. Václav Činčala - 59. Jakub Motola z penalty, 83. Patrik Havlík. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 70.

1. Prakšice 4 4 0 0 18:5 12

2. Vlčnov 4 4 0 0 15:4 12

3. Topolná 4 3 0 1 16:4 9

4. O. N. Ves 4 3 0 1 12:6 9

5. Drslavice 4 3 0 1 10:6 9

6. Jarošov 4 2 1 1 12:9 7

7. Nezdenice 4 2 0 2 7:11 6

8. Strání B 4 1 2 1 9:6 5

9. Březová 4 1 1 2 7:7 4

10. Polešovice 4 1 0 3 5:11 3

11. Bílovice 4 1 0 3 5:14 3

12. Kněžpole 4 0 2 2 5:11 2

13. Záhorovice 4 0 0 4 3:16 0

14. Huštěnovice 4 0 0 4 3:17 0