JALUBÍ – BABICE 3:3 (1:1)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Do zápasu jsem šli stejně jako soupeř samozřejmě s tím, že chceme vyhrát, nakonec jsou zklamaný oba tábory. Soupeř byl kvalitní na balonu, je jeden z těch nejlepších v soutěži. Hlavně Horsák s Válkem jsou někde jinde než ostatní, v této třídě nemají co dělat. Právě na těchto borcích celá hra Babic stojí, my spíš spoléháme na kolektivní pojetí a brejky. Jeden nám vyšel v 10. minutě, kdy po krásném centru skóroval do prázdné brány Blaha. Po nedorozumění na polovině hřiště, kde jsme zbytečně ztratili balon, hostující po šlamastyce v naší šestnáctce a několika odrazech propálil vše a srovnal na 1:1. Babice druhý poločas začaly dobře, ale my jsme z penalty šli zase do vedení. V 64. minutě jsme přidali třetí gól a v tu chvíli to vypadalo, že utkání zvládneme. Babice ale v závěru všechno vsadily na ofenzivu, vrhly se do útoku. My jsme se bohužel nechali zatlačit. Bylo to divoké, hrálo se nahoru, dolů a my nakonec dvakrát inkasovali a zápas skončil 3:3. Diváci ale viděli hezký fotbal se spoustou branek a šancí, konečná remíza je asi spravedlivá. Hosté byli kvalitnější na míči, my hrozili z brejků. Pro nás nakonec dobrý bod, i když jsme chtěli samozřejmě tři. Na konec podzimu čekáme už dlouho. Střed tabulky je sice hezký, ale před třináctým Bánovem máme jenom čtyřbodový polštář, což není moc na vyskakování, na druhé straně na špici tabulky je to stejně daleko, takže spíše vzhlížíme k jaru s tím, že se dají kluci zdravotně dohromady a budeme předvádět ještě lepší výkony. Dva roky se nám zranění vyhýbaly, teď se nám to sesypalo.“

Tomáš Stýskal, trenér Babice: „I když jsme po celý zápas byli herně lepším týmem, po většinu času jsme prohrávali. Soupeř byl efektivní, trestal nás z brejkových situací. Byli jsme fotbalovější, ale neproměnili jsme šance. Až za stavu 1:3 jsme zabrali a urvali alespoň bod, který musíme brát. V závěru jsme sahali po výhře, dokonce jsme dali čtvrtý gól, který nám rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. Pak jsme tam měli ještě jednu šanci. Herně sice v soutěži patříme k tomu lepšímu. Jsme ti, co hrají, ale soupeři nás většinou trestají z brejků. S podzimem ale musíme být spokojení. Na to kolikrát jsme se sešli, je to ještě dobré.“

Branky: 11. David Blaha, 49. Martin Večeřa z penalty, 64. Aleš Dobiáš - 35. Roman Bilavčík, 79. Milan Válek, 88. Marek Maňásek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 199.