Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Jsme zklamaní. Za stavu 3:0 jsem si myslel, že výsledek, který ale byl nezasloužený, udržíme a zápas zvládneme. Prakšice si už v prvním poločase vypracovaly nějaké tutovky. Dvě z nich chytil náš brankář. Naopak my do čeho jsme kopli, to nám tam zase spadlo. Soupeř utkání ale velkým úsilím, velikou bojovností a běháním nás úplně přejel. Kvalita byla na hostující straně. Naši kluci jak kdyby se toho zalekli. Bohužel bez bojovnosti a bez běhání se hrát nedá. Myslím si, že kdyby do toho dali trošku víc a o výsledek více zabojovali, náskok bychom uhájili. I když jsme na konci propadli, tragédii z toho neděláme. Chyběl nám krajní obránce, pak se zranil ještě jeden a už jsme neměli koho střídat.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Zní to paradoxně, ale přestože jsme v prvním poločase byli lepším týmem, tak jsme po dvaceti minutách prohrávali v Nezdenicích 0:3. Přitom jsme si hned v úvodních sedmi minutách vypracovali tři tutovky, které domácí gólman pochytal. Naopak soupeř nám ze své první šance po zaváhání obrany vstřelil první gól. Pak přišel zbytečný faul a penalta. Následně si dal náš nikým neatakovaný kapitán, kterému se spojily myšlenky, vlastní gól. I když jsme prohrávali 0:3, hra tomu neodpovídala. Do konce prvního poločasu jsme se dál tlačili, naopak domácí se zatáhli. Věděl jsem, že když ve druhé půli dáme brzy gól, dostaneme Nezdenice pod tlak, což se taky stalo. Bohužel domácí byli dvacet minut zalezlí a my si nebyli schopní vytvořit šanci. Až v sedmdesáté minutě se Slavíček objevil za soupeřovou obranou a odemkl jeho bránu. Pak Lysoněk hlavou snížil na 2:3. Nalomené domácí pak srazil krásnou střelou zpoza vápna Hořínek a obrat dokonal Šůstek. Hráče jsem za výkon i bojovnost pochválil. Jsem rád, že to o poločase nevzdali a dál bojovali. Celý zápas poctivě odmakali a odměnou jim byl obrat. Díky výhře jsme odskočili Nezdenicím na devět bodů. Důležité bylo, že domácí neměli ani náhradníky a nemohli hru oživit. Nám taky chyběli tři hráči ze základní sestavy. Kromě střelce Sukupa také nejlepší nahrávač Řezníček a stoper Ondra.“

Branky: 9. Marek Kolínek, 17. Oldřich Šašinka z penalty, 21. Jakub Vráblík vlastní - 70. Jakub Slavíček, 74. Lukáš Lysoněk, 82. Josef Hořínek, 85. Pavel Šůstek. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 48.

STRÁNÍ B – HUŠTĚNOVICE 1:2 (0:1)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Byl to pro nás velmi smolný zápas. Dali jsme prakticky tři góly a prohráli 1:2. Ale jinak pro diváky to bylo pohledné a vyrovnané utkání. V prvním poločase byl soupeř o něco lepší, my byli laxní, jako po tahu. (úsměv) Bohužel jsme si na konci úvodní části dali dva vlastní góly, potom už výsledek pouze zkorigovali. Sice jsme měli územní převahu, ale moc šancí jsme si z nich nevytvořili. Spíš tam byly závary, centry. Celkem jsme na soupeřovu branku vyslali asi čtyři nebo pět střel, z toho dali jeden gól. Remízu jsme si asi zasloužili, ale nemáme ani bod, což mě mrzí, protože nám Prakšice zase odskočily. Chceme je ale dál prohánět a trápit.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Bylo to vyrovnané utkání, které vyhrál šťastnější tým a tím jsme byli my. Dali jsme dvě šťastné branky, náskok pak udrželi, i když nás domácí od nějaké sedmdesáté minuty obrovsky tlačili. Před naší brankou byla spousta závarů, rohů a situací, které mohly skončit v síti. Soupeři se ale podařilo z náporu vytěžit jenom jednu branku. My jsme kromě branek měli ještě dvě nebo tři hezké střely z dálky, ale žádnou tutovku. K výhře nám pomohla hrubá chyba domácího gólmana, který chybnou rozehrávkou namazal našemu Stříteckému a ten uklízel balon skoro do prázdné branky. Jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli i bez několika hráčů, kteří se nám postupně omluvili. Sestavu jsme skládali všelijak, dokonce jsem musel nastoupit i já. Ale je vidět, že nám ani pár omluvenek nedělá v současné době žádný problém a s absencemi se díky širokému kádru dokážeme vypořádat.“

Branky: 73. Michael Tóth - 40. Ondřej Gabriš vlastní, 45. Marek Střítecký. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 160.

I. B třída sk. C: Topolná přibrzdila rozjeté Zborovice, Ostroh není poslední

BŘEZOVÁ – NEDAKONICE 0:6 (0:3)

Josef Janků, sekretář Březové: „Výsledek odpovídá dění na hřišti, soupeři jsme vysokou výhrou nabídli sami. Bohužel jsme si dali dva čistokrevné vlastní góly a dvě polovlastní branky. Třeba když náš stoper dal brankáři malou domů a hostující hráč jej oběhl a uklidil balon do sítě. Ještě jeden gól byl takový. Dvě branky daly Nedakonice z rychlých protiútoků. My jsme si za celý zápas vypracovali jedinou vyloženou šanci, ale hostující branku jsme netrefili. Jinak jsme nic nevymysleli. Zápas ovlivnil už samotný los, který jsme prohráli a první poločas odehráli proti hodně silnému větru. Nedakonice toho využily a do přestávky nám vstřelily tři branky. My jsme chtěli po změně stran výsledek zvrátit, ale hned v první minutě druhé půle jsme udělali čtyři metry za šestnáctkou faul a Čaňo si dal po stříleném centru vlastní gól. V tu chvíli bylo definitivně po zápase. Zápas jsme psychicky nezvládli. Nevím, co se s týmem děje, ze čtyř jarních utkání jsme třikrát vyšli střelecky naprázdno.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Výsledek hovoří za vše, odpovídá dění na hřišti. Prvních patnáct minut bylo vyrovnaných. My jsme měli jednu tutovku, když Sedlařík šel z půlky sám na bránu, ale nájezd neproměnil. Od dvacáté minuty jsme soupeře přimáčkli a za výrazné podpory silného větru se nám podařilo dát tři góly. O poločase jsem kluky nabádal k obezřetnosti. Bál jsem se, aby to nedopadlo jako doma s Bílovicemi, ať nepromrháme náskok. Vyšel nám ale nástup do druhé půle, ve 48. minutě to bylo 5:0 a zbytek utkání se rozhodnutého stavu dohrával spíše z povinnosti. Domácí sice hráli ve druhé půli po větru, ale jenom nakopávali balony dopředu, moc šancí neměli. My jsme naopak ještě přidali šestý gól. Výsledek je krásný. Přitom ze zápasu jsem měli veliké obavy, protože v Březové se každému hraje těžce, tam se nevyhrává. Soupeře jsme přehráli fotbalovostí.“

Branky: 23. a 48. Jan Hyrák, 30. Josef Uher vlastní, 40. Roman Sedlařík, 46. Pavel Čaňo vlastní, 83. Ondřej Dvouletý. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 120.

SLOVÁCKO C – JAROŠOV 2:0 (0:0)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Zasloužená výhra. První poločas byl oboustranně opatrný. Nikdo nechtěl udělat chybu, pustit soupeře do vedení. Na konci prvního poločasu přišel sporný moment, když jsme dali vedoucí gól, ale rozhodčí Králíček to posoudil špatně a kvůli údajnému ofsajdu jej neuznal, přitom asistent Mikulášek ukazoval na jasnou branku. Jinak Jarošov v první půli žádnou šanci neměl. My jsme šli do vedení v 66. minutě po standardní situaci, pak se krásnou střelou do šibenice blýskl mladý Tvrdoň, který napodobil svého tatínka a zvýšil na 2:0. On sice moc gólů nedává, ale tento stál za to. Hosté na konci kousali, vytvořili si nějaké pološance. Snažili se utkání zdramatizovat, ale my jsme si závěr pohlídali a Jarošovu oplatili podzimní porážku, což mě velice těší.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Soupeř byl minimálně o gól lepší. Jinak to byl vyrovnaný zápas, ve kterém domácí měli mírně navrch. My jsme si nevypracovali skoro žádnou šanci, ale ani domácí moc nebezpeční nebyli, takže první poločas zaslouženě skončil 0:0. Ve druhém poločase jsme si bohužel nepohlídali standardku, nepokryli volného hráče, který brankáře obhodil hlavou. Druhý gól jsme inkaosvali po krásné střele z pětadvaceti metrů přímo do šibenice. My jsme si pak na konci vypracovali nějaké šance. Porážka 2:1 by pro nás byla přijatelnější. Bohužel jsme v Sadech neměli útočníka. Chyběli nám Stojaspal i Pavlas, v brance zase musel zaskočit Pavel Otruba, jenž chytával dřív.“

Branky: 66. Jaromír Mazáč, 80. Jakub Tvrdoň. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 100.

BÍLOVICE – BŘEZOLUPY 3:0 (2:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Odehráli jsme dobrý zápas. Derby jsme měli od začátku do konce pod kontrolou. Ze začátku jsme zahodili nějaké šance, ale postupně jsme se uklidnili a v poločase jsme šli do kabiny za stavu 2:0. Po změně stran jsme utkání bez problémů kontrolovali. Březolupy si za celé utkání vypracovaly jednu šanci, ale gólman Polášek ji zlikvidoval. Jinak to nebyl úplně hezký fotbal, spíš takový boj. Kdybychom ale proměnili alespoň polovinu svých šancí, vyhráli bychom rozdílem šesti, sedmi branek. I tak jsem spokojený se třemi body. Zápas nám vyšel, i když jsme byli velmi oslabení. Nastoupili jsme bez kapitána Petra Hlaváčka, který měl v neděli svícu a právě tam jsme výhru nad rivalem oslavili a zapili.“

František Kukla, trenér Březolup: „Doplníme v úterý“

Branky: 18. a 44. Jan Sedlář, 63. Karel Bajaja. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 99.

I.A sk. B: Gólman Pěgřim jako Mandous, emotivní závěr v Nedachlebicích

KNĚŽPOLE – BABICE 5:3 (1:2)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Babice k nám přijely v hodně omlazené a bez několika opor. Nehrál Válek, což je jejich klíčový hráč, ani další kluci, takže jsme to měli trošku usnadněné. My jsme šli do vedení ve 14. minutě, kdy se trefil Dominik Hančík, který se ale ještě v první půli zranil a musel střídat. Za stavu 1:0 jsme měli další tři tutovky, ale žádnou nedali. Babice byly šikovné směrem dopředu. Snažily sehrát. Dvakrát nám tam vyjely a výsledek ještě do přestávky otočily. Myslel jsem si, že mě trefí šlak, protože do té doby jsme byli lepší, soupeře celkem tlačili a měli převahu. Ve druhé půli jsme sice výsledek srovnali, ale vzápětí inkasovali třetí branku. Věděli jsme, že musíme být aktivní a napadat soupeřovu rozehrávku, což se nám vyplatilo, protože hosté dělali chyby a my je trestali. Pro diváky to bylo zajímavé utkání se spoustou branek, pro mě jako pro trenéra katastrofální. (úsměv) Ještě že jsme to otočili. Byli jsme méně oslabení než soupeř, což asi rozhodlo. Výborně zahrál Valenta i další kluci.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Nás bylo devět, takže nastoupit musel náhradní gólman i vedoucí mužstva a nějací dorostenci. Byli jsme hodně oslabení, ale na to se nevymlouváme. Zápas jsme měli zvládnout lépe. Domácí byli šťasnější, když využili naše hrubé chyby. Jinak to bylo utkání podprůměrné úrovně. Jediný, kdo vyčníval, byl domácí Belák, který zápas svojí kvalitou rozhodl. Nám bohužel chybělo pět hráčů základní sestavy, což je na tuto třídu moc.“

Branky: 14. Dominik Hančík, 56. Jakub Fránek, 71. Robert Šopík, 77. Roman Šimík, 83. Mário Belák - 42. a 44. Jiří Jaroš, 61. Tomáš Hořínka. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 155.

ZÁHOROVICE – HAVŘICE 2:3 (0:1)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Za stávající situace, kdy většinou hráváme bez čtyř hráčů, nám s Havřicemi chybělo dokonce šest fotbalistů. Kluci i bez nich podali velmi bojovný výkon, kterým soupeře trochu zaskočili. Diváci viděli vyrovnaný zápas. Soupeř nás přehrával hlavně díky svým kvalitním útočníkům, kteří nám dělali velké problémy. Za obětavost jsme si ale remízu zasloužili. Od šestnácté minuty jsme sice prohrávali, ale ve druhém poločase se nám podařilo skóre vyrovnat, což nás nabudilo. Za stavu 1:1 jsme měli více ze hry a dali dokonce branku na 2:1. Následně jsme měli dvě šance na zvýšení náskoku. Pokud bychom je proměnili, bylo by rozhodnuto. Soupeř to přečkal a v závěru prokázal své kvality a výsledek otočil na svoji stranu. Ke konci nás hosté začali přehrávat. My jsme dohrávali bez vyloučeného Hodulíka, který po neodpískaném faulu na něj neudržel nervy na uzdě a ulevil si směrem k rozhodčímu. Jinak to byl poklidný zápas.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Doplníme v úterý“

Branky: 52. David Ondrušek, 60. Tomáš Kročil - 16. Vojtěch Durďák, 69. Jan Bania, 79. Miroslav Moštek. Rozhodčí: Mahdal. Červená karta: 83. Hodulík (Záhorovice). Diváci: 60.