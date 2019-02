Vedoucí Jankovice doma podlehly Nezdenicím 2:3 a po šestém kole přepustili první místo Slavkovu, který jedenácti brankami znemožnil oslabenou Ostrožskou Lhotu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

JANKOVICE – NEZDENICE 2:3 (1:0)

Jankovicím k udržení neporazitelnosti a pozice lídra nepomohly ani dvě trefy Brázdila. Domácí útočník poprvé skóroval ve 37. minutě, kdy poslal Jankovice do vedení. Brázdil mohl dát v první půli ještě jeden gól, ale v šanci neuspěl. Podobně na druhé straně dopadl hostující Kolínek. Nezdenice odpověděly až ve druhém poločase. Na 1:1 vyrovnal Hasoň. Hosté se ale dlouho neradovali. Jankovice si totiž vzaly vedení zpět, když v 58. minutě zase slavil s rukama nad hlavou Brázdil. Fotbalisté Nezdenic ale dál bojovali a trpělivou, důraznou hrou nakonec slavili úspěch. Deset minut před koncem srovnal Šašinka a bleskový obrat vzápětí završil Kolínek. Domácí se z těžkých direktů už nezvedli. I když v závěru protivníka zmáčkli, žádný bod před vlastním publikem neurvali.

Branky: 37. a 58. Radim Brázdil - 56. Tomáš Hasoň, 80. Oldřich Šašinka, 82. Marek Kolínek. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 155.



SLAVKOV – OSTROŽSKÁ LHOTA 11:0 (3:0)

Rekordní výsledek letošní sezony se v neděli zrodil ve Slakově, kam přijela Ostrožská Lhota. Posílený domácí tým nastřílel soupeři jedenáct branek a nakonec slavil dvoucifernou výhru. „Za tři roky, co jsem ve Slavkově, jsem to nezažil. Výsledek vyplynul ze skvělé práce celého mužstva a naší chutí vyhrát, která musela být od začátku vidět,“ líčí domácí útočník Aleš Sedlář, kde se na demolici nováčka soutěže podílel hattrickem. Byl to právě třiadvacetiletý forvard, kdo ve 13. minutě zápasu odpálil kanonádu. V úvodní půlhodině ještě skórovali Chovanec a Švardala. Druhý poločas už byla pouze formalita. Hosté vyhlíželi konec, nadšení diváci počítali branky a domácí borci se skvěle bavili. Na 4:0 zvýšil Janků, který ve druhém poločase stejně jako zmiňovaný Sedlář završil hattrick a k tomu přidal gól navíc. Mezi střelce se zapsali také Chovanec s Davidem. Zdecimovaný hosté odjeli domů s výpraskem a ostudou.

Branky: 50., 60., 70. a 77. Michal Janků, 13., 75. a 89. Aleš Sedlář, 18. a 87. Martin Chovanec, 25. Libor Švardala, 63. Tomáš David. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 120.



STRÁNÍ B – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 0:2 (0:0)

Béčko Strání prohrálo podruhé za sebou a propadá se tabulkou. V sobotu nestačilo na Ostrožskou Novou Ves, která oslavuje střelce obou branek, sedmadvacetiletého útočníka Jana Dorušku. „Pokud bych hodnotil utkání, tak celý zápas byl plný nepřesných přihrávek u obou týmů. Chtěli jsme ale tři body, a to se nám podařilo, což je hlavní,“ uvedl hostující kapitán Radek Zálešák. První poločas nic převratného nepřinesl. „Hrálo se spíše ve středu hřiště. Všechny akce končily nepřesnou finální přihrávkou,“ říká Zálešák. Rozhodující okamžiky přišly až v závěrečné dvacetiminutovce. Hosty poslal do vedení Doruška, kterého pasem přes polovinu hřiště vybídl ke skórování právě Zálešák. Útočník Ostrožské Nové Vsi pak v závěru udeřil ještě jednou, když při snaze domácích o vyrovnáních obešel bránícího hráče a z úhlu prostřelil gólmana Minochodka. „Musím podotknout, že domácí měli výborně připravenou hrací plochu,“ ocenil Zálešák.

Branky: 70. a 90+2. Jan Doruška. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.



BÍLOVICE – BÁNOV 3:2 (2:1)

Souboj týmů z dolní poloviny dopadl lépe pro Bílovice, které přemohly Bánov. Domácí hráči se ale na druhou letošní výhru pořádně nadřeli. Od 17. minuty navíc doháněli ztrátu, když se prosadil Mušuta. Bílovičtí fotbalisté ovšem stačili výsledek ještě do přestávky otočit. Vyrovnání zařídil Zlatý, obrat završil Semela. I druhá půle byla poměrně vyrovnaná. Hosty přiblížil bodům krátce po změně stran Polanský, který využil zaváhání domácího gólmana Kročila, když balon z poloviny hřiště napálil do prázdné branky. Nerozhodný výsledek dlouho nevydržel. Trubačík v 55. minutě poslal Bílovice opět do vedení. Domácí mužstvo už těsný náskok ve zbytku rušného utkání uhájilo.

Branky: 28. Ivan Zlatý, 40. Erik Semela, 55. Milan Trubačík - 17. Marián Mušuta, 50. Luboš Polanský. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 90.



TOPOLNÁ – JAROŠOV 3:1 (1:1)

Topolná zvládla duel s Jarošovem a dál atakuje nejvyšší příčky. Už v 5. minutě se trefil útočník Kamočai, který měl proti Jarošovu velkou motivaci ukázat se, vždyť do Topolné přišel právě z týmu nedělního soupeře. Hosté se snažili a za svoji aktivitu byli těsně před půlí odměněni, když na poločasových 1:1 srovnal Laga. Druhý poločas přinesl zajímavý fotbal, šance měly oba týmy. Efektivnější nakonec byli hráči Topolné. Zřejmě rozhodující okamžik přišel v 64. minutě, kdy sudí Mahdal nařídil proti hostům pokutový kop, který mazák Haša s přehledem proměnil. Jarošov se snažil o vyrovnání, ale následně potřetí inkasoval. Po trefě Foltýna nebyl co řešit, domácí si totiž náskok bez problémů pohlídali.

Branky: 5. Lukáš Kamočai, 65. Petr Haša z penalty, 70. Jakub Foltýn - 44. Denis Laga. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 282.



BŘEZOVÁ - HORNÍ NĚMČÍ 1:0 (1:0)

Fotbalisté Březové zdolali Horní Němčí a v tabulce se posunuli na čtvrté místo. Vyrovnaný duel ve 32. minutě rozhodl Smítal. Další šance ani jedno z mužstev neproměnilo, výborní gólmani měli navrch. Na začátku byli nebezpečnější hosté, ale ve finální fázi se jim vůbec nevedlo. Březová s přibývajícími minutami hru vyrovnala a po půl hodině se ujala vedení. Ještě do přestávky mohl vedení zvýšit Pomajbík, ale v zakončení neuspěl. Březová mohla i ve druhém poločase svůj hubený náskok navýšit, ale Pomajbík se Smítal své příležitosti nevyužili. Horní Němčí ani přes zvýšené úsilí v posledních minutách na remízu nedosáhlo.

Branka: 32. Josef Smítal. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 235.



POLEŠOVICE – VLČNOV odloženo na pátek 28. září





1. Slavkov 5 3 2 0 19:3 11

2. Jankovice 5 3 1 1 10:5 10

3. Topolná 5 3 1 1 12:8 10

4. Březová 5 3 1 1 8:6 10

5. Strání B 5 3 0 2 9:6 9

6. O. N. Ves 5 2 2 1 10:8 8

7. Jarošov 5 2 1 2 12:9 7

8. Nezdenice 4 2 1 1 11:8 7

9. Bílovice 5 2 0 3 9:10 6

10. Ostr. Lhota 5 2 0 3 6:18 6

11. Polešovice 4 1 0 3 6:8 3

12. Horní Němčí 4 1 0 3 6:9 3

13. Bánov 5 1 0 4 7:15 3

14. Vlčnov 4 0 1 3 4:16 1

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU