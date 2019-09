Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Byl to vyrovnaný zápas. Vlčnov potvrdil svoji kvalitu. Zápas rozhodl jeho náhodný gól se skrumáži po vhazováním dvojitém autu.“

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „První půlka byla vyrovnaná. Domácí měli dvě šance, my jednu. Ke konci poločasu jsme vstřelili Fibichrem gól, ale rozhodčí ho pro sporný ofsajd neuznal. Hned po změně stran jsme Fibichrem zahrozili znovu, ale tutovku neproměnil. Pak jsme měli ještě jednu šanci Činčalou, ale gól jsme dali až v 70. minutě, kdy se po závaru prosadil Fibichr. Jinak to byl vyrovnaný zápas, ve kterém jsme byli trošku lepší. Jinak to bylo klidné utkání, s Jarošovem jsme si to rozdali na férovku.“

Branka: 70. Jan Fibichr. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 140.

HUŠTĚNOVICE - OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:4 (1:1)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Byl to bojovný zápas. První poločas nás domácí trošku přehrávali a od 21. minuty vedli. My jsme vyrovnali Kreiselem až po půlhodině hry. V poločase jsme si v kabině k tomu něco řekli a druhý poločas jsme ovládli. Domácí kromě jednoho trestného kopu nic neměli. My jsme naopak klidně mohli dát víc branek. I takové zápasy někdy musí být. V Huštěnovicích to byl asi náš nejhorší výkon v sezoně, ale získali jsme důležité tři body, takže jsme spokojení.“

Branky: 21. Dalibor Hastík, 89. Jakub Hůsek vlastní - 57. a 64 Jan Doruška, 36. Rostislav Kreisl, 87. Dennis Petratur. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 30.

PRAKŠICE – DRSLAVICE 2:1 (0:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „První poločas byl vyrovnaný. Měli jsme o něco více ze hry, ale paradoxně skóroval před poločasem soupeř. Naší hře prospěly poločasové změny v sestavě a střídání. Díky tomu přišel obrat v zápase. Drslavice doplatily na to, že k nám přijely v jedenácti lidech a ve druhé půli fyzicky odpadly. My jsme naopak po přestávce sestavu prostřídali, vyměnili pět hráčů, což rozhodlo. První gól vstřelil Jahoda po rohu, pak jsme využili chybnou rozehrávku hostů, Dynka přihrál Kočicovi a ten po sólu zápas rozhodl. Se třemi body jsme samozřejmě spokojení. I když to bylo derby, všichni se známe natolik, že nedocházelo k nějakým vyhroceným situacím.“

Branky: 56. Filip Jahoda 76. Jonáš Kočica, - 41. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 105.

STRÁNÍ B – NEZDENICE 6:0 (3:0)

Václav Zámečník: „Je to pro nás důležité vítězství, protože po jsme se po několika nezdarech potřebovali chytnout, což se nám povedlo právě s Nezdenicemi. Zápas rozhodl začátek utkání, když jsme již v deváté minutě vedli 2:0. Do poločasu jsme pak Kolajou přidali třetí gól a bylo rozhodnuto. Druhý poločas byl úplně stejný. Hosté ve snaze o zkorigování výsledku otevřeli hru a my dávali góly. Hodně nám pomohli kluci z divizního áčka. Nezdenice nám příliš neprověřily. Byl to klidný a pohodový zápas.“

Branky: 5. a 81. Peter Miklovič, 44. a 64. Ondřej Kolaja, 9. Michal Janků, 87. Jakub Motola. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 127.

BŘEZOVÁ – ZÁHOROVICE 6:0 (2:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Jsem spokojený s výkonem i výsledkem. Konečně jsme začali proměňovat šance. Začátek zápasu byl ale z obou stran velmi opatrný, nikdo nechtěl udělat chybu. Hra se odvíjela hlavně mezi šestnáctkami. Do vedení jsme šli v 16. minutě, kdy se prosadil Vojtek, který hlavou vrátil do branky odražený balon. Pak jsme měli další velkou šanci. Na druhé straně nás při šanci soupeře podržel brankář. Jedna střela Záhorovic šla těsně vedle. V závěru prvního poločasu jsme přidali druhý gól, kdy se po Vojtkově přihrávce nůžkami prosadil Čaňo. Druhý poločas začal stejně jako první. Po vstřelení třetí branky jsme ovládli hru. Z hráčů všechno spadlo, uvolnili se, dobře kombinovali. Konečný výsledek je pro hosty ještě milosrdný, protože další šance jsme zahodili. Záhorovice měly ve druhé půli dva náznaky, nějaké závary, ale nic vyloženého.“

Branky: 16. a 89. Josef Vojtek, 42. Pavel Čaňo, 58. David Pomajbík, 66. Patrik Blažek, 78. Dominik Janků. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 115.

BÍLOVICE – KNĚŽPOLE 4:4 (1:4)

Jan Zlámal, útočník Bílovic: „Nechali jsme se inspirovat takzvanou taktikou "Csaplárova past". První poločas byl pro nás strašný. Dostali jsme tři góly, ani jsme nevěděli jak. I když jsme snížili na 1:3, tak jsme vzápětí dostali na 1:4. Na druhý poločas jsme se v kabině nahecovali. Nechtěli jsme v domácím prostředí takto prohrát. Podařilo se nám dát dvě rychlé branky a čtvrtou jsme snižovali, až ke konci. Měli jsme ještě pár dobrých útoků, mohli jsme brát klidně tři body. Nicméně remíza asi derby sluší, každému týmu za dobře zvládnutý poločas po bodu.“

Filip Hančík, trenér Kněžpole: „Z výsledku a druhého poločasu jsme velmi zklamaní, protože v první půli jsme herně dominovali a výsledek klidně mohl být 8:0 a nikdo by se nemohl ničemu divit. Bohužel my jsme využili pouze polovinu šancí a soupeř skóroval ze své jediné příležitosti v první půli. Obdržená branka ale neměla pro vývoj první půle žádný vliv. Ve druhé půli se nám bohužel rozpadla organizace hry. Zakládání útoků bylo vedeno dlouhými nákopy, které nevedly k úspěchu. Pokusili jsme se s tím něco udělat střídáním i změnou rozestavení, bohužel nic nefungovalo. Soupeř si ve druhém poločase vypracoval čtyři šance, ze kterých třikrát udeřil. Bílovice předvedly houževnatý, bojovný a nebojácný výkon, který jim přinesl bod. Remíze je pro domácí vítězstvím, pro nás ztrátou.“

Branky: 40. Ivan Zlatý, 47. Erik Semela, 52. Lukáš Otáhal, 79. Tomáš Hanák - 3., 15. z penalty, 43. Petr Hruboš, 36. Jakub Fránek. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 200.

TOPOLNÁ – POLEŠOVICE 6:0 (1:0)

Roman Leitner, trenér Topolné: „Výsledek je pro soupeře hodně tvrdý. Do třicáté minuty se totiž hrál vyrovnaný fotbal. Až jsem se divil, že jsou v tabulce tak dole. My jsme se ale po vedoucím gólu uklidnili a zbytek poločasu v pohodě dohráli. V kabině jsme si něco řekli a druhý poločas už byl zcela v naší režii. Polešovice jsme k ničemu nepustili. Kluky musím pochválit za druhý poločas a posledních patnáct minut prvního, jak utkání odmakali. Jsem rád, že se střelecky daří Foltýnovy a že se konečně trefil Hoferek. My jsme hráli svoji hru, kombinovali po zemi a dávali prudké centry do šestnáctky. Naši hru oživili i střídající kluci. Hosté ve druhé půli nic neměli. Kromě šesti branek jsme ještě nastřelili tři tyčky a dvě břevna.“

Branky: 30., 65., 68. a 82. Jan Foltýn, 46. Jaroslav Hoferek, 78. Lukáš Kamočai. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 200.

1. Vlčnov 7 7 0 0 21:5 21

2. Topolná 7 6 0 1 29:6 18

3. O. N. Ves 7 6 0 1 26:12 18

4. Prakšice 7 5 0 2 24:15 15

5. Drslavice 7 5 0 2 15:8 15

6. Jarošov 7 4 1 2 25:10 13

7. Březová 7 3 1 3 16:10 10

8. Nezdenice 7 3 0 4 13:24 9

9. Strání B 7 2 2 3 16:12 8

10. Bílovice 7 1 1 5 9:29 4

11. Kněžpole 6 0 3 3 9:20 3

12. Záhorovice 7 1 0 6 9:26 3

13. Polešovice 7 1 0 6 9:26 3

14. Huštěnovice 6 0 0 6 5:23 0

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU