Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „První poločas jsme prospali. Hráli jsme s až s příliš velkým respektem k soupeři. Hráče jsem před utkání nabádal k tomu, ať se vyhýbají zbytečným faulům a standardkám soupeře, který jich stejně kopal strašně moc a jednu z nich také zužitkoval, když se prosadil Fibichr. Ještě předtím za naši obranu zaběhl Tománek a po poločase jsme prohrávali 0:2. Výsledek ale pro nás mohl být i horší. Ve druhém poločase jsme vyrovnali hru a z penalty výsledek snížili. Tím jsme dostali soupeře pod tlak a dál se tlačili do zakončení. Ale byla to spíše územní převaha. Hráli jsme po vápno a skoro žádnou velkou šanci neměli. Chyběla nám finální přihrávka a zakončení. V závěru jsme otevřeli hru, ale po nákopu hostů z vlastní půlky šel Fibichr sám a gólem brejku upravil na 3:1. My jsme nepodali tak dobrý výkon jako v přecházejících zápasech.“

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „První půlku jsme měli skvělou. Hráli jsme fakt dobře a soupeře přehrávali. Poločas mohl být klidně 3:0. Ani nevím, zda by domácí něco měli. Ve druhé půlce se ale hra úplně otočila. Prakšice snížily z jasné penalty po naší nesmyslné chybě. Domácí nás pak hodně ždímali, měli dost šancí. Nás podržel brankář. My jsme zahorzili pouze Fibichrem, který pak v závěru zápas definitivně rozhodl. Jsem rád, že jsme těžké utkání zvládli a připsali si dvanáctou výhru v řadě. Chytili jsme začátek sezony, mužstvo máme dobře poskládané. Nikdo není zraněný, šlape nám to.“

Branky: 52. Jakub Dynka z penalty - 35. a 89. Jan Fibichr, 31. Jakub Tománek. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 80.

JAROŠOV – BÍLOVICE 8:0 (4:0)

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Jsem spokojený, ale pořád nám chybí hráči a účast je slabší, takže pořád měníme sestavu, což se mi vůbec nelíbí, ale na druhé straně kluci si začínají zvykat na flexibilitu a to je jen dobře. Jsou více kreativní a pomalu se začínáme dostávat do určité herní pohody. K zápasu můžu říct, že jsme hráli to, co nám soupeř dovolil. Výhra byla jednoznačná a zasloužená.“

Jan Zlámal, útočník Bílovic: „Výsledek mluví za vše. Protivník podal týmovější výkon a spadlo mu do branky úplně vše. Nutno soupeři pogratulovat a lépe se připravit na další zápas.“

Branky: 27., 41. a 67. Filip Příplata, 1. a 39. z penalty Marek Stojaspal, 56. Marek a 76. z penalty Marek Omelka, 88. Josef Komárek z penalty. Rozhodčí: Ogrodník. Diváci: 150.

STRÁNÍ B – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:4 (1:0)

Václav Zámečník, trenér Strání B: „Zápas jsme si za třicet minut prohráli sami. První poločas byl vyrovnaný, šance měly oba týmy. O ten jeden gól jsme asi byli lepší. Patnáct minut druhé půle jsme hráli slušně, ale soupeř po našich hrubkách a z rychlých protiútoků udeřil. V obranné fázi jsme zklamali. Bohužel hosté využili všechny naše chyby. Jelikož jsme vedli, porážka je nepříjemná.“

Aleš Boček, brankář Ostrožská Nová Ves: „Odehráli jsme těžký zápas. Strání vedlo od 21. minuty, kdy se po hezké přihrávce trefil Tóth. Nutno říct, že v té době jsme měli vést už tak tři nula, ale neměli jsme štěstí. Domácí taky měli pár šancí a v závěru poločasu nastřelili břevno. Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme dát branku a vyrovnat. Domácí nás deset minut tlačili, ale gól nedali. Potom jsme se začali prosazovat my. V 64. a v 68. minutě skóroval po krásných akcích Petratur. Když domácí po několika slibných šancích nevyrovnali, rozhodli jsme v závěru my dvěma brankami Juráska a Zálešáka. Myslím, že se hrál hezký fotbal pro diváky. Pochvalu zaslouží i sudí Králíček za dobrý výkon.“

Branky: 21. Michael Tóth - 64. a 68. Dennis Petratur, 83. Marek Szabo, 89. Martin Zálešák. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 150.

BŘEZOVÁ – DRSLAVICE 0:2 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Před zápasem jsme věděli, že obrana Drslavic je neprostupná a v okresním přeboru patří k nejlepším. Bohužel do moc šancí jsme se nedostali. Když už jsme hostující defenzivu přece jenom přelstili, příležitost jsme neproměnili nebo nastřelili břevno. První poločas byl vyrovnanější, soupeř byl ale víc na balonu. Ve druhé půli Drslavice malinko přidaly a k ničemu nás nepustily. Rozhodl nakopnutý balon, po kterém naše obrana včetně brankáře špatně vyhodnotila situaci, a dostali jsme první gól. Než jsme se na sebe podívali, najednou to bylo 0:2 a už jsme se z toho nedostali. Měli jsme dva tři náznaky, ale gól nedali ani z dorážky.“

Branky: 62. a 63. Pavel Vacula. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 110.

TOPOLNÁ – ZÁHOROVICE 4:2 (2:0)

Roman Leitner, trenér Topolné: „Po utkání s Jarošovem jsme si něco řekli a do čtyřicáté minuty to bylo z naší strany dobré. I když jsme v závěru poločasu přidali druhý gól, tak jsme se strachovali, aby nám hosté nevstřelili branku. Nedovedu si vysvětlit začátek druhé půle. Byla to z naší strany tragédie. Pak jsme naštěstí vstřelili pojišťovací třetí gól a zápas zvládli. Osobně jsem spokojený s vítězstvím a třemi body, ale nerozumím tomu, že Záhorovice u nás hrály moc pěkný fotbal, daly dvě branky a prezentovaly se tady dobrou hrou, ale na kontě mají nula bodů a jsou poslední. Navíc je k nám přijeli podpořit také fanoušci.“

Branky: 43. a 68. Adam Lapčík, 17. David Dohnal, 83. Jan Foltýn - 50. Marian Varga, 85. Tomáš Kročil. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 205.

POLEŠOVICE - NEZDENICE 4:5 (1:3)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Jsme zklamaný. Z naší strany to nebyl zodpovědný výkon. Prvních dvacet minut bylo vynikajících a vedli jsme 1:0. Pak jsme ale nesmyslně přestali hrát. Nepokračovali jsme ve výborném výkonu. Hosté byli naopak důrazní a využili toho, že nám chybějí dva stabilní brankáři, a otočili zápas na 3:1. Ve druhé půli jsme nehráli špatně, ale museli jsme otevřít hru, což Nezdenicím vyhovovalo. Vždycky, když jsme stáhli náskok soupeře, tak nás hosté potrestali. Dělali jsme chyby, na góly jsme hostům sami nahráli. Porážka mě mrzí, Nezdenice byly hratelný soupeř.“

Branky: 12. Jiří Běhávka, 59. Alexandr Machala, 77. Pavel Náplava z penalty, 89. Zdeněk Janík. - 24. a 27. Marek Kolínek, 64. a 79. Oldřich Šašinka, 41. Jan Zýka. Rozhodčí: Šmejkal. Červená karta: 85. Jakub Vítek (Nezdenice). Diváci: 110.

HUŠTĚNOVICE – KNĚŽPOLE ODLOŽENO

Filip Hančík, trenér Kněžpole: „Utkání bylo odloženo kvůli nezpůsobnému terénu. Náhradní termín zatím nebyl stanovaný, nám i Huštěnovicím by se líbil datum 10. nebo 11. listopadu. Tedy až po skončení podzimní části.“

1. Vlčnov 5 5 0 0 18:5 15

2. Topolná 5 4 0 1 20:6 12

3. Prakšice 5 4 0 1 19:8 12

4. O. N. Ves 5 4 0 1 16:7 12

5. Drslavice 5 4 0 1 12:6 12

6. Jarošov 5 3 1 1 20:9 10

7. Nezdenice 5 3 0 2 12:15 9

8. Strání B 5 1 2 2 10:10 5

9. Březová 5 1 1 3 7:9 4

10. Polešovice 5 1 0 4 9:16 3

11. Bílovice 5 1 0 4 5:22 3

12. Kněžpole 4 0 2 2 5:11 2

13. Huštěnovice 4 0 0 4 3:17 0

14. Záhorovice 5 0 0 5 5:20 0

