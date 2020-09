Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Naše vítězství je určitě zasloužené. Měli jsme spoustu šancí. Pokud bychom je proměnili, zápas jsme mohli dohrávat ve větším klidu. Nedakonice mají zkušené a bojovné mužstvo, my až na tři kluky máme mladý tým, takže jsme byli běhavější. Kdybychom za stavu 1:0 odskočili na dvě či tři branky, mohli jsme to mít daleko lehčí. Nechci říct, že bychom se na konci třepali o výsledek, ale nějaké obavy tam byly, protože jsme věděli, že jedna akce může všechno zhatit. Nakonec jsme to zvládli. Jinak to bylo férové utkání. Jsme rádi za výhru. Chceme se na vlně nést co nejdéle.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Porážka mě samozřejmě mrzí. Pro nás je to největší derby. Něco jako Sparta se Slavií, proto jsme v tomto prestižním utkání chtěli uspět a bodovat. Musím říct, že to bylo opravdu derby, jak má být. Jenom škoda, že nepadlo víc branek. Kromě gólů to mělo náboj, nasazení a v rámci současné situaci i diváckou kulisu. Na okresní přebor to bylo nadstandardní utkání. Přispěli k tomu, jak domácí, tak i my. V prvním poločase byl soupeře lepší. Hrál velice dobře, vytvářel si šance, my spíše náznaky. Polešovice šly do vedení zcela zaslouženě. O přestávce jsme pozměnili rozestavení a ve druhém poločase hru vyrovnali. Možná tam byly i pasáže, kdy jsme byli lepší. Přišlo mi, jakoby soupeř znervózněl a v některých momentech chtěl jenom bránit výsledek 1:0. Domácí byli docela zalezení, ale zase chodili do brejků. My jsme si vypracovali jednu vyloženou šanci na vyrovnání. Věřím, že pokud bychom z ní dali gól, mohli jsme derby otočit. Bohužel šanci jsme neproměnili, a i když jsme se v závěru snažili ze všech sil vyrovnat, nakonec se nám to nepodařilo. Polešovice na konci měly dvě nebo tři výborné příležitosti, kterými mohli utkání definitivně rozhodnout. V době, kdy jsme už hráli vabank, nás ale podržel brankář Hurdes. Za výkon v prvním poločase si Polešovice výhru zasloužily. O ten jeden góly asi byly lepší.“

Branka: 27. Tomáš Fantura. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 48.

HUŠTĚNOVICE – BABICE 3:1 (0:1)

Petr Malenovský, trenér Huštěnovic: „Soupeř do té doby než dal vedoucí góly ve 27. minutě, byl po všech stránkách lepší. Přehrál nás fotbalovostí, rychlostí a přímočarostí. V úvodní půlhodině si vypracovali nějaké šance, gól dali jenom jeden. Od té doby, co se dostali do vedení, ale nečekaně odpadli. Možná se ukolébali nebo podcenili, každopádně jsme ve druhé půli převzali otěže zápasu my a vytvářeli si šance. Ve druhém poločase jsme výsledek otočili, Babice po přestávce neměly žádnou šanci ani držení míče. Soupeř má velmi kvalitní kádr, proto si výhry vážíme. Babice jsme předčili bojovností a nasazením. Jinak to bylo poklidné derby.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „V prvním poločase jsme na trávníku dominovali. Dali jsme gól, který nám ale paradoxně uškodil. Od vedoucí branky jsme totiž přestali hrát a běhat. Soupeř v první půli neměl neměl žádné šance, do přestávky jsme měli vést 3:0 nebo 4:0 a měli bychom klid. Takto Huštěnovice vycítily šanci, po přestávce nás předčily dlouhými nákopy a velkým důrazem. Domácí vytěžili z minima maximum. Všechny góly jsme dali v podstatě sami.“

Branky: 66. Marek Střítecký, 81. Matěj Jegla, 88. Petr Konečný - 27. Erik Horníček. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 40.

BŘEZOVÁ – NEZDENICE 3:1 (1:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Naprosto zasloužené vítězství. V prvním poločase jsme měli malinko více ze hry než soupeř, který ale měl dvě nebezpečné střely. S těmi si gólman Bruštík poradil a obě vyrazil. Ve 25. minutě po skrumáži jsme se dostali po dorážce Trechy do vedení. Těsně před půlkou jsme ale zbytečně inkasovali vyrovnávací gól. Soupeře jsme pustili do rychlého brejku a bylo to 1:1. Obdržený gól na našem výkonu zanechal menší následky a asi patnáct minut byly Nezdenice lepším týmem. Pak ale Holboj z třiceti metrů přehodil hostujícího brankáře a od té doby jsme hru ovládli. V závěrečné půlhodině jsme si vypracovali spoustu šancí, střídající Šmíd šel dvakrát sám na branku, ale uklidnila nás až třetí trefa Pomajbíka.“

Branky: 25. Jan Trecha, 51. Michal Holboj, 82. David Pomajbík - 45. Marek Kolínek. Rozhodčí: Němec. Diváci: 30.

PRAKŠICE – ZÁHOROVICE 6:1 (2:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „V prvním poločase ještě s námi držel soupeř krok. Hosté byli nepříjemní, do šatny se šlo za stavu 2:1. Zápas zlomil náš třetí gól v 51. minutě, kdy jsme dali na 3:1. Soupeře jsme ve druhé půli fyzicky přehráli. Hosté nestačili. Škoda jenom, že Vráblík neproměnil penaltu, mohl si připsat hattrick. Naopak mě těší, že se prosadili i sváteční střelci, kteží moc gólů nedávají. Mezi ně určitě patří Blažek. Nám chybělo šest hráčů, proto jsme si vytáhli i jednoho dorostence. Dlapa nastoupil na posledních dvacet minut. Jinak se utkání hrálo v příjemné atmosféře. S hosty dorazilo i pár diváků.“

Branky: 19. a 72. Jakub Vráblík, 62. a 80. Filip Jahoda, 12. Dominik Blažek, 51. Josef Hořínek - 29. Patrik Varga. Rozhodčí: Fridrich. Červená karta: 75. Denemark (Záhorovice). Diváci: 50.

BŘEZOLUPY – HAVŘICE 2:1 (1:0)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Tvrdší a nervóznější utkání jsem dlouho neviděl. Věděli jsme, že nás čeká houževnatý soupeř. Zápas tomu odpovídal. Skoro vše hrálo proti nám. Nastoupili jsme bez čtyř hráčů základní sestavy, navíc hned v 6. minutě se nám po nešťastném zákroku s útočníkem hostí zranil gólman, který skončil v nemocnici a podzim pro něj zřejmě skončil. Přesto jsme se dostali zaslouženě do vedení, když Romančenkov, byť se štěstím, ve 35. minutě protlačil balon do sítě. Do druhé půle jsme náhradního gólmana vystřídali třetím, který se mezi tím vrátil z turnaje florbalu, takže do zápasu zasáhli tři gólmani, což je asi republiková rarita. Důležitý moment nastal hned na začátku druhé půle, kdy nám byl vyloučen hráč za "dojetí" na gólmana Havřic. Gólman na rozdíl od našeho zápas dochytal. Zavládli emoce, ale podle mého názoru měl jít ven stoper hostí, který našeho hráče chytil pod krk a vznikla šarvátka. I proto druhou půli z převážné části ovládly Havřice a my jakoby čekali na gól. To se hostům podařilo až deset minut před koncem a k vítězství pak měli blíž, i když i my zahodili dva samostatné nájezdy. Naštěstí se chvíli po vyrovnání vyznamenal výborně hrající Gajdošík a pro radost domácích fandů ze širokého okolí krásnou střelou zpoza šestnáctky přesně trefil k tyči. Hororová chvíle pro nás nastala hlavně v poslední minutě, kdy Havřice asi natřikrát z brankové čáry nedokázaly vstřelit gól, i když už mnozí včetně mě viděli míč v síti. Především před všemi třemi našimi gólmany smekám klobouk. Za důležitou výhru jsme moc rádi. Havřice si minimálně bod zasloužily, ale takový je fotbal. No ale hlavně doufejme, že nám vládní představitelé fotbal nezruší, i když takové indicie jsou, ale zvítězí snad zdravý rozum.“

Branky: 35. Nikolaj Romančenkov, 82. Petr Gajdošík - 81. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 45.

STRÁNÍ B – BÍLOVICE 2:1 (1:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Výkon Bílovic mě překvapil. Na to, že jsou na spodku tabulky, hrály pohledný, běhavý a rychlý fotbal. Navíc byli taky důrazní. V prvním poločase byli hosté o malinko lepší než my, přesto jsme se v osmnácté minutě ujali vedení. Po rohu se hlavou prosadil Haloda. Ve druhé půli se pak z pětadvaceti metrů přesně k tyči trefil Zderčík. Bílovice dokázaly utkání zdramatizovat, když snížily parádní ranou z trestného kopu do šibenice. Jinak to byl pro diváky zajímavý a pohledný zápas. Já jsem byl velice spokojený. Nebylo to moc ostré, hrálo se skoro bez faulů. Perfektní utkání.“

Branky: 18. Jiří Haloda, 65. Patrik Zderčík - 68. Lukáš Vajdák. Rozhodčí: Němec. Diváci: 50.

KNĚŽPOLE – JAROŠOV NEHRÁNO

Utkání bylo preventivních hygienických důvodů odloženo na 28. října.