František Kukla, trenér Březolup: „Opět podobný průběh. V deváté minutě stav 0:2 a v podstatě rozhodnutý zápas. Březolupy poté srovnaly hru, ale do šancí se moc nedostávaly. Když jsme snížili na 1:3, tak to vypadalo na možný obrat, ale po vstřelení čtvrté branky bylo rozhodnuto. V poslední deseti minutách jsme jim doslova nahráli na další tři branky a je z toho debakl.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Postavení Březolup odpovídá jejich hře. Domácí byli špatní. My jsme od začátku do konce na hřišti dominovali, klidně jsme mohli vstřelit i více gólů. Hrálo se v podstatě na jednu bránu. S výkonem i výsledkem jsem spokojený, protože nám zase scházeli někteří hráči a na utkání přijeli s jediným náhradníkem. Během zápasu musel další dva kluci přijet, abychom to mohli v případě potřeby prostřídat. Vyzdvihnout mutím výkon Aleše Horsáka.“

Branky: 60. Josef Blaha - 10. a 34. Aleš Horsák, 74. a 88. Tomáš Hořínka, 79. a 89. Roman Bilavčík, 9. Jiří Jaroš. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 60.

HAVŘICE – NEZDENICE 1:2 (1:0)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Zklamání je velké. Doma na hody jsme chtěli bodovat, ale závěr jsme nezvládli a prohráli. Jinak v prvním poločase jsme měli herně navrch, vypracovali jsme si několik šancí, nastřelili tyčku a břevno. 1:0 bylo, jak se později ukázalo, málo. Nezdenice taky nehrály špatně, měly pár šancí, při kterých nás podržel brankář. Náš výkon i celý zápas ovlivnilo střídání Michala Rachůnka ve 34. minutě. I když mi přijde nelogické, že by jeden hráč mohl mít na mužstvo takový vli. Ale je pravda, že nám chybělo dalších pět hráčů. Druhá půle už byla z naší strany špatná. I když jsme si vytvořili šance, druhý gól jsme nepřidali a během závěrečných šesti minut obdrželi dvě branky a prohráli.“

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Naše výhra je možná překvapivá, ale ne náhodná. Remíza by možná byla spravedlivá, ale kluci v závěru cítili, že mají na víc a neustále do toho šlapali. Pro nás jsou to velmi důležité tři body. Kluky jsem pochválil. Hráli dobře, bojovali a makali až do konce, což se jim vyplatilo. V prvním poločase ale hrály lépe Havřice, které se ujaly vedení. Jinak to bylo celkem vyrovnané, i my si vypracovali nějaké šance. Ve druhém poločase byl obrovský rozdíl v hlavách. Zatímco my jsme neustále chtěli hrát a tlačili se dopředu, Havřice se zatáhly a nechtěly hrát. Taky mě překvapilo, že domácí úplně odešli fyzicky. Druhý poločas jsme byli daleko lepší, nebezpečnější. Po zásluze jsme výsledek otočili, byť oba góly padly chvilku před koncem, což pro soupeře bylo hodně kruté. Havřice mají zvláštní mančaft, který je obrovsky silný ve standardkách i ve vzduchu, ale pohybově na tom nejsou nic moc, což potvrdil i nedělní zápas.“

Branky: 20. Michal Rachůnek - 87. Pavel Struhař, 89. Tomáš Kociňák. Rozhodčí: Němec. Diváci: 80.

SLOVÁCKO C – STRÁNÍ B 0:3 (0:2)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Do utkání jsme nastoupili oslabení o několik hráčů. Fermin Sánchez se odletěl oženit na Kanárské ostrovy a na dva týdny s sebou vzal další tři kluky, takže na lavičce jsem měl jenom dva hráče, což byl problém, protože hned v sedmé minutě se zranil Blažek a o přestávce jsem musel střídat i Marečka, místo kterého šel Svoboda. Naštěstí nám vypomohli alespoň dva Balkánci z třetiligového béčka Slovácka. Hlavně díky nim jsme zápas dohrávali v jedenácti lidech. Na hřišti byli znát, ale stejně to nestačilo. Strání opravdu bylo herně lepší, zaslouženě zvítězilo. Jenom za stavu 0:2 jsme měli mírný tlak, ale bez gólových šancí. Celkově to bylo slušné a pohledné utkání bez faulů, úroveň byla tak I. B nebo I. A třída.

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsme nadmíru spokojení, radost veliká. Hráli jsme opravdu velmi dobře. V prvním poločase jsme měli více ze hry, dali dva góly a další šance neproměnili. Domácí po přestávce hru vyrovnali a my to měli těžší, ale zápas jsme v klidu dohráli. I když nás Slovácko místy zatlačilo, skórovat jsme jim nedovolili, naopak jsme čtvrt hodiny před koncem přidali uklidňující třetí branku. Pomohli nám i kluci z áčka, ale Salay teď chodí jenom s námi a bratři Čaňovi jsou naši odchovanci.“

Branky: 16. Jakub Salay, 29. Peter Miklovič, 76. Lukáš Pavluš. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 50.

BŘEZOVÁ – KNĚŽPOLE 0:1 (0:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „První půle byla z naší strany jedna velká katastrofa. To jsem ještě nezažil, abychom takto špatně hráli. Hosté byli o malinko lepší, jedinou kloudnou akci proměnili. Z naší strany to byla křeč. Každá nahrávka byla špatná, bylo to bez pohybu, bojovnosti. Opravdu jsme v první půli podali velmi špatný výkon. Asi zaslouženě jsme o ten jeden gól prohrávali, byť šancí bylo opravdu jen minimum. O přestávce jsem klukům v kabině trošku domluvil. Taky jsem udělal jednu změnu a popřehazoval hráče, abychom to trošku oživili. A opravdu to z naší strany bylo ve druhé půli úplně něco jiného. Za pětačtyřicet minut jsme nepustili soupeře z jeho poloviny. Hráli jsme fakt dobře, ale bylo neskutečné, co všechno jsme zahodili. I Pomajník zblízka minul prázdnou bránu. Hostující brankář nám zneškodnil dvě tutovky, další šance skončily vedle. Když už jsme vyrovnali, tak nám rozhodčí branku pro údajný útočný faul neuznal. Přitom kdybychom dali gól, zápas bychom otočili. Klukům nemohu za druhou půlu nic vytknout, snad jenom nepřesnou koncovku. Výsledek je ale pro mě velkým zklamáním. Nečekal jsem, že doma ztratíme všechny body. Kněžpole má zkušený mančaft, který umí podržet balon, nikam se moc nežene.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Jsme spokojení, v Březové se totiž nevyhrává každý den. Byl to vyrovnaný zápas. My jsme si za devadesát minut vypracovali tři pěkné šance a jednu z nich jsme Dominikem Hančíkem proměnili. Domácí tam měli spíš nějaké závary. Posledních třicet minut nás přitlačili, ale hrozili jenom dlouhými nákopy a standardkami. Někdy tam něco prpadlo, takže to párkrát hořelo, ale jinak tutovky neměli. Obrana to tentokrát zvládla velice dobře. Musím říct, že dřív jsme měli problémy s absencemi, proto výsledky nebyly dobré. Když nám vypadnou třeba tři hráči ze základní sestavy, je to problém, ale třeba s jednou ztrátou se umíme vypořádat. Nyní máme volno, protože zápas se Slováckem C máme odložený až na listopad, protože u hostů je svatba, takže jsme jim vyšli vstříc.“

Branky: 15. Dominik Hančík. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 166.

ZÁHOROVICE – BÍLOVICE 1:5 (0:2)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Zasloužená porážka. Bílovice hrály aktivně po celém hřiště, měly větší vůli po vítězství než domácí mančaft. My jsme nezopakovali výkon z Březolup, kde jsme z minima vytěžili maximum. Byli jsme celkem kompletní, ale zase si dva hráči obnovili svalová zranění, takže do konce podzimu budou nejspíše mimo.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Jsem spokojený. Tentokrát jsme podali dobrý a soustředěný výkon. Soupeře jsme v podstatě k ničemu nepustili. Domácí se mockrát ke střele nedostali. Měli tam jenom dva rohy a jednu standardku, ale to bylo z jejich strany vše. Moc nebezpeční nebyli. Nám se podařilo dát hned v úvodu gól z penalty, jinak jsme od první minuty dobývali obranu soupeře. Do přestávky jsme přidali druhý uklidňující gól, ve druhé půli už jsme zápas v klidu kontrolovali a přidali další tři branky. Dvě z nich dal dorostenec Lukašík. Jinak jsme podali dobrý týmový výkon. Na konci to bylo trochu vyhecované, ale ustáli jsme to bez problémů. Musím pochválit i rozhodčího, který si napravil reputaci po zápase v Nezdenicích, kde pískal velice špatně. Teď to bylo fajn.“

Branky: 90. Tomáš Kročil - 17. z penalty a 41. Adam Žůrek, 78. a 82. Erik Lukašík, 66. Karel Bajaja. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 150.

PŘEDEHRÁNO: JAROŠOV – PRAKŠICE 1:1 (0:0)

Branky: 65. Michal Němec – 53. Radim Sukup. Rozhodčí: Králíček. Diváci:145.

NEDAKONICE – HUŠTĚNOVICE ODLOŽENO NA 6. LISTOPADU