OSTROŽSKÁ LHOTA – SLOVÁCKO C 5:2 (1:2)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Výhra se rodila opravdu těžko. Na to, že se potkaly dva celky, které mají celé jaro problémy se sestavou, tak nás bylo stejně jako soupeře hodně. Hosté si pomohli kluky z dorostu Slovácka. My jsme nezačali vůbec dobře. Po chybě jsme brzy inkasovali branku, když to Sánchez zblízka dorazil do prázdné branky. Hned ve 4. minutě jsme vyrovnali Erikem Pešíkem po samostatné akci. Slovácko C, které nehrálo vůbec špatně, si ale do přestávky vzalo vedení zpět. O poločase byla v kabině bouřka. Věděli jsme, že takto hrát doma nejde. Do druhé půle jsme vstoupili daleko lépe a Lopatou vyrovnali. Soupeře, kterému docházely síly, jsme přehrávali. Hattrick zkompletoval Erik Pešík, který se blýskl výstavní gólem z rohu šestnáctky. Trefil se neskutečně nártem do levé šibenice. Hostující brankář se jenom ohlédl. Vzápětí obstřelil gólmana a bylo to 4:2. Naši výhru završil brankář Gál, který proměnil penaltu. S přehledem poslal gólmana na druhou stranu. Výhru bereme, po fiasku v Havřicích jsme ji potřebovali. Jsem rád, že jsme poslední nezdar částečně odčinili. Když budeme doma vyhrávat, budu spokojený. Snad i venku něco urveme. Čekáme ale na konec sezony.“

Fermin Sánchez, hrající manažer Slovácka C: „Když se to sere, tak se to sere. Na to není už co říct. V prvním poločase jsme byli jasně lepší a klidně mohli vést 3:1. Bohužel jsme si hned v úvodu druhé půle nechali dát brzký gól na 2:2 a v 66. minutě už prohrávali 2:3. Bohužel nás bylo zase málo. Naštěstí nám poslali tři kluky ze sedmnáctky, kteří nám pomohli. Jinak by nás bylo zase dvanáct. Jsem rád, že jsme domácím cestu za třemi body hodně zkomplikovali. Po prvním poločase asi byli překvapení naším výkonem, jak se utkání vyvíjí. Škoda, že jsme zápas nedotáhli. Za první poločas jsme si nezasloužili prohrát. Výsledek je pro nás hodně krutý. Musíme ale uznat, že Ostrožská Lhota po změně stran přepnula a od padesáté minuty hrála jenom ona.“

Branky: 24., 64. a 74. Erik Pešík, 50. Marek Lopata, 78. Matěj Gál z penalty - 3. Fermin Sánchez, 41. Patrik Šilhavý. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 106.