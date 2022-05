Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Konečně jsme hráli fotbal, na jaký jsme zvyklí. Zápas nám opravdu vyšel, i když tak jednoznačné, jak napovídá výsledek, to rozhodně nebylo. Šance si vypracovaly i Prakšice, nám ale neskutečně zachytal brankář, který čtrnáct dnů laboroval s prstem a když znovu naskočil, neskutečně nám pomohl. Předvedl neuvěřitelné věci, chytil minimálně tři hotové branky. Nám vyšly standardní situace, všechny branky jsme dali po rohových kopech. Konečně za nás nastoupil Moštek, který šel do obrany na levého beka. Velice dobře zahrál na stoperovi Zdeněk Franc, který naši obranu skvěle dirigoval.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Pro nás to bylo velice smolné utkání, měli jsme den blbec, vůbec nám to nelepilo. Domácí mají v sestavě čtyři urostlé hráče, se kterými jsme si nedokázali poradit. Na začátku to přitom vypadalo dobře. Nastřelili jsme tyčku, měli tam i další šance, když třeba jeden z jejich hráčů vykopával míč z brány. Pokud bychom dali gól a šli do vedení, zápas by se vyvíjel jinak. Bohužel jsme neubránili standardky, po kterých jsme inkasovali všechny branky. Na hráče se ale nezlobím, protože vím, že takto vysocí hráči se těžko brání. Tři chlapy Havřic mají ke dvěma metrům. Domácí po půlhodině vedli 3:0, pak se zatáhli. My jsme je obehrávali, neustále je dobývali, ale i když jsme si vypracovali mraky šancí, tentokrát nám tam nic nespadlo. Snahu klukům upřít nemohu, chyběl tomu gól.“

Branky: 19. a 62. Milan Bania, 12. Michal Rachůnek, 26. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 176.

SLOVÁCKO C – NEZDENICE 1:4 (0:2)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Nehrajeme špatně, ale nedáváme góly. Po další porážce už se třepeme, začínáme být pořádně namočení. Na držení míče jsme sice vyhráli 80:20, ale gól jsme dali jenom z penalty. Hosté měli fantastické hroťáky, kteří nám dělali obrovské problémy. Vyzdvihnout musím hlavně jejich hráče číslo sedm, který nám dal tři branky. Byl opravdu vynikající. Zato my jsme hráli bez útoku. Chyběli nám středoví záložníci Balaštík s Prachmanem, chyběli i další kluci, takže nám musel vyomoct i Fotis Maniatis. Jelikož se nám zranil gólman Trčka, musel do branky Zatloukal.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. Domácí si za celý zápas vypracovali jednu nebo dvě šance. Sice měli více ze hry, ale my jsme to po taktické stránce zvládli skvěle. Kluci bojovali, vzadu to zavírali. Domácí hráli jenom do půlky naší půlky, dál jsme je nepustili. Naopak jsme neustále hrozili, vpředu byli aktivní, nebezpeční. Dali jsme čtyři branky, zaslouženě vyhráli.“

Branky: 64. Tomáš Maniatis z penalty – 9., 38. a 69. Marek Kolínek, 83. Jan Zýka. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 52.

I. B třída sk. C: Ostrožská Nová Ves, Jankovice i Ostroh doma schytali příděl

BŘEZOVÁ – STRÁNÍ B 3:0 (1:0)

Josef Janků, sekretář Březová: „Naše výhra je zasloužená. Hosté neměli žádnou vyloženou šanci. První poločas byl vyrovnaný. My jsme šli do vedení ve 41. minutě po autu, kdy jeden z hráčů propustil míč na Pomajbíka, který propálil gólmana. Pak jsme měli ještě jednu šanci. Uher po rohu hlavičkoval z malého vápna, ale netrefil branku. Ve druhé půli jsme hráli ze zabezpečené obrany, nikam se nehnali. Druhý gól jsme dali z půlky hřiště, když se krásně trefil stoper Habánek. Bylo to opravdu nádherně kopnuté. Posledních deset minut už byla exhibice. Hra se uvolnila, hosté to otevřeli, hrál se nejkrásnější fotbal z celého zápasu. Na konci jsme si vypracovali hodně šancí, Pomajbík trefil z úhlu šibenici, jinak jsme přesní nebyli. S výhrou i výsledkem jsme spokojení, akorát nás moc nepotěšily ostatní výsledky. Situace pro nás není příznivá, na devadesát procent jsme jistým sestupujícím, což nás mrzí.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Derby nabídlo oboustranně dobrý fotbal. Myslím, že se lidé bavili. Soupeř byl produktivnější, svoje šance proměnil, my ne. V závěru nám trošku došly síly, Březová vyhrála zaslouženě. Jinak to byl klidný a vyrovnaný zápas.“

Branky: 41. a 84. David Pomajbík, 80. Peter Habánik. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 78.

NEDAKONICE – BABICE 2:3 (2:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Zápas měl vynikající úroveň. Diváci se určitě bavili. I mě zápasy s Babicemi vždycky baví, protože je to jeden z mála fotbalových týmů v okrese. Nám se podařil vstup do utkání. Dali jsme dva rychlé góly a brzy vedli 2:0. Pak jsme bohužel udělali zbytečnou chybu v rozehrávce. Milan Válek vystihl přihrávku a šel sám na brankáře. Hosty kontaktní branka nakopla, my jsme naopak zůstali malinko opaření. Babice pak koncem poločasu vyrovnaly na 2:2. Ve druhém poločase se hrálo nahoru dolů, šance byly na obou stranách. Zápas na konci směřoval k remíze, když Milan Válek ukázal svoji kvalitu a po výborné přihrávce předvedl výborné řešení v zakončení a utkání rozhodl. Byl to klidný a korektní zápas. Nám citelně scházel David Kopčil, což je náš klíčový hráč.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Do Nedakonic jsme přijeli v kompletním složení, což bylo na hře znát. Domácí ale hráli dobře, takže pro nás to byl těžký zápas. Brzy jsme prohrávali 0:2, naštěstí jsme ještě do přestávky dokázal výsledek srovnat na 2:2. I ve druhém poločase jsme byli herně lepší. Domácí se spíše bránili a hráli na brejky. Rozhodnutí nakonec padlo až v závěru, kdy to Milan Válek rozhodl. Jsme spokojení. Jsou to pro nás důležité body. Klid ale pořád nemáme.“

Branky: 16. Ondřej Dvouletý, 25. Roman Sedlařík - 30. a 84. Milan Válek, 40. Adam Litoš. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 55.

JAROŠOV – HUŠTĚNOVICE 5:2 (5:2)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Šance, které obyčejně nedáváme, jsme tentokrát proměnili a po dvanácti minutách vyhrávali 3:0. Za tohoto stavu jsme se ale uspokojili a hra se vyrovnala. Huštěnovice výsledek zkorigovaly po naších hrubých chybách. Vzadu jsme vymýšleli blbosti a dělali zbytečné kličky. Při první brance zaváhal obránce, pak se střetly myšlenky gólmanovi. Hráče jsem musel z lavičky uklidňovat. Naštěstí jsme ještě do přestávky přidali dvě branky. Měli jsme tam ale další dvě nebo tři gólovky. Za stavu 5:2 jsme měli utkání ve své moci. Škoda, že se to na konci zbytečně vyostřilo a padly hned čtyři červené karty. Že by to ale bylo extrémně divoké, to rozhodně ne. Nejprve náš gólman fauloval mimo šestnáctku hostujícího útočníka a tak šel vek, pak byl po dvou faulech vyloučen obránce Huštěnovic. V nastaveném čase se pak hráči při autu přetahovali o míč. Jejich hráč vhodil balon našemu hráči do obličeje. Ten si to nenechal líbit a srazil jej k zemi.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Z naší strany to bylo špatné. Vzadu jsme hořeli. Soupeř byl jednoznačně lepší, rychlejší, důraznější. Vyhrál zaslouženě. Chyba byla, že jsme po snížení na 3:2 tento výsledek neudrželi až do konce poločasu. Kdybychom šli do druhé půli s jednobrankovou ztrátou, bylo by pořád o co hrát. Jak si nikdy nestěžuji na absence, tentokrát to bylo špatné. Hodně kluků je zraněných, během zápasu k nim přibyli další. Zápas i přes čtyři červené karty nebyl až tak divoký. Domácí gólman fauloval mimo šestnáctku, náš hráč šel ven po druhé žluté kartě. Až na samotném kocni to bylo trochu horké, ale i to k fotbalu patří.“

Branky: 12. a 36. Marek Stojaspal, 4. Martin Jančík, 5. Marek Běťák, 43. Zbyněk Pavlas - 29. a 32. Petr Kanyza. Červené karty: 69. Kotman, 91. Laga – 90. Puškáč, 91. Malíček. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 95.

I. A třída sk. B: Kunovice se dostaly před Zlechov, hráč Újezdce odvolal penaltu

BÍLOVICE – KNĚŽPOLE 2:4 (1:2)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Porážka v derby nás samozřejmě mrzí, ale věděli jsme , že jednou přijít musí. Bohužel s Kněžpolem jsme prohráli i podruhé v sezoně. Na to, že těžce bojujeme o záchranu, tak jsme doteď dokázali sedm zápasů vyhrát, parádní věci. V neděli nám uteklo prvních dvacet minut, pak už jsme se vezli. Nezvládli jsme hlavně začátek, který jsme zaspali. Soupeř zahrál lépe, vyhrál zaslouženě. Derby bylo místo dost vyhrocené, byla tam spousta faulů. Máme mladý tým a impulzivní tým, kluci byli nedisciplinovaní, nedokázali se s tím srovnat. Místo, abychom hráli, tak jsme se věnovali i jiným věcem. Věřím, že ztracené body uhrajeme jinde. Doteď jsme toho ukázali dost. Opravdu se nemusíme bát nikoho. Víme, že jeden zápas sezonu nedělá. Utkání s Kněžpolem rozhodly maličkosti, naše fauly. Věřím, že se v soutěži udržíme a příští rok jim to oplatíme.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Měli jsme výborný nástup do zápas a rychle vedli 2:0. Domácí se ale oklepali a brzy se dostali do hry. Utkání bylo místo hodně tvrdé. Prvních dvacet minut jsme hráli jenom my, soupeř se však zlepšil a taky měl nějaké šance. Druhou půlku to bylo vyrovnané. Nám se podařilo z penalty nařízené za faul na Jančíka zvýšit na 3:1. Mezitím ještě Valenta trefil z půlky hřiště tyčku, když krásně přeloboval gólmana. Bílovice zase nastřelily Sedlářem břevno. V nastaveném čase jsme ještě dali na 4:1, domácí ale po nějakém tlaku a závaru výsledek ještě stačili zkorigovat. Jsme spokojení s tím, jak jsme těžké utkání zvládli. Potkaly se dva mančafty, kterým se na jaře nejvíce daří. Sice nám chyběl Flíbor, ale ostatní kluci jej nahradili skvěle.“

Branky: 25. Jan Sedlář, 93. David Mikšaník - 2. a 64. z penalty Dominik Hančík, 8. Jakub Fránek, 91. Vít Valenta. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 155.

ZÁHOROVICE – BŘEZOLUPY 0:0

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „I když jsme získali druhý bod, zápas nebyl z naší strany příliš vydařené. Sice jsme si vypracovali asi dvě šance, nicméně soupeř, který hrál dlouho o deseti, jich měl víc. Nás ve třech nebo čtyřech případech podržel gólman. Celkově hra nebyla moc pohledná, byl to spíš boj. Nám nefungovala souhra, vázla kombinace. Březolupy na tom byly podobně. Bylo prostě vidět, že se potkaly dva nejhorší týmy soutěže. Místy to bylo i trošku tvrdší, i proto padly dvě červené karty. My sezonu dohráváme spíše z povinnosti, čekáme na konec. U kluků si ale vážím, že nesložili zbraně a snaží se. Výkonnost bohužel chybí. Po covidu hrajeme bez pěti hráčů základní sestavy, což je strašně moc. Mužstvo se nám ani v zimě nepodařilo posílit. I kdybychom ale nějaké hráče sehnali, na záchranu by to stejně nestačilo.“

František Kukla, trenér Březolup: „Od začátku zápasu jsme byli fotbalovější a dostávali se do šancí. Ve třicáté minutě jsme však šli po vyloučení Procházky do deseti. I přesto jsme si v poli drželi převahu. Bohužel ani jednu ze svých možností jsme nevyužili. Domácí taky neskórovali, a tak se ani jeden ze soupeřů nedočkal prvního vítězství v sezoně.“

Rozhodčí: Hodulík. Červené karty: 88. Chaloupka – 31. Procházka. Diváci: 86.