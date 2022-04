Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Udělali jsme velice důležitý krok k tomu, abychom soutěž vyhráli. Nyní máme situaci pevně ve svých rukou. Snad už to dohrajeme a splníme náš předsezonní cíl. Nedělní utkání ovlivnil silný déšť, který zkrápěl hráče celý první poločas. Na těžkém terénu nešlo až tolik kombinovat, byl to spíš boj. Do vedení jsme šli šťastnou brankou, když náš stoper Vráblík poslal balon z půlky hřiště na středního útočníka, který jej však nezachytil. Balon se ale na podmáčeném terénu sklouzl a přeskočil hostujícího gólmana. Druhý poločas jsme začali dobře. Soupeře jsme vysoko napadali, taky nám vyšlo střídání. Liška byl na hřišti asi patnáct vteřin, když dal hlavou druhý gól. Strání si pak za stavu 2:0 vytvořilo platonický tlak. Hrálo ale jenom po šestnáctku, žádné velké šanci si nevytvářelo. Hosté snížili až po zbytečném faulu ze standardky, kdy se jejich hráč trefil hlavou. Závěr už byl z naší strany zbytečně nervózní. Trošku jsme si utkání zkomplikovali, ale nakonec to zvládli. Překvapilo nás, že k nám Strání přijelo bez hráčů divizního týmu. Nám chyběli Řezníček a stoper Ondřej.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Byl to oboustranně vynikající a vyrovnaný zápas. Zápas poznamenala chyba našeho brankáře, který i kvůli větru podběhl balon a z dálky jsme inkasovali lacinou branku. Jinak byla první půle vyrovnaná, moc šancí v ní nebylo. Po přestávce jsme se snažili výsledek otočit, ale inkasovali jsme druhou branku a pak už to bylo těžké. Sice jsme snížili, ale na remízu už nedosáhli. Neuvažovali jsme, že bychom se pouze na tento jeden zápas nějak výrazně posílili. Naopak jsme chtěli ukázat, že i s našimi mladými kluky můžeme hrát vyrovnaně s takto kvalitním týmem. Dorostenci se potřebují zaučovat, sbírat zkušenosti mezi muži. V sestavě jsme jich měli hned pět. Na Prakšice nyní ztrácíme devět bodů, ale utkání s Březolupy máme ještě k dobru. Pokusíme se to soupeři ještě znepříjemnit. Zadarmo mu to určitě nedáme.“

Branky: 37. Jakub Vráblík, 76. Radim Liška - 89. Jakub Motola. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 105.

NEDAKONICE – SLOVÁCKO C 2:0 (1:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Pro nás to jsou důležité tři body. Jsem rád, že jsme potvrdili výhru z Březové. Jelikož začátek jara není podle našich představ, potřebovali jsme zase uspět, abychom se zase vrátili tam, kde chceme být. Se Slováckem jsme měli výborný vstup do utkání a rychle dali první gól. Pak jsme měli dvě nebo tři vyložené šance, do dvacáté minuty to mohlo být 3:0 a zápas mohl být rozhodnutý. Soupeře jsme v úvodní půlhodině přehrávali, nastřelili břevno a měli další šance. Hosté ale ještě do přestávky vyrovnali hru. S druhým poločasem už jsem tak spokojený nebyl. Výkon byl od nás horší, hrálo se nahoru dolů. Bylo to o tom, že buď přidáme druhou branku, nebo soupeř výsledek vyrovná, což se naštěstí nestalo. Pomohlo nám i vyloučený Šilhavého, který urazil asistenta rozhodčího a hosté šli do deseti. Že hrajeme ale přesilovku, nešlo poznat. Slovácko zjednodušilo hru, hrálo na tři obránce. I závěr utkání byl vyrovnaný. My jsme měli nějaké brejky, uklidňující druhou branku se nám podařilo dát až v nastaveném čase.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Zápas ovlivnil zkrat našeho hráče, který byl podmínce, takže jej čeká delší pauza. Šilhavý bohužel urazil asistenta rozhodčího a musel ze hřiště. Jinak první poločas byl z naší strany špatný. Domácí měli hned několik šancí, klidně mohli zápas rozhodnout. Inkasovali jsme však pouze jednou. Druhý poločas už byl z naší strany lepší. Vyrovnali jsme hru a taky několikrát zahrozili. I v deseti jsme byli lepší, góly jsme ale nedali. Sestavu jsme lepili. Jsem rád, že nám pomohl Fotis Maniatis.“

Branky: 5. Ondřej Dvouletý, 92. Jan Hyrák. Rozhodčí: Korolovych. Červená karta: 70. Šilhavý (Slovácko C). Diváci: 40.

BABICE – BÍLOVICE 2:3 (1:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Byl to vyrovnaný zápas. Kdybychom byli v plné síle, tak bychom vyhráli, takto jsme to měli daleko těžší. Zase nám chybělo pět hráčů, včetně Milana Válka a dalších opor. Bohužel nám nevyšel začátek, který byl špatný. Naštěstí jsme brzy vyrovnali. Nevyšel nám ani vstup do druhé půle, kdy jsme po obrovské chybě inkasovali obdrželi gól na 1:3 a v té chvíli bylo po hře.

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Soupeře jsme zasakočili hned v první minutě, kdy jsme dali rychlý gól. Vzápětí jsme měli další vyloženou šanci, když šel Sedlář sám na gólmana, ale svůj nájezd neproměnil. Potom převzali iniciativu domácí, kteří hráli s míčem. My jsme dělali chyby, lacino se zbavovali balonu. Moc nám nepomáhalo katastrofické počasí, pršelo a foukal silný vítr. Moc jsme to nedávali. Nějak jsme se s tím nemohli srovnat. Naštěstí se o přestávce vyčasilo. My si to v kabině vyříkali a třicet minut druhé půle jsme soupeře nepustili soupeře vůbec k ničemu. Hned po změně stran jsme dvakrát udeřili, pak jsme po chybě obránce dostali branku na 3:2. Závěr už byl dramatický. Bohužel se nám zranil gólman, který si vykloubil rameno. Sice jsme měli s sebou náhradního brankáře, ale jelikož jsme měli už vystřídáno, musel do branky kapitán Hlaváček. Zvládl to dobře, i když na něj nic moc nešlo. Hlavně s druhým poločasem jsem spokojený. Z naší strany to byl fantastický výkon. Kluci to odmakali, navíc předvedli dobré individuální schopnosti, když udělali kličku, podrželi balon, tím získali nějaký čas. V závěru už jsme se snažili to ukopat. Zdržovali jsme a použili všelijaké fígle. (úsměv)“

Branky: 9. Tomáš Hořínka, 77. Adam Litoš - 1. a 48. Karel Bajaja, 50. Erik Lukašík. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 156.

NEZDENICE – ZÁHOROVICE 3:0 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Klukům jsem před zápasem v kabině připomínal, že je to derby, které vždycky bývá ošemetné a nemívá favorita. Záhorovice u nás neměly co ztratit, protože jsou s jedním bodem poslední. Myslím, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě. Hosté ve druhé půli fyzicky odpadli, v naší hře se projevila kvalita. Ale že bychom Záhorovice přejely, to se říct nedá. V prvním poločase jsme si vypracovali dvě stoprocentní šance, prosadili jsme se ale až po hodině hry. V závěrečné čtvrthodině jsme přidali další dvě branky a bylo hotovo. Záhorovice měly jednu hlavičku a pak ještě jednu příležitost, víc ne. Jinak to bylo celkem poklidné utkání. Nám se den před zápasem jeden hráč omluvil, minulý týden se zranil jeden kluk, o dalšího jsem přišli během utkání. I když jsme to lepili, proti takovému soupeři to moc poznat nebylo.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Z naší strany to byla klasika. Zase jsme se nemohli pořádně sejít. Bylo to klasické derby, které nemívá favorita, ale soupeř je na tom hráčsky někde jinde. Nicméně naši kluci podali bojovný výkon a do první inkasované branky v 67. minutě soupeře trápil. Na vyložené šance to bylo možná stejné. Za bezbrankového stavu jsme měli dvě nebo tři tutovky, to samé domácí. Kdyby se štěstí přiklonilo na naší stranu, nikdo by se nedivil, kdybychom po prvním poločase vedli. Domácí jsme zaskočili, byli jsme hodně iniciativní. Až v závěru utkání se projevila hráčská vyzrálost domácích, kteří se po vedoucí brance zklidnili a dostali do hry. Měli převahu, kterou na konci střetnutí korunovali dalšími dvěma brankami. Bylo to zajímavé utkání, přálo i počasí. Myslím, že jsme v Nezdenicících zanechali slušný dojem. Bohužel stále nedosahujeme kvality soupeřů. Jen pro zajímavost, pilíře Nezdenic, jako jsou bratři Kolínkovi či Pavlis, začínali před lety u nás v přípravce.“

Branky: 67. Michael Pavlis, 76. Marek Kolínek, 83. Tomáš Hasoň. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 76.

HUŠTĚNOVICE – KNĚŽPOLE 0:1 (0:1)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „První poločas byl hodně ovlivně velmi silným větremm proti kterému jsme hráli, což hostům pomohlo k tomu, že měli výraznou územní převahu a vytěžili z toho gól z pokutového kopu. Další vyložené šance hosté nevyužili. Kvalita Kněžpole byla výrazná. Ještě několik brankových příležitostí nevyužili. Nám výborně zachytal třetí gólman. My jsme se do šestnáctky soupeře vůbec nedostali. Bohužel potom se vítr uklidnil, i tak se po změně stran hra vyrovnala, nicméně my jsme se ani ve druhém poločase nedostali k ohrožení jejich branky. Hráli jsme po šestnáctku, oni se do ní i ve druhé půli dostali, proto vyhráli naprosto zaslouženě. Nás může jedině mrzet, že jsme jediný gól dostali z penalty, ostatní šance soupeře jsme přečkali.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „První poločas jsme hráli po větru a dešti, z převahy jsme vytěžili vedoucí gól. Měli jsme ale další vyložené šance, náskok měl být větší. Celý zápas jsme byli herně lepší. Domácí měli ve druhé půlce asi desetiminutový tlak, kdy nás zatlačili, ale žádnou extra šanci na vyrovnání neměli. Kluky musím pochválit, odehráli jsme velice dobré utkání a zaslouženě vyhráli.“

Branka: 27. Vít Valenta. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 55.

BŘEZOLUPY – BŘEZOVÁ 0:2 (0:1)

František Kukla, trenér Březolup: „Od začátku to byl oboustranně bojovný zápas. Hosté se ujali vedení z rohu. Domácí postupně vyrovnali hru a snažili se o vyrovnání. Své šance neproměnili, a tak přišel ke konci zápasu k navýšení náskoku na dvě branky a bylo rozhodnuto. Zápasu by z pohledu domácích více slušela remíza.“

Josef Janků, sekretář Březové: „Pro nás jsou to hrozně důležité tři body. Pomohli jsme si k záchraně soutěže. S výsledkem jsme určitě spokojení, ale hra stále není podle našich představ. Domácí jsme pustili asi jenom do dvou vyložených šancí, které naštěstí nedali. Jednou netrefil branku, podruhé zachránil náš gólman. Už po poločase to klidně mohlo být 6:2 pro nás. Na druhé straně totiž jejich brankář vychytal spoustu věcí. Byl nejlepší hráč Březolup. Naopak náš kanonýr Pomajbík se hodně trápil, měl i smůlu. Sám mohl dát minimálně tři góly. Na ty se na jaře neskutečně nadřeme. První gól jsme dali po přetáhnutém rohu, kdy jsme to na zadní tyči vrátili zpět na malé vápno, kde hlavičkoval náš hráč do prázdné brány. Druhý gól byl pěkný. Asi z poloviny hřiště jsme dali oblouček někde na penaltu. Trúnek si míč neuvěřitelně zalepil a pak je uklidil do sítě. Byl to krásný moment.“

Branky: 25. Josef Uher, 75. Patrik Trúnek. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 80.

JAROŠOV – HAVŘICE 4:3 (2:1)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Máme stabilní problém proměňovat šance. Kdybychom byli produktivní, nebyli by po poločase o co hrát. Bohužel jsme jsme jako první inkasovali, ale naštěstí se nám do přestávky podařilo výsledek otočit. Druhá půle byla vyrovnaný, vše vygradovalo až v závěru. My jsme ve druhé půli dali po závaru na 3:2. Havřice potom v závěru po faulu na brankáře, který prošel, vyrovnaly na 3:3. Sudí na můj vkus nastavoval až příliš minut, v nastaveném čase pak ještě odpískal penaltu. Denis Laga z boku prošel až do vápna, kde ho jeden z hostujících hráčů vzal přes nohy, ale bylo to tak padesát na padesát. Nejsem zastáncem takových penalt. Kvůli závěru z toho byla docela fraška, což mě mrzí, protože jsme měli vyhrát výraznějším rozdílem a nemuseli tyto věci vůbec řešit. Konečně za nás nastoupil Pavlas, který šel až do druhé půle a nakonec zápas z penalty rozhodl.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Zápas jsem bohužel neviděl.“

Branky: 33. a 44. Vojtěch Jančík, 80. Marek Běťák, 94. Zbyněk Pavlas z penalty - 27. a 61. Michal Rachůnek, 92. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 80.