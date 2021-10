Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Do zápasu jsme šli ve výrazně oslabené sestavě, proto jsme s výhrou spokojení. Museli jsme nastoupit v jiném rozestavení, s jinou taktikou, ale tři body jsme získali. Pokud bychom byli kompletní, měl by to soupeř daleko složitější, protože nám chyběli všichni rychlí hráči. Výhra se ale nerodila vůbec jednoduše, protože už v pátek jsem měl pět omluvenek a další kluci se zranili před zápasem a přidali se k dlouhodobým marodům. Opravdu nám chyběla spousta hlavně pohyblivých hráčů. To, co nás zdobí při přechodu do útoku. Na začátku jsme se spíše hledali. V prvním poločase jsme přečkali břevno soupeře. Ve druhém poločase jsme soupeře zatlačili. Bylo to o tom, zda se nám podaří vstřelit gól, nebo ne. Nakonec jsme se prosadili po brejku, v poslední minutě jsme pak výhru pojistili druhou brankou.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Byl to podobný zápas jako v sobotu Slovácko s Bohemkou. Pro nás velmi těžké utkání, protože jsme narazili na vedou tým soutěže, navíc v Prakšicích se moc nevyhrává a body odtud nevozí. Utkání bylo celkově hodně bojovné s minimem vyložených šancí. První brankovou příležitost jsme měli my, ale nastřelili jsme jen břevno. Poté iniciativu převzali domácí, kteří byli o malinko aktivnější. I ve druhé půli měli mírnou územní převahu. Prakšice nejvíce hrozily ze standardních situací. Na konci jsem si myslel, že už to na bezbrankovou remízu nějakým způsobem uhrajeme. Pak nám tam ale nějak propadl balon a v 80. minutě dali domácí gól na 1:0. Na konci jsme chtěli zabojovat o výsledek, veškeré síly jsme vrhli do útoku, ale po naší útoční standardce jsme na polovině hřiště udělali chybu, kterou soupeř potrestal a z brejku přidal druhou branku. Celkově to bylo zajímavé a bojovné utkání.“

Branky: 80. Jonáš Kočica, 90. Jakub Slavíček. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 60.

NEZDENICE – JAROŠOV 5:1 (2:0)

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Výhry nad třetím týmem tabulky si ceníme. Všichni kluci podali opravdu dobrý výkon, hostům to naopak vůbec nesedlo. Od soupeře jsme čekali mnohem víc. Zase jsme nebyli kompletní. Ve třicáté mintě se navíc zranil Zýka, který odstoupil pro svalové problémy. Místo něj musel nastoupit Mahdalík, který dva roky nehrál a letos nastoupil vůbec poprvé. Zvládl to ale celkem slušně. Soupeř svádí porážku na brankáře, ale podle mě jsme ho k těm chybám donutili. Hosté sice byli herně lepší, ale hráli jenom po šestnáctku a měli špatnou obranu. Naši útočníci dostali spoustu prostoru, chodili si za góly. Hráli jsme na brejky. První poločas jsme klidně mohli vyhrát 5:0. Vypracovali jsme si daleko víc šancí než soupeř. Do vedení jsme šli hned v první minutě, hosty jsme pak dorazili gólem do šatny. Hned zkraje druhé půle jsme dali na 3:0 a bylo hotovo. Hráli jsme opravdu velmi dobře.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Výsledek neodpovídá dění na hřišti, pro nás je velmi krutý. Kdybychom prohráli 1:2, bylo by to spravedlivější. Celkově to byl vyrovnaný zápas. Bohužel náš brankář udělal tři obrovské chyby, které ani nejde popsat. Celkově jsme soupeři věnovali čtyři branky. První hned v úvodní minutě, kdy stoper udělal chybu, nešel do souboje a domácí hráč po samostatném úniku na brankáře dal na 1:0. Druhý gól jsme dostali v poslední minutě první půle. Tuto branku beru, i když přišla po další naší ztrátě. Ve druhém poločase si náš gólman vybral slabší chvíle. Nejprve propustil střelu za vápnem, která šla přímo na něho, což nedokážu pochopit. Pak vyběhl, zakřičel si, ale balon minul a domácí útočník jej doklepl do prázdné brány. Na konec přišla střela těsně za vápnem pod břevno. Míč plácl před sebe a nezdenický hráč ho dorazil do brány. Z jeho strany to byla opravdu katastrofa. V závěru jsme výsledek z penalty zkorigovali. Měli jsme i nějaké další šance, ale buď jsme trefili brankáře nebo minuli branku. Jednu šanci nám taky vyrazil.“

Branky: 1. a 50. Michael Pavlis, 44. a 67. Marek Kolínek, 79. Šimon Bartoš - 90. Zbyněk Pavlas z penalty. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 66.

BABICE – ZÁHOROVICE 4:0 (1:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Při pohledu na tabulku je jasné, že jsme získali důležité tři body. Zápas byl jednoznačný. Utkání zlomil první gól, který jsme dali až ve 44. minutě. Do té doby jsme neproměnili spoustu šancí. Musím pochválit hostujícího brankáře, který podal vynikající výkon. V podstatě se po celou dobu hrálo na jednu bránu. Soupeř na tu naši snad ani jednou nevystřelil.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „V zápase se projevila kvalita soupeře, který byl od začátku do konce lepším týmem a zaslouženě vyhrál. My chceme podzim dohrát se ctí."

Branky: 44. a 69. Jiří Jaroš, 47. Aleš Horsák, 75. Karel Bělíček. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 85.

HUŠTĚNOVICE – BŘEZOLUPY 3:2 (2:1)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Už od pátku jsme řešili velkou marodku. Kluci nám postupně vypadávali, kosili je různé nachlazení a virózy. Sotva jsme poskládali základní sestavu. A zatímco minulý týden nás bylo devatenáct, teďka tak akorát. Vzhledem k této situaci jsme velice rádi, jak jsme utkání zvládli. Jsou to pro nás cenné body. I když jsme hráli s předposledním mančaftem, před utkáním jsem měl obav. Bál jsem se, že to nedopadne dobře. Nakonec to bylo utrápené vítězství. Ale za týden se nikdo nebude ptát, zda jsme vyhráli 5:0 nebo 3:2. Máme devatenáct bodů, což nikdo z nás nečekal. Jedeme nadplán.“

František Kukla, trenér Březolup: „Březolupy byly tentokrát blízko zisku bodu. I když se domácí ujali vedení 2:0, celý poločas byl vyrovnanou partií. Po snížení Březolup se domácí strachovali o výsledek. Domácím se podařilo zvýšit po chybě Březolup. I přesto se hosté nevzdávali a podařilo se jim snížit v devadesáté minutě. V závěrečném tlaku se hosté dostali ke dvěma zakončením, kdy domácí zachraňovali na brankové čáře.“

Branky: 12. a 70. Marek Střítecký, 24. Lukáš Grebeň – 38. Václav Procházka, 90. Petr Gajdošík. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 84.

STRÁNÍ B – HAVŘICE ODLOŽENO NA 6. LISTOPADU

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Soupeř nám volal ve čtvrtek s tím, že má marodku a že nejspíš nedá tým dohromady. Že by k nám dojel v sedmi nebo osmi lidech a utkání by nejspíše neodehrál nebo nedohrál. My jsme situaci probrali s kluky v pátek na tréninku a nakonec se rozhodli vyhovět Havřicím a zápas odložit na šestého listopadu. Chceme hrát fotbal a nemáme v úmyslu dělat naschvály a vyhrávat kontumačně.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Zápas byl odložen kvůli nám. Máme spoustu zraněných hráčů, další kluci onemocněli. Opravdu by neměl kdo nastoupit, takže jsme se dohodli na přeložení utkání. Děkujeme Strání, že nám vyšlo vstříc.“

KNĚŽPOLE – SLOVÁCKO C ODLOŽENO NA 6. LISTOPADU VE 13.30

BÍLOVICE – BŘEZOVÁ ODLOŽENO NA 7. LISTOPADU VE 13.30