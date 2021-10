Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Pro nás to byl těžký zápas. Havřice jsou pokaždé nepříjemný soupeř, který má v sestavě urostlé hráče, proti kterým se složitě prosazuje. Nám ale výborně vyšel začátek zápasu, do desáté minuty jsme dali dva góly. Byli jsme pohyblivější, rychlejší. Klidně jsme do přestávky mohli vést 4:0. Šance jsme měli na další dva, tři góly. Havřice ale do poločasu výsledek snížily na 2:1 a tím se vrátily do zápasu. Druhý poločas už byl vyrovnanější. Soupeři ale postupně vypadli klíčoví hráči, takže jsme si vytvářeli další příležitosti. Uklidnila nás až penalta nařízená chvíli před koncem. Musím říct, že prvních třicet minut bylo nejlepší pasáží celého půlroku. Hráli jsme fakt dobře. Běhali, sbírali odražené balony. Hosté nestíhali a jen nakopávali míře na své dva vysoké útočníky, což nám sice trošku činilo problémy, ale nakonec jsme se s tím vyrovnali. Máme tři body, což je hlavní. Derby bylo slušná, divácká kulisa dobrá. Všechno bylo v pohodě. Jenom škoda, že nám pořád chybí čtyři hráči. Na střídačce jsme tak měli další dorostence a hráče, kteří tolik nehrávají, ale základní sestavu jsme poskládali.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Domácí měli herně navrch, my ale neproměňujeme šance. Moštěk mohl dát gól hned v první minutě, kdy se ocitl sám před brankářem, ale tutovku neproměnil. Bohužel ihned z protiútoku jsme dostali gól. Soupeř pak brzy přidal druhý a my do přestávky Tomášem Rachůnkem, který se trefil z přímého kopu od břevna, alespoň výsledek snížili. Ve druhé půli jsme se snažili, bohužel dvě šance jsme už za stavu 3:1 neproměnili. Franc předtím udělal zbytečnou penaltu. Tomáš Rachůnek měl další možnost, ale trefil jen gólmana do ruky. Celkově to bylo klidné derby. Chyběl nám jenom Janíček, který má v ruku v dlaze. Michal Rachůnek sice nastoupil i s bolavým tříslem, ale zase musel střídat kvůli svalu.“

Branky: 3. Jonáš Kočica, 9. a 83. z penalty Jakub Dynka - 34. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 100.

STRÁNÍ B – BŘEZOVÁ 1:0 (0:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Zápas se hrál ve vynikající atmosféře. Přišlo hodně diváků, k vidění byly dýmovnice, světlice, opravdu krásná kulisa. Jinak utkání bylo vyrovnané. My jsme samozřejmě spokojenější, protože jsme vyhráli. I když jenom o gól, vítězství je zasloužené. Sice vydřené, ale měli jsme víc šancí než soupeř i více ze hry. Jediný gól padl po skrumáži před hostujícím brankářem. Jinak to nebylo nijak extra vyhecované. Rozhodčí rozdal pár žlutých karet, ale čekal jsem to horší.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Jak už jsem zmiňoval minulý týden, domácí udělali všechno proto, aby postavili hráče z divizního kádru i dorostence. Kvůli nim přehodili zápas z původní soboty na neděli. Ale chápu, že by to udělal asi každý. Mají na to právo, takže bych jim to nijak nezazlíval. My jsme zvolili spíše bránící taktiku. Věděli jsme, že se s nimi nemůžeme honit. To bychom nevydrželi, trénujeme tak jednou za čtrnáct dní. Taktika nám v prvním poločase vycházela velice dobře. Soupeř hrál, my šikovně bránili. Rozhodující byla asi pětatřicátá minuta, kdy se nám zranil Pavel Čaňo, jeden z našich nejlepších hráčů. Branku jsme dostali po nástupu do druhé půli. Než jsme se rozkoukali, už jsme prohrávali. Byl to takový smolný gól. Za stavu 1:0 se hra změnila. Domácí ve zbytku utkání neproměňovali šance. Já musím vyzdvihnout vynikající výkon brankáře Bruštíka, který v mnoha situacích podržel. Po prostřídání už jsme neměli kvalitu ani sílu na to, abychom zápas zvrátili. Na krásném velkém hřišti se projevila kvalita a kondice domácích hráčů. Prohráli jsme se ctí. I když jsme bez bodu, hráče jsem za výkon pochválil, což po prohraném zápase často nedělám. Kluci ale nechali na hřišti úplně všechno.“

Branka: 46. Michael Tóth. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 150.

NEZDENICE – SLOVÁCKO C 3:2 (3:1)

Marek Kolínek, útočník Nezdenic: „Por diváky to byl oboustranně dobrý a bojovný zápas. Na naší straně jsem už dlouho neviděl, aby se kluci takto semkli a makali na sto procent. Opravdu jsme táhli za jeden. Pomohlo nám, že jsme byli efektivní. Co jsme měli, to jsme proměnili. V prvním poločase jsme vedli 2:0, soupeř ale snížil a pak mohl dokonce vyrovnat, ale náš brankář penaltu chytil, což byl asi klíčový moment. Jeho zákrok nás nakopl a ještě do přestávky dali na 3:1. Hosté utkání ve druhém poločase kontaktním gólem zdramatizovali, ale jiné šance ani neměli. Snad jenom v závěru tam měli pár hlaviček, ale tutovku si fakt nevybavuji. My jsme měli víc šancí. Hlavně za stavu 3:2 jsme to mohli několikrát ukončit, ale přidat uklidňující čtvrtou branku se nám nepovedlo. Nakonec jsme to ale zvládli. Pro nás jsou to zlaté tři body. Jsem rád, že to kluci zvládli i beze mě a dalšího útočníka Michaela Pavlise.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Bohužel zápasy na Uherskobrodsku nám letos moc nejdou. Tamní týmy nám nesedí. Druhá věc je ta, že jsme po našíi chybě brzy prohrávali 0:1. I když jsme výsledek srovnali, nechali jsme si dát druhou branku. Rozhodující byla penalta, kterou jsme za stavu 2:1 pro domácí nedali. Radek Blažek to nekopl úplně špatně, ale domácí gólman ji bravurně chytil. Místo vyrovnání jsme tak dostali branku na 3:1. Ve druhém poločase velmi dobře hrající Ondřej Perůtka sice snížil, ale na vyrovnání jsme nedosáhli. Nejblíže gólu byl Sánchez, jenž v záklonu hlavičkoval mimo. Jinak závěr utkání byl nervózní, rozkouskovaný zbytečnými strkanicemi a hádkami. Do Nezdenic jsme si jeli pro body, bohužel nemáme ani jeden. Může za to i opět osekaný kádr. Na lavičce jsme měli jediného hráče. Příští zápas musíme dokonce odložit.“

Branky: 10. a 35. Roman Adámek, 45. Jiří Uličník - 26. Patrik Šilhavý, 67. Ondřej Perůtka. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 68.

BABICE – NEDAKONICE 0:2 (0:2)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „My bohužel hrajeme a nedáváme góly. Proti Nedakonicím jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal a vyhrál. Jiné šance soupeř neměl. My jsme hosty přehráli. V každém poločase jsme měli tři tutovky, bohužel jsme je nedali. I když hrajeme v poli dobře, vápně jsme málo agresivní a důrazní. Jinak derby bylo v pohodě, bez větších emocí.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Z naší strany jde o šťastné vítězství. Narazili jsme na kombinačně a herně nejlepšího soupeře. Babice hrály fakt dobře. My jsme ale věděli, že nás čeká těžké utkání, což se potvrdilo. Domácí byli od začátku velice aktivní a dominantní na balonu. Hráli, kombinovali. Nám se ale v16. minutě podařilo po brejku dát vedoucí branku. Do konce prvního poločasu nás pak domácí celkem ždímali. Vypracovali si několik vyložených brankových příležitostí. Jednou trefili břevno, několikrát nás podržel gólman. My jsme však nápor po vstřelené brance soupeře přečkali a v největším tlaku, ke konci poločasu, jsme využili obrovskou chybu stopera při rozehrávce, když na velkém vápně přímo nahrál našemu útočníkovi a daroval nám druhý gól. O přestávce jsme si v šatně něco řekli, zkusili zareagovat na rozestavení soupeře. Ve druhém poločase už dominance Babic nebyla taková. Domácí sice sice vypracovali nějaké příležitosti ke snížení, ale branku nedali. My jsme hrozili spíš z brejků. Postupem čas už tlak soupeře nebyl takový, jako v prvním poločase, nás domácí jasně přehráli. Vedení už jsme ubránili.“

Branky: 16. a 42. Roman Sedlařík. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.

HUŠTĚNOVICE – JAROŠOV 2:0 (2:0)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Od začátku jsme byli herně lepší. V první půli jsme dali dvě branky a měli i další šance ke skórování. Ty jsme ale neproměnili. Soupeře jsme naopak do žádných velkých příležitostí nepustili. Ve druhé půli jsme už v klidu hru kontrolovali. Hosté žádnou šanci ke skórování neměli. My jsme hráli dobře, byli nebezpeční, ale nic už jsme nedotáhli. Pro nás to jsou velmi cenné body. Dvakrát jsme nastřelili břevno, měli víc šancí. Konečně jsme nastoupili kompletní, v nejsilnější složení.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Domácí od začátku byli živější, dravější. V první půlce nás přehrávali. Vypracovali si šance, ze kterých nám dali dva góly. Ty padly spíš po našich chybách, než že to byly nějaké vypracované akce. My jsme tam měli jenom nějaké náznaky, nic velkého. Ve druhá půlce jsme se zlepšili a Huštěnovice už nepouštěly do takových šancí. To nám ale k bodům nestačilo. Domácí byli hladovější po vítězství. Taky jsme byli kompletní.“

Branky: 29. Jan Trňák, 38. Lukáš Ošívka. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 105.

KNĚŽPOLE – BÍLOVICE 1:0 (0:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Bylo to pravé derby. Zápas byl vyrovnaný, vyhecovaný, ale nic nepřekročilo běžné mantinely. My jsme byli ti šťastnější. Prvních patnáct minut jsme hráli my, pak převzali iniciativu hosté, který až do konce poločasu měli herně navrch. Ve druhé půlce jsme byli herně lepší, šancí ale bylo celkem málo. Hned po přestávce jsme dali Hančíkem vedoucí gól. Po dobře zahrané standardce se míč odrazil do břevna a náš útočník to tam v závaru dorazil. Na konci jsme stejným hráčem přidali ještě druhý gól, ale pro útočný faul neplatil. To už byl ale konec zápasu. Dneska jsme byli až na zraněného Beláka a Milana Večeřu kompletní.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Obrovské zklamání. Gól jsme dostali po hrubé chybě krajního záložníka v obraně. Od toho se odvíjel výsledek. Porážku ale beru na sebe. Celý zápas jsme nebyl schopný chlapy namotivovat a vyburcovat k lepšímu výkonu. I když jsme byli kompletní, náš výkon nebyl hodný derby. Hráli jsme bez zápalu a chuti. Měli jsme víc zabojovat.“

Branka: 49. Dominik Hančík. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 70.

BŘEZOLUPY – ZÁHOROVICE 1:1 (0:0)

František Kukla, trenér Březolup: „Březolupy byly v celém zápase lepším týmem, naráželi však na dobrého gólmana a svou neproduktivitu. Z ojedinělé akce se podařilo hostům vstřelit branku a s Březolupy to nevypadalo dobře. Na konci zápasu domácí vyrovnali a ještě v posledních minutách podržel hosty znovu jejich brankář. Remíza je úspěchem hostujících fotbalistů.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Zase jsme v závěru inkasovali kuriózní gól, který nás připravil o výhru. Na to už nejde nic říct. Míč se od tyčky odrazil k soupeři, který balon dorazil do sítě. Jinak to byl vyrovnaný zápas. Bylo poznat, že se utkali dva nejslabší týmy okresního přeboru. Hra se odvíjela hlavně mezi šestnáctkami, moc šancí nebylo. Našim dvěma hráčům se minulý týden narodily děti, zatímco David Ondrušek dojel a nastoupil alespoň ve druhém poločas, Patrik Varga odjel místo Březolup do porodnice. A právě Ondrušek se podílel na vedoucí brance, když nacentroval míč na hlavu Kročila. Závěr jsme ale zase nezvládli.“

Branky: 85. Josef Blaha – 61. Tomáš Kročil. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 52.