Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „V prvním poločase jsme na Prakšice vletěli, byli herně lepší. Hosté byli zaskočení. Byli pod tlakem. Hrají o první místo, takže u nás museli vyhrát. Vstup do zápasu nám vyšel, po půlhodině jsme vedli 2:0. Celkově jsme v prvním poločase jsme byli herně o něco lepší. Hráli jsme ze zabezpečené obrany, spoléhali se na rychlé brejky, které nám vycházely. Prakšice spoléhaly spíš na standardní situace, kterých z různých vzdálenosti zahrávaly opravdu spousty. Hosty ve druhém poločase nakopl kontaktní gól, který dali z dorážky z předbrankového prostoru. Prakšice pak hodně zjednodušily hru. Začaly nakopávat balony dopředu na vysoké hráče. Hrály na riziko, což se jim vyplatilo. Vyrovnat se jim podařilo z divné situace, když po souboji uprostřed hřiště jsme spoléhali, že sudí pískne faul, což se nestalo. Hosté pokračovali ve hře a po nákopu do velkého vápna dali gól. My jsme dál útočili, snažili se vyhrát. Před zápasem jsem hráče motivoval. Věděli, že se proti prvnímu mančaftu mohou ukázat. Škoda, že jsme nezískali ani bod.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Jsme rádi, že jsme to zvládli už v předposledním kole a v předstihu si zajistili postup do vyšší soutěže. Jsme rádi a šťastní. Po pěti letech se vracíme do kraje, kam Prakšice historicky patří. Začátek zápasu jsme hráli opatrně a zezadu, což se nám moc nevyplatilo. Nedakonice nám daly dvě branky. Za nepříznivého stavu 0:2 jsme napadání vytáhli vysoko nahoru, což přineslo výsledek v podobě obratu. Druhý poločas jsme uhráli bojovností, nasazením a zlepšeným výkonem. Nastartovala nás hlavně trefa Šůstka. Bohužel nás limitovala zranění. Zraněný Sukup šel do hry až ve ve druhém poločase, už v první části musel odstoupit Řezníček. I tak jsme to ale zvládli.“

Branky: 11. Dominik Madzia, 32. Tomáš Král - 68. Pavel Šůstek, 78. Jakub Dynka, 88. Radim Sukup. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 60.

JAROŠOV – NEZDENICE 3:1 (2:1)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Pro diváky to byl oboustranně výborný zápas. Bylo to opravdu velmi pohledné utkání. Vypracovali jsme si víc gólových šancí a měli větší chuť po vítězství, které je zasloužené. Souboj byl ale vyrovnaný. Do vedení jsme šli po vyhraném souboji a centru ze strany, když Pavlas u tyče doklepl míč do prázdné branky. Nezdenice vyrovnaly po přímém kopu těsně za vápnem. První střela šla ještě do zdi, ale odražený balon jejich hráč trefil po zemi k tyči. Pavlas pak šel sám na brankáře, jehož přehodil a balon uklidil do prázdné branky. Druhá půlka už byla vyrovnaná. Hosté nehráli vůbec špatně, my jsme ale neustále hrozili z brejkových akcí. Spoléhali jsme na rychlý protiútok. Pavlas pak po jedné akci završil hattrick.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Z porážky neděláme tragédii. V Jarošově se potkala dvě kvalitní mužstva. Oba týmy hrály dobrý ofenzivní fotbal. Domácí si vypracovali víc šancí. Ty, co měli, proměnili. Musím vyzdvihnout ofenzivní sílu soupeře. Pavlas s Jančíkem mají velkou kvalitu. Dozadu sice měli Jarošovští menší problémy, čehož jsme využili ale jenom k vyrovnání na 1:1. I tak jsme ale byli nebezpeční. Za stavu 2:1 jsme měli stoprocentní šanci, ve které nás hráč promáchl a hned z protiútoku jsme dali na 3:1. My jsme vstoupili do utkání dobře a prvních deset minut měli celkem velkou převahu, ale z náporu jsme vytěžili jen nějaké střely.“

Branky: 19., 41. a 86. Zbyněk Pavlas - 33. Michael Pavlis. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 386.

SLOVÁCKO C – KNĚŽPOLE 4:2 (1:2)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Po celý zápas jsme byli jednoznačně lepší. Brzy jsme šli do vedení, ale na chvíli nás rozhodil gól Valenty z půlky hřiště. Hosté pak ještě do přestávky výsledek otočili. Ve druhém poločase se už ale jenom bránili. My jsme Balaštíkem vyrovnali. Pak se musím pochválit za dobré střídání, když jsem za nerozhodného stavu 2:2 poslal do hry Sáncheze a ten po půl minutě pobytu na hřišti dal vítěznou branku. Výhru jsme zpečetili z penalty, kterou proměnil Šilhavý. Musím se přiznat, že nám k bodům pomohli tři koníci z juniorky Slovácka a jeden kůn Drobisz. (úsměv). Jinak to byl poklidný zápas.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Na výkonu soupeře se projevila kvalita čtyř nebo pěti mladých hráčů z mládeže Slovácka. Ve středu zálohy hráli opravdu dobře. Běhali, kombinovali, kdežto naši kluci začali ve druhé půlce tahat nohy. Porážka je zasloužená. Bohužel s nasazením tolika hráčů nic neuděláme. V prvním poločase jsme ale ještě se soupeřem drželi krok, pomohl nám i gól Valenty z půlky hřiště. Kromě dvou branek jsme tam měli ještě jednu šanci. Celkově na ně domácí vyhráli 10:5.“

Branky: 5. Jan Růžička, 61. Adam Balaštík, 81. Fermin Sánchez, 87. Patrik Šilhavý z penalty - 16. Vít Valenta, 33. David Flíbor. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 109.

HAVŘICE – STRÁNÍ B 4:3 (2:3)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Jsem rád, že jsme poslední domácí zápas letošní sezony zvládli a ještě máme nějakou naději na záchranu přeboru. Strání ale bojovalo, hrálo jako o život. V sestavě mělo samé mladé kluky, kteří byli draví, rychlí, fotbaloví. Nám chyběl stoper Zdeněk Franc, takže do obrany musel Moštek. Za obdržené góly ale nemohl, chyby byly spíše na stranách hřiště. Kluky musím pochválit za to, jak k zápasu přistoupili, jak utkání odbojovali. Byla na nich vidět velká chuť. Třeba Michal Rachůnek má zdravotní problémy, nastupuje se sebezapřením. I když tahal nohu za sebou, dohrál utkání skoro do konce. Kluci to bojovností a velkou chutí zvládli a o branku vyhráli.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Ani tři góly Dominika Hnila z áčka nám k bodům nestačili. Kluci nehráli špatně, bojovali, ale soupeř ve druhém poločase ukázal velké odhodlání a výsledek otočil.“

Branky: 11. a 85. Tomáš Janíček, 39. Roman Buráň, 55. Vojtěch Durďák – 26. z penalty, 35. a 44. Dominik Hnilo. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 68.

BŘEZOVÁ – BÍLOVICE 4:0 (2:0)

Josef Janků, sekretář Březová: „Zápas začal o půl hodiny později, protože k nám nedorazil žádný rozhodčí, a tak jsme informovali šéfa Josefa Tomance ze Strání, který k nám dorazil a utkání s přehledem odřídil. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Kluci bojovali, nechali na hřišti všechno. Bílovice neměly skoro žádnou vyloženou šanci, jenom v prvním poločase daly hlavou břevno. Pokud budou sestupovat čtyři týmy, jsme jasní, naše šance na záchranu už jsou jenom v oblasti teorie, ale poslední kolo chceme zvládnout. Jinak jsme se rozloučili s Davidem Pomajbíkem. Děkujeme mu za odvedené služby a přejeme mu v Újezdci hodně úspěchů. Kluci z lavičky ukázali, že jsou rovnocennou náhradou.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Pro nás to bylo zbytečně ztracené nedělní odpoledne. Hodinu jsme do Březové jeli, hodinu jsme čekali na rozhodčího a pak další hodinu po zápase jeli domů. Chtěli jsme si záchranu uhrát sami a nespoléhat na soupeře nebo poslední kolo. Myslel jsem, že to v Březové zvládneme, že vyhrajme a bude to vyřešené, ale bohužel jsme nehráli dobře. Soupeř měl daleko větší chuť po vítězství než my. Zatímco domácí hráli všichni, u nás jenom někdo, v čemž byl největší rozdíl. Soupeř nás prostě přehrál poctivým týmovým výkonem. Prostě to uválčili. Jinak to byl solidní zápas bez nějakých tvrdých faulů. My jsme podali velmi špatný výkon, za celý zápas jsme si vypracovali snad dvě šance a jen čtyřikrát jsme vystřelili na domácí branku.“

Branky: 26. Tomáš Pleva z penalty, 37. Josef Smítal, 72. Denis Chovanec, 86. Lukáš Uher. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 100.

BŘEZOLUPY – HUŠTĚNICE 1:4 (1:0)

František Kukla, trenér Březolup: „Březolupy se dostaly do vedení z první příležitosti ve druhé minutě. Hosté se snažili o vyrovnání, ale bohužel pro ně nastřelovali pouze tyče a břevna. Po změně stran se situace až do šedesáté minuty nezměnila. Poté během pěti minut hosté vsítili tři branky a utkání rozhodli. Vítězství Huštěnovic bylo zcela zasloužené.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Hned ve druhé minutě jsme dostali gól a celý první poločas se trápili. Hned pětkrát jsme trefili konstrukci branky. Domácím dvakrát pomohla tyč, třikrát břevno. Na začátku druhé půle měli domácí za stavu 1:0 velkou šanci, kterou ale nedali a od té doby jsme na trávníku dominovali. Proměnili jsme šance a výsledek během pár minut otočili. Zbytek utkání už jsme si v klidu pohlídali.“

Branky: 2. Petr Michálek - 53. Josef Kedra, 55. Filip Mazůrek, 58. Petr Konečný, 62. Martin Bruštík. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 110.

ZÁHOROVICE – BABICE 3:9 (1:5)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Konečně jsme se sešli v nějakém slušném počtu, ale pořád to nebylo ještě podle našich představ. Výkon nevyl úplně nejhroší. Bohužel jsme kolem patnácté minut nevyužili dvě skoro vyložené šance, kdy šel náš hráč dvakrát skoro sám na hostující branku, ale své úniky neproměnil. V tu dobu se asi zápas lámal. Babice jinak ukázaly svoji kvalitu. V prvním poločase nám daly pět branek a po změně stran vedení v klidu udržovaly. My sezonu pouze dohráváme, ale kluci to nezabalili a hráli pořád až do konce. Odměnou jim byly tři další dvě vstřelené branky.“

Milan Válek, záložník Babic: „Pro nás je to povinná výhra. 9:3 je dobrý výsledek, který odpovídal dění na hřišti i postavení obou mužstev v tabulce. Soupeř mi přišel odevzdaný. Začali jsme ale špatně a hned ve 3. minutě z penalty inkasovali gól, takže jsme brzy prohrávali. Naštěstí se nám podařilo rychle srovnat a do poločasu soupeři odskočili na 5:1. Druhý poločas už byl z naší strany takový neurovnaný, každý si chtěl dát gól. Naštěstí jsme ještě nějaké branky přidali, ale taky jsme dva góly zbytečně dostali. Pro diváky to byl zajímavý zápas, pro nás důležité vítězství.“

Branky: 60. a 75. Tomáš Kročil, 4. Zdeněk Kočí z penalty – 15., 51. a 72. Aleš Horsák, 7. a 21. Milan Válek, 25. a 34. Petr Gabriel, 82. Adam Litoš, 90. Tomáš Hořínka. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 69.