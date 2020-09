Tomáš Stýskal, trenér Babic: „V celém zápase jsme jasně dominovali. Držení míče bylo osmdesát procent ku dvaceti. Bylo vidět, že Březová k nám přijela pro bod. V hlubokém bloku bránila od poloviny hřiště a jenom spoléhala na nějakou standardku či něco jiného. Vytvořili si nějakou pološanci, ale tutovku neměli. My jsme hru ovládali, ale všechno to bylo o prvním gólu, který jsme dali až čtvrt hodiny před koncem. Soupeře jsme pak v závěru dorazili druhou brankou. Vyhráli jsme zaslouženě. Byli jsme jasně lepší, i když moc tutovek nebylo. V prvním poločase asi dvě a ve druhém možná tři.“

Branky: 75. Erik Horníček, 86. David Horsák. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 270.

BÍLOVICE – BŘEZOLUPY 2:4 (1:2)

Petr Jurník, trenér Bílovic: „Soupeř nás překvapil více než důraznou hrou a velkou bojovností o každý míč. Březolupy také využívaly každé příležitosti k rychlým výpadům do naší obrany. Všechny čtyři branky jsme inkasovali po brejkových akcích soupeře. Myslím si, že herně jsme byli lepší. Vytvořili jsme si řadu šancí. Ty jsme ale neproměnili. Koncovka nám dělá problémy od začátku sezony. Porážka mě mrzí i kvůli lidem. I kluky to mrzelo. Bylo to derby, a i když jsem podobných utkání zažil hodně, všichni jsme to brali jako prestižní utkání. Chvílemi se jiskřilo, protože některé souboje byly tvrdší, ale nic hrozného to nebylo. Bylo vidět, že se hraje o šest bodů. Nám chyběli tři hráči základní sestavy. Kluci k tomu přistoupili trochu divně.“

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Na zápase jsem z důvodu jiných aktivit nebyl přítomen, ale průběh jsme samozřejmě s trenérem i hráči probrali. Oba týmy se v soutěžním utkání potkali po asi pětadvaceti letech, naposled v okresním přeboru v polovině devadesátých let, a tak fanoušci se na utkání hodně těšili. Jsme strašně rádi, že jsme utkání zvládli, domácí navíc měli motivaci na víc, neboť v Bílovicích byla pouť. Derby nabídlo šest branek a zápas tak nemohl nudit. Vyrovnané utkání nakonec dopadlo lépe pro nás a tato výhra je pro nás nesmírně cenná. Teď ale nezbývá nic jiného, než abychom ji v příštím zápase potvrdili "doma" na Zlámanci, kde hrajeme podzimní zápasy z důvodu výstavby kabin. Na závěr chci dodat, že bych byl rád, kdyby se oba týmy vyhnuly záchranným bojům, s Bílovicemi nás pojí dlouholeté sportovní přátelství, ještě do loňska jsme měli společný dorost.“

Branky: 15. a 64. Ivan Zlatý - 5. Jiří Chromek 13. Pavel Hubáček, 48. Petr Gajdošík, 85. Petr Michálek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 110.

ZÁHOROVICE – POLEŠOVICE 2:5 (1:3)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Narazili jsme na velmi těžkého soupeře. Hned na začátku utkání se projevilo klasické nedáš-dostaneš. My jsme velkou šanci neproměnili, kdežto soupeř z protiútoku potrestal naši chybu a šel do vedení. Začátek se odehrál ve svižném tempu. Polešovice nás přehrávaly hlavně ve středové řadě. Mají vynikající zálohu. Naši chlapci se s tím nedokázali srovnat. Zápas jsme ale za stavu 1:3 zdramatizovali. Snížili jsme na rozdíl jediné branky a pak měli slušnou čtvrthodinku, ve které jsme měli územní převahy. Bohužel vlastní nedisciplinovaností v obraně jsme se připravili o lepší výsledek. Srazily nás individuální chyby. Porážka je zasloužená. Polešovice byly doposud nejlepší soupeř, se kterým jsme letos hráli. Mohli jsme prohrát ještě výraznějším rozdílem, poděkovat musíme našemu gólmanovi, který nás podržel v dalších momentech.“

Tomáš Fantura, útočník Polešovic: „Na zápas v Záhorovicích jsme se v pátek na tréninku připravovali, nicméně podmínky, které nám nedopřály hrát odzadu, jak to letos hrajeme. Z velké části to bylo na obou dvou stranách nakopávaná. I tak jsme soupeře po kombinacích přehráli a balón nejednou dotáhli až do kuchyně Záhorovic. V zápase se nejlépe ukázal hostující Matěj Kubiš který připravil dvě branky a jednu pak sám dal. Již na začátku zápasu jsme se dostali do vedení mým ģólem, který nám pomohl hodit se na takovém nelehkém hřišti do pohody. Jediné, na co se zmohli domácí hráči a z čeho nejvíce hrozili, byly rohové kopy, které doma umí víc než dobře. Tímto způsobem dali hned první záhorovický gól. Záhorovice se spíše trápily a občas proběhly i mezi spoluhráči domácího celku hádky, které nás spíše vedly kupředu.“

Branky: 30. Tomáš Kročil, 54. Ondřej Chaloupka - 4. a 63. Tomáš Fantura, 25. Matěj Kubiš, 34. Ondřej Stašek, 89. Filip Nejezchleba. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 87.

HAVŘICE – JAROŠOV 1:1 (0:1)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Remíza je podle mě spravedlivá. V prvním poločase byl ale Jarošov herně lepší. Nám se naopak vůbec nedařilo a na trávníku jsme se trápili. Neuhráli jsme nic a byli ztracení. Zaslouženě jsme prohrávali. Druhý poločas už byl z naší strany o třetinu lepší. Hru jsme vyrovnali, ale hosté měli víc šancí, při kterých nás podržel brankář. Ten chytil dvě gólovky. Nakonec jsme mohli i vyhrát. Šimuni nejprve vyrovnal a pak nastřelil tyč. I tak jsme ale šťastní, že jsme s Jarošovem uhráli alespoň bod.“

Marek Omelka, kapitán Jarošova: „Zápas měl zase stejný průběh jako ty ostatní. V prvním poločase jsme soupeře přehrávali a kdybychom vedli 5:0 nebo 6:0, nikdo by se nedivil. Bohužel nás stále provází smůla v zakončení. Havřice, které patří mezi tvrdší soupeře, měly pouze jednu střelu z dálky a to ještě z přímého kopu. Domácí se po přestávce zlepšili, jejich tlak sílil a nakonec jsme byli rádi i za remízu. Utkání nebylo nijak vyhrocené. My jsme do zápasu nastoupili v kompletním složení. Tedy i s hráči, kteří u nás dříve hrávali a teď se zapojili do nové sezony.“

Branky: 60. Ondrej Šimuni - 19. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 80.

NEDAKONICE – NEZDENICE 5:3 (2:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Už do minulého zápasu v Kněžpoli jsme šli s tím, že ze dvou utkání chceme udělat šest bodů, abychom se trošku odlepili od spodku tabulky, kde nechceme být. V prvním poločase se nám ale nedařilo hrát, co jsme chtěli. Soupeř hrál jednoduše, spoléhal na brejky. Vpředu měl dva šikovné útočníky, kteří nám dělali velké problémy. I přesto se nám podařilo vstřelit vedoucí gól. Nechápu nekoncentrovanost našich hráčů, kteří si za minutu nechají dát branku na 1:1. Zpátky na koně nás posadil Mojžíš po dohraném rohu, po kterém jsme strhli vedení na svoji stranu. Jinak celý zápas byl jako na houpačce. Soupeři jsme vždycky odskočili a Nezdenice neustále dotahovaly. O poločase jsme si vyříkali chyby. Hráčům jsme vyčetl, že neplnili pokyny. Moc to ale nepomohlo, protože hosté hned na začátku druhého poločasu po brejku dali gól na 2:2. My jsme pak šli šťastnou trefou znovu do vedení, když soupeřův hráč tečoval centr přímo před gólmanem. Po závaru a břevnu to ale bylo 3:3. V tento moment se utkání lámalo. Můžeme děkovat jenom Pánubohu a Davidu Kopčilovi, který se fantasticky trefil z trestného kopu přímo do šibenice a dal vítězný a rozhodující gól. Nezdenice pak otevřely hru a my po brejku přidali pátou branku. Hostům v závěru zřejmě došly síly, poslední minuty už se jenom dohrály. Divákům se hokejová přestřelka musela líbit. Pro lidi to byl dobrý zápas, mně jako trenérovi už se to tolik nelíbilo, ale získali jsme tři body, takže cíl jsme splnili a chystáme se na další utkání.“

Branky: 36. z penalty a 80. David Kopčil, 45. Josef Mojžíš, 70. Miroslav Coufalík vlastní, 85. Roman Sedlařík - 37. Marek Kolínek, 51. Oldřich Šašinka, 76. Miroslav Coufalík. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 65.

PRAKŠICE – KNĚŽPOLE 8:1 (2:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Zápas jsme od začátku měli plně ve své režii. Soupeř moc velký odpor nekladl. V prvním poločase hosté ještě celkem odolávali a prohrávali jenom 0:2, po přestávce ale fyzicky odpadli a my přidali další branky. Zbytek utkání byl jen otázkou skóre. Šancí jsme měli víc než na osm branek. Kluky musím pochválit. Podali jsme výborný kolektivní výkon. Konečně jsme si spravili skóre, které jsme neměli moc dobré. Ostatním jsme vyslali varovný signál, že s námi musí počítat. Vysokou výhru ale nijak nepřeceňujeme. Kněžpole na tom není nyní dobře. Moc se mu nedaří. V sestavě má starší hráče, což se projevuje na výkonech i výsledcích.“

Branky: 21. a 65. Jonáš Kočica, 81. a 84. Radim Sukup, 28. Pavel Šůstek, 49. Josef Hořínek, 52. Roman Hlavín, 85. Jakub Dynka - 67. Jiří Zubalík z penalty. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 95.

STRÁNÍ B – HUŠTĚNOVICE 1:1 (0:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Byl to oboustranně vyrovnaný zápas, oba týmy zaslouženě berou bod . Huštěnovice byly vynikajícím soupeřem. Obě branky padly až ve druhém poločase. Nejprve jsme se prosadili my z rohu, následně oni srovnali pp chybě našeho obránce, který nahrál přímo jejich hráči a ten pod brankářem srovnal na 1:1. Jinak to byl bojovný a těžký zápas. Za nás nastoupilo pět dorostenců, Huštěnovice mají v sestavě strašně velké a silné chlapy, proto remízu bereme.“

Petr Malenovský, trenér Huštěnovic: „Remízu bereme, je spravedlivá. Podle mě to bylo nemastné neslané utkání, které se odvíjelo hlavně mezi šestnáctkami a bylo bez vážnějších šancí. Když jsme po závaru dostali gól, už jsem nečekal, že skóre srovnáme, protože nebylo z čeho. Do té doby jsme si žádné velké šance nevytvořili. Jedinou příležitost jsme měli až v závěru a tu jsme proměnili. Jinak v prvním poločase jsme byli mírně lepší, ale kdybychom prohráli, nemohli bychom nic říct. Bod je pro nás dobrý. Kromě brankáře nám ve Strání scházel také Richard Vaďura.“

Branky: 65. Peter Miklovič - 85. Lukáš Grebeň. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 80.