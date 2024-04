Josef Hradil, trenér Bánova: „Výsledek odpovídá dění na hřišti postavení obou mužstev v tabulce. Nedakonice byly herně daleko lepší, vyhrály zcela zaslouženě. My máme marodku, za nás nastoupili i dva šestnáctiletí kluci. Neměli jsme skoro žádnou šanci, jenom pár náhodných akcí. Nedakonice se brzy ujaly vedení, do přestávky přidaly další branku a po změně stran své vedení ještě navýšily. Byly někde jinde než my.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Od první minuty jsme udávali tempo hry. Soupeře jsme nepouštěli do žádných šancí, sami jsem jich měli strašně moc. V prvním poločase se nám dvě z nich podařilo proměnit. Po změně stran to bylo stejné. My jsme dál útočili, domácí se jen bránili. Podařilo se nám přidat další dva góly a utkání definitivně rozhodli. Klidně jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, několik dalších šancí jsme vyřešili špatně, neproměnili je. Jsem rád, že jsme Bánov nepustili skoro k ničemu a vzadu to uhráli s nulou. Velmi dobrý výkon podal nejen náš tým, ale i rozhodčí Hutěčka. Nastoupili jsme bez Mojžíše.“

Branky: 4. a 73. Ondřej Dvouletý, 29. Jan Hyrák, 58. Dominik Madzia. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 60.

HLUK B – BABICE 2:1 (1:0)

Roman Martiš, fotbalista Hluku B: „Zasloužená výhra. Šancí jsme měli víc než soupeř, který ale taky hrál pohledný a kombinační fotbal. Hosté byli dokonce lepší na balonu, my jsme hráli přímočařeji, spoléhali se na brejky. Do vedení jsme šli v 10. minutě, kdy se prosadil Škorec. Ten mohl přidat další dva góly. Obešel i hostujícího brankáře, ale zakončení měl špatné. Druhý gól přidal po mé střele do tyče dorážející Martin Zalubil. Babice výsledek ke konci střetnutí zkorigovaly, z dálky se trefil Horníček. Střela trošku zaplavala. Babice měly i další šance, celkově jsme to ale zvládli dobře.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Hrálo se na vynikajícím hřišti. Soupeř byl kvalitní, ale i my jsme chtěli hrát pohledný, kombinační fotbal. Moc se nefaulovalo, celkově to bylo poklidné. My jsme byli lepší v mezihře, kombinaci, ale bylo to bez pořádného zakončení. Vpředu jsme impotentní. Soupeř byl nebezpečnější. Vpředu měl rychlé kluky, hrozil hlavně z brejků. Za stavu 0:2 jsme to měli těžké, výsledek jsme alespoň zkorigovali a závěr zdramatizovali. Škoda, že jsme za stavu 1:0 nastřelili tyčku a zahodili megašanci. Doplatili jsme na horší efektivitu.“

Branky: 10. Václav Škorec, 65. Martin Zalubil – 89. Erik Horníček. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 71.

I. B třída sk.C: Buchlovice dál vítězí a neinkasují, vyhrály i poslední Traplice

NEZDENICE – JAROŠOV 1:3 (0:0)

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Do utkání jsme šli opět nekompletní, i tak byl první poločas z naší strany velmi dobrý. Měli jsme několik dobrých příležitostí, naopak soupeře jsme do ničeho nepustili. Neměl ani jednu střelu na branku. Bohužel hned v první minutě druhé půle jsme z první střely po docela pěkné akci dostali gól na 0:1, což nás docela zaskočilo. Kluci zůstali jako opaření. Postupně se ale probrali. Dvacet minut před koncem jsme otevřeli hru a výsledek srovnali na 1:1. Dál jsme byli v tlaku a chtěli výsledek překlopit ve svůj prospěch. Paradoxně jsme ale v 86. minutě dostali branku na 1:2, když jsme u zadní tyčky nepohlídali hostujícího kapitána. V závěru jsme hráli vabank a dostali třetí gól. Za mě je to nezasloužená porážka. Utkání by slušela minimálně remíza, měli jsme ale na vítězství, tři body.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Nezdenice byly v prvním poločase lepším týmem. Domácí na nás vletěli, dostali nás pod tlak, zahrávali hodně standardek. Postupem času jsme hru ale vyrovnali a začali rovněž hrozit. Na začátku druhého poločasu jsme po brejkové akci a přihrávce Kutovyiho dali Stojaspalem na 1:0. Soupeř pak výsledek srovnal na 1:1. Hra se ve zbytku utkání přelévala z jedné strany na druhou. Mohlo to dopadnout jakkoliv. Nám se podařilo dát Jančíkem druhý gól a vzápětí se stejný hráč trefil znovu. Jsem moc rád, že si i při spoustě absencí odvážíme z Nezdenic všechny body. Sestavu jsme dávali dohromady s obrovskými problémy. Kluci, co nastoupili, to ale zvládli velice dobře.“

Branky: 75. Michael Pavlis – 86. a 88. Martin Jančík, 46. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 50.

STRÁNÍ B – HUŠTĚNOVICE 1:0 (0:0)

Václav Havlík, trenér Strání B: „Bylo to vyrovnané a až do konce napínavé utkání se šťastným koncem pro nás. Jelikož byl těžký a podmáčený terén, zvolili jsme jednodušší taktiku, nakopávali balony dopředu. Máme v týmu mladé kluky, proti zkušenějšímu soupeři to neměli vůbec jednoduché, ale vypořádali se s tím velice dobře. Utkání by spíše slušela remíza. Šance měly oba týmy, zápas mohl dopadnout na obě strany. Nakonec rozhodla na konci střetnutí jedna standardka, po které se hlavou trefil Ondřej Čaňo. Kromě něj za nás z prvního týmu nastoupil ještě Patrik Macháčik.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „V 88. minutě obešel Filip Hlúpik i domácího gólmana, předložil balon před prázdnou bránu, ale ani tak velkou šanci jsme neproměnili, což nás stále body, protože soupeř vzápětí po standardní situaci udeřil a vyhrál 1:0. Celkově to byl remízový zápas. Hrálo se na strašně těžkém terénu. Domácí tam měli nějaké kluky z divizního áčka, nám chyběli Pisklák a Otrusiník. První půlka byla od nás herně špatná. Po změně stran jsme se zlepšili a vypracovali si dostatek příležitostí ke skórování, abychom utkání rozhodli. Vyhrál ten, kdo dal gól.“

Branka: 89. Ondřej Čaňo. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 120.

SLOVÁCKO B – BÍLOVICE 5:0 (2:0)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Dneska jsem dal klukům dva úkoly. Přál jsem si utkání odehrát s nulou vzadu a chtěl jsem, aby dostatečný počet minut odehráli všichni kluci, což se mi do puntíku splnilo, za což jsem moc rád. Jsem nadmíru spokojený s výkonem, předvedenou hrou i výsledkem. Brankář s obranou to zvládli skvěle, nebyl tam od nich ani náznak sebemenší chyby. I kluci vpředu to odehráli luxusně. I když jsme se sestavou točili, hráče všelijak rotovali, každý k tomu přistoupil zodpovědně a svoji roli zvládl perfektně. Pět vstřelených gólů hovoří za vše, ale hosté mohou být rádi, že neprohrávali 0:7 nebo 0:8. Šancí jsme totiž měli daleko víc. Tím ale neříkám, že by Bílovice hrály vyloženě špatně či byly odevzdané, spíše jsme potrestali jejich chyby a hráli fakt dobře. Těší mě, že se nám pomalu vyprazdňuje marodka. Po dlouhodobém zranění se nám vrátil Mareček, po po dvou týdnech naskočil i Macků.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Výsledek odpovídá. Nás trápí marodka, sužují zranění. Chyběli nám Mikšaník se Zbyňkem Zlámalem a taky Čada, který už ale do konce sezony nebude. Mužstvo naštěstí doplňují šikovní dorostenci. Kluci jsou dobří, snaží se. Bohužel v Sadech jsem je musel o poločase stáhnout, protože jeli na svoje utkání, což se promítlo do našeho výkonu i výsledku. Nakonec jsem musel nastoupit i já. My jsme nezvládli začátky obou poločasů. Soupeř na nás vletěl, pokaždé dvakrát udeřil a pak už bylo těžké se zápasem cokoliv dělat. Slovácko C bylo herně lepší. Je vidět, že se mu na jaře daří. My jsme sice dali gól z ofsajdu, který nám sudí neuznal, ale jiné příležitosti jsme snad ani neměli.“

Branky: 11. a 47. Tomáš David, 12. a 58. David Kříž, 85. Radek Blažek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 71.

MISTROVSKÁ KOPANÁ - výsledky, střelci a tabulky po fotbalovém víkendu

BŘEZOVÁ – JALUBÍ 4:2 (3:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Pro nás je to nesmírně důležitá výhra. Za bojovnost a nasazení především v dlouhém oslabení jsme si vítězství zasloužili. Jednoduché jsme to ale neměli. Musím přiznat, že za nás nastoupil ten, kdo měl nohy. Do poslední chvíle před zápasem nás bylo přesně jedenáct. Pak jsme přemluvili dva nemocné kluky, kteří nám vypomohli. Díky nim jsme mohli sestavu alespoň nějak prostřídat. V první půli jsme hráli s větrem. Soupeř šel do vedení, ale výsledek jsme třemi krásnými brankami do přestávky otočili. A to ještě šel Pomajbík třikrát sám na branku, velké šance ale neproměnil. Naopak soupeř kromě gólu skoro nic neměl. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení našeho hráče po dvou žlutých kartách. Přes půl hodiny jsme hráli v deseti. Jalubí krátce předtím výsledek snížilo, takže jsme to měli složité, ale nesmírnou bojovností jsme to na těžkém terénu a v zimním počasí, kdy byly dva stupně, jsme to nakonec uhráli. Hosté ale měli tlak. My jsme přizpůsobili hru, pouze se bránili a čekali na brejky. V poslední minutě jsme dali na 4:2 a bylo rozhodnuto. Pomajbík ale i ve druhé půli šel třikrát sám na gólmana, který ho vychytal, nebo to špatně řešil.“

Roman Šilc, vedoucí mužstva Jalubí: „Soupeř v prvním poločase na milipn procent využil větru v zádech, což jsme my po změně stran nedokázali. I když jsme šli do vedení, domácí výsledek do přestávky otočili na 3:1. Březová šla ve druhé půli sice do deseti, v dlouhém oslabení ale vítězství srdcem ubojovala. Nám nepřálo ani štěstí, i když také domácí měli ještě další šance. Kluci se snažili o vyrovnání, soupeř ale vedení taktickou hrou ubránil a v nastavení přidal ještě nicneřešící čtvrtý gól. Jsme zklamaní, na bod jsme mohli dosáhnout. Až na dva hráče jsme byli kompletní.“

Branky: 23. a 94. David Pomajbík, 26. Pavel Čaňo, 36. Michal Holboj – 15. Michal Jungman, 61. Tomáš Kolář. Rozhodčí: Huráb. Červená karta: 62. Pavel Čaňo (Březová). Diváci: 99.

OSTROŽSKÁ LHOTA – KNĚŽPOLE 1:1 (0:0)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Bod je pro nás málo, ale na obě strany zasloužený. Vyhrát chtěly oba týmy. My jsme rádi, že jsme výsledek ke konci utkání alespoň srovnali. Pak jsme měli ještě jednu velkou šanci, celkově to od nás nebylo úplně dobré. Na pohár jsme šetřili Mirka Machalu, který má trhlinu ve svalu. Samozřejmě ani v přeboru nic nevypouštíme, ještě potřebujeme pr bodů uhrát, abychom měli klid. První poločas byl takový jako nevlídné počasí. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami bez nějaké většího vzruchu. My jsme tam měli čtyři přečíslení, které jsme špatně vyřešili, Kněžpole nemělo žádnou šanci. Druhou půli ale začali hosté lépe, hlavně díky Valentovi byli fotbalovější než my. Nakonec jsme bod urvali vůlí a bojovností. Ze ztráty neděláme tragédii. Kněžpole rozhodně nebylo nejhorším soupeřem, se kterým jsme hráli. Vyzdvihnout musím hlavně Valentu.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „V poločase jsem klukům říkal, že bych byl spokojený i s bodem, který sice máme, ale nyní jsme trošku zklamaný. Mrzí mě, že jsme utkání nedotáhli. Klidně jsme mohli vyhrát. První půlka byla vyrovnaná, oba týmy něco měly, góly ale padaly až po změně stran. My jsme šli do vedení brankou Hančíka, který se ukopl. Míč mu při střele nesedl, přesto přeletěl brankáře, skončil v síti. Soupeř srovnal chvíli před koncem, když dorazil střelu odraženou od břevna. Ke konci střetnutí jsme měli dvě tutovku, mohli jsme výsledek překlopit na naši stranu. Belák šel sám na gólmana, pak jsme tam doráželi, ale druhý gól jsme nedali. Sestavu jsme měli celkem slušnou. Hrál Valenta, Hančík, pomoct nám přišel i Flíbor.“

Branky: 88. Tomáš Fantura – 69. Dominik Hančík. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 100.