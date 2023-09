Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Zápas jsme začali zostra, na soupeře jsme hned od začátku vletěli a v 1. minutě šli do vedení. Machala přešel jeden na jednoho a střelou zpoza vápno na přední tyč otevřel skóre. My jsme byli dál aktivní, nebezpeční. Do desáté minuty jsme měli další dvě možnosti na zvýšení náskoku, ale šanci jsme nevyužili, což mě ani moc nemrzí. Stačí, když proměníme každou pátou. (úsměv) Já spíš oceňuji, že se do šancí dostáváme. Jinak nás v prvním poločase podržel i gólman Jakoubek, který to měl proti sluníčku těžké. Soupeř mohl ve 40. minutě vyrovnat, ale jeho šanci jsme přečkali. V první půli jsme byli lepší na balonu. Znovu nás táhl Mira Machala, na kterého byli tři nebo žluté karty. Huštěnovice nehrály špatně, ale vpředu jim chyběl Hlúpik. My jsme zápas definitivně rozhodli v závěrečné desetiminutovce. Po centru Fantury se konečně prosadil Ondra Zalubil, který na konci střetnutí přidal třetí branku. Tři body bereme zaslouženě. Chyběl nám zraněný gólman Gál, David Pešík, Grebeň se asi loučí s kariérou. Jinak jsem rád, že jsme z našeho hřiště ve Lhotě zase udělali nedobytnou tvrz.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Domácí vyhráli zcela zaslouženě. My jsme se prvních dvacet minut nemohli dostat do hry. Byli jsme nepřesní, strašně kazili. Domácí nám z první střely na branku dali gól a velmi rychle vedli 1:0. My jsme se z toho dlouho zdrchávali. Postupně jsme ale hru vyrovnali a ze standardek si vypracovali i nějaké šance. Druhou půli jsme začali dobře, domácí přitlačili a měli tři šance po sobě. Z protiútoku jsme ale dostali druhý gól a bylo po utkání. Bez Filipa Hlúpika, který se v sobotu ženil, jsme byli vpředu poloviční. Hodně nám chyběl. Chtěli jsme mu udělat radost výhrou, bohužel se nám to nepodařilo. Musíme bojovat dál. Nás porazili dva hráči, Machala a Zalubil. Oba byli rozdíloví, taky nám dali branky. I když jsme soupeře ve druhém poločase přehrávali a vytvářeli i šance, Lhota z brejků neustále hrozila. O zábradlí se nám zranil Nguyen. Měl po nárazu naražené žebra, nemohl dýchat.“

Branky: 82. a 89. Ondřej Zalubil, 1. Miroslav Machala. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 200.

STRÁNÍ B – NEDAKONICE 2:3 (1:2)

Jakub Motola, trenér Strání B: „Zklamání je obrovské, protože jsme nastoupili v nejsilnějším možném složení. Takto by vypadalo áčko Strání, pokud by skončili všichni přespolní kluci. Pomoct nám přišli i čtyři hráči z divizního týmu. I tak jsme se jen velmi těžko dostávali do vyložených šancí, k nějakým střelám. Chyběl nám nápad, větší přesnost. Kombinace byla pomalé, moc nám to nešlo. Navíc jsme dostali blbé góly. Náš brankář pokaždé vyrazil střelu soupeře před sebe a hosté z dorážky skórovali. My jsme se prosadili po centru Kolaji, který asistoval u vedoucí branky Mikloviče. V závěru Kolaja snížil na 3:2 a a i když jsme hru otevřeli, na vyrovnání jsme nedosáhli. Je to velká škoda, protože Nedakonice k nám přijely hodně oslabené. Chytal jim jednapadesátiletý gólman, kterého teprve v týdnu zaregistrovali. Bohužel ani toho jsme nevyužili. Prohráli jsme počtvrté za sebou. Na to, jak jsme začali, je to velká bída. Musíme se rychle probrat a znovu začít bodovat.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Nejen kvůli slavnostem vína jsme do Strání odjeli ve velmi okleštěné sestavě. I když jsme s Bánovem úžasně otočili výsledek na 5:3, v pondělí jsem s hrůzou zjistil, že do Strání pojedeme v osmi lidech a ještě bez brankáře. Proto jsem celý týden jsem sháněl hráče pro víkendové střetnutí. Naštěstí se mi podařilo přemluvit kluky, co vůbec netrénují a dlouho nehráli. Věděl jsem, že v takto okleštěné sestavě nemáme co ztratit. Po výhře 3:2 musím za předvedený výkon pochválit všechny hráče, co nastoupili, protože to i bez tréninku zvládli ve velkém vedru perfektně. Jinak zápas byl vyrovnaný. My jsme měli štěstí v zakončení. Všechny tři góly jsme dali z dorážek po vyražených střelách. Byli jsme důslední a míč vždycky doběhli. Domácí to ke konci zápasu zjednodušili a výsledek snížili na 3:2. Strání se v závěru snažilo vyrovnání, při dlouhých nakopávaných míčích nás vynikajícími zákroky podržel Miroslav Jurášek. Občas s námi chodí trénovat, ale jinak dlouho nechytal. Až v pátek jsme jej museli zaregistrovat na FAČR. Nyní je vidět, že se nám daří, jsme na vlně. Přitom hrajeme stejný fotbal jako loni, kdy se nám nedařilo střílet góly. Nyní máme po pěti kolech dvacet nastřílených branek a jsme v čele tabulky. A to jsme ve Strání hráli bez pěti hráčů základní sestavy. „

Branky: 20. Peter Miklovič, 85. Ondřej Kolaja – 25. a 33. Ondřej Benko, 80. Dominik Madzia. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 93.

I. B třída sk. C: Ořechov poprvé ztratil, Topolná udolala Zlechov

NEZDENICE – KNĚŽPOLE 2:2 (0:2)

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Oproti minulému zápasu v Jarošově nám vypadli ze sestavy čtyři hráči včetně brankáře. Gólmana jsme sehnali v Pitíně, kterého jsme si museli půjčit. Ti, co nastoupili, museli kluky nahradit. Povolali jsme i dva starší hráče, někteří měli zdravotní problémy. Absence se na našem výkonu projevily hlavně v první půli. Chvíli nám trvalo, než jsme se malinko sehráli. Naopak soupeř hrál velmi dobře. Měl neskutečného brankáře, který všechno vyrazil, kolikrát i se štěstím. Ve 23. minutě jsme si v šestnáctce hostů vytvořili menší tlak, balony létaly v jejich šestnáctce, z odkopnutého míče pak Valenta překrásně od půlky překvapil našeho brankáře. Než jsme se z toho zdrchali, inkasovali jsme po brejku druhý gól. Do konce prvního poločasu jsme si už nic nevytvořili. O přestávce jsem popřehazoval nějaké posty, kluky spíše povzbudil a náš výkon šel ve druhé půli nahoru. Nastřelili jsme tyčku, vytvořili si další šance. Hostující brankář dál na lajně čaroval. Nejhorší situace pro nás přišla v 70. minutě, kdy šel hostující hráč sám na brankáře, ale neproměnil, což asi nakonec rozhodlo. My jsme se malinko víc chytli, soupeř postupně fyzicky odpadal. Na konci jsme si vytvořili tlak, který jsme korunovali dvěma góly. Pro nás je to zlatý bod. Už jsem ani nevěřil, že bychom mohli porážku odvrátit, ale ke konci jsme zjednodušili hru a dostali soupeře pod tlak. Kluci to vydřeli.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Remízu i přes ztrátu dvoubrankového náskoku bereme. Myslím, že plichta byla zasloužená. My jsme byli lepším v prvním poločase, kdy jsme se dostali do vedení 2:0. Skóre otevřel dalekonosnou ranou z třiceti metrů Valenta, který zaskočil špatně postaveného gólmana. Druhý gól po přihrávce Remeše přidal dorážkou z malého vápna Hančík. Nezdenice nás ve druhé půli zatlačily. Domácí si díky dlouhým nákopům a standardním situacím na konci vytvořil velký tlaka a výsledek srovnal. My jsme mohli soupeř za stavu 2:0 ještě odskočit, když šel Hančík sám na brankáře, ale neprostřelil ho. Nezdenice měly ve druhé půli výraznou převahu. Těžili hlavně z dlouhých autů a rohů. Chyběl nám Hubáček, Večeřa a Šopík, Belák odjel na Slovensko. Naopak se k nám připojil Šimík.“

Branky: 80. Marek Kolínek, 85. Petr Kociňák – 23. Vít Valenta, 30. Dominik Hančík. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 86.

HLUK B – JAROŠOV 2:0 (0:0)

Roman Martiš, záložník Hluku B: „Zasloužená výhra. Rozdíl ve skóre mohl být ještě daleko větší. Už v prvním poločase jsme si vypracovali hodně šancí, žádnou z nich jsme ale nevyužili. V zakončení se trápili celý tým. Naproti tomu Jarošov si v první půli nic velkého nevytvořil. Prvních dvacet minut jsme je zatlačili na jejich polovinu, pak trochu hru vyrovnali. Měli i nějakou akci, ale bez pořádného zakončení. Nám vyšel vstup do druhé půle. Vozár střelou z dálky zaskočil hostujícího gólmana, kterému míč podjel pod nohama do sítě. Pak jsem přidal druhý gól a zbytek zápasu jsme si v klidu pohlídali. Chtěli jsme přidat ještě třetí branku, abychom se uklidnili, ale zvládli jsme to i tak. Chyběli nám oba stopeři Horák a Šorfa, vzadu nám vypomohl Šimoník z áčka.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Zasloužená porážka. Soupeř byl lepší,cestu za výhrou jsme mu usnadnili vlastními chybami. Bohužel každý týden nastupujeme v jiném složení. Tentokrát nám vypadli nějací klubu kvůli Slavnostem vína. V pátek měl spoluhráč svícu, což možná taky mělo na náš výkon vliv. Někteří kluci v tom vedru až tolik neběhali. Celkově to od nás bylo špatné. Klidně jsme mohli prohrát ještě větším rozdílem. Měli jsme tam nějaké nadějné brejky, všechno jsme ale špatně řešili. Kromě toho jsme tam měli jednu možná dvě nějaké šance, ale ne vyloženou. Nedá se nic dělat, doma už musíme konečně zabrat a vyhrát. Porážek už je moc. Kromě dlouhodobých marodů nám chyběl i brankář Zelenka, Běťák a taky Kisza. Chytat musel Kotman, který vůbec netrénuje. První gól jde na jeho vrub. Balon mu z rukou vypadl přímo do sítě. Před druhou inkasovanou brankou jsme si nepohlídali náběh z lajny.“

Branky: 47. Petr Vozár, 64. Roman Martiš. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 50.

I. A třída sk. B: Nivnice pokazila hody v Šumicích, Újezdec poprvé zvítězil

BÁNOV – JALUBÍ 2:4 (1:3)

Petr Franc, trenér Bánova: „Zápas nám znovu nevyšel. Bylo to podobné jako v Nedakonicích. V 18. minutě jsme šli sice do vedení, ale za stavu 1:0 jsme nedali další dvě vyložené šance. Místo toho, abychom vedli 3:0 a zápas kontrolovali, necháme si do přestávky dát tři branky a prohráváme. Ve druhém poločase už to byla z naší strany křeč. Kluci se sice snažili, hráli, soupeře tlačili, ale pořád děláme velké chyby, které nás srážejí. Na šance jsme vyhráli snad 9:4, ale výsledek není dobrý. Jalubí bylo daleko produktivnější. Budeme to muset začít řešit, ale nyní nevím jak. Bohužel nejsme schopní dát gól. Proti Jalubí skóroval stoper, útočníci se trápí. Sezona je ale dlouhá a my jsme doma prohráli po dlouhé době. Ztracené body musíme vybojovat zase zpátky někde venku. Boráka jsem střídal o poločase, musel jet na školu do Brna. Ryšávka má zdravotní problémy, Beníček hrál za béčko. Machalík taky, ale přišel. Pomohli nám i dva dorostenci. Na chvíli naskočil Mléčka, aby se po dlouhé pauze rozkoukal. K bodům nám nepomohl ani klubový maskot Lubomír Novák. (úsměv)“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Pro nás to byl těžký zápas. Po absolutně nevydařeném začátku a po minulém týdnu, kdy jsme po katastrofálním výkonu doma podlehli Březové, jsme celá týden nějak řešili co s tím. Kluci šli do sebe, každý začal sám u sebe. Příprava i nasazení v zápase bylo stoprocentní. My jsme do utkání vstoupili lépe, na začátku jsme byli daleko aktivnější, ale nedařilo se nám dát pořádný balon na útočníky, kteří hráli až v nečekané pohodě. Bohužel v 18. minutě jsme udělali zbytečný roh a nepokrytý domácí kapitán, což je jejich nejstarší a nejzkušenější hráč, jednoduše skóroval. Pak od nás přišla hluchá desetiminutovka, chvilku se se na hřišti hledali. Pak ale Blaha dostal balon krásně ve vápně a šanci s přehledem proměnil. Vyrovnávací branka nám vlila život do našeho výkonu a hra se začala znovu zvedat. Po další akci Blahy, který centrem našel Koláře a ten po zpracování skóroval. Vzápětí přišel třetí gól. Kolář se na přední tyči krásně trefil a do šatny jsme šli s vedením 3:1. Kluky jsme o přestávce nabádali k aktivní hře. Domácí nebyli v pohodě, taky jim docházely síly. Chvilku to bylo otevřené, hrálo se nahoru a dolů, bez záloh. Na naší straně podal výborný výkon Blaha, který se dostal do dalších dvou šancí. V první nastřelil gólmana, v 74. minutě předložil z malého vápna míč Večeřovi a ten z penalty dával do prázdné brány. Z utkání jsme měli obavu, protože když jsme s Bánovem hráli na jaře, měl dobrý a rychlý přechod do útoku, který jsme se snažili eliminovat. Kluky musím pochválit. Konečně podali stoprocentní výkon. Velká pochvala patří hlavně útočníkům. Blaha si připsal 1+3, Kolář 2+0 a trefil se také Večeřa. I když z výhry máme velkou radost, pořád je to jenom jeden korálek z náhrdelníku. Venkovní výhru musíme potvrdit v sobotu doma na hody proti béčku Strání. Chyběl nám pouze zraněný Gajdorus.“

Branky: 18. Lukáš Mahdal, 90. Dominik Machalík – 40. a 42. Tomáš Kolář, 34. David Blaha, 74. Martin Večeřa. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 95.

BÍLOVICE – BABICE 3:4 (1:1)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Byl to kvalitní zápas. Začali jsme dobře a v 8. minutě šli po brance Sedláře, který se trefil na zadní tyč, šli do vedení. Na začátku jsme se spíše bránili. Soupeře jsme ale dobře dostupovali a čekali na jeho chyby. Babice výsledek srovnaly po hrubé chybě předstopera, který byl úplně osamocený, ale na polovině naší půlky ztratil míč a hosté i se štěstím skórovali. Také druhé půle byla celkem vyrovnaná. Po smolném gólu jsme prohrávali 1:2, z penalty jsme pak výsledek srovnali. Bohužel nás srážely smolné branky. Jednou jsme vykopávali míč před brankou, trefili našeho hráče do hlavy a po sérii odrazů jsme inkasovali gól na 2:3. Ještě jsme stačili výsledek v 83. minutě srovnat, když Žůrek po pěkné akci zachoval chladnou hlavu střelce. O remízu jsme ale na konci střetnutí přišli. Soupeř napřáhl ze čtyřiceti metrů ke střele, na odražený míč jsme nereagovali a Sánechz minutu po tom, co se vrátil na hřiště, jej jednoduše uklidil do sítě. Nechci se vymlouvat na smůlu, ale proti Babicím jsme neměli štěstí. Dali jsme si tři vlastní góly. Výkon týmu nebyl špatný. Je to škoda, protože dneska nás podržel i gólman, který chytal skvěle a za obdržené branky nemohl. Chyběl nám Mikšaník i dorostenci, kteří hráli před námi.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Byl to fotbal velmi slabé úrovně. My jsme vyhráli se štěstím, když jsme zápas rozhodli v poslední minutě. Celkově jsme ale měli více šancí. Herně jsme byli lepší, ale žádná podívaná ani z jedné strany to nebyla. Bereme hlavně body, příště musíme hrát lépe.“

Branky: 61. z penalty a 86. Adam Žůrek, 8. Jan Sedlář – 79. a 90. Fermin Sánchez, 32. Michal Petrucha, 54. Roman Bilavčík. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 85.

SLOVÁCKO C – BŘEZOVÁ 2:2 (2:1)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „V prvním poločase jsme byli herně lepší, za celý zápas jsme si vypracovali rozhodně víc šancí než soupeř, akorát jsme proměnili jenom dvě. Bohužel nejsme schopní dohrát dvě akce do prázdné brány, do gólu. I když jsme vedli, ihned z rozehrávky jsme dostali branku na 1:1. Hostující hráč se trefil hezky do šibenice. Těsně před poločasem jsme si ale vzali vedení zpět. Útočník Březové pak ve druhé půli vymetl i druhou šibenici a bylo znovu srovnáno. My jsme za nerozhodného stavu 2:2 měli dvě nadějné akce, po který jsme mohli utkání rozhodnout. Bohužel jsme je buď zbrklostí nebo nepřesnou přihrávkou nedohráli. Jinak tempo zápasu odpovídalo počasí. Celkově to byla zasloužená remíza.“

Josef Janků, sekretář Březové: „Bod je pro nás dobrý, s remízou panuje spokojenost. My jsme sice dvakrát prohrávali a dotahovali, ale pokaždé se nám po nádherné střele Trúnka podařilo výsledek srovnat. Jinak zápas byl vyrovnaný, moc vyložených šancí nebylo. Domácí byli v prvním poločase o něco rychlejší, ale v tom horku stejně jako nám jim ubývaly síly.“

Branky: 34. Filip Čech, 42. Pavel Kříž – 35. a 62. Patrik Trúnek. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 150.