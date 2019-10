Filip Hančík, trenér Kněžpole: „Soupeř si v prvním poločase vytvořil čtyři šance a třikrát gólově udeřil. Hosté těžili hlavně z dlouhých nakopávaných míčů, se kterými jsme si nedokázali poradit. My jsme měli do přestávky dvě až tři slušné příležitosti, ale proměnili jsme jenom jednu. Koncovka nás dlouhodobě trápí, je naším kamenem úrazu. I hra ale v první půli z naší strany trochu drhla. Do druhého poločasu jsme ale vstoupili aktivně, soupeře jsme do ničeho nepustili. Klidně jsme mohli dát víc branek a výsledek dokonce otočit, ale nakonec jsme jenom remizovali. To ale není úplně špatné, protože po prvním poločase byla nálada v naší kabině na bodu mrazu. Jsem rád, že se kluci dokázali i za nepříznivého stavu zvednout, vyburcoval a získat alespoň ten bod. Jinak jsem byl překvapený z toho, že soupeř, který je na prvním místě tabulky, spoléhal pouze na dlouhé nákopy. Možná to bylo tím, že jsme zahustili střed hřiště a Vlčnov nemohl pořádně kombinovat. Jinak než nákopy se do naší šestnáctky nedostal. My jsme ale po přestávce změnili taktiku, zvýšili tempo. Díky velkému počtu šancí jsme pomýšleli i na tři body, nakonec nás ale zradil terén a koncovka. Za první poločas jsme si vyhrát nezasloužili, za druhou půli je pro nás bod málo.“

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali. Ze ztráty se hroutit nebudeme. V prvním poločase jsme hráli dobře a zaslouženě vedli. Druhá půlka byla úplně obrácená. Za stavu 3:1 jsme přestali hrát a domácí byli jednoznačně lepší. Životním gólem Maršálka, který se trefil nádherně do šibenice, zaslouženě vyrovnali. Domácí si bod zasloužili. I když jsme ztratili dvoubrankový náskok, bod bereme.“

Branky: 12. Robert Šopík, 72. David Flíbor, 83. Adam Maršálek - 6. Adam Pešl, 14. Jan Fibichr, 32. Václav Činčala. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 65.

TOPOLNÁ – BŘEZOVÁ 5:3 (5:0)

Roman Leitner, trenér Topolné: „I když nám proti Březové chyběli tři hráči ze základní sestavy, kluci z lavičky nezklamali a plnohodnotně je nahradili. S jejich výkonem jsem byl spokojený. Příjemně mi zamotali hlavu. Jinak diváci viděli krásný zápas plný branek. Podle výsledku je jasné, že to bylo utkání dvou rozdílných poločasů. My jsme v tom prvním na soupeře vlétli, dali jsme celkem brzy vedoucí gól a uklidnili se. Ve zbytku první půle jsme hráli dobře a přidali další čtyři branky. O přestávce jsem kluky nabádal k tomu, aby dál hráli svědomitě a ze zápasu neudělali nějaký guláš. I když jsme ve druhé půli dostali tři branky, nebyli jsme horší než soupeř. Březová ale byla po přestávce efektivní. Do čeho kopla, z toho dala gól. My jsme naopak nastřelili dvě břevna a jednu tyčku. Fotbal se musel lidem líbit. I když za stavu 5:3 jsem klukům věřil. Vím, že máme tak zkušený mančaft, který si s tím poradí, což se i stalo. Po obdržených brankách jsme se uklidnili, dali balon na zem a vytvářeli si šance. I když jsme je nedali, zápas jsme dovedli do vítězného konce. Nyní se můžeme soustředit na příští zápas. Jedeme do Vlčnova, který klopýtl v Kněžpoli, takže náš čeká boj o první místo.“

Branky: 8. a 37. Jan Foltýn, 30. Jan Belej, 44. Jakub Foltýn, 45. Jakub Dedík - 50., 57. a 71. David Pomajbík. Rozhodčí: Šmejkal. Diváci: 140.

STRÁNÍ B – POLEŠOVICE 4:4 (4:1)

Václav Zámečník, trenér Strání B: „Samozřejmě jsme zklamaní z toho, že jsme výborně rozehraný zápas takto ztratili. Bohužel fotbal se hraje devadesát minut a ne pouze pětačtyřicet. Kluci bohužel druhou půlku podcenili, což je jim hrubě vymstilo. Po poločase jsme si mysleli, že máme body v kapse. Diváci viděli zápas dvou zcela rozdílných poločasů. Nás položila hrubka brankáře při gólu na 4:2. To nás položilo. Na druhé straně nás pak gólman při několika situacích podržel. Naopak ho zase nepodržel mančaft. Nevím, co se po přestávce stalo, ale úplně jsme přestali hrát. Z kabiny jsme vyšli, jako by se nic nemohlo stát. Ve druhé půli jsme hráli bez pohybu, důrazu, nabídky. Soupeři naopak vyšlo všechno, na co sáhl. Přitom první půlka byla naprosto v naší režii. Polešovice byly důraznější, více faulovaly. Terén byl ale slušný. Asi hodinu před začátkem přestalo pršet. Trávník byl sice mokrý, ale dalo se na něm hrát.“

Branky: 6. a 35. Stanislav Popelka, 28. Michael Tóth, 41. Jaromír Mimochodek - 49. a 67. Martin Černoch, 19. Tomáš Fantura, 56. Jiří Běhávka. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 150.

PRAKŠICE – ZÁHOROVICE 3:3 (0:2)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Před zápasem jsme samozřejmě chtěli vyhrát, nakonec jsme pro nás i bod zlatý. Proti Záhorovicím jsme odehráli nejhorší poločas této sezony. První gól jsme dostali z půlky hřiště, když dlouhý nákop vypadl brankáři z rukou a zapadl do sítě. Obdržená laciná branka nás trošku srazila. Soupeř byl agresivnější, běhavější a do ničeho nás nepouštěl. Hosté po prvním poločase zaslouženě vedli. Do stavu 3:0 byli lepší, my jsme zapnuli až v poslední půlhodině. Hlavně díky střídajícímu Lysoňkovi a Sukupovi, který po pěkné individuální akci srovnal na 3:3, jsme neprohráli. V závěru jsme ale dokonce dali gól na 4:3, ale byl odmáván ofsajd. Záhorovice měly v posledních minutě velmi pěknou střelu, kterou gólman bravurně zneškodnil a odčinil první gól. My jsme soupeře bohužel podcenili. Kombinační hra trošku vázla. Ještě že jsme skóre srovnali, stav 0:3 by byl ostudný.“

Branky: 71. a 75. Lukáš Lysoněk, 87. Radim Sukup - 20. Pavel Krč, 26. Igor Polanský, 64. Zdeněk Kočí. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 85.

JAROŠOV – DRSLAVICE 2:2 (1:1)

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Do zápasu jsme nastoupili s respektem, protože soupeř je na tom v tabulce velmi dobře. Výkon Drslavic mě popravdě zklama,l protože jsem od nich čekal daleko více. Podle projevu hry jsme si měli udělat skóre, ale neproměnili jsme úplně běžné a vyloženě šance, což mne velice mrzí a věřím, že i moje kluky. Remíza je pro nás ztráta.“

Branky: 12. Marek Stojaspal, 86. Michal Brim - 16. Tibor Kňazeje, 80. Jiří Rezek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 75.

BÍLOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 0:6 (0:5)

Aleš Boček brankář Ostrožské Nové Vsi. „Zápas nám vyšel na sto procent. Už po prvním poločase jsme vedli 5:0 a bylo rozhodnuto. Domácí měli za první poločas jen jednu střelu na branku a pár centrů. My jsme mohli po prvním poločase vést ještě větším rozdílem. Po přestávce jsme trošku zvolnili, ale domácí se ani tak nedostávali k naší brance. V 69. minutě zkompletoval hattrick Zálešák. Domácí neměli nic. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Branky: 4., 44. a 69. Martin Zálešák, 16. Jaroslav Ťok, 22. Jan Doruška, 29. Rostislav Kreisl. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 55.

HUŠTĚNOVICE – NEZDENICE 1:0 (1:0)

Petr Malenovský, sekretář Huštěnovic: „Jsme spokojení. Konečně jsme se dočkali výhry. V první půlce jsme byli malinko lepší, ale nějaké šance jsme neproměnili. Největší příležitost měl za stavu 1:0 Jan Petrželka, který se ocitl úplně sám na penaltě, ale netrefil branku. Kdybychom přidali druhý gól, bylo by to klidnější. Po přestávce už jsme se podvědomě soustředili na udržení výsledku. Vítězství jsme totiž opravdu potřebovali. Nezdenice si nějakou velkou šanci za celé utkání nevypracovaly. Konečně jsme měli i štěstí. Ani předcházející utkání nebyly špatné, ale nedali jsme góly, což byl náš hlavní problém. Snad nám výhra pomůžeme a konečně se odrazíme k lepším výsledkům. Jsem přesvědčený o tom, že to už bude jenom lepší. Soupeře z první šestky už máme za sebou, teď nás čekají hratelnější týmy, které jsou v tabulce těsně před námi. Snad se to zlomí.“

Branka: 23. Petr Konečný. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.

1. Vlčnov 9 8 1 0 27:8 25

2. O. N. Ves 9 8 0 1 34:13 24

3. Topolná 9 7 1 1 35:10 22

4. Drslavice 9 6 1 2 19:10 19

5. Prakšice 9 5 1 3 29:21 16

6. Jarošov 9 4 2 3 28:14 14

7. Nezdenice 9 4 0 5 16:27 12

8. Březová 9 3 1 5 21:20 10

9. Strání B 9 2 3 4 21:20 9

10. Polešovice 9 2 1 6 18:32 7

11. Záhorovice 9 2 1 6 16:30 7

12. Kněžpole 8 0 5 3 13:24 5

13. Bílovice 9 1 1 7 9:38 4

14. Huštěnovice 8 1 0 7 6:25 3

