Ladislav Kalina, trenér Březové: „Nemůžeme nastoupit do utkání, omluvilo se mi 11 hráčů a pro zápas mám k dispozici jen 9 schopných (zdravých) hráčů. Rozhodili jsme se, že k utkání nenastoupíme a přijmeme kontumační porážku 3:0. Musíme se zdravotně dát dohromady, abychom v příštím týdnu porazili Bílovice a definitivně se tak zachránili v okresním přeboru.“

NEZDENICE – BÁNOV 4:2 (2:1)

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Jsme spokojení s výhrou i tím, jak jsme derby zvládli. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože soupeř hraje o udržení v soutěži, nicméně na utkáni jsme byli dobře připravení a během patnácti minut vstřelili po krásných akcích dvě branky. Tím jsme se však trošku uspokojili a soupeř ze standardní situace po rohovém kopu snížil na 2:1. V tu chvíli jsme trošku znervózněli, zejména při obranné činnosti dělali spoustu chyb. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře a vstřelili branku na 3:1. Nicméně Bánov byl dál houževnatý, snažil se vývoj utkání otočit na svoji stranu. Snížil na 3:2, pak nás zatlačil a měl více ze hry. V závěru, kdy hosté hru otevřeli a hráli vabank, jsme ale dali na 4:2 a utkání rozhodli.“

Josef Hradil, trenér Bánova: „Klasicky jsme zaspali začátek, dostali dva rychlé góly. Postupně jsme však hru vyrovnali a dali gól na 2:1. Pak jsme měli nějaké rohy. Domácí jsou ale urostlí, důrazní, všechno odvrátili, ubránili. Ve zbytku první půle jsme se do nějaké šance nedostali. Ve druhé půli jsme zkusili soupeře zatlačit, bohužel jsme udělali obrovskou chybu v obraně a inkasovali potřetí. Stačili jsme skóre už jenom zkorigovat. V závěru jsme však nedostoupili Kolínka, který obešel čtyři naše hráče a skóroval. V tu chvíli pak už to bylo těžké. Nezdenice už to ubránily, do nějaké extra velké šance nás nepustily. Porážka nás velmi mrzí, vzhledem k výhře Knežpole na Slovácku to budeme mít se záchranou velmi složité.“

Branky: 10. a 83. Marek Kolínek, 17. Radek Jančář, 57. Tomáš Hasoň – 33. Rostislav Guryča, 60. Šimon Klon. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 153.

SLOVÁCKO C – KNĚŽPOLE 1:3 (1:2)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Jelikož se Marek Zatloukal v sobotu ženil a pozval celý mančaft na svatbu, utkání jsme odehráli již v pátek. Pro nás to byl zápas blbec, od začátku do konce bylo všechno špatně. Už v týdnu jsme věděli, že nám budou nějací hráči chybět, ale v den utkání jsem sbíral samé omluvenky a přišel o další tři hráče základní sestavy. Celkem nám z ní vypadlo šest kluků. Šanci dostali méně vytížení hráči, kteří se s tím nějak popasovali, ale celkově to v okleštěné sestavě nebylo ono. Zaspali jsme začátek a ve 14. minutě prohrávali 0:2. V tu chvíli se to s námi vezlo. Sice se nám podařilo do poločasu výsledek snížit, ale pak jsme nastřelili břevno a jeden gól nám sudí kvůli údajnému ofsajdu neuznal. Ve druhém poločase jsme soupeře zatlačili, hráli na jeho polovině, Kněžpoli se ale povedl jeden brejk, po kterém dali na 1:3 a zápas rozhodli. My už jsme nedokázali výsledek otočit. Celkově to byl klidný zápas.“

Filip Hančík, brankář Kněžpole: „S výsledkem jsme velmi spokojení. Na domácích bylo vidět, že nejsou v plné sestavě. Chybělo jim poměrně hodně hráčů. Nám vyšel začátek, velmi rychle jsme šli do vedení. Hančík ve 3. minutě utekl a prostřelil gólmana. O deset minut později se opakovala velmi podobná situace, kdy po průnikové přihrávce utekl domácí obraně Jančík a dal na 2:0. My jsme zvolnili, začali být lehkovážní, z čehož pramenila i kontaktní branka Sadů. Bohužel jsem otálel s rozehrávkou, nepřesně přihrál a soupeř střelou do prázdné brány snížil na 1:2. Jinak se první poločas odehrával spíše mezi šestnáctkami. Hra nebyla tak přesná a plynulá, jak bychom asi chtěli. Taky mi oboustranně scházelo větší nasazení a bojovnost. My i soupeř jsme si i přesto vytvořili několik šancí. Domácí nastřelili břevno, dvakrát je skvělými zákroky podržel brankář, který zneškodnil únik Hančíka i gólovou hlavičku po rohu. Ve druhém poločase jsme chtěli dobře bránit a spoléhat se na brejky, což se nám dařilo. Soupeře jsme nepouštěli do souvislejšího tlaku. Navíc se nám povedlo navýšit vedení na 3:1, když Hančík utekl po levé straně, naservíroval balon před prázdnou vránu Večeřovi a ten skóroval. My jsme se zatáhli, domácí chtěli s výsledkem něco udělat, ale hrozili spíše jenom po rohových kopech. Jednou nastřelili tyč, do nějakého extra tlaku se ale nedostali. Závěr jsme zvládli velice dobře. Konec sezony bude velmi nervózní. Týmy ze spodku tabulky včetně nás začaly sbírat body. Nečekali jsme, že bychom mohli uspět dvakrát za sebou, navíc proti Jarošovu a Slovácku C. Ustálila se nám však sestava, konečně se nám vyhýbají zranění. Soudržnost týmu je větší než na začátku jara. Všichni máme velkou chuť soutěž zachránit. V posledních dvou kolech máme Nedakonice a Huštěnovice, budeme to mít složité, ale v Sadech jsme si ověřili, že se dá vyhrát s každým.“

Branky: 19. Heorhii Liavynets – 3. Dominik Hančík, 14. Filip Jančík, 56. Tomáš Večeřa. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 60.

BABICE – NEDAKONICE 1:2 (1:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Jsem zklamaný hlavně z výsledku. Celkově byl zápas vyrovnaný. My jsme byli v prvním poločase lepší, klidně jsme mohli vést, ale bylo to jenom 1:1. Ve druhé půli už jsme byli bídní a nevytvořili jsi skoro žádnou šanci. Soupeř k nám přijel v jedenácti lidech, bojoval. Hrozil z brejků a po jednom z nich nám dal i vítězný gól. Je škoda, nějaký bod jsme měli doma získat.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Pro nás jsou to zlaté tři body. Z různých důvodů nám scházelo několik hráčů, bylo nás pouze jedenáct, čemuž jsme podřídili hru, systém. Nemohli jsme se hrnout až tolik do útoku, hrát s babicemi otevřenou partii. Spíš jsme spoléhali na poctivou obranu, brejky. Musím ocenit, jak kluci zvládli. Celý zápas opravdu odmakali. V závěru některým docházeli síly, chytaly je křeče. Dokonce jsme posledních deset minut hráli v deseti, když jsme jednoho kluka odnesli za lajnu. Měl toho fakt dost. Ale nakonec jsme to ubojovali. Bylo to na morál. V poli to bylo celkem vyrovnané. Vzadu jsme to uskákali, ke konci domácí otevřeli hru a my hrozili z brejků. Vedení jsme mohli ještě navýšit, ale i tak jsme maximálně spokojení. Babice nepatří k oblíbeným soupeřům. Mají kvalitní tým, dlouho jsme je neporazili. Jsme rádi, že jsme tu negativní bilanci s nimi alespoň částečně vylepšili. Klukům patří velký dík.“

Branky: 6. Tomáš Hořínka – 9. Matěj Gejdoš, 74. Ondřej Dvouletý. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 136.

BÍLOVICE – JALUBÍ 4:1 (4:0)

Lukáš Borusík, fotbalista Bílovic: „Jsme šťastní, že jsme důležité utkání takto zvládli. I když do konce sezony chybí jenom dvě kola, naše situace je o dost lepší, Cítím, že se zvedáme a závěr zvládneme tak jako nedělní utkání. Proti Jalubí nám vyšla hlavně první půle, ve které jsme dali čtyři branky a zápas rozhodli. Byli jsme efektivní zakončení, prosadili se ze vzduchu, po standardních situacích. Tři góly jsme dali z hlaviček. Jinak to bylo celkem vyrovnané utkání, Jalubí ale hrálo víceméně jenom po šestnáctku. Musím vyzdvihnout kluky z obrany, jak to vzadu perfektně zvládli. Hosté měli jenom pár střel, nic velkého. I když nám chyběli čtyři hráči ze základní sestavy, s kluky jsme se semkli a dali do toho všechno.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Zápas jsme absolutně nezvládli. Za výkon jsme si nezasloužili žádný bod. Kluci si asi myslí, že se všechno zvládne samo nebo to za nás někdo udělá, ale pletou se. Musí to odmakat na hřišti. Bohužel v Bílovicích předvedli úplný opak toho, co jsme si řekli v kabině. Domácí zápas rozhodli po standardních situacích, ze kterých nám dali všechny čtyři góly. Při druhé brance pomezní pustil dvoumetrový ofsajd, pak odpískal náš faul a my z toho dostali gól. Každý se tomu smál. Na sudího se ale nevymlouváme. Od nás to byla jedna velká katastrofa. Myslel jsem si, že si výhrou v Bílovicích pojistíme záchranu, takto je ti stále otevřené. Pořád musíme hrát a bojovat. Na závěr taková malá perlička: Po kritice hlavního rozhodčího jsem byl vyloučený. Jenom jsem se zeptal, proč za rozhodnutého stavu 4:1 nechá našeho hráče bez napomenutí okopávat. Teď už je to jedno. Bílovice byly lepší, za svůj výkony si zasloužily vyhrát.“

Branky: 15. a 45. Viktor Strapina, 18. Marek Kaňovský, 36. Lukáš Borusík – 72. Tomáš Kolář. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 81.

JAROŠOV – HUŠTĚNOVICE ODLOŽENO NA PÁTEK 7. ČERVNA V 18.00

OSTROŽSKÁ LHOTA – STRÁNÍ B ODLOŽENO NA PÁTEK 7. ČERVNA V 18.00