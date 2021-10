Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Musím uznat, že Prakšice byly o ten gól lepší. Náš brankář Zatloukal ještě chytil čtyři góly soupeře. My jsme opět nebyli kompletní, chyběli nám Balaštík s Blažkem. Jejich absence byly cítit. I tak to bylo z naší strany slušné a pohledné utkání. Hosté byli fyzicky zdatní, mladí, běhaví. Na šance vyhráli 3:1 nebo 3:2. Zápas rozhodla standardka čtvrt hodiny před koncem. Hostující hráč míč těsně před gólmanem hlavou prodloužil a změnil směr. Za nás měl největší šanci Patrik Šilhavý, který na konci první půle šel sám na brankáře, ale mířil těsně vedle. Porážka nás mrzí, mohli jsme mít alespoň bod. Na druhé straně jsme v klidu. Máme osmnáct bodů, hrají místní kluci. Na sestup ani postup to není.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Pro nás to byl těžký zápas s kvalitním soupeřem. I když se hrálo za silného větru, tak na pěkném terénu to byl pohledný kombinační fotbal. Domácí byli nepříjemní, vypracovali si pár šancí na vstřelení gólu. My jsme ale měli víc jasnějších příležitostí, které domácí gólman pochytal. Zápas rozhodla až 75. minuta, kdy z nenápadné standardky dal jeden z našich nejmenších hráčů gól hlavou. Konec jsme zvládli dobře. Kluci to ubojovali, odmakali. Za tři body jsme rádi. I když to byl spíš remízový zápas, vyhráli jsme zaslouženě. Měli jsme totiž víc příležitostí ke vstřelení branky. Bylo to o tom, kdo dá první gól a překlopí misku vah na svoji stranu. Naštěstí jsme to byli my. Jinak v Sadech je perfektní tráva. Jedno z nejlepších hřišť v soutěži. Bohužel k dispozici jsem měl jenom jedenáct mužů, na střídačce byli dva dorostenci. S marodkou a absencemi se potýkáme celou sezonu. Naštěstí máme dobré dorostence, kam sáhnout. I kluci ročníku 2005 a 2004 nám dokáží pomoct.“

Branka: 75. Jakub Vráblík. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 60.

HAVŘICE – HUŠTĚNOVICE 1:1 (0:0)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Pro nás je to šťastný bod, který jsme zachránili až v nastaveném čase. Jinak zápas byl vyrovnaný, oba týmy měly nějaké šance. Hosté dali gól po rohu, když jeden z jejich hráčů na zadní tyči doklepl balon do branky. My jsme v závěru srovnali po standardní situaci. Klusák z přímého kopu spíše centroval, míč však zapadl pod břevno a skončil v síti. My jsme museli zase do dvacáté minuty střídat dva zraněné hráče. Chybí nám tři chlapi ze základní sestavy, ale chápu, že problémy mají i ostatní týmy. Nic s tím bohužel neuděláme. Snažíme se. Huštěnovice mají běhavý mančaft. Nehrály špatně.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Před utkáním bychom bod z Havřic, kde to pro žádný tým není jednoduché, samozřejmě brali, vzhledem k k průběhu utkání jsme samozřejmě trochu zklamaní, protože jsme byli velmi blízko vítězství. Je škoda, že jsme v závěru inkasovali poměrně laciný gól ze standardní situace. Ale celkově to bylo vyrovnané utkání. Šance jsme měli my i oni. Jelikož jsou Havřice v tabulce nahoře, bod musíme brát.“

Branky: 92. Michal Klusák - 64. Petr Konečný. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 85.

JAROŠOV – BABICE 6:2 (4:2)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „První půlka byla herně vyrovnaná. Hosté dokonce byli lepší, agresivnější a běhavější, přesto jsme vedli 4:2. Poločasový výsledek ale neodpovídal tomu, co se dělo na hřišti. Babice měly více ze hry, ale my jsme dali dva góly. Babice sice pokaždé srovnaly, jenže jsme byli produktivnější a do přestávky přidali další dvě branky. Hra i přes naše vedení byla špatná. Ve druhé půli jsme ale hru ovládli. Už to nebylo tak vyrovnané. Vypracovali jsme si nějaké šance, které jsme proměnili. Výsledek je lepší než předvedený výkon, pro Babice je taková porážka krutá.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Výsledek neodpovídá průběhu utkání, domácí ale byli efektivnější a vyhráli zcela zaslouženě. Ze šesti inkasovaných gólů jsme hned pět dostali z rohu, což asi mluví za vše. Hráli jsme profesorsky, bez běhání, důrazu, za což nás soupeř vytrestal.“

Branky: 17., 40. a 63. Martin Jančík, 31. Martin Omelka, 38. Zbyněk Pavlas, 60. Michal Němec - 20. Milan Válek, 36. Marek Maňásek. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 100.

NEDAKONICE – BŘEZOLUPY 4:0 (3:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „S výsledkem jsme spokojení. Trošku mě mrzí, že jsme ve druhém poločase nepřidali další góly. Měli jsme výborný vstup do utkání. Z prvních dvou rohových kopů jsme dali dva góly a v deváté minutě to bylo 2:0, což nás hodně uklidnilo. Březolupy hru vyrovnaly, šance se střídaly na obou stranách. My jsme však do přestávky přidali třetí gól a do kabiny šli za stavu 3:0. Vyšel nám i nástup do druhé půle. Přesně jako v úvodu zápasu jsme i po přestávce dali hned z prvního rohu Králem gól na 4:0 a bylo definitivně rozhodnuto. Zbytek zápasu už se jenom tak dohrával. Měli jsme šance na zvýšení náskoku, hosté zase mohli výsledek po brejcích zkorigovat, ale skóre se nezměnilo. Rozhodly rohové kopy, po kterých jsme dali tři branky.“

František Kukla, trenér Březolup: „Domácím vyšel začátek, kdy v páté minutě po proměněných rohových kopech vedli 2:0. Když se začínali hosté zvedat a hru se jim podařilo vyrovnat, přišel třetí gól do jejich branky. Ve druhé půli v podstatě již o nic nešlo. Březolupy se snažily o zdramatizování zápasu, ale neproměnily své šance a nedočkaly se ani čestného úspěchu. Výhra domácích zcela zasloužená.“

Branky: 3. Jan Stupka, 9. Dominik Madzia, 33. Roman Sedlařík, 46. Tomáš Král. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 30.

BŘEZOVÁ - NEZDENICE 7:2 (2:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Když už jsem z domu odjížděl na zápas, fučel takový vítr, že jsem hned věděl, že vyhrajeme. (úsměv) Kvůli větru jsme si vybrali tu stranu, abychom napřed hráli proti větru. Po prvním poločase jsme 2:0 vedli, ale hosté snížili na 2:1. Za stavu 1:0 dokonce trefili tyčku, to jsme měli velké štěstí. Nezdenice potom měli nějaké další pološance a malinko více ze hry. Zápas ale rozhodla 45. minuta a gól do kabiny na 3:1. Hned po nástupu z rozehrávky jsme dali na 4:1 a bylo po zápase. Soupeř odpadl, vzdal to a my přidali další branky. Klidně jsme mohli ještě výraznějším rozdílem. Bylo mi líto hostů, že měli jediného náhradníka a pak se jim ještě zranil stoper Kolínek. Bez něj to soupeři vzadu hořelo. My jsme si za stavu 4:1 dovolili i nějakou kombinaci. Ještě jsme trefili břevno a tyč. Jsme spokojení s body i výsledkem. Hřiště nebylo nějak zvlášť upravené a za silného větru na něm nešlo moc kombinovat. My ale ani nic jiného hrát neumíme. Tři branky jsme dali ze standardky, dva z dlouhých nákopů. Konečně jsme se prosadili i z dlouhých autů, které trénujeme. Pomajbík byl ve správný čas na správném místě. To, co si vypracoval, to nedal. Naopak co se k němu dostal, to proměnil. Další tři tutovky ale zazdil. Jednou trefil tyč, jednou spojnici. Nezdenice několikrát podržel jejich brankář. I když obdržel sedm branek, patřil k nejlepším hostujícím hráčům. Jsem rád, že se po dlouhé době dostalo i na naše tři náhradníky.“

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Z naší strany bylo všechno špatně, obrovská bída. Výsledek je pro nás ještě milosrdný. Jenom sám Pomajbík nám mohl dát o tři góly víc. Někteří naši fanoušci, kteří na zápase byli, smekali před domácím útočníkem klobouky. I když ho samozřejmě všichni známe, znovu ukázal, že je pan fotbalista. Jak naše mladé kluky vycvičil, bylo až neuvěřitelné. Na našem výkonu se naopak projevily hody v Uherském Brodu.“

Branky: 3., 45., 46., 66. a 78. David Pomajbík, 24. Michal Holboj, 76. Petr Moravčík - 34. a 83. z penalty Oldřich Šašinka. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 52.

BÍLOVICE – STRÁNÍ B 1:1 (0:1)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Pro nás je to dobrý bod. Myslím, že remíza je spravedlivá. V prvním poločase jsme hráli dobře, ale nedostali jsme se vůbec do zakončení. Ani jednou jsme nevystřelili na soupeřovu branku. Hosté měli vzadu stopera z áčka, který to s přehledem držel. Ve druhém poločase jsme zapnuli na plné obrátky a zápas odedeřeli. I když jsme nebyli kompletní a měli hodně zraněných, z naší strany to byl dobrý zápas. Chvílemi jsme soupeře i přehrávali a byli lepší než oni. Jsem rád, že jsme neudělali jedinou hrubou chybu, která by nás stála bod. Velmi dobře nám zahrála obrana, vzadu to fungovalo. Branku jsme dali z přímého kopu po zemi. Pro nás je to dobrý bod. Už jsme se potřebovali chytit. Jsem rád, že to konečně vyšlo.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsme zklamaní. Chtěli jsme venku vyhrát, bohužel houževnatý soupeř bojoval a nakonec získal bod. My jsme neproměnili nějaké šance, v koncovce jsme nebyli tak přesní a důrazní, ale takový je někdy fotbal. Do poslední chvíle jsem věřil, že výhru strhneme na svoji stranu, ale druhý gól jsme nepřidali.“

Branky: 51. Adam Žůrek – 29. Dušan Skočovský. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 38.

ZÁHOROVICE – KNĚŽPOLE 2:3 (1:1)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Body byly blízko, bohužel jsme na ně znovu nedosáhli. Tentokrát se k nám štěstěna obrátila zády. Bylo to až nespravedlivé. Bohožel si smůlu vyžíráme až do dna. Přitom jsme konečně měli sestavu posílenou o čtyři hráče, kteří za nás nastupovali dřív. Většinu zápasu jsme byli lepší, místy jsme měli až drtivý tlak, nebylo možné dát gól. Na hřišti jsme neměli nikoho, kdo by to vzal na sebe a utkání rozhodl. Bohužel nemáme střelce a na rozdíl od soupeře ani žádného rozdílového hráče. Když jsme v 84. minutě dali na 2:1, věřil jsem, že už to ukopeme. Bohužel dokážeme prohrát i tento zápas. Nejprve jsme inkasovali gól ze střely na přední tyči. Náš gólman to bohužel špatně vyhodnotil. Pak jsme neproměnili další šanci. Hosté po závaru před vlastní brankou jednoduše odkopli míč a Flíbor nás tam proškolil. Kromě bodů jsme pro svalové zranění ztratili i dva hráče. Uvidíme, co bude za týden. Snad podzim dohrajeme nějak slušně.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Venku jsme vyhráli po hodně dlouhé době. Nejde ale říct, že by výhra byla zasloužená, spíš jsme měli v závěru štěstí. V Záhorovicích je specifické a úzké hřiště. Domácí nastoupili v plné síle, měli čtyři kluky na střídání. Hráli takový hurá systém, všechno hrnuli dopředu na vysoké hráče. První půle byla vyrovnaná. My jsme si brzy dali vlastní gól, ještě do přestávky jsme ale skóre srovnali. Ve druhé půli se svojí nedisciplinovaností po dvou žlutých kartách nechal vyloučit Dominik Hančík. V závěru jsme inkasovali gól na 2:1 a v tu chvíli to s námi vypadalo špatně. Pak jsme ale kopali standardku. Flíbor si všiml, že domácí brankář je špatně postavený a dal to šikovně na první tyč. Záhorovice chtěly vyhrát, všechny hráče měly vpředu. My jsme získali odražený balon a v nastavení šli tři na jednoho a dali na 3:2. Jinak rozhodčí mohl písknout penaltu na jedné i druhé straně. Myslel jsem si, že budeme hrát lépe. Ve druhé poločase jsme soupeře přehrávali, ale hloupé vyloučení nás srazilo. Jsme rádi, že jsme to i v deseti zvládli. Škoda, že se nám zranil Milan Večeřa, který asi bude chybět v derby se sousedními Bílovicemi.“

Branky: 3. Dominik Hančík vlastní, 84. Adam Struhelka - 88. a 92. David Flíbor, 37. Robert Šopík. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 61. D. Hančík (Kněžpole). Diváci: 96.