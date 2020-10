Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Na hodnocení to byl jednoduchý zápas. Polešovice dva roky zpátky hrály o sestup, nyní mají výborný mančaft složený z šikovných hráčů, který je právem v popředí tabulky. My jsme byli posbíraní, bylo nás akorát jedenáct. Rozhodnuto bylo již do poločasu, kdy jsme prohrávali 0:3. Hosté byli technicky velmi zdatní, hráli opravdu výborně, musím je pochválit. I když jsme měli výškovou převahu i nějaké šance, střelecky jsme se neprosadili. Soupeř byl lepší, produktivnější. My budeme letos cílit hlavně na mančafty ze spodku tabulky.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Dali jsme poměrně brzy branky, což nás uklidnilo. Mohli jsme nastřílet více branek, ale výhru 5:0 bereme s pokorou k soupeři. Vítězství je vysoké, zápas jsme čekali složitější, protože v Nezdenicích to nikdy není jednoduché. Nám ale tentokrát pomohl velice dobrý začátek. Během třiceti minut jsme dali tři branky a zápas rozhodli. Ve druhé půli už jsme hráli to, co jsme potřebovali. Jsem rád, že si zahráli si všichni kluci, příležitost dostali i hráči ze širšího kádru. Jediné, co mně vadilo, byl nepříjemný vítr. Ale s ním jsme si nakonec poradili.“

Branky: 12. Tomáš Fantura, 16. Matěj Kubiš, 32. Jiří Hasoň, 86. Ondřej Svoboda, 90. Ondřej Stašek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 50.

BABICE – PRAKŠICE 2:2 (0:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Musíme být spravedlivý a uznat, že remíza je zasloužená. Soupeř měl víc šancí, hlavně za stavu 2:1 chytil náš gólman tři tutovky. V první půli jsme byli herně lepší, soupeř ale směrem dopředu nebezpečnější. Začátek druhého poločasu nám vyšel, zachytili jsme začátek a výsledek dvěma branami otočili. Prakšice však byly dál nebezpečné a v závěru zaslouženě srovnaly. Nám pořád chybí čtyři hráči, což je na výkonu znát. I vzhledem k absencím musíme bod brát.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Domácí byli lepší po kombinační stránce, my jsme si zase vytvořili víc šancí, které jsme ale spálili. První poločas jsme ale takticky zvládali velmi dobře. Po brance Hořínka jsme šli ve 29. minutě do vedení. V tu chvíli jsme měli zápas dobře rozehraný. Bohužel na začátku druhé půle jsme trochu zaspali a po jedné akci soupeř vyrovnal. Vzápětí jsme inkasovali z nešťastní penalty druhý gól. Náš hráč spadl na zem a protivník jej trefil do ruky. Opravdu s tím nemohl nic dělat. My jsme za nepříznivého stavu 1:2 otevřeli hru. Domácí měli náznaky brejků, po kterých nás mohli definitivně potopit, ale naštěstí pro nás žádný protiútok nedotáhli. My jsme na konci vysunuli všechno dopředu a hráli na tři útočníky. Z toho pramenil i vyrovnávací gól. Jsem rád i za bod. Babice i Polešovice máme na jaře doma, tak doufám, že to v odvetách zúročíme. Jinak zápas měl náboj, atmosféru. Bylo vidět, že hraje druhý tým se třetím. Divákům se muselo utkání líbit.“

Branky: 51. Jakub Liška, 60. David Horsák z penalty - 29. Josef Hořínek, 87. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 32.

HAVŘICE – HUŠTĚNOVICE 4:2 (2:1)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Je to zasloužená výhra. Od začátku utkání jsme byli herně lepší a klidně do poločasu mohli vést 5:0, protože gól jsme soupeři nabídli vlastní hrubou chybou. Jinak jsme si vypracovali dost vyložených šancí, proměnili jsme jenom dvě z nich. I po přestávce jsme měli herně navrch a své vedení ještě navýšili. Škoda, že jsme v závěru inkasovali druhou branku, vedení už jsme si ale pohlídali. Mrzí mě zranění Martina Juráka hned ve čtvrté minutě. Osm roků nehrál fotbal, nakonec jsem ho přesvědčil, aby zase začal a šel nám pomoct. Na trénincích se jevil velice dobře. Bohužel hned v úvodu utkáná špatně dopadl na zem a otočil si koleno.“

Branky: 22. Radek Slavětínský, 35. Michal Rachůnek Michal, 56. Miroslav Moštěk, 89. Tomáš Rachůnek - 24. Jan Trňák, 90. Lubomír Puškáč. Rozhodčí: Mikulášek. Diváci: 45.

NEDAKONICE – BŘEZOLUPY 6:0 (1:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Zápas ovlivnila třicátá minuta. V době, kdy jsme vedli 1:0, jeden z hostujících hráčů něco řekl rozhodčímu, který jej okamžitě vyloučil. Hosté tak dvě třetiny zápasu hráli o deset a měli to velice těžké. My jsme si už v prvním poločase vypracovali několik šancí. Už o přestávce jsme měli vést 3:0, takto to bylo furt o gól. Kluky jsem v kabině nabádal, ať hned po přestávce přidáme další branky a zápas dohrajeme v klidu. Nástup do druhé půle byl ale z naší strany laxní až katastrofální. Březolupy i v deseti zahrozily. Měly dva nebo tři brejky, při kterých nás podržel náš gólman. Těžké chvíle jsme ustáli a pak se nám podařilo dát druhý a třetí gól. Za stavu 3:0 se zápas vyloženě dohrával. Poslední čtvrthodina byla jenom otázkou skóre. Pro nás je to povinná výhra. Doma proti týmu, který od třicáté minut hraje v deseti, musíme vyhrávat. Výsledek mě potěšil, ale výkon nebyl úplně přesvědčivý.“

Branky: 80. a 86. Michal Lukůvka, 21. Dominik Madzia, 65. Jan Hyrák, 77. Roman Sedlařík, 83. Josef Mojžíš. Rozhodčí: Bednář. Červená karta: 32. Gajdošík (Březolupy). Diváci: 45.

JAROŠOV – BŘEZOVÁ 1:2 (1:2)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Opět jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. Hlavně v první půlce jsme zahodili asi čtyři gólovky. Naproti tomu Březová se v úvodní části dostala do dvou šancí, po kterých dala dva góly. Hosté kromě toho ještě měli nepřímý kop, který zazdili, jinak neměli skoro nic. Druhá půlka byla do sedmdesáté minuty vyrovnaná. My jsme na konci otevřeli hru a snažili se o vyrovnání. Březová dostala do šanci penalty za ruku, ale náš brankář ji chytil. Na druhé straně jsme bohužel nedali dvě tutové hlavičky. Na malém vápně jsme byli úplně sami a pokaždé jsme trefili brankáře. Zápasu by podle mě slušela remíza. Problém je, že některé kluky máme zraněné, na týmu navíc leží deka. Kluci jsou na tom psychicky špatně. Možná se brzy odrazíme ode dna.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Na soupeře jsme byli velice dobře připravení. Jarošov jsem viděl v Nezdenicích, takže jsem přesně věděl, co proti nám bude hrát. Nám Jarošov jako soupeře svědčí. Chce hrát fotbal, kombinuje a je běhavý. My jsme to zavřeli od půlky a čekali na brejky nebo nějakou standardku. Tato taktika nám vyšla. První gól jsme dali právě po standardce. Střelu Pomajbíka do tyče vrátil Machálek zpátky do branky. Pak do otevřené obrany vběhl Pomajbík, dal míč pod sebe a Hanák nám vrátil vedení. I když jsme o přestávce vedli 2:1, měli jsme štěstí, protože domácí měli mnohem více ze hry. My jsme ale nechtěli tvořit, jako spíš rozbíjet, což nám vyšlo. Rozhodnout jsme mohli v 77. minutě, kdy Pomajbík nedal penaltu. V posledních dvaceti minutách se hrálo jenom na naší polovině či v našem vápně. Soupeř těžil hlavně z rohů, po kterých si vypracoval tři jasné gólovky. Já musím konečně pochválit brankáře Bruštíka za to, že nás podržel. Těsné vedení jsme udrželi s vypětím všech sil. Jsem moc rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Kluky musím pochválit za neskutečnou bojovnost a nasazení. Kromě toho tentokrát slavila úspěch i jednoduchost.“

Branky: 40. Petr Kováč - 25. Jan Machálek, 44. Tomáš Hanák. Rozhodčí: Němec. Diváci: 50.

ZÁHOROVICE – STRÁNÍ B 2:2 (2:0)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Zápas pro mě pořád má trpkou příchuť kyselosti. Takový zápas jsme nezažil. Za pětadvacet let trénování bych podobných utkání napočítal na prstech jedné ruky, abychom dali čtyři góly a nevyhráli. I když je pravda, že obě vlastní branky byly velice pěkné. Do utkání jsme vstoupili lépe. Měli jsme více ze hry a zaslouženě vedli 2:0. Nicméně jsme zaspali úvod druhé půle. Kluci myšlenkami zůstali v kabinách, přitom jsem je nabádal, aby se to nestalo. Bohužel jsme si dali vlastní góly. Soupeř si i tak vytvořil hodně brankových příležitostí, ve druhém poločase nás přehrával. Někteří naši hráči na těžkém terénu odešli i fyzicky. V závěru už jsme neměli sílu na zvrat. Remíza je v konečném důsledku spravedlivá. Strání nás po přestávce přehrávalo, i když většina jeho akcí končila na hranici pokutového území. Bohužel neustále čekáme na první letošní výhru.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Je opravdu kuriózní, že jsme nedali žádný gól a dvě branky dostali, přesto máme bod. V Záhorovicích je malé hřiště a na těžkém terénu se nedalo moc kombinovat, takže oba týmy jenom nakopávaly balony dopředu. My i soupeř jsme spoléhali na standardky. Právě z nich domácí vytěžili poločasové vedení 2:0. My jsme si ve druhé půli vytvořili velké šance, ale domácí měli vynikajícího brankáře, který je podržel. Naši kluci šli asi sedmkrát na něho, měl ale skvělý den. Nám pomohly až dva vlastní góly soupeře. Za remízu jsme rádi.“

Branky: 13. Igor Polanský, 29. Ondřej Chaloupka - 54. Igor Polanský vlastní, 77. Jan Denemark vlastní. Rozhodčí: Diváci: 50.

BÍLOVICE – KNĚŽPOLE 3:0 (1:0)

Petr Slíž, sekretář Bílovic: „Našim hlavním problémem je šest zraněných hráčů, z toho dvě třetiny patří do základní sestavy, takže momentálně se potýkáme s veklou marodkou. Bohužel nás netrápí chřipka, ale svalová zranění . Pro nás je hodně náročné, abychom vůbec zabezpečili tým a poskládali základní jedenáctku, Jsme moc rádi, že se nám podařilo vyhrát utkání s Kněžpolem. Musím říct, že naše mužstvo podalo dobrý výkon. I když jsme zahodili mnoho šancí, nakonec jsme s přehledem zvítězili. Výhra je pro náš oslabený tým hrozně důležité. Po nějakém čase se nám podařilo zabrat a neřešíme, zda byl soupeř silný nebo slabý. Pro nás je nyní zásadní, abychom zkonsolidovali mančaft. Derby přineslo i emoce, ale žádná hrubost ani nevraživost tam nebyl. Hosté nebyli odevzdaní, taky si vypracovali nějaké šance, ale my jsme měli víc štěstí v zakončení a taky jsme si vypracovali víc příležitostí ke vstřelení branky. Tři body jsme si zasloužili.“

Branky: 21. Vít Ondrůšek, 76. Lukáš Gábor, 89. Václav Dostálek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 45.