Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Babice jsou těžký soupeř, ale myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Hlavně ve druhém poločase jsme byli nebezpečnější a měli dvě tisíciprocentní šance. Soupeř měli sice první půlku opticky více ze hry, ale velkou možnost ke skórování si nevypracoval. První poločas jsme odehráli slušně, druhá půlka už byla naprosto vyrovnaná. Troufám si tvrdit, že hosté měli za zápas jednu šanci a dali jeden gól, my měli čtyři, pět tutovek, ale taky jsme skórovali pouze jednou. Před zápasem bych bod bral, výsledky i hra Babic budily respekt, ale po utkání jsem v kabině z kluků cítil zklamání. Věděli, že si za svůj výkon zasloužili vyhrát. Nicméně pro nás se nic neděje. Postupové ambice opravdu nemáme. Chceme hrát v poklidu a pravidelně sbírat body, což se ním zatím daří.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Bod musíme brát. Nezasloužili jsme si vyhrát. Nehráli jsme dobře. První poločas byl naprosto vyrovnaný. Herně jsme možná byli o něco lepší a nebezpečnější. Šli jsme taky do vedení, pak jsme ale triviální chybou dovolili soupeři vyrovnat. Ve druhém poločase se nám zranili dva klíčoví hráči Válek s Brhelem. Soupeř byl lepší, nebezpeční, neproměnil dvě tutovky. My jsme žádnou šanci neměli.“

Branky: 39. Tomáš Fantura - 34. David Horsák. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 186.

PRAKŠICE – STRÁNÍ B 2:0 (2:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Zápas byl z naší strany dobře takticky zvládnutý. V prvním poločase jsme hráli dobře a v rozmezí pěti minut dali dva góly. Nejprve se po závaru asi z penalty trefil Hlavín, pak po průnikové přihrávce do vápna skóroval Liška. Soupeře jsme do ničeho nepustili. Druhý poločas byl z naší strany účelový. Hráli jsme taj, jak jsme potřebovali. Hra nebyla až tolik pohledná, ale soupeře jsme dál do žádných vyložených šancí nepouštěli a v klidu si udržovali náskok. Po přestávce jsme měli jenom pár náznaků šancí, které ztroskotaly na nepřesné finální fázi, soupeř, kterého jsme drželi na distanc, zahrozil pouze jednou. Hráli jsme zodpovědně, konečně se nám vzadu podařilo udržet nulu. Gólman poprvé v sezoně vychytal čisté konto, byl tomu rád.“

Branky: 23. Roman Hlavín, 28. Radim Liška. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 80.

BŘEZOVÁ – HAVŘICE 4:2 (3:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Věděli jsme, že nás čeká velmi silný a kvalitní soupeř. Naštěstí nám vyšel úvod zápasu. Po rychlých akcích jsme dali dvě branky a ve 23. minutě vedli 2:0. Soupeř dobře kombinoval, naštěstí pro nás šlo všechno mimo nebo to pochytal gólman Bruštík. Těsně před půlí jsme z rohu inkasovali branku. Ještě do přestávky se nám ale podařilo odskočit a dát třetí gól, který celý zápas asi rozhodl. Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů. My jsme přidali čtvrtý uklidňující gól. Havřice dál pálily mimo bránu. Opravdu měly spoustu střel. Výsledek se jim však podařilo zkorigovat až v nastavení. Kluky chválím za bojovný a soustředěný výkon.“

Branky: 23. a 45. David Pomajbík, 13. Pavel Čaňo, 62. Jan Trecha - 45. Michal Rachůnek, 90. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Zámečník. Diváci: 380.

JAROŠOV – NEDAKONICE 0:4 (0:1)

Marek Omelka, kapitán Jarošova: „Výsledek bohužel odpovídá. Nedakonice byly lepší, vyhrály zaslouženě. My jsme si nevypracovali velice žádnou příležitost. Hosté byli hlavně důraznější v soubojích, taky chtěli hrát fotbal. Naopak nám chuť z nějakého důvodu chyběla. Nedakonice nás svým výkonem trochu zaskočily. V přípravě před koronavirem jsme s nimi jednoznačně vyhráli. Nevím, jestli se od té doby nějak posílili, ale u nás hráli fakt dobře.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Vstup do sezony nám příliš nevyšel. Neměli jsme ale jednoduchý los a po dvou kolech měli na kontě nula bodů. V posledních třech kolech jsme ale zabrali. Výsledek v Jarošově hovoří za vše. Po celý zápas jsme byli jasně lepší a ve hře dominovali. Skóre odpovídá průběhu hry. Už v prvním poločase jsme si vytvořili nějaké šance, ale podařilo se nám využít jenom jednu. Mohli jsme přidat další dvě branky, ale výsledek 1:0 se do přestávky nezměnil. Na začátku druhé půle jsme po šikovné individuální akci dali na 2:0, pak jsme z penalty přidali třetí gól. Závěrečná čtvrthodina se jenom dohrávala. Domácí nebyli úplně odevzdaní, ale bylo vidět, že nejsou v pohodě a na zvrat nemají. My jsme konec v klidu dohráli a přidali ještě jednu branku. Výsledek nakonec mohl být ještě výraznější.“

Branky: 36. Vojtěch Hasník, 52. Jan Hyrák, 75. Josef Štergenich z penalty, 85. Michal Lukůvka. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

BŘEZOLUPY – ZÁHOROVICE 4:0 (2:0)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Po dlouhé době jsme se dočkali pohodlné výhry. Na soupeře jsme od začátku vlétli a odměnou za to byly do třicáté minuty dva góly po krásných kombinačních situacích. Ale pak jsme se jako kdyby uspokojili a moc nechybělo, aby se hosté vrátili do hry, což se naštěstí nestalo. Druhá půle byl z naší strany festival zahozených šancí, ani nespočítám, kolik nájezdů jsme spálili, ale Záhorovice měly v bráně výborného gólmana, který většinu šancí pochytal. Pár šancí si vytvořil i soupeř, ale k našemu štěstí žádnou nevyužil. Naopak my přidali ještě další dvě branky a konečně dohráli zápas bez stresových situací.“

Branky: 8. a 32. Jindřich Hubáček, 73. a 82. Petr Gajdošík. Rozhodčí: Němec. Diváci: 120.

HUŠTĚNOVICE – BÍLOVICE 2:1 (2:1)

Petr Malenovský, trenér Huštěnovic: „Pro nás to bylo těžké utkání, protože během týdne jsme ze zdravotních důvodů přišli o nějaké kluky a nemohli jsme do zápasu nasadit kompletní sestavu. Byli jsme oslabení o lidi, kteří byli ve slušné formě. Sestavu jsme skládali všelijak, ale nakonec jsme navzdory všem nástrahám tři body ubojovali. Vítězství bylo spíš utrápené. Herně jsme možná byli o malinko lepší, ale velký rozdíl mezi týmy nebyl. Druhá půle byla vyloženě bez šancí. My jsme poctivě drželi náskok, Bílovice měly jenom nějaké centry či nákopy, ale ty jsme odvrátili. S výsledkem jsme spokojení, vzhledem k postavení obou mužstev v tabulce je to pro nás důležité vítězství.“

Branky: 12. Richard Vaďura, 36. Marek Střítecký - 17. Karel Bajaja. Rozhodčí: Pindeš. Diváci: 123.

KNĚŽPOLE – NEZDENICE 2:3 (2:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Porážka nás samozřejmě mrzí. Měli jsme na to, abyhcom nějaký bod získali. Začali jsme výborně a hned ve 4. minutě vedli 2:0. V první polovině úvodní části jsme byli lepší, pak soupeř srovnal hru, ale žádnou velkou šanci neměl. I začátek druhé půle byl z naší strany slušný. Bohužel jsme postupně přišli o čtyři zraněné hráče. Už o přestávce musel střídat Horňák, pak postihla nevolnost Uherka, zápas nedohráli ani Maršálek s Flíborem. Bohužel jsme inkasovali velice laciný druhý gól . Náš brankář, který jinak chytil několik šancí a střel, si po nepříliš prudké střele srazil míč do sítě. Závěrečná půlhodina patřila hostům, kteří nakonec výsledek otočili.“

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Byla to oboustranně katastrofa. Začali jsme hrozně a už ve čtvrté minutě prohrávali 0:2. Góly jsme si dali v podstatě sami. Doplatili jsme na nekoncentrovanost a taky absence. Máme velkou marodku, bylo nás akorát jedenáct. Herně jsme se přizpůsobili domácím, jejichž věkový průměr je strašidelný. Obdivuji některé chlapy, že jsou v tomto věku schopní vylézt na hřiště a odehrát zápas. My jsme v prvním poločase žádnou šanci neměli. Jenom pár střel, které soupeř zblokoval. Nedostali jsme se vůbec do hry. Ve druhé půli jsme se malinko zlepšili a výsledek snížili po standardní situaci a krásné hlavičce. Vyrovnali jsme po obrovské chybě brankáře, který si do sítě srazil jednoduchou střelu. Obrat završil Pavlis střelou zpoza šestnáctky k tyčce. Góly byly jediné to hezké, conjsme v celém zápase předvedli. Jsme rádi za tři body, ale předvedená hra byla hrozná.“

Branky: 3. Radek Uherek, 4. Dominik Hančík - 55. Tomáš Kociňák, 63. Martin Mahdalík, 84. Michael Pavlis. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 123.

