Martin Šmíd, záložník Březové: „Porážka nás mrzí, protože jsme měli na to, abychom s vedoucími Prakšicemi získali alespoň bod. Brzy jsme prohrávali 0:1, ale po křídelní akci jsme skóre srovnali. Jinak v prví půli už si ani jeden z týmů žádné další vyložené šance nevypracoval. Hra byla vyrovnaná, ale ne moc kombinační. Spíše se hodně nakopávalo, bojovalo. Po přestávce jsme měli obrovskou šanci Pomajbíkem, který šel sám na hostujícího brankáře, ale nedal. Prakšice se daly gól z ofsajdu, který sudí správně neuznal. Po dalších chybách nám ale odskočily na 1:3. Pomajbík pak v 72. minutě snížiů a ještě mohl v závěru vyrovnat, ale chvíli před koncem trefil jenom tyč. Na konci jsme měli tlak, nakopávali jsme dlouhé balony do hostující šestnáctky, ale míč do sítě už nedotlačili. Hosté to bojovností ukopali. Hosté byli produktivnější a šťastnější, my jsme nastoupili kompletní.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Na Březové se pokaždé hraje velmi těžko. Na malém hřiště se prosazuje jen velmi složitě. I tentokrát to bylo velice bojovné utkání plné emocí. Zápas měl náboj z obou stran. Na začátku domácí hráč dával malou domů a poslal Hořínka do brejku. Byl to docela laciný gól. Březová však ještě do přestávky skóre srovnala. Ve druhém poločase jsme dali druhý gól, který byl ale asi po dvouminutové diskuzi odvolán pro údajný ofsajd. Pak ale Dinka poslal do úniku Sukup a vedli jsme. Následně se Liška objevil po standardní situaci objevil sám pře prázdnou brankou a svoji šanci proměnil. V tu chvíli jsem si myslel, že zbytek utkání budeme kontrolovat, ale Pomajbíkem jsme dostali gól na 3:2. V závěru jsme měli kupu štěstí, když Pomajubík trefil břevno. Domácí nás na konci zatlačili, kluky ale musím pochválit, jak zápas odmakali. Konec byl oboustranně emotivní. Hra byla rozkouskovaná častými fauly. Nakonec jsme náskok udrželi a získali důležité tři body. Postavení Březové neodpovíá jejím kvalitám, ale podzim nezvládla a nyní to těžce dohání. My jsme využili zaváhání soupeřů a navýšili náskok v čele tabulky. Ještě ve čtvrtek jsem si myslel, že budu mít sedm náhradníků, nakonec jsem musel povolat zraněného Kočicu, abych měl alespoň tři hráče na střídání.“

Branky: 25. Pavel Čaňo, 72. David Pomajbík - 7. Josef Hořínek, 58. Radim Sukup, 69. Radim Liška. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 170.

BÍLOVICE – NEZDENICE 6:1 (3:1)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. Byli jsme lepší, kontrolovali hru. Byl to náš nejlepší jarní zápas v domácím prostředí. Bylo to opravdu jednoznačné. Proti Nezdenicím jsme využili našeho většího hřiště, kluci zahráli fantasticky. Makali jeden za druhého, obrana byla špičková. Vzadu jsme hráli důrazně, bez chyby. Vpředu jsme byli efektivní, dali jsme pěkné góly. Jsem rád, že jsme to zvládli i přesto, že jsem musel do branky. (úsměv). Do dorostu jsem chytával, teďka se do branky postavím jednou za dva roky. Byl jsem z toho nervózní jako pes, ale moc práce jsem neměl. Až za stavu 3:0 hosté snížili po brejkové akci, když jeden z nezdenických hráčů dával balon od rohu pod sebe. Pak tam ještě hosté měli dvě nějaké možnosti, ale kromě dvou střel z úhlu na mě moc nešlo. Centry ze vzduchu jsem posbíral. Důležité bylo, že nám vyšel začátek a gólem Sedlářem jsme šli brzy do vedení. Pak se prosadil Hanák, který si výborně vyměnil míč s Lukašíkem. Pak jsme si vybrali slabší pětiminutovku, ve které jsme obdrželi branku na 2:1. Vzápětí jsme vstřelili třetí branku a zase se uklidnili. Druhý poločas už jsme zvládli. Vyzdvihl bych Žůrka, který šel hned ze střídačky kopnout trestný kop a parádně vymetl šibenici.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Porážka je krutá, ale zasloužená. Domácí byli celý zápas lepší. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Těch gólů jsme mohli nakonec inkasovat i víc. Věděli jsme, že to budeme mít v Bílovicích těžké, ale soupeř nás vyloženě nepřehrál, spíš jsme mu vlastními chybami nabídli dvě laciné branky sami. Přístup k zápasu byl z obou stran naprosto odlišný. Zatímco oni chtěli, nám se nechtělo a podle toho to taky tak dopadlo. Ale z porážky neděláme kovbojku.“

Branky: 9., 33. a 55. Jan Sedlář, 14. Martin Hanák, 85. Adam Žůrek, 89. Pavel Bartošek - 27. Pavel Struhař. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 139.

I. B třída sk. C: Vlčnov zvítězil v Topolné a poslal Ostroh na poslední místo

SLOVÁCKO C – HUŠTĚNOVICE 1:4 (0:3)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Rozhodně jsme nebyli horším týmem. Zápas rozhodly tři hrubé chyby v prvním poločase. Dali jsme si v podstatě tři vlastní góly a za stavu 0:3 už to měli těžké. Sice jsme ve druhé půli výsledek snížili a klidně mohli dát na 3:2, tak jsme vzápětí inkasovali čtvrtý gól a bylo po zápase. Jelikož se nám po dvou střídáních zranil Prachman a my už neměli nikoho na lavičce, dohrávali jsme utkání v deseti. I tak jsme měli uhrát daleko lepší výsledek.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Byl to oboustranně celkem pohledný fotbal bez nějakých extra vyložených šancí. Domácí první tři góly dostali po svých velkých chybách, které jsme potrestali. Poprvé si jeden z jejich hráčů srazil centr do vlastní brány, druhý zase při odkopu míč trefil našeho Mazůrka a od něj se balon odrazil do brány. Podobně padla i třetí branka. Slovácko si všechny tři góly dalo v podstatě samo. Jinak to byl slušný fotbal bez nějakých velkých šancí či vzruchu. Výsledek je pro soupeře krutý. My jsme samozřejmě spokojen. Celkem rychle jsme vedli 3:0 a pak už si zápas v klidu kontrolovali.“

Branky: 62. Lukáš Kolečkář - 26. a 36. Filip Mazůrek, 9. Rostislav Zlámalík, 63. Marek Střítecký. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 50.

KNĚŽPOLE – STRÁNÍ B 4:1 (3:1)

Filip Hančík, náhradní brankář Kněžpole: „Strání bylo mírně lepší v poli, my jsme dávali branky. Do utkání jsme vstoupili aktivněji a brzy šli Valentou do vedení. Pak jsme přidali druhou branku a od té chvíle začalo Strání hrát. Hosté byli velmi aktivní, místy nás přehrávali, ale nedokázali se dostat do nějaké vyložené šance. Až ve 41. minutě snížili, když se jeden jejich hráč prosmýkl na straně a střelou na přední tyč prostřelil gólmana. Hned po rozehrávce ale Řezníček vyškolil tři protihráče a poslal do samostatného úniku Beláka, jenž nekompromisně zavěsil na 3:1. Také druhý poločas jsme začali aktivně hned dali po krásné akci branku, když Dominik Hančík obešel gólmana a míč krásně umístil do prázdné brány. Strání pak bylo opticky lepším týmem, ale do žádných vyložených šancí se nedostávalo. Hrálo se jenom mezi šestnáctkami. Zápas jsme si v klidu pohlídali. I když nám chyběl trenér Palčík, sestavu jsme bez problémů poskládali a měli i čtyři kluky na střídání.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Porážka je pro nás docela krutá. Bohužel jsme nezachytili začátek, brzy prohrávali. V závěru poločasu jsme sice Frühaufem výsledek snížili, ale vzápětí jsme po rozehrávce obdrželi třetí branku a hned po změně stran čtvrtou a bylo rozhodnuto. Ve druhé půli jsme měli více ze hry, ale moc šancí na zdramatizování výsledku už jsme si nevypracovali. Soupeř byl kvalitní, předčil nás v efektivitě.“

Branky: 22. a 46. Dominik Hančík, 6. Vít Valenta, 42. Mário Belák - 41. Dominik Frühauf. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 105.

HAVŘICE – BABICE 1:4 (1:2)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Výsledek je pro nás krutý. První gól jsme dostali z penalty nařízení po faulu, když náš hráč soupeři brnkl trochu o nohu, ale asi byla. Hned po následné rozehrávce náš hráč nahrával stoperi, čehž využil hostující útočník, který dal na 2:0. Potok jsme si vypracovali dvě šance a po jedné z nich jsme do poločasu snížili na 2:1. Ve druhé půlce jsme mohli vyrovnat, ale hlavičku Hostýnka hlavou odvrátil soupeř z brankové čáry. V závěru nás nepodržel Roman Buráň, který musel při absenci gólmana do branky. Měl tam dva kiksy, když mu nejprve proletěl balon mezi rukama a podruhé zaváhal při rozehrávce. Jinak Babice byly hratelné. Doplatili jsme nejenom na chyby, ale i absence Tomáše Rachůnka, který se v Praze zdržel po koncertu Rammsteinů.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Pro nás je to důležitá výhra. Po celý zápas jsme byli herně lepší, zápas měli víceméně pod kontrolou. Díky nízké produktivitě jsme vyhráli jenom 4:1, ale klidně to mohlo být i víc. Soupeř byl oslabený, ale ani my jsme nebyli kompletní. Havřicím chyběli hlavně Tomáš Rachůnek, ale neměly ani brankáře, což se taky na jejich hře projevilo. Kaňkou na utkání je nezaviněné zranění našeho stopera Davida Horsáka, kterému praskla achilovka.

Branky: 43. Vojtěch Durďák - 84. a 86. Aleš Horsák, 18. Milan Válek z penalty, 19. Tomáš Hořínka. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 56.

I. A třída sk. B: Nedachlebice zdolaly Hluk, Bojkovice doma schytaly výprask

JAROŠOV – BŘEZOLUPY 6:0 (4:0)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Do třicáté minuty to bylo od nás všelijaké. Stejně jako v předcházejících zápasech jsme neproměnili nějaké šance a docela se trápili. Pak šel ale Pavlas po průnikové přihrávce sám na gólnana, kterého hezky obstřelil. V tu chvíli se hostům hra rozsypala. Na chvilku ztratili koncentraci a my do poločasu přidali další tři branky, což rozhodlo. Druhá půlka se jenom dohrávala. I když nám zase chybělo pár hráčů, na Březolupy to stačilo. S výsledkem jsem určitě spokojený, s výkonem už tolik ne.“

František Kukla, trenér Březolup: „Domácí se pomalu rozjížděli a ještě ve 39. minutě byl stav nerozhodný 0:0. Poté ale kanonýr Pavlas za šest minut vsítil čtyři branky a rozhodl o zápasu. Druhý poločas se jen dohrával.“

Branky: 38., 43., 44., 45. a 55. Zbyněk Pavlas, 87. Marek Omelka. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 95.

ZÁHOROVICE – NEDAKONICE 1:6 (0:2)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Další vysoká porážka. V prvním poločase jsme se drželi, ale pak jsme inkasovali čtyři branky v rychlém sledu a bylo po zápase. Klukům nemohu upřít snahu, ale na soupeře prostě nestačíme. Budeme ale bojovat dál a sezonu dohrajeme se ctí.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Výhra je zasloužená, klidně mohla být i vyšší. Už v prvním poločase jsme si vypracovali spoustu vyložených příležitostí, dvě jsme proměnili, ale vedení klidně mohlo být i vyšší. Nástup do druhé půle nám úplně nevyšel, když jsme domácí nechali po ojedinělé brejkové akci snížit na 2:1. Naštěstí se nám během chvilky podařilo soupeři třemi brankami v rychlém sledu odskočit na 5:1 a pak už nebylo co řešit. Zápas se v poklidu dohrával. Jelikož nám chyběli asi čtyři hráči, musel jsem nastoupit i já. Trošku jsem měl strach z domácího Fridricha, ale zvládli jsme ho ubránit. Záhorovice musím pochválit hlavně za přístup. I když hodně zápasů prohrály velkým rozdílem, do poslední chvilky čestně a korektně bojovaly. Nechtěly se hádat, vůbec nás nekopaly. Opravdu za svůj přístup zaslouží pochvalu.“

Branky: 50. David Ondrušek - 42., 57. a 60. Dominik Madzia, 11. Ondřej Dvouletý, 53. David Kopčil, 64. Jan Hyrák. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 69.