Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Do dvacáté minuty jsme měli tři tutovky, bohužel Fibichr ani Činčala stoprocentní šance nevyužili. Kdybychom vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit. Hosté nic neměli. Pak jsme ale udělali hrubou chybu v rozehrávce, Mikulec fauloval unikajícího protihráče a byl vyloučen. V deseti jsme zalezli a spíše jsme bránili. Ostrožská Nová Ves ale žádnou vyloženou šanci neměla. I po změně stran se hrál vyrovnaný a remízový zápas bez výraznějších šancí a momentů. Pak byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující hráč. Zápas nakonec rozhodla standardka. Zapomněli jsme jednoho volného hráče, který zblízka prostřelil brankáře. Podle mě jsme si nezasloužili prohrát. Porážka nás samozřejmě mrzí, ale nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali.“

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Utkání bylo vyhecované. Nám chyběl náš nejlepší střelec Zálešák. Už od začátku byli domácí lepší a měli několik gólovek, ale nedostali balon do branky. My jsme mohli dát gól po rohu, ale přestřelili jsme branku Vlčnova. Pomohlo nám vyloučení domácího hráče ve 31. minutě. Od té chvíle jsme měli více ze hry ale hráli jsme jen po šestnáctku. I ve druhém poločase jsme měli míč častěji na svých kopačkách, domácí ale dobře bránili. Moc jsme se k zakončení nedostávali. V 78. minutě jsme šli navíc taky do deseti. Když byl po druhé žluté kartě vyloučen marek Szabó. V tu chvíli jsem si myslel, že si z Vlčnova odvezeme alespoň bod ale. V 86, minutě se ale po standardce trefil po zemi Doruška. Domácí v závěru bojovali, ale my jsme náskok uhájili. Za výkon musím pochválit rozhodčí. Opravdu řídili zápas výborně. Hlavně hlavní arbitr Ševčík pískal opravdu dobře. Vlčnov si určitě bod zasloužil, my jsme měli víc štěstí.“

Branka: 86. Jan Doruška. Rozhodčí: Jurčík. Červené karty: 31. Michal Mikulec -78. Marek Szabo. Diváci: 90.

KNĚŽPOLE – DRSLAVICE 1:1 (1:1)

Filip Hančík, trenér Kněžpole: „Konečná remíza je asi zasloužená. První poločas byl z naší strany velmi dobrý. V úvodu jsme na soupeře vletěli a vytvořili si hned několik vyložených šancí, které jsme ale nedokázali proměnit. Soupeř udeřil po našem útočném rohu, když hostující útočník střelou k tyči zakončil rychlý brejk. Ani po obdržené jsme nepolevili. Naopak, jsme se dál snažili hrát. Zase jsme si vypracovali šance. Ujal se až trestný kop zpoza šestnáctky. Dominik Hančík zatočil balon do pravé šibenice, hostující brankář se po míči natahoval marně. Zbytek poločasu stejně jako druhá půle se dohrály mezi šestnáctkami. Pro diváky už to nebyl moc záživný fotbal. K vidění byl spíš boj. Nás může mrzet, že jsme neproměnili více šancí v první půli. Po přestávce už to z naší strany bylo takové nemastné, neslané. K vítězství měl nakonec blíž soupeř, který v poslední minutě zahodil stoprocentní šanci. V závěru se vyznamenal náš brankář. Výsledek je spravedlivý.“

Branky: 19. Dominik Hančík - 9. Martin Orlovský. Rozhodčí: Mikulka Diváci: 100.

PRAKŠICE – BŘEZOVÁ 3:1 (1:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Do zápasu vstoupil aktivněji soupeř. Hosté nakopávali míče na Pomajbíka, který několikrát nebezpečně zabíhal za obranu. Ve 27. minutě z toho padla i vedoucí branka, když právě Pomajbík vyhrál souboj a nikým nehlídaný Šmíd sám před brankářem otevřel skóre. Od třicáté minuty jsme však začali zvyšovat tempo a soupeře začali přehrávat. Ve 36. minutě jsme vyrovnali Liškou, jeho tečovaná střela zapadla do sítě. Z kraje druhé půle soupeř opět zahrozil nákopy za obranu. S přibývajícím časem však soupeř fyzicky odpadal a my toho využili. V 64. minutě se prosadil střelou ze šestnáctky Sukup. Pojistka pak přišla deset minut před koncem, kdy se po rohu prosadil hlavou Dynka. V základní sestavě nastoupilo pět dorostenců plus jeden z lavičky. Všichni hráči podali týmový výkon. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Branky: 36. Radim Liška, 64. Radim Sukup, 80. Jakub Dynka - 27. Martin Šmíd. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 95.

JAROŠOV – ZÁHOROVICE 4:2 (2:1)

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Děkuji hráčům, co nám byli ochotni pomoct, čehož si moc vážím! Od začátku bylo vidět, že máme hlad po vítězství. Kluci se bavili fotbalem a jen soupeř ví, že mohl dostat více gólů.“

Filip Příplata, útočník Jarošova: „Od první minuty jsme na Záhorovice vlétli a byli jsme jasně lepší, zaslouženě jsme se dostali do vedení 1:0. Po vstřeleném gólu jsme se trochu uspokojili a po pár nevyužitých vyložených šancí přišel tvrdý trest, kdy soupeř prakticky z ničeho dal gól na 1:1. Poté se hra do konce poločasu vyrovnala, ale naštěstí se nám podařilo vstřelit gól do šatny z hodně sporné situace, která zaváněla ofajdem. Druhý poločas začal velmi pozvolným tempem, kdy si ani jeden tým nebyl schopen nic vypracovat. Hostům se však podařilo vyrovnat po obrovské hrubce gólmana, který nebyl schopný chytit do koše nakopnutý balon ze standardní situace asi z poloviny hřiště. Na inkasovaný gól jsme ale zareagovali nejlíp, jak jsme mohli a vstřelili třetí branku po pěkné akci. Posledních dvacet minut Záhorovice převzaly držení míče a byly lepší, pomohlo jim k tomu také vyloučení Omelky, který oprávněně viděl červenou kartu za šílený faul. Hosté to otevřeli a snažili se vyrovnat, zapomněli ale na zadní vrátka a po individuálním brejku jsme v 86. minutě dali na 4:2. Do konce zápasu už si Záhorovice nic nevypracovaly, a tak jsme brali zasloužené tři body.“

Branky: 44. a 86. Filip Příplata, 5. Michal Brim, 55. Martin Jančík - 44. Igor Polanský, 46. Marian Varga. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 80. Martin Omelka (Jarošov). Diváci: 85.

TOPOLNÁ – STRÁNÍ B 4:0 (3:0)

Roman Leitner, trenér Topolné: „Kluky musím tentokrát za výkon pochválit. Odehráli jsme nejlepší zápas. Strání nebylo jednoduchým soupeřem. V sestavě mělo hodně urostlých hráčům. Nám ale svědčilo, že s námi chtělo hrát fotbal. Hosté nezaparkovali žádný autobus na šestnáctce. Naopak se snažili útočit. My jsme ale odčinili blamáž ve Vlčnově. Hráli jsme opravdu dobře a po pěkných akcích dali krásné góly. Do sestavy se vrátil Jan Foltýn, rozstřílel se i Jaroslav Hoferek. Góly však dávají i další kluci. Pochválit za výkon musí stopera Dana Zelinku, který v obraně exceloval. Dobře ale hrál celý tým. Strání si za celé utkání nevypracoval vyloženou šanci. Hosté měli snad jednu vážnější střelu, se kterou si poradil brankář Mikel. Naše výhra je zcela zasloužená.“

Branky: 21. a 43. Jaroslav Hoferek, 34. Jan Foltýn, 46. Petr Haša. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 200.

HUŠTĚNOVICE – POLEŠOVICE 2:1 (2:1)

Petr Malenovský, sekretář Huštěnovic: „Naše vítězství je důležité, ale ubojované. Měli jsme o malinko víc příležitostí, což se promítlo i na konečném výsledku. Hosté šli do vedení po chybě našeho stopera, který podklouzl. Polešovický útočník šel sám na brankáře a skóroval. My jsme za chvíli srovnali z penalty. Faulovaný byl Marek Střítecký, který ji pak sám proměnil. Hned na to se Střítecký prosadil po samostatném úniku z půlky hřiště. Ve druhé půli to byl spíš boj mezi šestnáctkami. My jsme se snažili udržet těsný náskok, Polešovice zase chtěly vyrovnat. Hosté si ale vypracovali pouze jednu velkou šanci, když po závaru v jasné šanci přestřelili branku. My jsme hrozili brejky Stříteckého, který jednou v úniku trefil tyč a podruhé pálil do připraveného brankáře.“

Branky: 21. z penalty a 24. Marek Střítecký - 16. Martin Černoch. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 105.

BÍLOVICE – NEZDENICE 1:1 (1:1)

Jan Zlámal, útočník Bílovic: „První poločas byl velmi vyrovnaný. Branku jsme dostali po rohu. Na obdrženou branku jsme odpověděli také gólem z rohu. Ve druhém poločase byli lepší hosté. Měli více ze hry, ale několik velmi nebezpečných střel jsme měli také my. Utkání skončilo spravedlivou remízou. Vyzvednout bych chtěl mladého rozhodčího, který na svůj věk zápas zvládl na jedničku.“

Branky: 38. Erik Gajdošík - 12. Pavel Struhař. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 87.

1. O. N. Ves 11 10 0 1 39:13 30

2. Vlčnov 11 9 1 1 30:11 28

3. Topolná 11 8 1 2 41:13 25

4. Drslavice 11 6 3 2 22:13 21

5. Prakšice 10 6 1 3 32:22 19

6. Jarošov 11 5 2 4 33:20 17

7. Nezdenice 11 5 1 5 21:29 16

8. Březová 11 4 1 6 26:25 13

9. Záhorovice 11 3 1 7 21:36 10

10. Strání B 11 2 3 6 23:28 9

11. Polešovice 10 2 1 7 19:34 7

12. Kněžpole 10 0 6 4 14:29 6

13. Huštěnovice 10 2 0 8 10:29 6

14. Bílovice 11 1 3 7 12:41 6