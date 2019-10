Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „První poločas byla Topolná jasně lepší. Měla víc ze hry i šancí. První gól jsme si dali vlastní, když náš obránce musel do souboje a srazil si míč do branky. Vyrovnali jsme Zálešákem po chybě obránců. Na 1:2 upravil Foltýn. Před odchodem do kabin jsme kopali penaltu, ale trefili jsme tyčku. Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale šance jsme neproměnili. Doma jsme prohráli poprvé v okresním přeboru, bohužel každá série jednou končí.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Pro nás je to velmi důležité vítězství. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, po přestávce nás už domácí zatlačili. Byli lepší, ale fotbal se hraje na gól a my dali o jeden víc. Do vedení jsme šli po prudkém centru Jakuba Foltýna, který si domácí hráč srazil do branky. Domácí srovnali Zálešákem. Před přestávkou Honza Foltýn udržel balon, vymotal beky a prostřelil gólmana. Důležité bylo, že domácí ta stavu 2:1 nedali penaltu a trefili pouze tyč. My jsme se ve druhém poločase jenom bránili. Náš výkon ovlivnilo zranění Honzy Foltýna na začátku druhé půle. Kluci to ale i bez něj ubojovali.“

Branky: 23. Martin Zálešák - 20. Jakub Foltýn, 40. Jan Foltýn. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 72.

DRSLAVICE – VLČNOV 0:3 (0:1)

Přemysl Přecechtěl, trenér Drslavic: „Vlčnov byl lepší, ale porážka o tři góly je pro nás docela krutá. Hosté jiné šance neměli, navíc góly jsme jim vlastními chybami darovali. Do utkání jsme šli bez několika zraněných opor. První dva góly jdou na vrub našeho brankáře. Nejprve Fibichr skóroval po centru přes celé malé vápno, pak Činčala využil špatného vyběhnutí gólmana a v klidu zvýšil na 2:0. Třetí gól přidal Fibichr v závěru po hrubé chybě Dvořáka. My jsme za celý zápas úplnou tutovku neměli, spíš náznaky šancí. Po utkání jsem se rozčílil na rozhodčího, který za stavu 2:0 nepískl jasnou penaltu za jasnou ruku, kterou viděli všichni. Otázka je, jak by to vypadalo, kdybychom snížili.“

Branky: 44. a 88. Jan Fibichr, 53. Václav Činčala. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 100.

NEZDENICE – KNĚŽPOLE 7:1 (3:0)

Libor Kolínek, jednatel Nezdenic: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. Kněžpole sice v poli nehrálo špatně, ale dělalo velké chyby, které jsme trestali. Byl to jeden z prvních zápasů, co jsme nekopali žádný roh. V zakončení jsme byli nekompromisní, proměnili jsme skoro všechny šance. Góly paly po pěkných kombinačních akcí. Pomohla nám rychlá branka hned ve třetí minutě. Kněžpole taky mělo šance, ale vychytal je náš gólman. Hosté šli několikrát sami na brankáře, který ale podal výborný výkon. Čtyři góly dal syn

Marek, který měl předtím některé zápasy slabší, ale v sobotu mu to fakt vyšlo. Mohl dát ještě víc branek. Nejen s jeho produktivitou jsem ale hodně spokojený.“

Branky: 3., 26, 57. a 66. Marek Kolínek, 17. Oldřich Šašinka, 73. Lukáš Lebánek, 80. Tomáš Hasoň - 49. Dominik Hančík z penalty. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 60.

STRÁNÍ B – PRAKŠICE 1:2 (1:1)

Václav Zámečník, trenér Strání B: „Podzim už necháváme doběhnout. Zápas s Prakšicemi měl ale velkou úroveň. Hosté se dlouho k ničemu pořádnému nedostali. Šli jsme do vedení ve 29. minutě po trefě Tótha. Po půl hodině rozhodčí po centru do šestnáctky odpískal penaltu za ruku Mikloviče. Tomu předcházel přísně odpískaný faul, přitom sudí předtím dva nedovolené zákroky přehlédl. V prvním poločase jsme měli i nějaké šance, ale pořádně jsme nevystřelili na branku, hostující gólmana jsme ani neohrozili. Hned na začátku druhé jsme udělali chybu v rozehrávce a Prakšice podruhé udeřily. Soupeř měl v sestavě rychlé a šikovné kluky, kteří hrozili hlavně z protiútoků. Herně jsme byli lepší, ale Prakšice byly efektivnější.“

Branky: 29. Pavel Tóth - 38. Matěj Řezníček z penalty, 52. Josef Hořínek. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 60.

ZÁHOROVICE – BÍLOVICE 2:0 (1:0)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Diváci v krásném počasí viděli pohledný fotbal. Na utkání přišlo honě lidí, kterým se zápas musel líbit. Hrálo se technicky, nahoru dolů. Obě mužstva chtěla hrát, chyby pramenily z důležitosti utkání, hrálo se o šest bodů. I když nás hosté přehrávali ve středové řadě, kde měli velice šikovné hráče, moc šancí si nevypracovali. Hrálo se spíš od šestnáctky po šestnáctku. My jsme v prvním poločase zahodili kvůli nedůsledností tři tutovky. Jediný gól dal Varga. Utkání mohlo být rozhodnuté dřív. Definitivně nás uklidnil Krč, který z trestného kopu vymetl šibenici. Závěr jsme si pohlídali. Tři body se počítají.“

Branky: 34. Marian Varga, 70. Pavel Krč. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 250.

POLEŠOVICE – JAROŠOV 2:6 (0:3)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Kluci nehráli špatně, bojovali, snažili se, ale Jarošov byl o třídu jinde. Hosté byli jasně lepší a svoji převahu vyjádřili také brankami. Mě více než porážka mrzí fakt, že nám rozhodčí na pokyn asistenta, který byl z Jarošova, neuznal branku Černocha za stavu 0:1. Sice jsme dali hlavou gól, ale kvůli zdviženému praporku branka neplatila. Pak jsme měli po šlapáku v šestnáctce soupeře kopat penaltu, ale rozhodčí ji nezapískal. Byly to dva důležité momenty, které sudí posoudil v náš neprospěch, což mě mrzí, protože nám rozhodčí nepomůže doma ani venku. To ale nemění nic na tom, že Jarošov byl jasně lepší a vyhrát si bez debat zasloužil.“

Branky: 66. a 86. Tomáš Fantura - 19. a 37. Michal Brim, 45. a 75. Marek Stojaspal, 70. marek Omelka, 83. Filip Příplata. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 78.

BŘEZOVÁ – HUŠTĚNOVICE 2:0 (1:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Jsem spokojený. Proti soupeři, který je v tabulce pod námi, jsme chtěli vyhrát, což se nám povedlo. Narazili jsme na velmi těžkého soupeře, který houževnatě bránil a nepouštěl nás do vyložených šancí. Skórovali jsme hned v úvodu utkání, když jsme se prosadili po krásné a rychlé akci. Pak jsme dobývali soupeřovu obranu, což se nám velice nedařilo. Měli jsme tam jeden, dva náznaky brejků, ale žádný jsme nedotáhli. Soupeř do konce utkání hrozil jenom ze standardních situací. My jsme ale velice dobře bránili. Ve druhém poločase jsme hráli už malinko opatrněji. Nikam jsme se necpali, ale hráli pozorně zezadu. Navíc hned v úvodu druhé půle jsme z trestného kopu zvýšili Pomajbíkem na 2:0 a zápas v klidu dovedli do vítězného konce.“

Branky: 4. Denis Laga, 49. David Pomajbík. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 152.

1. Vlčnov 12 10 1 1 33:11 31

2. O. N. Ves 12 10 0 2 40:15 30

3. Topolná 12 9 1 2 43:14 28

4. Prakšice 11 7 1 3 34:23 22

5. Drslavice 12 6 3 3 22:16 21

6. Jarošov 12 6 2 4 39:22 20

7. Nezdenice 12 6 1 5 28:30 19

8. Březová 12 5 1 6 28:25 16

9. Záhorovice 12 4 1 7 23:36 13

10. Strání B 12 2 3 7 24:30 9

11. Polešovice 11 2 1 8 21:40 7

12. Kněžpole 11 0 6 5 15:36 6

13. Huštěnovice 11 2 0 9 10:31 6

14. Bílovice 12 1 3 8 12:43 6

