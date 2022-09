BÍLOVICE – TRAPLICE/JANKOVICE 1:1 (0:1)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Bod bereme. Hosté se u nás představili jako dobrý tým, vypracovali si šance, při kterých nás fantastickým způsobem podržel gólman Hromeček, který si ale při jednom zákroku poranil rameno a posledních sedm minut dochytal Kamočai. Nic na něj nešlo. Celkově to byl vyrovnaný zápas. Oba týmy měly šance. Před prvním gólem si slabší chvilku vybral jinak excelentní Hromeček, který špatně vyboxoval míč k hostujícímu hráči, který jej vrátil do sítě. Na brankáře se ale vůbec nezlomím, protože nám to v utkání minimálně osmkrát vrátil. Diváci viděli dobrý fotbal. Soupeř byl dravější, v první půlce důraznější. Ve středu pole uhrávali víc balonu. My jsme spíš chodili do brejků, ale v první půli jsme žádný nedokázali zakončit. Celkově je to zasloužený bod. Každý si uhrál to svoje. Traplice jsou mančaft zvrchu, my jsme se jim vyrovnali. Byl to vyrovnaný špíl, který rozhodovaly maličkosti. My jsme lepili obranu na poslední chvíli, dobře zahráli veteráni Zlámal s Gajdošíkem, pomoct nám přišel i Dostálek.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Vzhledem k průběhu utkání je pro nás bod málo. Vypracovali jsme spoustu vyložených šancí, ale z nich dali jenom jeden gól. Přitom jenom v prvním poločase šel Kulínský třikrát sám na branku, pak Šustr z malého vápna hlavičkoval mimo. Ve druhém poločase zase Rozhon dvakrát neuspěl před prázdnou bránou. Další šanci Kulínského chytil domácí brankář na čáře. Šancí jsme měli opravdu spoustu. Naproti tomu Bílovice si v prvním poločase vypracovaly dvě gólovky. Myslím, že celkově jsme jich měli víc. Chyběli nám tři kluci, na to se ale nehraje.“

Branky: 63. Matěj Obal - 22. Václav Trávníček. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 60.