Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Samozřejmě postupovou sezonu jsme chtěli zakončit výhrou, ale poslední utkání nám až tolik nevyšlo. Obměnili jsme sestavu a nasazení už nebylo takové, jako v předcházejících duelech. Naopak soupeř hrál naplno. Problémy nám dělali hlavně Pomajbík s Vojtkem. Oba byli velice šikovní a hodně pohybliví. Březová byla za svoji aktivitu odměněna dvěma góly v první půli. Druhý branka jde na vrub jinak spolehlivého brankáře Remeše, který ale pak chytil tři dorážky z pěti metrů během minuty, takže jsme mu samozřejmě nic nevyčítali. Ve druhém poločase jsme hráli trošku víc zodpovědně, dokázali jsme výsledek snížit, ale otočit zápas se nám nepodařilo.“

Branky: 67. Vladimír Brázdil – 20. Josef Vojtek, 41. Josef Smítal. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 59.

STRÁNÍ B – SLAVKOV 2:4 (0:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Diváci viděli zajímavé derby. V první půli měl soupeř více ze hry a vypracoval si více brankových příležitostí. Herně na tom byl lépe. Začátek druhého poločasu ale patřil nám, po dvou brankách jsme vedli 2:0. Bohužel nám ve velkém vedru začali odcházet síly. Udělali jsme v obraně hodně chyb, které hosté využili. Konec jsme nezvládli a nakonec jsme prohráli. Sezonu hodnotím slušně. S podzimem jsem úplně spokojený, jaro nám úplně nevyšlo, ale jako nováček jsme se ve vyšší soutěži zachránili. Třeba to příští rok bude ještě lepší.“

Branky: 47. Pavel Vintr, 48. Michael Tóth – 80. a 86. Marek Husták, 58. Josef Halík, 83. Aleš Sedlář. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 180.

VLČNOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 4:2 (1:1)

Rostislav Gregor, útočník Vlčnova: „Oběma týmům o nic moc nešlo, ale na hřišti to tak moc nevypadalo. Hlavně v prvním poločase bylo několik tvrdých zákroků, které kolikrát byly už za hranou. Nám vyšel začátek, když jsme se hned ve druhé minutě ujali vedení. Po krásném centru Fibichra přesně zakončoval Stojapsal. Poté jsme zahodili další dvě velké šance. I hosté si ale v první půli vypracovali dvě tutovky. Skóre vyrovnali po centru zprava. My jsme ale chtěli v posledním zápase sezony urvat všechny body, což se nám nakonec podařilo. Dokázali jsme uhlídat rychlonohého Zálešáka, který nám dělal problémy. Navíc jsme v 52. minutě proměnili trestný kop. Parádně se trefil Matějíček. Na 3:1 po centru Kužely zvýšil hlavičkou k tyči Pešl. Naši výhru završil Machala střelou z vápna. Zápas jsme si užili. Hosté to nakonec nezvládl a deset minut před koncem byl za kritiku rozhodčího vyloučen Kreisl. Pro Ostrožskou Novou Ves byla porážka trpká.“

Branky: 2. Michal Stojaspal, 52. Martin Matějíček, 63. Adam Pešl, 68. Dušan Machala – 18. Jan Doruška, 83. Marek Szabo. Rozhodčí: Martykán. Červená karta: 79. Daniel Kreisl (Ostrožské Nová Ves). Diváci: 75.

POLEŠOVICE – BÍLOVICE 3:1 (2:1)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Pokud nebudou sestupovat čtyři mančafty, tak jsme se zachránili, což byl náš hlavní cíl. Kluci si uvědomovali důležitosti utkání, od začátku byli svázaní. Věděli, že musí vyhrát. Bílovice byly prvních třicet minut lepším týmem. Z několika šancí daly góly a zaslouženě vedly. Nás obdržená branka vzpružila a proměněnou penaltou jsme se brzy vrátili do hry o body. Do poločasu jsme stačili výsledek otočit. Ve druhém poločase jsme byli lepší, měli herně navrch. Zahodili jsme spoustu šancí, utkání jsme definitivně rozhodli až deset minut před koncem. Utkání bylo psychicky náročné, nedali jsme snad sedm tutovek. Bílovice ve druhé půli nic neměly.“

Branky: 25. Pavel Náplava z penalty, 33. Miroslav Kala, 81. Zdeněk Janík – 22. David Mikšaník. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 120

NEZDENICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 2:0 (0:0)

Libor Kolínek, organizační pracovník Nezdenic: „Z naší strany to byl útočný bezstarostný fotbal. Zatímco nám o nic moc nešlo, Ostrožská Lhota hrála o bytí a nebytí. Přišlo mi ale, že jsou hosté odevzdaní a smíření se sestupem. Po celý zápas jsme byli herně lepší, svoji převahu jsme gólově vyjádřili až v závěrečných deseti minutách. Hosté k nám přijeli v jedenácti, zápas odehráli spíše z povinnosti. V 65. minutě byl navíc po druhé žluté kartě vyloučen hostující Štergenich, který stáhl protihráče. Jinak to bylo korektní utkání.“

Branky: 81. Michael Pavlis, 90. Ladislav Salvet. Rozhodčí: Mahdal. Červená karta: 65. Patrik Štergenich (Ostrožská Lhota). Diváci: 95.

TOPOLNÁ – BÁNOV 5:3 (2:1)

Petr Haša, záložník Topolné: „Poslední utkání před domácími fanoušky jsme chtěli vyhrát, což se nám taky podařilo. V prvním poločase jsme měli spoustu šancí na vstřelení branky, ovšem podařilo se nám jen dvakrát skórovat a Bánov nás v závěru poločasu potrestal a snížil na 2:1. V druhém poločase Bánov vyrovnal, ale my jsme pak daly během pěti minut tři branky a zápas byl rozhodnutý. Vyhrály jsme zcela zaslouženě, ale musím pochválit Bánov, že když už byl jistým sestupujícím, tak předvedl sympatický výkon.“

Branky: 67. a 71. Jan Foltýn, 8. Jaroslav Hoferek, 40. Jakub Foltýn, 73. David Dohnal – 61. a 85. Luboš Polanský, 45.+1. Petr Mahdalíček. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 158

JAROŠOV – HORNÍ NĚMČÍ 3:0 KONTUMAČNĚ

Fotbalisté Horního Němčí se k utkání nedostavili.

1. Jankovice 26 17 7 2 57:21 58

2. Slavkov 26 17 4 5 85:33 55

3. O. N. Ves 26 14 6 6 64:38 48

4. Březová 26 13 4 9 47:58 43

5. Nezdenice 26 12 4 10 61:57 40

6. Jarošov 26 11 6 9 64:48 39

7. Vlčnov 26 11 3 12 57:59 36

8. Strání B 26 10 5 11 49:42 35

9. Topolná 26 10 5 11 58:58 35

10. Bílovice 26 9 4 13 42:60 31

11. Polešovice 26 8 4 14 48:65 28

12. Ostr. Lhota 26 8 3 15 38:63 27

13. Bánov 26 6 6 14 40:65 24

14. Horní Němčí 26 2 7 17 27:70 13

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU