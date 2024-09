Vojtěch Jančík, hrající trenér Jarošova: „Obrovská pochvala pro celý náš tým. Všichni kluci to odjezdili, odmakali. Prostě nechali na hřišti všechno. Z tohoto utkání bychom si měli vzít příklad do dalších zápasů. Přitom nám chyběli asi čtyři kluci, navíc já jsem se zranil při rozcvičce. Marek Stojaspal pak musel o poločase odjet, ale i tak jsme utkání zvládli. V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Přišlo mi, že Sady neběhaly jako jindy. Byli jsme rychlejší, všude dřív. Pomohl nám i poměrně brzký vedoucí gól. Pak jsme přidali druhý a za stavu 2:0 se nám šlo dobře do kabin. Věděli jsme, že musíme dál makat, šlapat. Bohužel jsme po hodině hry přišli o vyloučeného Svárovského, který byl po dvou faulech vyloučen. Za mě byl druhá žlutá karta docela přísná. V deseti jsme byli horším týmem. Hosté měli herně navrch, ale vzadu udělali dost chyb. Měli jsme víc příležitostí, byť některé náhodné, klidně jsme ale mohli dát i více branek. Důležité bylo, že nám fungovala obranná fáze a vzadu to uskákali. Kluci si fakt mákli, bojovali jeden za druhého a všichni do toho dali 130 procent. Soupeř je konci otevřel hru a my to potrestali. Jsme rádi, že jsme to zvládli a utkání vyhráli. V Sadech mají hody, tak jsme jim vyšli vstříc a utkání odehráli už v pátek.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Jsem zklamaný. Sestavu jsme i přes pracovní den slušně poskládali, byli jsme téměř v nejsilnějším složení a měli i dost náhradníků. Bohužel v prvním poločase jsme hráli laxně. Byli málo důrazní, všude pozdě. Domácí byli rychlejší, důraznější. První gól jsme dostali z rychle rozehraného autu. Přestože jsem na to kluky upozornil, stejně jsme to nezvládli. Rozhodující byla druhá branky z penalty, která byla hodně diskutabilní a i domácí brankář mi řekl, že nebyla. Ve druhém poločase jsme udělali nějaké změny v útoku, protože v úvodní části jsme byli málo nebezpeční. Poměrně rychle se nám podařilo dát na 2:1. Pak šli domácí do deseti. V přesilovce jsme sice měli převahu i nějaké šance, ale celkově jsme byli netrpěliví a zbrklí. V koncovce nám dneska chyběl klid, pohoda i um dát gól. V závěru jsme to ve snaze o vyrovnání ještě více otevřeli a inkasovali třetí a čtvrtý gól. Prosadili se mladíci ze Starého Města, kteří za Jarošov nastupují. Porážka 1:4 je pro nás hodně krutá, domácí si ale výhru zasloužili. Musím jim poděkovat za to, že nám vyšli vstříc a utkání přeložili na pátek.“

Branky: 9. Filip Mach, 28. Martin Jančík z penalty, 85. Šimon Měrka, 89. Richard Vacula - 54. Filip Čech. Rozhodčí: Kroča. Červená karta: 59. David Svárovský (Slovácko C). Diváci: 111.

BŘEZOVÁ - HAVŘICE 4:0 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Soupeř k nám přijel v jedenácti lidech. Dokud měl síly, v první půlce ještě vzdoroval. Nás taky ale nebylo úplně moc, měl jsem jenom dva náhradníky. Nejvíce nám scházeli Panák s Holbojem. Hosty v prvním poločase podržel brankář, když jsme zahodili šest jasných šancí. Hosté měli možná jednu po rohu, ve skrumáži to tam ale nedotlačili. Ve druhém poločase jsme přidali, začali ještě více hrát. Prosadili jsme se i střelecky, měli i další možnosti ke skórování. Dvakrát jsme trefili břevno. Druhá půle se odehrála skoro na jedné polovině. Byl to poklidný zápas, vyhráli jsme naprosto zaslouženě.“

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Soupeř byl k poražení, to bychom ale museli být kompletní, abychom se s ním mohli rovnat. Bylo nás akorát jedenáct, brankář Rachůnek musel do pole, Janíček hrál se sebezapřením na půl plynu. Bohužel nám chyběl nemocný Moštěk, nebyli ani další hráči. První půlka od nás byla ještě celkem slušná. Dokud jsme mohli, tak to šlo. Březová sice měla nějaké šance, ale vzadu jsme to zvládali. Po přestávce už jsme ale v tom vedru fyzicky odešli a soupeř nám vstřelil čtyři góly. My jsme si za celé utkání nějakou tutovku nevypracovali. Situace není dobrá, pořád je nás málo. V jedenácti lidech se soutěž hrát nedá.“

Branky: 52. a 81. David Pomajbík, 72. Denis Chovanec, 79. Patrik Trúnek. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 98.

OSTROŽSKÁ LHOTA – STRÁNÍ B 1:4 (1:1)

Patrik Štergenich, fotbalista Ostrožské Lhoty: „Podali jsme slušný výkon, bohužel jsme zase nebodovali, ale bojovat budeme dál. Hrajeme prostě na to, na co máme. Chyběl nám brankář Gál a útočník Erik Pešík. První poločas byl takřka bez šancí, hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Hosté šli do vedení ve 3. minutě, kdy náš brankář Jakoubek podcenil dalekonosnou střelu Frühaufa. Myslel si, že to jde vedle a balon skončil v bráně. My jsme ještě do přestávky vyrovnali po krásné střele Martyčáka do šibenice. Strání bylo ve druhém poločase lepší, více drželo míč. Nás srazil v 80. minutě další laciný gól. Ke konci jsme to otevřeli a hosté přidali další dva góly.“

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli i v tomto složení. Moc posílení jsme nebyli. Z áčka za nás nastoupil pouze Ondra Čaňo, který se navíc hned v 10. minutě zranil. Šel do skluzu a soupeř ho přes chránič nabral na holeň. Mě pak zase píchlo ve svalu, takže jsme dohrávali s jedním hráčem na lavičce, ale zvládli jsme to. Do vedení jsme šli hned ve 3. minutě, kdy se Frühauf trefil z 25 metrů do šibenice. Dál jsme diktovali tempo hry, soupeř ale z ojedinělé akce rovněž trefil šibenici a bylo to 1:1. Domácí měli pak ještě jednu šanci. My jsme byli i ve druhé půli trpěliví. Chtěli jsme si počkat na svoje šance. Domácí se jenom bránili, hrozili z ojedinělých brejků. Na konci jim došly síly a my dali v závěru tři góly. Ještě předtím mohl dvakrát skórovat Želibabka. Utkání bylo v naší režii. Zasloužená výhra.“

Branky: 31. Jiří Martyčák – 3. a 89. Patrik Frühauf, 81. Ondřej Kolaja, 86. Lukáš Pavluš. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 190.

JALUBÍ – TRAPLICE 2:2 (1:0)

Jiří Daněk, trenér Jalubí: „My jsme byli lepší v prvním poločase, soupeř zase ve druhém. Za mě to byla zasloužená remíza a celkem klidné derby. Rozhodčí to zvládl velice dobře. Sestavu máme pořád stejnou.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Derby nemá vítěze. Po prvním poločas bych bod bral, protože za svůj výkon jsme si nezasloužili vůbec nic. Byli jsme statičtí, Jalubí nás přehrávalo ve všech směrech. My jsme v první půli nevystřelili na domácí branku. Soupeř tam měl nějaké pokusy ze střední vzdálenosti, ale téměř žádné gólové šance k vidění nebyly. V šatně jsme si to vyříkali a začali jsme hrát úplně jinak. Zásluhou Janků jsme výsledek srovnali na 1:1. Domácí si vzali vedení zpět. Ještě předtím měli velké šance Kolinský s Dleštíkem. Skóre jsme srovnali až Růžičkou na 2:2. Emoce k derby patří. My jsme se v 89. minutě po centru od lajny dožadovali odpískání penalty na ruku, domácí potom měli ještě jednu velkou šanci, ale náš brankář napravil velkou chybu a šanci soupeři zmařil. Konečná remíza je spravedlivá. Chyběli nám Rozhon s Němčickým, Urbanec přijel na na zápas později.“

Branky: 41. Daniel Dobiáš, 68. Tomáš Marek – 62. Michal Janků, 73. Jakub Růžička. Rozhodčí: Mlčůch. Diváci: 173.

NEDAKONICE – NEZDENICE 1:3 (0:1)

Pavel Cigoš, trenér Nedakonic: „Soupeř si výhru zasloužil, protože na rozdíl od nás byl efektivní a proměnil své šance. To, co měl, to dal, kdežto my se bohužel stále někde hledáme. Je zajímavé, že kluci na tréninku hrají fantasticky a v zápasech nedokážou udržet systém ani tempo hry více než patnáct minut. Je to špatné. Co nám pomůže, že máme tlak a útočíme, když nám chybí finální fáze a hlavně góly. Vpředu zatím tápeme, hrajeme o oktávu níž. Z utkání si musíme vzít to špatné, to dobré si můžeme někdy připomenout u piva. V zápase jsme měli mraky šancí. Byli jsme lepší i v držení míče, ale na to se nehraje. Soupeř využil své šance, proto vyhrál.“

Libor Kolínek, předseda klubu Nezdenic: „Byl to vyrovnaný zápas. Na rozdíl od soupeře jsme své šance proměnili. Z naší strany to bylo ubojované, vydřené. Byli jsme produktivní, domácí naopak v koncovce jaloví. Nedakonice měly více ze hry, ale do vedení jsme šli my, když se už v 6. minutě krásně trefil uzdravený Pavlis. Nedakonice pak skóre srovnaly, Surý ale vzápětí obešel protihráče a prostřelil gólmana. Třetí gól se musel líbit všem. Odkopnutý balon získal Pavlis. Počkal si na Surého, který jako jediný z našich hráčů měl ještě sílu utíkat dopředu. Míč dostal přesně na hlavu a dal gól na 3:1. Dali jsme pěkné branky a zvítězili. By jsme šťastnější. Až na marody nám chyběl také Šašinka.“

Branky: 58. Dominik Madzia – 61. a 72. Štěpán Surý, 6. Michael Pavlis. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

BABICE – HUŠTĚNOVICE 1:4 (0:2)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „První poločas jsme sice prohráli 0:2, ale celkově byl vyrovnaný. Soupeř byl efektivní, proměnil dvě šance. My jsme měli taky dvě tutovky, ale žádnou z nich jsme nevyužili. Hostí dali góly z ničeho. První to jejich hráč trefil po rohu přes hlavu, pak udeřili podruhé. Ve druhém poločase jsme na hosty trochu vletěli, ale nepodařilo se nám vstřelil kontaktní branku. Huštěnovice dobře bránily, hrály na brejky, ze kterých nás trestaly. Škoda, že jsme za stavu 2:0 nedali stoprocentní šanci, když šel Štefka sám na brankáře. Zápas mohl vypadat trochu jinak. Utkání bylo jako správné derby i trošku vyhecované.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Vyhráli jsme zaslouženě. Nám chybělo pět hráčů. Nejvíc asi Konečný s Bruštíkem ve středu hřiště, kde jsme museli improvizovat a nefungovalo nám to tam. Klukům chvilku trvalo, než se s tím sžili. Sestavu jsme všelijak látali. Původně nám měli přijít pomoct dorostenci, nakonec jsme museli sáhnout do starších ročníků. Začátek zápasu nám příliš nevyšel, měli jsme tam spoustu ztrát. Domácí měli dvě vyložené šance, ale nedali. Pak jsme sestavu trošku zpřeházeli a podařilo se nám dát dva góly. Vedení jsme si ve druhém poločase s přehledem hlídali. Jenom Filip Hlúpik šel pětkrát sám na brankáře, šancí jsme měli na tři zápasy. Hlavní je, že jsme to zvládli. Kdyby to nebylo derby, tak si myslím, že je to normální blázinec.“

Branky: 87. Milan Válek – 64. a 89. Filip Hlúpik, 26. Tomáš Pisklák, 33. Lukáš Grebeň. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 186.

KNĚŽPOLE – MAŘATICE 6:2 (2:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Jsme samozřejmě spokojení. Čekali jsme těžší zápas, protože Mařatice chtějí hrát o postup, mají dobrý tým, ambice. Do dvacáté minuty jsme si ale vypracovali čtyři tutovky. Valenta trefil z trestného kopu břevno, nastřelili jsme tyč a měli i další možnosti ke skórování. Mařatice si taky vypracovaly nějaké šance, my jsme toho ale v první půli víc a zaslouženě vedli 2:0. Hned po nástupu do druhé půle jsme ale inkasovali dva góly a bylo to 2:2. Naštěstí se pak trefil Valenta a zase jsme vedli. Utkání skvěle vyšlo Valentovi a Dominiku Hančíkovi, zařídili všechny naše branky. Hančík dal dokonce čtyři góly. Hosté asi měli za stagu 3:2 kopat penaltu, my jsme jejich odpor zlomili dalšími třemi brankami a bylo po zápase. Až na Šimíka jsme byli kompletní.“

Pavel Strakáč, trenér Mařatic: „Porazili nás dva hráči, Valenta s Hančíkem. Domácí na nás v úvodu zápasu vletěli a vypracovali si šance. Nastřelili i břevno. My jsme tam taky nějaké příležitosti měli, hru jsme postupně vyrovnali, ale po prvním poločase jsme prohrávali 0:2. Jeden gól padl z ofsajdu, to ale neřeším. Vstup do druhé půle nám totiž vyšel skvěle a my výsledek ve 48. minutě srovnali na 2:2. Vzápětí ale Kněžpole udeřilo potřetí. Za nepříznivého stavu jsme hru otevřeli a soupeř nám dal tři góly. Chyběli nám nějací obránci, vzadu jsme měli okénka. Nastoupil i mladý Hušek. Chyběl nám vykartovaný Johaník, Procházka si zase natáhl nebo natrhl sval. Mančaft se nám po skvělém vstupu do sezony začíná rozpadat, absence se projevují na výkonech i výsledcích, vědu z toho ale neděláme.“

Branky: 25., 32., 66. a 69. Dominik Hančík, 49. a 63. Vít Valenta – 46. Martin Procházka, 48. Roman Mařák. Rozhodčí: Snopek. Diváci: 86.