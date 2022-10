JALUBÍ – NEZDENICE 3:1 (3:1)

Tomáš Gajdorus, kapitán Jalubí: „Respektovali jsme kvality soupeře, který byl první. Už podle rozcvičky bylo vidět, že jsou hráči Nezdenic hodně sebevědomí. My jsme si ale na soupeře věřili vyhráli. Před týdnem jsme vyhráli v Kněžpoli a venkovní triumf chtěli potvrdit i před domácím publikem. Vyšel nám start zápasu. Do vedení jsme šli hned z první střely, která ale byla nádherná a v této třídě se moc podobných branek nevidí. V sedmé minutě to bylo už 2:0. Začátek byl z naší strany opravdu fantastický. Museli jsme být ale neustále v pozoru, protože hosté měli hodně nebezpečné útočníky. Nezdenicím se podařilo snížit po standardní situaci, které měly opravdu nebezpečné. Soupeř měl vpředu docela vysoké hráče. My jsme ale hráli perfektně, třetí gól jsme si zasloužili. Krásně jsme to tam vykombinovali. Diváci nám po prvním poločase říkali, že to byl náš nejlepší výkon za poslední dobu. Herně to bylo z obou stran opravdu výborné. Fakt se na to dalo dívat. Do kabin jsme šli s potleskem. Chtěli jsme chytnout začátek druhé půle, protože jsme věděli, že hosté do toho budou chtít šlápnout, ale vzadu jsme si to výborně pohlídali a hosty do ničeho nepustili. Pro nás jsou to zasloužené tři body. Lidi fotbal opravdu bavil, hrálo se to nahoru a dolů. Až na trenéra Grebeníčka, který byl pracovně v zahraničí, jsme byli kompletní. Chyběli nám jenom tři dlouhodobě zranění hráči.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Musím uznat kvality soupeře, který byl herně lepší, fotbalovější a i na těžším terénu se lépe pohyboval a celkově měl větší chuť, proto je jeho výhra zcela zasloužená. My jsme nezachytili začátek, pak jsme sice snížili, ale vzápětí dostali třetí gól a ve druhém poločase si už nic velkého nevypracovali. Samozřejmě mě někde vzadu mrzí, že jsme přišli o první místo, ale před námi je pořád kopec zápasů. Uvidíme, zda v nich potvrdíme dosavadní výsledky a udržíme se v horní polovině tabulky, nebo začneme ztrácet a budeme se plácat někdy v prostředku.“

Branky: 1. Martin Vrábl, 7. Tomáš Kolář, 31. David Blaha - 25. Marek Kolínek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 180.