Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Pro nás je to úplně zbytečná ztráta. První gól jsme dostali ze standardky, kdy jsme nedostoupili hráče, jenž dorážel míč do prázdné brány. Nás paradoxně inkasovaná branka nakopla. Zvedli jsme se a zbytek poločasu soupeře už do ničeho nepustili. Naopak sami jsme se trefili třikrát a výsledek otočili na 3:1. V tu chvíli jsme kontrolovali hru, měli jasně navrch. To, co se ale stalo ve druhém poločase, vůbec nechápu. Přestali jsme být aktivní, kolem vápna jsme dělali zbytečné fauly. Hosté toho využili a po standardních situacích nám dal všechny góly, což je pro mě nepochopitelné. Jeden osamocený hráč v klidu hlavičkuje, další doráží míč do prázdné brány. Musíme se na bránění standardek zaměřit. Hosté totiž kromě nich neměli vůbec nic, jedinou střelu ze hry. Hrozili jenom po standardkách. My jsme si ve druhé půli vytvořili dvě šance, za stavu 3:2 tam měli tyčku. Herně jsme byli lepší, srazily nás ale individuální chyby při bránění. Ztráta dvou bodů jde ale na vrub celého týmu. Pochválit musím alespoň rozhodčího, který to zvládl velice dobře.

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Pro oko diváka to byl velice krásný zápas. Padlo osm branek, na hřišti se furt něco dělo. My jsme začali velice dobře a v 8. minutě šli po trestnému kopu do vedení, když odražený balon pohotově vrátil do brány Martin Svoboda. Nám se bohužel zranil brankář Lako, který sice první poločas dochytal, ale o přestávce řekl, že to nejde, tak musel zaskočit Šesták. Domácí po obdrženém gólu začali hrát, byli lepší a výsledek zaslouženě otočili na 3:1. My jsme první půlce ještě měli tutovku, když jsme metr před bránou trefili břevno. V kabině jsem udělal menší průvan, v sestavě tři změny. Chtěli jsme být aktivnější, hrát víc dopředu, což se nám dařilo. Prvních pětadvacet minut druhé půle jsme byli jednoznačně lepší, po standardních situacích dali tři góly a výsledek otočili na 4:3. Jarošovu najednou začalo téct do bot, vrhl se do útočení. Po jednom odraženém balonu soupeř srovnal na 4:4. Kdyby mi po prvním poločase někdo řekl, že si odtud odvezeme bod, bral bych ho všemi deseti. První půlka od nás byla hrozná, za druhou musím kluky pochválit. Přistoupili k tomu velice dobře, soupeře zatlačili. Na to, že nám chyběli čtyři nebo pět kluků ze základní sestavy a sestavu jsme lepili všelijak, tak to bylo slušné. Povolat jsme museli i kluky, kteří dlouho nehráli. Rozhodčí Kubíček to zvládl výborně. V okrese je jeden z mála, který to umí.“

Branky: 39. a 86. Marek Běťák, 21. Jan Pavlas, 35. Vojtěch Jančík - 8. Martin Svoboda, 54. Ondřej Vašek, 67. Tomáš David, 74. Filip Čech. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 218.

KNĚŽPOLE – BABICE 1:2 (0:1)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Po letech jsme oprášili stopera Martina Hašu, který nám společně s dalšími kluky musel v těžké situaci vyůpomoct. Trápí nás obrovská marodka, chybí nejen Dominik Hančík a Vít Valenta, ale i další hráči. Absence se projevily i na našem výkonu a výsledku. Pokud bychom třeba remizovali, bylo by to nespravedlivé. Hosté nás prvních dvacet minut válcovali, postupně jsme se sice z tlaku vymanili, ale Babice byly dál lepší a zaslouženě šly do vedení. Nás skvělými zákroky podržel gólman Hančík. V první půli jej překonal pouze Horníček střelou na zadní tyč do šibenice. My jsme sice výsledek ve druhé půli srovnali, když se prosadil Filip Jančík, ale soupeř si vzal vedení okamžitě zpět. Po akci ze strany a přihrávce pod sebe na malé vápno skóroval Sánchez. My jsme se sice snažili, na vyrovnání jsme ale neměli. Hosté byli lepší, vyhráli zcela zaslouženě. Rozdíl ve skóre mohl být vyšší.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „V zápase jsme byli jasně lepší, vyhráli jsme zcela zaslouženě. Měli jsme dát více branek, vyhrát vyšším rozdílem, ale nakonec jsme rádi i za 2:1. Domácí podržel výborný gólman, který zaslouží pochvalu. Kněžpole uchránil od větší porážky. Já jsem rád za výhru a tři body, v koncovce příště musíme být přesnější.“

Branky: 62. Filip Jančík - 32. Erik Horníček, 64. Fermin Sánchez. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 120.

HUŠTĚNOVICE – BÍLOVICE 2:2 (1:1)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Za bod musíme být rádi. I když se prvních třicet minut hrálo jenom na jednu bránu a my měli asi šest šancí. Pak jsme ale dostali zničeho gól na 0:1. Hosté dorazili do sítě propadnutý balon a nám dalo hromadu práce, abychom utkání vyrovnali nebo otočili. Pak jsme bohužel dostali z trestného kopu vyrovnávací gól na 2:2. Oba týmy se v hektickém závěru hnaly za vítězstvím. Bílovice měly v nastaveném čase gólovku, klidně to mohlo skončit 2:3. I když jsme samozřejmě chtěli vyhrát, s remízou jsme spokojení. Chyběli nám jenom dva hráči. Zatímco v první půli jsme zahazovali šance, po změně stran se hrálo spíše mezi šestnáctkami.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Pro diváky to byl dobrý fotbal. My jsme hráli poctivě zezadu, soupeře dobře dostupovali. Huštěnovice hrály jednoduchý fotbal. Vpředu mají silové a kvalitní hráče, takže nemusely nic vymýšlet a hrály to pouze na ně. Útočníci podrželi balon a kolem našeho vápna kombinovali. Nám se to však dařilo eliminovat, vyhrávali jsme i hlavičkové souboje. Dokonce jsme z první naší vážnější akce dali vedoucí gól. Bohužel jsme hned vzápětí lacině inkasovali branku na 1:1. Nám se konečně vrátil Mikšaník, který dělal soupeři problémy. Soupeř nás vúvodu druhé půle trochu podcenil. Prvních patnáct minut druhé půle se hrál dobrý fotbal, nebyli jsme vyloženě horší. Dostali jsme branku po trestném kopu, ale vzápětí Sedlář parádně z úhlu střelou na přední tyč vymetl šibenici. Takový gól se nevidí ani v lize. Po dlouhé době mu to fantasticky sedlo. Zápas jsme na konci mohli i rozhodnout, ale míč jsme do sítě ani natřikrát nedotlačili. Utkání jsme mohli rozhodnout, to bychom ale asi chtěli moc. Pro nás je to dobrá remíza s velice kvalitním soupeřem. Kluci těžký zápas zvládli dobře.“

Branky: 22. Marek Střítecký, 74. Filip Hlúpik – 20. Erik Lukašík, 76. Jan Sedlář. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 100.

NEDAKONICE – HLUK B 3:2 (2:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Nám výborně vyšel vstup do zápasu, když jsme se hned z první akce ujali vedení. Brzy se nám podařilo vstřelit druhou branku. I za stavu 2:0 byl ale zápas pořád otevřený a vyrovnaný. Hluk vzápětí snížil na 2:1, nešťastný gól nás trošku zmrazil, soupeř kontaktní trefa naopak trošku nakopla. My jsme byli jako opaření. Hosté šli ve 43. minutě sami na bránu, ale velkou šanci neproměnili. Pokud by skóre srovnali, zápas by byl asi o něčem jiném. Druhý poločas se nesl ve znamení dobývání Hluku. My jsme se spíš bránili. Druhý poločas od nás nebyl moc dobrý. Hostům se podařilo výsledek srovnat po hlavičce. Ve zbytku utkání se oba týmy snažily strhnout vítězství na svoji stranu. Nás při jedné situaci podržel brankář, který zneškodnil tutovku Hluku. V závěru nám vyšel jeden z brejků, po kterém se nám podařilo vstřelit vítězný gól. Za tři body jsme strašně rádi, ale musím uznat, že to byl spíš remízový zápas.“

Roman Martiš, fotbalista Hluk B: „Začátek nám nevyšel. Prvních patnáct minut jsme byli špatní a prohrávali 0:2. Nemohli jsme se chytnout. Postupně jsme se do toho ale dostali a začali hrát. Měli jsme daleko více ze hry i i dost šancí. Do poločasu se nám ale povedlo výsledek jenom snížit. I po změně stran jsme byli herně lepší, více se tlačili dopředu a měli i šance. Zaslouženě jsme srovnali na 2:2. Nedakonice neměly skoro nic. Až v poslední minutě nám utekly a z brejku daly na 3:2. Před utkáním bychom byli rádi i za bod, ale klidně jsme tam mohli i vyhrát. Bohužel jsme neproměnili šance. Chyběli nám někteří kluci, kteří šli s áčkem. Byli jsme oslabení, ale i v této okleštěné sestavě se dali nějaké body uhrát. Utkání jsme si prohráli sami.“

Branky: 1. a 90. Jan Hyrák, 14. Ondřej Dvouletý – 23. Martin Blaha, 60. Jakub Gášek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 230.

JALUBÍ – NEZDENICE 2:1 (0:1)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Hosté si za celé utkání nic velkého nevytvořili. Nezdenice spoléhají na urostlé hráče, balony jednoduše posílaly dopředu, kde se o to rvaly. Ve 24. minutě nám dal jejich nejlepší střelec Pavlis krásnou střelou na zadní tyč gól, byla to snad jejich jediná šance v zápase. Jinak byli hosté zalezení, bránili a čekali na své situace. Několikrát je reflexivním zákrokem podržel gólman. My jsme byli v zápase aktivnější, víc na balonu, tvořili hru. Po prvním poločase jsme ale prohrávali 0:1. O přestávce jsme udělali drobnou změnu, přesunuli některé kluky na jiné posty. Nezdenice pouze zdržovaly, snad třicetkrát střídaly, což se jim nakonec vymstilo. Nejprve se premiérově trefil obránce Lukáš Mach, v závěru už to bylo vabank. My jsme byli pořád v tlaku, hostům docházely síly. V poslední minutě po standardní situaci jsme vstřelili vítězný gól. Pro diváky to bylo zajímavé a bojovné utkání. Viděli šance i góly. Zápasu by více slušela remíza, my jsme rádi za body. Uýž ve čtvrtek se nám podařilo vyhrát, teď jsme to potvrdili. Hned je nálada v týmu i mezi fanoušky lepší. Vrátil se nám Gajdorus, až na Vrábla jsme byli kompletní.“

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Stejně jako si po utkání u nás Nedakonice stěžovaly na rozhodčí, nyní se proti jeho výkonu musíme ohradit i my. Byl to vrchol všeho. Nedovedu pochopit, že když hrajeme v Jalubí, tak rozhodčí je taky z Jalubí. Závěr byl zcela v jeho režii. Bohužel my jsme nezvládli dva nebo tři náznaky brejkových akcí, dvě byly úplně jasné, měly skončit gólem. Rozhodující okamžik nastal před vyrovnávacím gólem na 1:1, kdy se srazili dva naši hráči hlavami a utkání pro ně skončilo. Kociňák musel dokonce do nemocnice, ani Ziga nebyl schopný pokračovat. Byl to pro nás citelný li zásah do obrany. Zápas byl oboustranně bojovný, nasazení nechybělo ani jednomu mužstvu. Remíza by na těžkém terénu byla zasloužená, rozhodčí však byl jiného jiného mínění. V 93. minutě si vymyslel standardku a domácí nám z nákopu do vápna a pětimetrového ofsajdu dali do prázdné brány vítězný gól. Škoda, že sudí na druhé straně v první půli nepískl jasnou penaltu, když náš hlavičkující hráč trefil ruku jednoho z domácích, který ji měl od těla.“

Branky: 76. Lukáš Mach, 93. Petr Klajn - 24. Michael Pavlis. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 160.

BŘEZOVÁ – OSTROŽSKÁ LHOTA 4:1 (2:0)

Martin Šmíd, hrající PR manažer Březové: „Hned v úvodu nastřelil Habánik tyčku. Do vedení jsme šli gólem Trúnka z penalty, stejný hráč se pak trefil ještě hlavou, takže do šatny jsme šli za stavu 2:0. Hosté toho v prvním poločas moc neměli. Spíš nějaké závary, které vyřešil náš gólman. Ostrožská Lhota nás ale ve druhé půli trošku přitlačila, po standardce snížila na 2:1. Pak tam měla ještě jednu střely z dálky, kterou bravurně vychytal brankář. Jinak jsme na konci proměnili dvě šance a zápas dotáhli do vítězného konce. Všichni jsme moc rádi, že jsme konečně doma vyhráli. Je to vlastně poprvé od návratu do přeboru. Soupeř byl dobrý, fotbalový, my jsme ho předčili bojovností a produktivitou. Chyběli nám Pleva a Janků, jinak jsme byli kompletní.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Opět jsme měli velké problémy se sestavou. Celkově nám chybělo devět hráčů z kádru. Tři jsme v trestu a šest kluků je na marodce. Chyběl nám i brankář Gál, takže jsme museli povolat Jakoubka. Jelikož jel na zápas přím z práce, výkop se o deset minut zpozdil. Domácí na nás vletěli, jejich úvodní nápor vygradoval proměněnou penaltou a ještě jedním centrem, po kterém přidali hlavou druhý gól. Na nás ve zbytku prvního poločasu ležela deka. O přestávce jsem sestavu překopal, náš výkon byl ve druhý půli daleko lepší. Domácí jsme herně přehrávali, přesto se dostali třikrát na naši půlku a dali nám z toho dva góly. My jsme předtím výsledek zkorigovali po dorážce Machaly z úhlu. My jsme po změně stran hráli na jejich polovině, ale hra byla rozkouskovaná fauly a standardními situacemi. Po jedné z nich nám Březová odskočila na 3:1. V závěru jsme hru otevřeli a soupeř po brejku obešel i brankáře a uklidil míč do sítě. Pro nás to byl zápas blbec, kdy nám nevyšlo skoro nic. Klukům nemohu upřít snahu, ale tentokrát to nešlo. Musíme porážku napravit a zase doma vyhrát.“

Branky: 12. z penalty a 39. Patrik Trúnek, 78. a 80. Patrik Blažek - 54. Miroslav Machala. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 150.

BÁNOV – STRÁNÍ B 1:1 (1:1)

Petr Franc, trenér Bánova: „Vzhledem k výkonu ve druhém poločase můžeme být rádi i za bod. Po změně stran jsme dvacet minut jenom bezhlavě nakopávali balony dopředu a bránili se. Přitom kdybychom po prvním poločase vedli 2:0, nikdo by se nedivil. Místo toho to bylo jenom 1:1. Zatímco úvodní část byla ještě slušná, druhá půlka už byla strašná. Strání bylo herně lepší a pokud by si od nás odvezlo všechny body, nemohli bychom nic říct. Ve druhém poločase jsme se pomalu nedostali za půlku. Nebylo to od nás pěkné vystoupení. Chyběl akorát Mahdalíček.“

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Bánov hrál výborně patnáct minut. V úvodu střetnutí si vypracoval dvě velké šance, šel sám na brankáře a měl ještě jednu možnost. Domácí šli do vedení gólem ze sporné penalty. My jsme výsledek srovnali po rohovém kopu, kdy se hlavou trefil Frühauf. Druhý poločas už byl zcela v naší režii. Soupeře jsme nepustili za půlku. Až ke konci tam měl tři rohy. Domácí jsme přehrávali, ale finální fáze nebyla přesná. Nedokázali jsme dát pořádnou průnikovou přihrávku, přesný centr. Zápas jsem mohl v 88. minutě rozhodnout, kdy mi to gólman reflexivně chytl. Měli jsme problémy se sestavou, několik kluků je zraněných. Chyběl nám Mimochodek, Gabriš, zranil se i Kolaja zranil. Utkání jsme odehráli se třemi dorostenci.“

Branky: 39. Pavel Borák z penalty – 27. Patrik Frühauf. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 80.