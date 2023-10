Dominik Frühauf, kapitán Strání: „Ze zápasu jsme mohli nakonec vytěžit i víc, ale jelikož jsme prohrávali 0:2, bod nakonec bereme. Hluk hrál prvních třicet minut lépe. Využíval velice své rychlé brejkové hráče, kteří nám dělali na stranách problémy. Hosté si vypracovali tři nebo čtyři tutovky. Dvě z nich proměnili, a vedli 2:0. Jinak nás podržel brankář Želibabka. První gól jsme dostali trošku nešťastně po rohu, kdy náš hráč smolně přizvedl míč. Po obdržených brankách jsme převzali taktovku a byli víc na míči. Hlučané sice pořád hrozili, ale spíše se bránili. My jsme výsledek snížili na konci první půle, kdy se po krásné kombinaci prosadil Pavluš. Ve druhém poločase dal nádherný gól Kolaja a bylo srovnáno. Jinak jsme tam měli spíše střely než nějaké šance. I když hodně drželi balon, až tak moc šancí jsme si nevytvořili. Zápas poznamenala sporná situace, kdy Gabriš ve 39. minutě nedovoleně zastavil unikajícího protihráče. Asi to měla být červená karta. Na druhé straně se nedivím rozhodčímu, že našeho hráče nevyloučil. Hlučané totiž neustále mluvili a hodně si stěžovali. Jinak to byl v pohodě zápas. Nám chyběl jenom Tóth, ale zase nám vypomohl Čaňo z áčka."

Roman Martiš, fotbalista Hluk B: „Pro nás je to ztráta. Po půlhodině jsme vedli 2:0, navíc jsme měli hrát proti deseti, protože náš hráč šel ve 40. minutě sám na gólmana a domácího obránce ho stáhl. Sudí mu ale dal jenom žlutou kartu, přitom to byla jasná červená. Celkově byl první poločas od nás takový chaotický. Sice jsme hráli dobře, vypracovali si spoustu šancí a vedli 2:0, ale ke konci prvního poločasu jsme inkasovali kontaktní gól. Do druhého poločasu jsme nastoupili poněkud ztuhlí. Domácí hráli lépe, výsledek srovnali. My jsme měli další šance, ale třetí gól nepřidali. Remíza nakonec asi odpovídá, nás mrzí hlavně neudělená červená karta. Jinak to byl férový zápas. Jelikož áčko hrálo zároveň, nikdo nám nepomohl. Chyběli nám stopeři Štolfa s Horákem, ale nějak jsme to vzadu polepili. Podzim máme za sebou. Mrzí nás hlavně zbytečné domácí ztráty s Huštěnovicemi a Jalubím. Doufáme, že na jaře uhrajeme ještě víc bodů než na podzim."

Branky: 45. Lukáš Pavluš, 58. Ondřej Kolaja - 21. Martin Blaha, 30. David Matejka. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 111.

OSTROŽSKÁ LHOTA - NEZDENICE 2:1 (1:0)

Jan Opletal, trenér Ostrožské Lhoty: „První půlka byla vyrovnaná. Podařilo se nám dát gól z penalty. Faul to byl, ale neviděl jsem, jestli k nedovolenému zákroku došlo ve vápně, nebo ne, ale rozhodčí stál blízko. Nezdenice ani neprotestovaly, takže pokutový kop byl správně nařízený. Kluci dál bojovali, hosté ale byli vynikající. Do přestávky si vytvořili nějaké tři vyložené šance, bohužel pro ně je neproměnili. Ve druhém poločase nám strašně moc pomohl Mirek Machala, který se zapojil do hry. Dal vítězný gól, hrál skvěle. Vyzdvihnout ale musím i výkon brankáře Gála, který chytil snad i nemožné. Některé zákroky byly famózní. Jenom škoda, že jsme v poslední minutě po závaru inkasovali branku. Kluci to však dohráli na výhru. Za bojovnost a výkon si tři body zasloužili. Jsme moc rádi, že jsme udrželi letošní domácí neporazitelnost. Zima u nás bude klidná."

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Za bojovnost a konstruktivní hru si domácí výhru zasloužili. Podržel je skvělá brankář, který je několikrát podržel. Soupeř v první půli využil rychlého brejku, po kterém byla nařízená jasná penalta. My jsme v úvodní části neproměnili tři, čtyři úplně stoprocentní šance, kdy nás domácí brankář vychytal. Hru jsme kontrolovali, ale na to se nehraje. Ostrožská Lhota se po vstřelené brance malinko zatáhli, už nám nedali tolik prostoru. Domácím i ve druhé půlce vyšel jeden útok, po kterém jsme podruhé inkasovali. Nám se podařilo snížit až v poslední minutě, což bylo pozdě. I když se po podzimu držíme nahoře, žádné velké ambice nemáme, protože s jedenácti fotbalisty nic hrát nejde. Každý zápas nám někteří kluci chybí, ale na to se nevymlouváme. To je v každém mančaftu stejné."

Branky: 9. Matěj Jegla z penalty, 62. Miroslav Machala - 90. Tomáš Hasoň. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 231.

HUŠTĚNOVICE - SLOVÁCKO C 0:0

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Chyběl nám Šuranský, který je pro nás nadstandardní hráč, který dokáže něco překvapivého vymyslet. Sady přišly ještě v úvodní půlhodině o vyloučeného hráče. Hlúpik šel sám na brankáře a on jej zezadu sebral přes nohy. Hosté se zatáhli a hráli to, co potřebovali. My jsme si vypracovali ještě jeden únik, když šel náš hráč sám na branku, penalta z toho ale nebyla. Pak jsme jednou hlavičkovali pomalu do prázdní branky, ale gól jsme nedali. Nakonec jsme mohli i prohrát. Hosté nás mohli potrestat v 95. minutě, náhradní brankář nás ale skvělým zákrokem podržel. Remíza je spravedlivá. My jsme v dlouhé přesilovce měli více ze hry a zápas kontrolovali, ale nemohli jsme se dostat do žádných vyložených šancí. Furt jsme hráli jenom po šestnáctku. S podzimem jsme spokojení. Vzhledem ke zranění Stříteckého, gólmana Mačudy a Trňáka hrajeme vpředu, což jsme chtěli."

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Bod beru. Po bezbrankové remíze chválím celý mančaft za výborný, zodpovědný a bojovný výkon. Hlavně do obrany to byli super odpracované. Ukázali jsme, jaký jsme kolektiv. Kluci zápasem žili, ani těm na lavičce nebylo jedno, jak se utkání vyvíjí. Chtěl jsem do hry dostat všechny kluky, vývoj utkání tomu ale nenahrál, což mě mrzí, ale teď už se s tímo nedá nic dělat. Pro nás byl důležitý výsledek. Chtěli jsme se odrazit od spodních příček. Naše výkony mají stoupající tendenci. Po zápase to v kabině vypadalo, jako bychom vyhráli 3:0. Jsem rád, že jsme udrželi nulu, pro obranu je to přidaná hodnota. V závěru jsme mohli strhnout vítězství na svoji stranu, když Tomáš David nacentroval z levé strany míč před bránu, kde se zjevil osamocený Obdržálek, ale míč v těžké pozici netrefil ideálně, což mu ale nevyčítám."

Rozhodčí: Bednář. Červená karta: 26. Marek Zatloukal (Slovácko C). Diváci: 150.

NEDAKONICE - KNĚŽPOLE 4:0 (1:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „V prvním poločase jsme z několika vyložených šancí dali jenom jednu branku. Soupeř měl taky nějaké příležitosti, zápas jsme ale měli rozhodnout daleko dřív. Bylo to o tom, kdy přidáme druhý gól, který se nám dlouho nedařilo vstřelit. Na to, abychom utkání zlomili v náš prospěch, jsme měli několik příležitostí. Za stavu 2:0 jsme už měli zápas pevně pod kontrolou a skóre jsme v závěru ještě navýšili. Vyhrát jsme mohli i vyšším rozdílem, ale jsem rád za tři body. Dobře víme, že někdy, když hraje prvním s posledním, může dojít k překvapení. My jsme to však zvládli a doma vyhráli."

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Hned v prvním poločase jsme přišli o útočníka Dominika Hančíka, který si poranil lýtkový sval a musel střídat. S ním v sestavě jsme nebyli úplně marní, ale jakýkoliv jiný výsledek by byl pro soupeře nespravedlivý. Domácí už první poločas vyhráli na šance 4:2. Pak jsme měli dvacetiminutovou pasáž, kdy jsme trošku hráli, ale domácí nás přitlačili a zápas rozhodli. Bohužel nás srážejí individuální chyby. Je konci nám začaly docházet i síly. Museli jsme střídat a kvalita hry šla ještě dolů. Pro nás je dobře, že je konec podzimu. Snad se přes zimu dáme dohromady a na jaře zabojujeme o udržení v soutěži. Proti Nedakonicím nám chyběli čtyři hráči základní sestavy nebyl nikdo, kdo by je nahradil."

Branky: 19. a 88. Ondřej Dvouletý, 72, Matěj Gejdoš, 89. Tadeáš Král. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 50.

JALUBÍ - JAROŠOV 0:0

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Věděli jsme, že proti nám stojí kvalitní soupeř, ale i tak jsme chtěli získat všechny body, což se nám bohužel nepodařilo. První poločas ale našemu triumfu nic nenasvědčoval. Byli jsme bez nálady. Na druhé straně Jarošov bez kanonýra Pavlase není tak silný jako s ním. Je vidět, že jim strašně chybí. Hra se v první půli přelévala z jedné strany na druhou, hrálo se mezi šestnáctkami. Nějaké šance si vytvořily oba týmy, ale střelci se trápili. Od nějaké sedmdesáté minuty nehrály vůbec zálohy, jenom se bránilo nebo útočilo. Vyhrát chtěly oba mančafty, gól nepadl ale žádný. Pro nás to jsou ztracené dva body, i když rádi můžeme být i za bod. Utkání si svými verdikty zkomplikoval rozhodčí, který neodpískal jasnou penaltu, měl tam i další věci, které třeba pískat nemusel. Místy se mu to vymykalo z rukou. Celkově to byl velmi bojovný zápas. Hrálo se na velmi špatném terénu. Za víkend se na něm odehrály čtyři utkání. Už jsme rádi, že je konec podzimu. Chtěli jsme mít o pět bodů, bohužel kolaps s Březovou a další zbytečné ztráty nás o ně připravil. Vyhrát jsme mohli i v Nedakonicích, na druhé straně patří mezi tři týmy, které je dokázaly obrat o body. Spokojení ale nejsme."

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Šancí bylo na obou stranách dost, střelcům se ale tentokrát vůbec nedařilo. Bod bereme, za nás je remíza spravedlivá. Byl to pro nás těžký zápas na velmi složitém terénu. Hřiště bylo strašně měkké, bahnité. Bylo poznat, že už je konec podzimu. Hrál se soubojový fotbal, moc pohledné to nebylo. Šance byly na obou stranách. Jalubí nastřelilo tyčku, náš gólman nás třikrát podržel. Na obou stranách se měla kopat penalta, sudí to ale zvládl celkem dobře, byť výhrady k jeho výkonu mohou být, ale co před zápasem řekl, to i pak dodržel. S podzimem spokojení rozhodně nejsme. Srážely nás absence, zraněný. V zimě se musíme dát dohromady. Je potřeba doplnit kádr, pořádně potrénovat, abychom do jara vstoupili pravou nohou a byli silnější."

Rozhodčí: Krátký. Diváci: 120.

BŘEZOVÁ - BABICE 1:4 (1:1)

Martin Šmíd, hrající PR manažer Březové: „Hosté byli herně lepší, zaslouženě vyhráli. Bylo vidět, že v sestavě mají kvalitní a zkušené hráče. Uměli si to dát, hráli v pohyb. My jsme s nimi drželi krok jen v prvním poločase, kdy byl stav nerozhodný. Babice si však už v prvním poločase vypracovaly vyložené šance, spoustu toho nedaly. Hosté utkání rozhodli až ve druhém poločase, kdy nám dali dva slepené góly na 3:1, čtvrtý přidali v nastaveném čase, kdy jsme otevřeli hru. My jsme v utkání spoléhali spíše na brejky, soupeř se snažil tvořit hru, dobývat. kombinačně na tom byl daleko lépe. Chyběl nám dlouhodobí marodi Smítal, Plava a Janků. S podzimem samozřejmě nejsme spokojení, chtěli jsme uhrát více bodů."

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „My jsme měli špatný začátek, kdy si soupeř vytvořil tři nebezpečné situace. My jsme se však postupem času probrali a po vedoucí brance zápas kontrolovali. I když jsme inkasovali vyrovnávací branku, dál jsme měli herně navrch. Kombinaci nám stěžovalo špatné hřiště, na kterém to kluci měli složité, ale nakonec to zvládli s přehledem. Až na prvních dvacet minut, kdy byli domácí nebezpeční, jsme měli zápas pod kontrolou. Březová ve druhé půli odešla i fyzicky. Pro nás cenná výhra zvenku."

Branky: 38. Patrik Trúnek - 20. Adam Litoš, 63. Milan Válek, 64. Roman Bilavčík, 91. Erik Horníček, Rozhodčí: Brhel. Diváci: 86.

BÁNOV - BÍLOVICE 5:2 (2:2)

Petr Franc, trenér Bánova: „Zasloužená výhra. V zápase jsme měli více ze hry, Bílovice si ale také vytvořily nějaké šance. Začátek byla z naší strany jedna velká tragédie, když jsme v desáté minutě prohrávali 0:2, což psychice rozhodně nepomůže. Naštěstí jsme se brzy otřepali a výsledek do dvacáté minuty srovnali. Kluci v tu chvíli vycítili šanci a začali hrát. Začátek druhého poločasu byl celkem vyrovnaný, bylo to o třetím gólu. Hosté nebyli špatní. Hlavně vpředu měli rychlé a nebezpečné hráče, které si naše obrana pohlídala. Nakonec jsme přidali další branky a utkání zvládli. Pro nás je dobře, že jsme konečně dali více než dvě branky. Máme hodně marodů, na střídání tak byli pouze tři kluci z toho dva dorostenci. Jeden z nich, Radek Kročil, dal dokonce dva góly. Není to ale žádný nováček, nastupuje za nás častěji. Celkově bylo utkání hodně tvrdé a rychlé. Rozhodčí to ale zvládl."

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Úvodní čtvrt hodina byla z naší strany perfektní, úplně z říše snů, postupně jsme ale odešli a přizpůsobili se soupeřově hře. O vedení 2:0 jsme rychle přišli. Druhý poločas už od nás byla velká hrůza. Takto nemůžeme přestat hrát. V úvodu utkání jsme byli na hrušce, viděli jsme, že vedeme a mysleli si, že je to vyřešené, druhá půle byla od nás úplně bezduchá. Neměli jsme míč pod kontrolou, nebylo to ono. Byla jen otázka času, kdy dostaneme další gól. Chyběli nám Janků, Gajdošík a Hanák. S podzimem vůbec spokojení nejsme. V zimě máme na čem pracovat. Polovinu zápasů jsme si prohráli sami."

Branky: 16. a 75. Radek Kročil, 18. Lukáš Franc, 69. Roman Vašička, 89. Dominik Machalík - 8. Erik Lukašík, 10. David Mikšaník. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 80.