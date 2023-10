Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Nikdy se na absence nevymlouvám, ale tentokrát nám chyběli tři hráči ze základní sestavy, což se na naší hře a nakonec i výsledku projevilo. I v tomto složení jsme měli vedení 2:0 udržet. V závěru nám ale začaly ubývat síly, soupeř se navíc obrovsky zlepšil a během pěti minut skóre srovnal. Nakonec jsme mohli být rádi i za bod. Soupeř na konci začal hrát a mi neměli hráče na lavičce ani síly, abychom tomu mohli čelit. Jinak první půlka byla vyrovnaná, my jsme víc hrozili než soupeř. Vytvořili jsme si víc šancí, Strání ale zase bylo lepší na míči, ve hře, s tím jsme ale počítali. Čekali jsme na nějaké chyby hostů. Nemáme totiž tým, abychom je v poli přehráli. Soupeř nám nakonec daroval druhý gól, který padl po hrubé chybě obránce. To samé jsme ale udělali my před vyrovnávací brankou na 2:2. Za stavu 2:0 jsme se zbytečně nechali ukolébat vedením a tlačili se tam, kam jsme neměli. Hru jsme zbytečně otevřeli a nakonec na to doplatili. Je škoda, že jsme ztratili dvougólový náskok, na druhé straně remíza je zasloužená. Bod vzhledem k závěru musíme brát."

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Do patnácté minuty jsme hráli kombinačně, celkem se nám dařilo držet balon, ale nedokázali jsme se pořádně dostat na polovinu soupeře, ani do žádných šancí. Nezdenice naproti tomu hrály jednoduše, spoléhaly jenom na nakopávané balony za naši obranu, se kterými jsme měli trošku problémy. Do třicáté minuty jsme klidně mohli prohrávat 0:3, ale nějak jsme to ustáli. Dostali jsme pouze jeden gól. Postupně jsme ale hru vyrovnali. O poločase jsme se v šatně hodně zdupali a už si na to dávali bacha. Ve druhém poločase jsme soupeře k ničemu nepustili. Bohužel Mikláš udělal velkou hrubku, kdy domácímu hráč nahrál přímo před prázdnou bránu. Až na tento gólový moment neměli domácí skoro nic. My jsme naopak začali hrát na dva útočníky, Nezdenice tlačit. Vyšlo nám střídání. Na posledních dvacet minut jsme tam dali Gabriše, který dal gól a a Mimochodkovi na druhý přihrál. Bod samozřejmě bereme. Domácí jsou houževnatí a tvrdí, s nimi je to vždycky těžké a bojovné. Chyběli nám Miklovič, Tóth a Pavluš."

Branky: 20. Marek Kolínek, 60. Tomáš Hasoň - 66. Jaromír Mimochodek, 71. Ondřej Gabriš. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 60.

HLUK B - BÁNOV 5:1 (4:0)

Roman Martiš, fotbalista Hluk B: „Zápas se mi hodnotí celkem dobře. Z naší strany to bylo povedené utkání. Nakonec jsme mohli vyhrát i větším rozdílem. Vypracovali jsme si hodně šancí, ve druhém poločase dokonce Matejka zahodil penaltu a tím odmítl další hattrick. To už ale bylo rozhodnuto. Nám vyšel hlavně první poločas, který jsme vyhráli 4:0. Bánov zahrozil až po změně stran, kdy jsme si vybrali slabší desetiminutovku, jinak toho velice moc neměl. Nám nikdo nechyběl. Poslední výhry nám zvedly sebevědomí, snad podzim dotáhneme do úspěšného konce."

Petr Franc, trenér Bánova: „Když nedáte góly, nemůžete vyhrát. Nechci se vymlouvat na rozhodčího, bohužel pan Brhel pískal penaltu jenom na jednu stranu. Stejně tak uděloval i žluté karty. Náš dvacetiletý obránce má dvě modřiny v obličeji po úderech Zalubila, který vyvázne bez trestu. Samozřejmě vinu na naší porážce nenese. Hluk má perfektní mančaft. Rychlý, technicky velmi zdatný. My jsme nechytili začátek, domácí nám dvakrát utekli a už se to vezlo. Kupili jsme chybu za chybou, utkání si prohráli sami. Závěr byl ale zbytečně nervózní, naši hráči byli frustrovaní nejenom vývojem, ale i výroky rozhodčího. Posledních patnáct minut bylo docela hektických. V Hluku nám chyběli tři nebo čtyři hráči, museli jsme s sebou vzít i dva dorostence."

Branky: 17. a 44. David Matejka, 11. Martin Zalubil, 41. Roman Martiš, 67. Zdeněk Horák - 62. Roman Vašička. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 45.

SLOVÁCKO C – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:2 (3:2)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Jsme rádi za tři body, které byly ubojované. Někdy vydřené vítězství chutné lépe než kdy se hraje dobře a všechno funguje. Nám výborně vyšel začátek, brzy jsme vedli 2:0. Bohužel jsme pak na nějakých pět nebo sedm minut vypnuli a dostali dva góly. Kluci se naštěstí semkli a ještě do poločasu si vzali vedení zpět. O přestávce jsme udělali nějaké změny v sestavě. Hlavně jsme chtěli držet balon, což se nám povedlo. Zápas jsme nakonec dotáhli do vítězného konce. Ve druhé půli už tolik šancí k vidění nebylo. Spíše nějaké střely či závary. Velkou šanci měl Mareček, který se po rohu dostal k odraženému míči, ale zblízka přestřelil. Ostrožská Lhota ke konci střetnutí zahrávala pár standardek, kopala pár rohů, ale všechno jsme zodpovědně ubránili. Kluci makali, hlavně směrem dozadu to zvládli. I když nám chyběl Pavel Kříž, vpředu jej zastoupil Tomáš David. Hrál velice dobře. Podržel spoustu balonů, byla na něj i penalta. Mrzí mě jenom zranění hostujícího Machaly, který špatně došlápl a má výron v kotníku. Nám chyběli také Balaštík a Perůtka."

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Zaspali jsme začátek, po čtvrt hodině hry prohrávali 0:2. Pak jsme ale změnili rozestavení a výsledek zaslouženě vyrovnali na 2:2. Postupem času jsme začali víc hrát, byli víc na balonu. Domácí nás ale potrestali z jedné strandardky, když odvrácený balon vrátili zpátky do šestnáctky a hlavou strhli vedení na svoji stranu. Ve druhém poločase jsme se snažili o vyrovnání. Věřili jsme, že výsledek můžeme i otočit, protože Sady byly hratelné, ale v 60. minutě se nám zranil Mirek Machala. Má výron v kotníku a po jeho vystřídání už to bylo bez šance. Tak, jak jsem minule chválil sudího Řiháka, tentokrát máme k jeho výkonu výhrady. Byl suverénně nejhorším mužem na hřišti. Kazil to na obě strany. Nám se do sestavy vrátili Horák s Davidem Pešíkem, ještě úplně stoprocentní nejsou, ale jelikož je nás pořád málo, museli nastoupit."

Branky: 4. Jakub Obdržálek, 15. Filip Čech z penalty, 37. Ondřej Vašek - 23. Josef Štergenich z penalty, 24. Miroslav Machala. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 180.

BÍLOVICE – BŘEZOVÁ 3:0 (2:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Zasloužená výhra. Soupeř si za celé utkání nevypracoval vyloženou šanci. Přesto jednou skóroval, ale gól kvůli těsnému ofsajdu nebyl uznán. Jinak hosté neměli vůbec nic. Dneska nás bylo dost, prostor dostali všichni dorostenci, kteří zahráli výborně. nechal jsem odpočívat Gajdošíka a Ondrouška. Kluci podali dobrý týmový výkon. I když tam byly samozřejmě rezervy, mohli jsme být spokojení. Do vedení jsme šli v 7. minutě, kdy se prosadil Lukašík, který sebral gól Mikšaníkovi, jemuž balon sebral z nohy a z malého vápna jej poslal na přední tyč. Druhou branku jsme dali po standardní situaci a následné skrumáži. Míč jsme do sítě dotlačili přes dvoje housle a ještě nějakou teč. Výhru dvacet minut před koncem pojistil Lukašík."

Josef Janků, sekretář Březová: „Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Až o tolik jsme horší nebyli. Dokonce jsme dali jeden gól, který ale rozhodčí kvůli údajnému ofsajdu neuznal. Tato sporná situace nás docela naštvala, protože branka padla na 1:1. Domácí pomezní navíc byl daleko starší než ten, který byl uvedený v zápise o utkání. O přestávce se ale vyměnili. My jsme inkasovali smolné branky, hlavně ten druhý byl vlastní, když jsme se balon snažili odkopnout a smolně o tyč nakonec zapadl do branky. Třetí branka padla po trestném kopu. Náš brankář míč vyrazil na roh šestnáctky, odkud to domácí hráč trefil po zemi na zadní tyč. jelikož je náš brankář zraněý, chytal kluk, co mezi třemi tyčemi ještě nestál, ale za porážku rozhodně nemohl. Ve druhém poločase jsme měli dvě hodně dobré příležitosti. Rána ze šestnáctky šla ale přímo do rukou brankáře a hlavička z penalty skončila mimo."

Branky: 7. a 71. Erik Lukašík, 44. Martin Hanák. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 60.

BABICE – JALUBÍ 2:1 (1:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „V prvním poločase jsme byli lepším a fotbalovějším týmem, soupeře jsme měli na lopatě, ale neproměnili jsme vyložené šance a nedali góly. Druhá půle pro mě byla velkým zklamáním. Předvedená hra byla špatná. Přizpůsobili jsme se soupeři, měli tam hodně nákopů. Hráčům chybělo větší sebevědomí. Musím ale kluky pochválit za to, jak to nakonec zvládli a výhru ubojovali. Soupeř měl ve druhém poločase taky svoje šance. Celkově to bylo remízové utkání. My jsme nakonec byli šťastnější. Na to, že to bylo derby, tak to bylo v klidu."

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Věděli jsme, že Babice jsou na tom díky Válkovi a mladému Hořínkovi dobře. Sázeli jsme na to, že budou nebezpeční jenom do určité fáze zápasu, pak trošku zvadnou, což se i potvrdilo. Remíza po prvním poločase byla zasloužená. Hrálo se spíše mezi šestnáctkami. Oba týmy měly nějaké náznaky. Za nás se prosadil Blaha. Po vedoucím gólu jsme se ale stáhli, což nám uškodilo a brzy inkasovali branku na 1:1. Tento stav jsme chtěli držet co nejdéle. Počítali jsem s tím, že domácí ke konci už nebudou tak nebezpeční jako v první půli. Bohužel jsme hned v 50. minutě dostali druhý gól, zbytek zápasu byl otevřený. Hra se přelévala z jedné strany na druhou, góly jsme mohli dát my i soupeř. Utkání by spíše slušela remíza. Domácí dali o gól víc, proto vyhráli."

Branky: 42. Lukáš Gábor, 50. Fermin Sánchez - 40. David Blaha. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 132.

KNĚŽPOLE – HUŠTĚNOVICE 0:1 (0:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Soupeř byl daleko fotbalovější, vypracoval si daleko více vyložených šancí. Utkání při lepší koncovce klidně mohl rozhodnout už v prvním poločase, kdy vytvořil čtyři tutovky. My jsme inkasovali branku až ve druhé půli z penalty. V závěru jsme měli platonický tlak, ale naší neschopností jsme z toho nic nevytěžili. Bohužel kazíme jednoduché přihrávky, koncepce hry není žádná. Hrajeme na náhodu, jenom nakopáváme balony dopředu na Hančíka a spoléháme, co udělá. Takto to ale dál nejde. Přitom s Huštěnovicemi šlo normálně hrát."

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „V zápase jsme si vypracovali asi deset vyložených šancí, v koncovce se nedařilo hlavně Filipu Hlúpikovi, který zazdil několik tutovek. Prostě neměl svůj den. Domácí branku jsme těsně míjeli, něco chytil gólman a také jsme nastřelili tyč. Prosadili jsme se pouze z penalty. Na výhru jsme se nadřeli víc, než jsme si mysleli. Herně to nebylo špatné, měli jsme rozhodně navrch a diktovali tempo, ale srážely nás neproměněné šance. Klid jsme mohli mít daleko dřív. Bohužel jsme nedokázali přidat druhý nebo třetí gól a strachovali se až do konce. Chyběl nám brankář Mačuda, kterého zastoupil dorostenec. Moc práce ale neměl. Zvládl to naprosto v pohodě."

Branky: 68. Rostislav Zámalík z penalty. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 93.

JAROŠOV – NEDAKONICE 1:1 (1:1)

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Myslím, že remíza je nakonec spravedlivá. Bylo poznat, že se potkaly dva kvalitní týmy, které chtějí hrát fotbal. My jsme inkasovali jako první, naštěstí se nám ještě do přestávky podařilo vyrovnat. Soupeře jsme tlačili, měli několik šancí, branka nám tam padla až po stříleném centru, který si srazil hostující hráč do vlastní sítě. My jsme zaspali začátek druhé půle. Nedakonice si tam vytvořily dvě nebo tři velké šance, po kterých mohly skórovat. Postupně jsme ale zase převzali otěže zápasu, bohužel se nám nepodařilo vstřelit druhý gól. Možná jsme měli kopat jednu penaltu, protože bylo slyšel cvaknutí, ale nyní už je to jedno. Škoda, že jsme nedotáhli další šance. Na druhé straně jsme mohli v poslední minutě dostat gól, když náš brankář po standardní situaci Kopčila míč vyrazil pouze před sebe a dorážející hráč to trefil kolenem nad. Pro oko diváka to byl výborný fotbal na vyšší než okresní úrovni. Remíza nakonec odpovídá. Pochválit musím rozhodčího, který to za mě zvládl skvěle. Chyběli nám Svárovský, Němec, já nebo Škrášek. Bohužel každý zápas hrajeme v jiné sestavě. Do konce podzimu už to ale nějak přečkáme. Půlrok zakončíme v Jalubí, kde chceme urvat všechny body. Přes zimu se musíme dát do kupy a doplnit kádr."

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Vzhledem k průběhu zápasu je remíza zasloužená. Jarošov byl lepší v prvním poločase, my zase ve druhém. Dělba bodů je tak spravedlivá. Samozřejmě jsme chtěli získat všechny tři, ale musíme brát i ten jeden. Šancí bylo na obou stranách celkem dost. My jsme se ujali vedení po pěkné kombinační akci a gólu krále. Jarošov nás ale od té chvíle začal malinko přehrávat, což vyústilo ve smolný vyrovnávací vlastní gól. My jsme pak měli ještě jednu velkou příležitost, když náš hráč hlavou zakončoval a domácí obránce jej vykopl z prázdné brány, takže jsme mohli do šaten odcházet za stavu 1:2. Nástup dio duruhé půlky nám vyšel skvěle. Vytvořili jsme si dvě stoprocentní šance, ale žádný gól nedali. Přitom stačilo z metru to dorazit do prázdné brány. Buď jsme to ale minuli nebo to jenom proletělo. Oba týmy se ve zbytku utkání snažily strhnout na svoji stranu. Domácí se spíše zatáhli, hráli na brejky, ale další gól už nepadl. Nám chyběl pouze Mojžíš."

Branky: 41. Petr Šoustek vlastní - 26. Tadeáš Král. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 100.