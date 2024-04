Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Po celý zápas se hrálo na jednu brán, proto mě mrzí, že jsme zvítězili pouze jednobrankovým rozdílem. Soupeř k nám přijel v jedenácti lidech. Místo toho, abychom zápas rychle rozhodli a vyhráli jednoznačně, předháněli jsme v zahazování stoprocentních brankových příležitostí. Měli jsme výborný vstup do utkání a snad z první střely na bránu jsme se ujali vedení. Král se trefil snad z třiceti metrů do šibenice. Další velké šance jsme ale neproměnili, koncovka byla hrozná, žalostná. Bylo to o tom druhém gólu. V prvních pěti minutách druhé půle jsme nedali další šance a soupeř najednou začal vystrkovat růžky. Ne že bychom se třásli o výsledek, ale každý nákop či roh smrděl. Vzadu jsme to ale zvládli dobře. Výhra je zasloužená, nicméně měla být daleko vyšší. Respekt soupeři, který k nám přijeli v jedenácti lidech a utkání odehrál se ctí. Celkově to bylo poklidné utkání.“

Václav Havlík, trenér Strání B: „Měli jsme velkou personální nouzi, takže nakonec jsem musel hrát i já. V soutěžním zápase jsem se objevil naposledy od dorostu, kdy jsem působil v Brně. Kluky musím i přes prohru pochválit, nechali tam všechno. Domácí samozřejmě byli lepší, fotbalovější, zaslouženě vyhráli. S kluky jsme si ale mysleli, že nás přejedou víc. Dostali jsme brzy gól. Chytat musel obránce Zetka, který to zvládl velice dobře. Na konci první půle jsme si vypracovali nějakou šanci na vyrovnání, což by pro domácí bylo kruté. Ze zápasu jsme odešli jako vítězové, s hlavou nahoře. Trápí nás marodka, absence. Z áčka byl pouze Macháčik.“

Branka: 2. Tadeáš Král. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 88.

HUŠTĚNOVICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 5:0 (1:0)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Jsme spokojení s výkonem i výsledkem. Sice nám chyběl trenér Šimon, ale kluci to zvládli i bez něj. Ze začátku bylo utkání vyrovnané. Ostrožská Lhota nehrála špatně, vzdorovala. Prvních pětadvacet minut měla územní převahu bez nějaké extra šance. My jsme už v prvním poločase mohli dát nějaké branky, skórovali jsme však pouze jednou. I hosté ale zahrozilo. Po druhé brance Hlúpika z trestného kopu se ale hosté sesypali a my utkání naprosto ovládli. Přidali jsme další branky a nakonec jasně vyhráli.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Výsledek je pro nás krutý. První patnáct minut jsme byli lepší. Domácí postupně hru vyrovnali a po dvaceti minutách šli do vedení, když potrestali naši zbytečnou chybu v obraně. Huštěnovice mají zkušený mančaft, ve druhé půli si počkaly na své šance. Hlúpik z trestného kopu vymetl šibenici a v tu chvíli bylo po zápase. My jsme hru za nepříznivého stavu otevřeli a dostali další tři branky. Chyběli nám Lopata s Davidem Pešíkem, Machala už nastoupil. Sval mu vydržel, odehrál celý zápas.“

Branky: 67. a 87. Josef Kedra, 21. Marek Skřítecký, 63. Filip Hlúpik, 83. Lubomír Puškáč. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 168.

JAROŠOV – HLUK B 1:1 (0:1)

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Hluk na tom byl v první půli herně i kombinačně lépe. Vypracoval si nějaké šance, zaslouženě šel do vedení. Ve druhém poločase se to otočilo. Konečně za nás nastoupil uzdravený Běták, který rozhýbal naši hru a byl strůjcem vyrovnávací branky na 1:1, když po individuálním průniku naservíroval balon Stojaspalovi a ten pohotově zakončil. Ve zbytku utkání jsme byli jasně lepší, nepodařilo se nám ale výsledek překlenout na naši stranu. Jsem přesvědčený o tom, že pokud by se hrálo o deset minut déle, tak jsme vyhráli. Remíza je ale spravedlivá. Tentokrát se nám nepodařilo proměnit šance, které jsme využívali v minulých utkáních.“

Roman Martiš, fotbalista Hluku B: „Remízu sice bereme, ale nerozhodně jsme hráli už potřetí, což nás všechny štve, Herně to nyní není z naší strany ono. Sice jsme vyhráli v Ostrožské Lhotě, ale na jaře je to od nás málo. Tři remízy to je jako bychom jednou vyhráli a dvakrát prohráli. Zápas v Jarošově byl vyrovnaný, ale bez nějakých extra velkých šancí. Přišlo mi to nezáživné, utahané. Sice jsme šli v 9. minutě do vedení, kdy se trefil Vozár, ale jinak jsme toho moc neměli. Druhý poločas jsme se spíše bránili, od nás to bylo takové mrtvé, bez větších emocí. Spíše se hrálo mezi šestnáctkami, žádná sláva to nebyla. Nám chyběl nemocný Matejka, Škorec hrál jenom první poločas. Jelikož byl brankář Gášek pryč, vypomohl nám Pěgřim z áčka. I díky němu jsme získali alespoň bod. Několikrát nás podržel.“

Branky: 80. Marek Stojaspal – 9. Petr Vozár. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 100.

BŘEZOVÁ – SLOVÁCKO C 2:1 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Pro nás to je důležité vítězství, vydřené body. Kluky chválím za přístup, výkon. Byli trpěliví a výsledek v závěru otočili. Celkově to bylo vyrovnané utkání. My jsme museli na poslední chvíli změnit sestavu, protože nám dva kluci nepřišli, ale zvládli jsme to i bez nich. Slovácko C má kvalitní tým. Byli jsme na soupeře dobře připravení. Věděli jsme, že hraje dost s balonem, kombinuje. Hosty jsme dobře dostupovali, nedali jim tolik prostoru. Bohužel jsme čtvrt hodiny před koncem inkasovali branku. Nepoložili jsme se však a skóre otočili. Měli jsme samozřejmě i štěstí, kluci šli ale výhře naproti.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Byl to vyrovnaný zápas, kterému by asi slušela remíza. V Březové je špatný terén, hrbolaté hřiště, na kterém nám odskakovaly balony. Trvalo nám déle, než jsme ho zkrotili, dostali pod kontrolu. Domácí nás dobře dostupovali, moc času ani prostoru nám nedali. Hrálo se spíš mezi šestnáctkami, bez nějakých velkých šancí. Neměli jsme tolik příležitostí jako v jiných zápasech. I tak jsme šli v 73. minutě gólem Kříže po rohu do vedení. Prosadil se hlavou. Bohužel jsme brzy na to inkasovali branku na 1:1. Štve nás, že vyrovnání předcházel neodmávaný jasný aut, který viděli všichni kromě pomezního z lidu. Závěr jsme nezvládli. Mrzí nás, že utkání rozhodne taková blbost. Ať si to domácí přeberou, jak chtějí. Nebyli jsme kompletní, ale je nás dost, šanci dostali další kluci. Teď chceme vyhrát doma s Babicemi.“

Branky: 76. David Pomajbík, 86. Peter Habánik – 73. Pavel Kříž. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 97.

JALUBÍ – BÁNOV 4:1 (0:0)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Výhru nad Bánovem věnujeme největšímu fanouškovi Jalubí Antonínu Rožkovi, který měl 75 let a přinesl nám bohaté pohoštění. Tímto mu moc děkujeme. Prvních třicet minut vypadalo z naší strany fantasticky. Na hřišti bylo jenom jedno mužstvo a pokud bychom vedli 5:0, nikdo by se nedivil. Hosté kolem třicáté minuty přestali hrát, čemuž jsme se přizpůsobili. Bánov nás uspal a v závěru poločasu zahrával první penaltu. Hostující hráč minul naši branku. My jsme nebyli s poločasovým bezbrankovým stavem spokojení. Navíc jsme hned v úvodu druhé půle inkasovali branku na 0:1. Pak se hra zase změnila, skóre jsme nejprve vyrovnali, pak i otočili. Pomohlo nám vyloučení hostujícího hráče. Po červení kartě se ráz hry změnil. Bula dal z penalty na 3:l, naopak soupeř další pokutový kop neproměnil. Střelu jejich kapitána náš gólman chytil. V závěru si dal hostující kapitán po standardní situaci vlastní gól a bylo rozhodnuto. Bánov si v zápase vypracoval i nějaké šance ze hry, ale pokud bychom utkání rozhodli do desáté minuty, nikdo by se nedivil. Za mě veliká pochvala klukům za odmakaný zápas. Pro nás je to důležitá výhra. Soupeřům pod námi jsme zase o něco odskočili.“

Josef Hradil, trenér Bánova: „Celý zápas rozhodlo a ovlivnilo vyloučení našeho hráče. Když neproměníme dvě penalty a nedáme góly, nemůžeme vyhrát. K zápasu nejde snad nic říct. Všechno bylo špatně. V prvním poločase jsme ještě něco uhráli, neproměnili nějaké šance a taky ve 43. minutě penaltu. Borák se neřídil heslem, že faulovaný hráč nemá zahrávat pokutový kop a domácí branku přestřelil o tři metryů V úvodu druhé půle jsme šli sice do vedení, v 63. minutě ale Horňák po faulu na něj vstal, žduchl protihráče a dostal červenou kartu. Domácí výsledek v početní výhodě otočili. My jsme pak nedali druhou penaltu, když ji kapitánu Mahdalovi brankář kryl a v závěru jsme si po standardní situaci dali vlastní gól.“

Branky: 67. Petr Dobiáš, 75. David Blaha, 80. Oleksandr Bula z penalty, 89. Aleš Hejda - 49. Roman Vašička. Rozhodčí: Řihák. Červená karta: 63. Ladislav Horňák (Bánov). Diváci: 140.

KNĚŽPOLE – NEZDENICE 1:3 (1:3)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zápas rozhodla naše neschopnost proměňovat tutové šance. V poli to bylo vyrovnané, soupeř nás nijak nepřehrál, na rozdíl od nás ale proměnil své příležitosti. My jsme své příležitosti nevyužili, soupeř naše chyby potrestal. Ve druhém poločase jsme měli sice platonický tlak, ale bez nějakého efektu. Nezdenice byly hratelný soupeř, herně jsme nebyli o tolik horší. Jenom Jančík nedal tři tutovky, nedařilo se Hančíkovi.“

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Konečně jsme hráli dobrý fotbal. I když jsme zase byli ve slátané sestavě, kluci plnili pokyny, dodržovali věci, co po nich chci. Nás trošku povzbudila rychlá branka Pavlise ve 3. minutě. Do desáté minuty jsme dali dvě břevna, pak jsme přidali druhý gól. Chtěli jsme vedení 2:0 uhrát do přestávky, soupeř ale po krásné standardce Valenty výsledek snížil. Ve druhém poločase nás domácí trošku zatlačili, snažili jsme se s výsledkem ještě něco udělat, ale do žádné vážnější situace jsme je nepustili. My jsme naopak mohli z několika brejku výsledek navýšit, ale špatně jsme vyřešili klíčové situace. Za výhru i body jsme samozřejmě rádi.“

Branky: 37. Mário Belák – 3. a 42. Michael Pavlis, 29. Marek Kolínek. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 120.

BABICE – BÍLOVICE 4:0 (2:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Po celý zápas jsme jasně dominovali. Hosté měli jenom jednu velkou šanc, jinak utkání mohlo skončit vyšším rozdílem. Hosté mi přišli odevzdaní. Nám pomohla vstřelená branka hned ve 2. minutě, kdy jsme potrestali malou domů soupeře. V tu chvíli jsme se uklidnili a po pěkných akcích přidali další branky. Kluky chválím za výkon i výsledek.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Soupeř nekompromisně trestal naše chyby, tři branky jsme mu darovali. První hned ve 2. minutě, kdy náš stoper poslal pomalou domů, Sánchez si vzal balon, který uklidil do brány. Už předtím jsme měli loženku, do vedení šel ale soupeř. V tu chvíli se to s námi vezlo. Dostali jsme další tři branky a vysoko prohráli. Bohužel nyní trpíme na marodku. Dorostenci za sebou měli dva zápasy. Škoda, že jsme výsledek alespoň nezkorigovali. V posledních deseti minutách jsme soupeře sevřeli, zahrávali spoustu rohů, standardek, ale žádná se neujala. Bohožel se trápíme herně i střelecky. Babice si ale zasloužily vyhrát. Chybělo nám pět hráčů včetně nemocného kapitána Hlaváčka.“

Branky: 5. a 59. Lukáš Pitr, 2. Fermin Sánchez, 91. Milan Válek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 120.