Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „V posledním zápase sezony jsme chtěli samozřejmě vyhrát a potvrdit letošní vynikající sezonu. Bohužel postupovým oslavám předcházela první letošní domácí porážka. Výsledek je zkreslený, úplně neodpovídá realitě. Nastřelili jsme břevno, tyč, dali gól, který nebyl pro ofsajd uznaný. Hráli jsme otevřeně, pro fanoušky. Nezdenice ale byly agresivní, spoléhaly na brejky. Byl to velmi dobrý soupeř. Oproti našemu podzimnímu zápasu se o sedmdesát procent zlepšily. Opravdu u nás hrály velice dobře. Já bych chtěl vyzdvihnout děti, kteří nám vytvořili fantastickou atmosféru. Povzbuzovaly nás, bubnovaly, fandily. Dokonce měly i dýmovnice, římské světlice. Po zápase na hřišti předseda OFS Uherské Hradiště František Miko společně s předsedou STK Stanislavem Němečkem předal našemu kapitánovi Václavu Trávníčkovi předal pohár pro vítěze okresního přeboru. Navlékli jsme mistrovská trika, stříkalo šampaňské. Kromě něj jsem pil červené víno, hráči všechno. (smích) Následovaly bouřlivé oslavy s fanoušky. Nasedli jsme do vláčku z Kovosteelu a projeli se Traplicemi a Jankovicemi. Po cestě jsme provolávali jména nejen hráčů, ale i funkcionářů. Byla to dlouhá cesta. Skončili jsme na hřišti v Traplicích pod pergolou, kde jsme pokračovali.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Byl to oboustranně bezstarostný zápas. Na domácích bylo vidět, že mají v hlavách něco jiného než fotbal, už se viděli při oslavách. I tak ale nastřelil dvě tyčky, břevno. My jsme ale také měli šance. Klidně to mohlo skončit 5:3 nebo 6:4 pro nás. Takový výsledek by dění na trávníku odpovídal víc. My jsme spokojení, že jsme poslední zápas sezony sezony zvládli vítězně. Sezonu hodnotím kladně. Skončíme nejhůře třetí, což je slušné. Jsem rád, že jsme potvrdili loňský ročník, kdy jsme obsadili druhou příčku. Je vidět, že to nebyla náhoda. I když se nám výsledkově celkem dařilo, v Nezdenicích nebudu pokračovat. Končím na vlastní žádost. Chtěl jsem být chvíli bez fotbalu, ale mám i nějaké nabídky. Uvidíme, co bude.“

Branky: 13. a 85. Marek Kolínek, 87. Radek Jančář. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 261.

HUŠTĚNOVICE – BÁNOV 0:0

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „My jsme měli více ze hry, soupeř hrozil spíše z rychlých protiútoků. Nastřelili jsme břevno a tyčku, neproměnili další šance. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Bánov byl ale opravdu kvalitní soupeř. Vyhrát mohly oba týmy. Remíza je asi spravedlivá. Se sezonou jsem spokojený, naše zápasy měly velmi dobrou úroveň. U týmu zůstávám, budu pokračovat.“

Petr Franc, trenér Bánova: „Zápas byl oboustranně zajímavý, rušný. Oba týmy chtěly hrát fotbal. Domácí byli spíše silovější, my jsme na tom byli lépe po technické stránce. Huštěnovice byly hratelné. Kdybychom proměnili nějakou ze svých příležitostí, klidně jsme mohli vyhrát. Na druhé straně i soupeř si vypracoval šance, dvakrát nastřelil konstrukci branky. Zatímco domácí hrozili spíše ze standardek, my spíše ze hry, po rychlých akcích. Jsem rád, že nám k bodu pomohli i tři dorostenci, protože nám před utkáním vypadli čtyři hráči ze základní sestavy. V průběhu utkání navíc pro zranění odstoupil Lukáš Franc, který má problémy s tříslem. Už před utkáním jsme přišli o Veleckého, který měl křtiny. Na poslední chvíli se omluvili Bobek, Beníček a Horňák. I proto bod bereme. Jaro hodnotím pozitivně, bylo od nás výborné. Uhráli jsme dvacet bodů. Odčinili jsme tak konec podzimu, který nám vůbec nevyšel. Nakonec jsme se v předstihu zachránili a na páté místo ztratili jenom čtyři body.“

Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 150.

I. B třída sk. C: Zálešák nasázel Ořechovu čtyři branky, je nejlepším střelcem

JAROŠOV – BÍLOVICE 1:2 (1:1)

Zbyněk Pavlas, útočník Jarošova: „Dneska to byl absolutně náš nejhorší zápas z celé sezony. Možná to bylo tím, že jsme v pátek měli dohrávku, ale kluci mi nepřišli unavení, spíš jsme byli v hlavách špatně nastavení. Vůbec jsme nehráli svoji kombinační hru, kterou jsme se prezentovali v sezoně. Prostě nám to vůbec nešlo. I tak jsme šli na konci první půle do vedení, bohužel jsme vzápětí inkasovali vyrovnávací gól na 1:1. Nedostoupili jsme hostujícího hráče ve vápně a ten krkolomnou střelou přehodil gólmana. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu. Bohužel v 63. minutě jsem byl po druhé žluté kartě vyloučen. Ruply mi nervy a šel ven. V deseti jsme to měli složité. Jenom jsme nakopávali balony dopředu, nebyla tam žádná mezihra, vyložená šance. Bílovice pak jednou udeřily a zápas rozhodly. Nás velice mrzí, že nám poslední domácí zápas sezony stejně jako na podzim nevyšel. I kvůli tomu jsme skončili až čtvrtí. S umístěním nejsme spokojení. Poztráceli jsme spoustu bodů, chtěli jsme skončit výš. Bohužel na jaře jsme neustále látali sestavu, točili hráče. Po utkání jsme se rozloučili s trenérem Miroslavem Trávníkem, od nové sezony budu hrajícím trenérem. Pro mě se ale nic nemění.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Zase se potvrdilo, že mužstvo hraje to, co mu soupeř dovolí. Derby bylo celkově vyhrocené, padla i jedna červená karta. Žlutých mohlo být daleko víc. Začátek utkání jsme zvládli velice dobře. Vypracovali jsme si šance, nastřelili tyč. Soupeř nám ale jednou utekl a šel do vedení. Do jiných šancí jsme Jarošov nepustili. Měli jsme totiž velmi dobře organizovanou obranu, kterou dirigoval zkušený Zbyněk Zlámal. Na stoperovi i ve svém věku podává obdivuhodné výkony. My jsme až na zraněného Žůrka a Ondrouška byli v plné sestavě. Hráli jsme solidní fotbal. Šance byly na obou stranách. My jsme byli celkově lepší, dali do toho všechno. Mně se to líbilo. Oba naše góly dal Hlaváček, což není žádný střelec, útočník. Za výhru jsme rádi, derby jsme ovládli po hodně dlouhé době. Sedmé místo je ale pro nás zklamáním. Sezonu jsme měli rozjetou lépe. Poslední vítězství je ale důležité pro morálku mužstva, po posledních nezdarech jsme totiž byli dole.“

Branky: 41. Zbyněk Pavlas - 42. a 69. Petr Hlaváček. Rozhodčí: Pindeš. Červená karta: 63. Zbyněk Pavlas (Jarošov). Diváci: 154.

STRÁNÍ B – BABICE 4:1 (1:0)

Jakub Motola, hrající asistent trenér Strání B: „První poločas byl vyrovnaný. Babice byly možná o něco lepší, ale my jsme šli ve 14. minutě po pěkné akci Kolaji, který dal pod sebe na Frühaufa, do vedení. Jinak v první půli se hrálo nahoru a dolů, šance měly oba týmy. My jsme hned po změně stran inkasovali z trestného kopu vyrovnávací gól, když Válek přestřelil zeď. Hostům se pak zranil stoper a do obrany se zasunul jejich kapitán Válek, což nám vyhovovalo. Za dvacet minut jsme na soupeře vystlali snad třicet střel. Měli jsme šance a šli podruhé v zápase do vedení, Trefil se Kolaja. Deset minut před koncem Frühauf z poloviny hřiště přehodil gólmana a upravil na 3:1. V závěru jsme přidali čtvrtou banku a bylo po zápase. Se sezonou jsme spokojení. Po desátém kole jsme byli poslední. Od té doby jsme ale prohráli jenom dvakrát. Jaro nám vyšlo, na kluky jsem hrdý. Na konci sezony jsme se skvěle semkli a poslední čtyři kola zvládli. Nakonec jsme skončili v horní polovině tabulky. V létě se pokusíme mančaft ještě posílit tak, abychom šli stejně jako áčko na double. (úsměv)“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Výsledek neodpovídá dění na trávníku, pro nás je krutý. Soupeř byl sice v prvním poločase herně lepší a zaslouženě vedl, ale po změně stran jsme vyrovnali hru i skóre, v poli měli místy navrch. Domácí ale dobře bránili a třikrát udeřili z brejku. Klíčová chvíle přišla za stavu 2:1, kdy nedal tutovku Jaroš a hned z protiútoku jsme dostali branku na 3:1. V tu chvíli bylo po zápase. Zápas ovlivnily i absence. Do Strání jsme přijeli bez pěti hráčů základní sestavy, hrát musel i náhradní brankář. Naše umístění asi odpovídá kvalitě kádru. Máme mužstvo na střed tabulky. Pokud bychom měli lepší útočníky, můžeme hrát klidně i postup.“

Branky: 14. a 79. Patrik Frühauf, 64. Ondřej Kolaja, 89. Martin Zetka - 47. Milan Válek. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 55.

I. A třída sk. B: brankář Dolního Němčí Kadlček se rozloučil proměněnou penaltou

KNĚŽPOLE – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:3 (2:1)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Vzhledem k tomu, v jaké sestavě k nám hosté přijeli, je pro nás bod málo. Ostrožská Lhota měla problémy se sestavou, na lavičce měla jediného hráče. Nechci snižovat výkon soupeře, ale po prvním poločase jsme měli vést 3:0 nebo 5:0 a ne prohrávat 1:2. Bohužel jsme netrefovali branku, zahazovali šance. Hosté byli produktivní, brzy vedli 2:0. My jsme v posledním zápase sezony dali šanci všem hráčům. Za nás chytal Tomáš Janků, Filip Hančík byl jenom na střídačce. Morálka byla taková uvolněnější, i v této sestavě jsme to ale měli zvládnout. Sice jsme ve druhém poločase výsledek otočili a měli i další možnosti ke skórování, v závěru jsme inkasovali třetí gól a přišli o výhru. Valenta smolně tečoval dalekonosnou ránu z trestného kopu a balon zapadl do branky. Za povzbuzování po celou sezonu musíme podkovat našim mladým fanouškům. Jsou to asi desetiletí kluci. Koupili jsme jim buben, pořídili vlajku a oni nám fandí. Hlavně díky nim měloi utkání takový slovácký nádech. (úsměv) Jinak se sezonou jsme spokojení. Ani si nepamatuji, kdy jsme naposledy uhráli čtvrté místo. V předchozích letech jsme se pokaždé třepali o sestup, dvakrát nás zachránil covid, ale letos to bylo dobré.“

František Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Pro nás je to mimořádně cenný bod. Chybělo nám osm hráčů ze základní sestavy. Tři kluci jsou dlouhodobě v trestu, další tři zranění a dva byli pracovně mimo republiku. Tým jsem místo syna Patrika vedl já. Mám potřebnou licenci, tak mě hodili do vody. (úsměv) Lhotu jsem vedl po více než deseti letech. Kluci se tak dohodli v pátek na tréninku. Sestavu si poskládali sami, já jsem se jim snažil radami jenom pomoct ze střídačky. Začátek nám vyšel, po třiceti minutách jsme vedli 2:0, což byl docela šok. Kněžpole jinak bylo fotbalovější. Ve středu mělo zkušeného Valentu. My jsme technické nedostatky nahrazovali bojovností. Domácí ještě do přestávky výsledek zkorigovali a po změně stran otočili. Kluci ve druhé půli fyzicky odpadli, ale dál bojovali. Zasloužená odměna přišla v 87. minutě, kdy Josef Štergenich ranou z pětatřiceti metrů k tyči vyrovnal na 3:3. Vyzdvihnout musím domácí fanklub asi třiceti dětí, které Kněžpole neúnavně povzbuzovali. Bylo to něco úžasného. Kluky velice chválím.“

Branky: 30. Tomáš Večeřa, 50. Mário Belák, 61. Adam Maršálek - 20. Štěpán Zelený, 26. Kamil Horák, 87. Josef Štergenich. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 60.

JALUBÍ – NEDAKONICE 5:2 (3:1)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Hodnocení přineseme v pondělí ráno“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „I když se utkaly dva týmy ze spodku tabulky, pro diváky to bylo pohledné utkání se spoustou branek a šancí. Nám bohužel nevyšel vstup do zápasu, když jsme hned v první minutě z první akce dostali branku na 1:0. Brzy se nám ale podařilo skóre vyrovnat. Dokonce jsme výsledek otočili na 2:1, ale rozhodčí branku na pokyn asistenta kvůli údajnému útočnému faulu neuznal, což nechápu, protože hlavní od toho stál taky kousek, ale neřeším to. Hra byla dál z obou stran líbivá. Domácí nám uštědřili lekci z produktivity. Naše dvě výborné šance naopak pochytal gólman Jalubí. Soupeř dál hrál jednoduchý fotbal. Spoléhal na dlouhé nákopy na Gajdoruse, který prodlužoval balony za sebe. Takto nám tam dva míče propadly a my po poločase prohrávali 1:3. Ještě před přestávkou jsme nastřelili břevno. Po změně stran už jsme neměli co ztratit. Dál jsme útočili, hráli na vítězství. Zápas pokračoval ve stejném duchu. My jsme dostali čtvrtou branku, pak skóre snížili, ale po gólu na 5:2 bylo definitivně hotovo. Nyní nevím, co bude.“

Branky: 26. a 65. Tomáš Gajdorus, 1. Martin Večeřa, 30. David Blaha, 74. Tomáš Kolář - 8. a 71. z penalty Tadeáš Král. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 240.

Hluk zničil Buchlovice, slavit bude až do pondělí. Trenér Uhlíř se zranil!

SLOVÁCKO C – HAVŘICE 4:0 (2:0)

Fermin Sánchez, hrající manažer Slovácka C: „Dneska jsem se dozvěděli, že jeden z našich hráčů má rakovinu. Nechci ho jmenovat, ale výhru nad Havřicemi věnujeme pouze jemu. Všichni věříme, že se z toho brzy dostane. V těžkém boji mu držíme palce! Bylo vidět, že to je poslední zápas sezony. Ani jednomu z týmů o nic nešlo, bylo to relativně v klidu. Klobouk dolů před Havřicemi. Za mě to rozhodně nebyl nejhorší tým soutěže. Stejně jako my si vypracovaly spoustu šancí. Nešlo vůbec poznat, že jsou poslední. My jsme ale byli produktivní, v zakončení si počínali celkem nekompromisně. V první půli jsme si vytvořili dvoubrankový náskok, který jsme po změně stran ještě navýšili. Od soupeře to ale nebyl vůbec špatný výkon. My jsme v šedesáté minutě sestavu prostřídali, poslali tam kluky ze střídačky, aby si taky zahráli. Jenom je škoda, že jsme se takto nescházeli celé jaro.“

Pavel Slavíček, předseda klubu Havřic: „S okresním přeborem jsme se chtěli rozloučit důstojně. Neodehráli jsme vůbec špatný zápas, výsledek je ale zase hrozivý. Přitom už v prvním poločase jsme si vytvořili mraky šancí. Jenom Moštěk zahodil tři tutovky. Zelinka dvakrát hlavičkoval ve výhodné pozici mimo. V podobném duchu to pokračovalo i po změně stran. Opět jsme měli šance, ale Moštek zase neuspěl, gólovou dorážku Klusáka zase smolně odvrátil Rachůnek. Soupeři jsme góly nabídli vlastními chybami sami. Se sestupem už jsme smíření, naší prioritou je okamžitý návrat. Vím, že to nebude jednoduché, ale popereme se o to. Tým chceme doplnit, z Bojkovic by se měl vrátit Jan Bania.“

Branky: 6. Patrik Šilhavý, 27. Fermin Sánchez, 57. Filip Čech, 69. Jakub Obdržálek. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 203.