Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „První poločas byl ještě vyrovnaný, remízový. Soupeř hrál dobře, jednoduše. Nakopával dlouhé balony dopředu. Právě tyto situace nám činily velké problémy. Po jednom nákopu a nedorozumění brankáře a obranou jsme dostali gól. Podobných situací bylo víc, naštěstí toho Březová nevyužila a druhou branku nepřidala. Do poločasu jsme ještě stačili vyrovnat na 1:1. Po přestávce mně přišlo, jakoby hosté přestali hrát a fyzicky odpadli. My jsme toho využili a dvěma standardkami, kdy se napřed trefil Lysoněk a později Dinka, jsme soupeři odskočili. Výhru v závěru pojistil Jonáš Kočica. Soupeř podle mě doplatil na to, že neměl příliš hráčů na střídání a až tolik kvalitní střídačku. My jsme měli na lavičce dost dobrých hráčů na to, aby mohli hru oživit.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Pro nás to byl hrozně smolný zápas. Doplatili jsme na to, že nás bylo málo a ve druhé půli jsme neměli tolik možností jak hru oživit střídáním. Přitom v prvním poločase jsme hráli velice dobře a měli tři naprosto jasné šance. Ale z malého vápna jsme netrefili bránu a jedenkrát domácí vykopávali míč z prázdné brány. Pokud bychom přidali druhou branku, soupeř by to měl s námi ještě těžší. Bohužel ve druhé půli odjel jeden z našich hráčů na vysokou školu a od té doby se to začalo sypat. Ve druhém poločase jsme dostali nešťastný gól a už jsme nestačili reagovat. Domácí za stavu 2:1 ovládli hru, my jsme už se nedostali skoro k ničemu. Až v poslední minutě mohl Pomajbík výsledek alespoň zkorigovat, když šel sám na brankáře, ale gól nedali. Jsem překvapený, že i v této oslabené sestavě jsme soupeře, který ještě neprohrál, tolik potrápili. Dokonce bych řekl, že v první půli jsme byli i malinko lepší. Bohužel nám ve druhé půli rychle ubývaly síly. Zatímco domácí si pomohli střídáním, já jsem tam neměl koho dát. Už to nešlo zvrátit.“

Branky: 38. Radim Sukup, 57. Lukáš Lysoněk, 71. Jakub Dynka, 80. Jonáš Kočica - 14. Josef Uher. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 70.

STRÁNÍ B – KNĚŽPOLE 3:1 (1:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsem spokojený. Zápas jsme zvládli, i když úplně jednoduché to nebylo. Ale věděli jsme, že když budeme trpělivý, góly přijdou, prtože šancí jsme si za celý zápas vypracovali hodně. Hosté měli skvělého gólmana, který nás několikrát vychytal, navíc mu pomohli i spoluhráči, jednou i břevno. Kdybychom nevyhráli, bylo by to nespravedlivé. V závěru ale náš tlak narůstal. Zatímco my jsme si pomohli střídáními, soupeř na lavičce moc hráč neměl. Po dohodě s trenérem popelkou za nás na pětadvacet minut nastoupil i Filip Moďoroši. Chtěli jsme ho vyzkoušet, vidět v akci. Jinak to byl klidný zápas bez žlutých karet.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zase jsme měli polátanou sestavu, jednoho hráče na střídání. Ve druhém poločase dorazil ještě jeden kluk. Strání bylo od začátku lepší, ale v první půli mělo snad jenom dvě šance. Domácí dali šťastný vedoucí gól, kdy centr zapadl do brány. My jsme po přestávce zničehonic vyrovnali. Po závaru před jejich branou to tam Flíbor prokopl. Soupeř pak prostřídal sestavu, dal tam čerstvé hráče. Na konci nás přimáčkli, měli jednu šanci za druhou. Tlak jsme neustáli a prohráli. Gólů jsme mohli dostat i víc. Teď nás čekají dva soupeři z naší úrovně. Proti Záhorovicím a Bílovicím se pokusíme získat nějaké body.“

Branky: 72. a 76. Patrik Zderčík, 20. Dušan Skočovský - 62. David Flíbor. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 135.

BABICE – HAVŘICE 0:1 (0:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Byl to vyrovnaný zápas, kterému by více slušela remíza. Havřice nám daly v závěru gól ze standardky, po rohu. Ještě jsme měli čas i šance na vyrovnání, ale nic nám tam nespadlo. Soupeř byl ale dobrý, vzadu organizovaný. V sestavě měli vysoké hráče, spoléhali hlavně na dlouhé nákopy. Za celý zápas měl snad jenom jednu tutovku. My jsme ale na tom byli stejně. Spíš to byl boj uprostřed hřiště. V závěru tam byly i emoce. Kdy jsme prohrávali, jeden z hostujících hráčů nešetrně dohrál Milana Válka, hráči se trošku požduchali a dva z nich dostali červenou kartu. Do té doby to byl ale klidný zápas.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Myslím, že šancí jsme si vypracovali víc než soupeř. Jenom do pětadvacáté minuty jsme měli dvě tutovky, když šel náš útočník sám a gólmana, ale nedal. Taky jsme nastřelili břevno. Nakonec se nám podařilo dát branku po rohovém kopu, kdy se hlavou trefil Bania. Závěr byl trošku vyhrocený. V poslední minutě jsme chtěli zabrzdit jejich útok, náš hráč fauloval a jeden z jejich hráčů zaútočil na toho našeho. Padly dvě červené karty. Ve druhé půli soupeře hodně podržel jeho brankář. Jsme rádi, že máme tři body, ale bohužel jsme přišli o dva zraněné hráče a jednoho vyloučeného. Střídat musel Michal Rachůnek, který má stejně jako Marek Maršálek problémy s třísly.“

Branka: 78. Milan Bania. Rozhodčí: Fišera. Červené karty: 91. Harásek – 91. Havier. Diváci: 138.

HUŠTĚNOVICE – SLOVÁCKO C 3:1 (2:1)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Výsledek i výkon hostujícího týmu hodně ovlivnil fakt, že k nám soupeř přijel pouze ve dvanácti lidech a do třicáté minuty se mu dva zranili, takže zbytek utkání dohrávali v deseti. Teď je to otázka, jak by to vypadalo, kdyby byli kompletní a v jedenácti. To nás ale nemusí trápit. My jsme byli kompletní. Ve druhé půli už jsme měli herně navrch, protože hostům došly síly. Výsledek je pro nás pozitivní, všechny góly byly velice pěkné, padly ze hry. V závěru jsme ještě mohli nějaké branky přidat. Slovácko ale za stavu 2:1 mělo velkou šanci, kdy mohlo vyrovnat, ale gólman nás podržel a míč na brankové čáře vyrazil a dorážka šla vedle. Skoro hned z protiútoku jsme zvýšili na 3:1 a bylo po zápase. Kdyby ale hosté vyrovnali, mohlo to vypadat zase jinak. Po individuální stránce byli velmi dobří.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Zápas se mi těžko hodnotí. Sice jsme brzy vedli, ale v desáté minutě si poranil koleno syn a chvíli po něm musel odstoupit i Pitr. Jelikož jsme neměli už nikoho na střídání, většinu zápasu jsme odehráli v deseti. Kluci se snažili, ale ve druhé půli nám došly síly a Huštěnovice to už zvládly. Pokud bychom byli v normální sestavě, tak jsme tam vyhráli. Bohužel nám chybělo pět hráčů základní sestavy. To je půlka mančaftu.“

Branky: 22. Marek Střítecký, 30. Lukáš Grebeň, 56. Jan Trňák - 5. Lukáš Pitr. Rozhodčí: Němec. Diváci: 75.

NEDAKONICE – ZÁHOROVICE 11:0 (6:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Výsledek asi mluví za vše. Nám vyšel začátek. Rozhodnuto bylo do třicáté minuty, kdy jsme vedli 5:0. Už do patnácté minuty jsme neproměnili nějaké šance. Pak jsme ale dali čtyři rychlé góly po soupeře a soupeře zlomili. Potom už to byla jenom hra na jednu bránu a druhá půle byla jenom otázkou skóre. Byli jsme dominantní, hrálo se v podstatě na jednu branku. Vím, jak je nepříjemné, když prohráváte takovým rozdílem. Jako trenér ale nemohu nabádat hráče, aby přestali útočit a soupeře šetřili. Naopak, všichni byli hladoví, šli za góly. Ve druhé půli jsme prostřídali sestavu, naskočili všichni hráči z lavičky. Záhorovice to ustály dobře. Nebyly podrážděné, odehrály to se ctí, bez nějakých zákeřných faulů.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Doplníme později“

Branky: 20., 50. a 62. Roman Sedlařík, 25. z penalty a 55. Jan Hyrák, 18. Tomáš Král, 24. Ondřej Dvouletý, 30. Radek Čagánek, 37. David Kopčil, 57. Dominik Madzia, 85. Tadeáš Král. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 50.

NEZDENICE – BÍLOVICE 4:0 (2:0)

Marek Kolínek, útočník Nezdenic: „Jsme spokojení s výsledkem i hrou. Z utkání jsme měli trochu obavy, protože nám chybělo šest kluk včetně mě. Bylo nás akorát jedenáct, na lavičce byl jenom převlečený vedoucí mužstva. I tak jsme měli zápas pod kontrolou. Hlavně obrana zahrála úplně fantasticky. Pomohlo nám i nové rozestavení 3-5-2. Bílovice to zkoušely hlavně střelami z dálky, ale náš gólman neměl vážnější zákrok. Do vedení jsme šli po krásné střela Koželuhy z pětadvaceti metrů, do přestávky jsme přidali druhou branku. Ve druhém poločase jsme se prosadili rovněž dvakrát, soupeř žádné šance neměl.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Podali jsme velice špatný výkon, který byl ale ovlivněný i absencemi hráčů. Bylo nás málo, musel jsem nastoupit já a tři dorostenci. V každé řadě nám chyběli dva kluci. Jinak to byl průměrný zápas, moc dívat se na to nedalo. My jsme měli šanci hned v první minutě, ale z malého vápna jsme netrefili prázdnou branku. Prvních dvacet minut jsme celkem hráli, byli lepší, soupeře nepustili k ničemu, ale pak jsme odešli a zbytkem utkání se protrápili. Domácí ani neví, jak nám dali čtyři góly.“

Branky: 22. Jindřich Koželuha, 40. Tomáš Kociňák, 61. Tomáš Hasoň, 81. Oldřich Šašinka. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 110.

BŘEZOLUPY – JAROŠOV 2:6 (0:2)

František Kukla, trenér Březolup: „Ani napo čtvrté Březolupy doma nevybojovaly ani bod. Ve znovu oslabené sestavě nestačlily na Jarošov, který si v Březolupech otevřel střelnici. Korigovat výsledek se domácím podařilo až v závěru zápasu."

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Podle výsledku to vypadá na jednoznačný zápas, ale úplně tak jednoduché to nebylo. Je pravda, že od začátku jsme měli herně navrch, vytvářeli jsme si šance. Z nich jsme proměnili dvě, klidně jsme mohli dát ale tři nebo čtyři branky. Březolupy ale měly taky dvě příležitosti v první půli, takže výsledek 0:2 o přestávce odpovídal. I ve druhé půli jsme byli aktivnější, v 58. a 59. minutě přidali další branky. Závěr by klidnější, jenom se dohrával. Domácí hrozili z nakopávaných balonů. Nehráli úplně špatně. Útočníci si věděli rady, ale více než dvě branky jsme jim nepovolili. Pro nás je to spíš povinná výhra. Byli jsme favoritem a tuto roli potvrdili. Nečekal jsme ale, že dáme šest branek.“

Branky: 67. Jiří Chromek, 84. Václav Procházka z penalty - 67. a 78. David Talaš, 11. Zbyněk Pavlas, 38. Marek Běťák, 58. Marek Jančík, 59. Vojtěch Jančík. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 70. Hubáček (Březolupy). Diváci: 121.