Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Před zápasem bychom bod brali a brát ho musíme i po utkání. I když jsme inkasovali branku v poslední minutě, hosté byli po většinu času lepším týmem a vypracovali si více šancí než my. My jsme nastoupili ve velmi slátané sestavě. Chyběl nám Jan Zlámal, brzy se zranil Zbyněk Zlámal a také Janota, takže na stopera musel Hlaváček. Moc variant jak to řešit jsme neměli. Nasadit jsme museli i dorostence, kteří to ale odpracovali velmi dobře. Pochvalu zaslouží celý tým. Kluci bojovali, vydřeli remízu. My jsme dobře bránili, soupeře poctivě dostupovali. V defenzivní činnosti vypomáhali i útočníci, kteří se vzorně vraceli až na naše vápno. Podržel nás i brankář Valeš, který ve druhém poločase zneškodnil soupeři čtyři tutovky. Na šance Hluk vyhrál.“

Roman Martiš, fotbalista Hluku B: „Jsme zklamaní. I když jsme výsledek srovnali až v poslední minutě, nejsme s remízou spokojení. Bod je pro nás málo. Měli jsme daleko víc šancí než soupeř, v koncovce se trápili. Nejvíc tutovek jsem zazdil já, což mě mrzí. Naproti tomu Bílovice měly jednu šanci, kterou proměnily a celý druhý poločas se jenom bránily. Druhý poločas se hrálo na jednu bránu a soupeř nám z brejku dal gól na 1:0. Naštěstí v závěru Martin Zalubil alespoň vyrovnal. Chyběli nám čtyři hráči, nevyhovoval nám ani nerovný terén.“

Branky: 63. Lukáš Kamočai – 90. Martin Zalubil. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 88.

JALUBÍ – SLOVÁCKO C 1:4 (1:2)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Porážka je zcela zasloužená. Soupeř sice nebyl o tolik lepší, ale náš přístup k zápasu byl velice špatný. Bylo to skoro jako přes kopírák s posledním domácím zápasem jenom s tím rozdílem, že s Nedakonicemi jsme dokázali otočit výsledek ve svůj prospěch a teď ne. Hosté těžili z našich triviálních chyb. My jsme byli nervózní. Nepomohla nám ani kontaktní branka z konce první půle, kdy jsme z penalty snížili na 1:2. V tu chvíli to vypadalo, že by to mohlo být dobré. Pak ale udělám další chybu, kterou soupeř potrestá a zápas definitivně rozhodne. Korunu všemu nasadil výkon rozhodčího Moravanského. Je zvláštní, že se nelíbil ani jedné straně. Na druhé straně pokud by kluci neudělali hloupé chyby, výkon rozhodčího by nám byl jedno. Bohužel jsme jich udělali čtyři a soupeř z nich dal čtyři góly. Hosté udělali jednu, když Brim na malém vápně úmyslně sáhl rukou do střely a my z penalty výsledek zkorigovali.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Velká spokojenost s výkonem i výsledkem. Klobouk dolů před kluky, jak to zvládli. Sehráli to výborně. My jsme dali hned ve čtvrté minuty rychlý gól. Vzápětí jsme měli kopat penaltu, ale sudí ji nepískl. Jalubí mělo v první půli více ze hry. Vytvořilo si i nějaké šance, při kterých nás podržel brankář Martin Šesták. Poprvé nastoupil od začátku a popral se s tím výborně. Klobouk dolů před ním. Domácí byli dál herně lepší, nám se však podařilo z rychlého protiútoku dohrát krásnou akci a zvýšit na 2:0. Vzápětí jsme ale udělali chybu a z penalty přišlo snížení domácích na 1:2. Věděli jsme, že Jalubí předtím doma otočilo zápas s Nedakonicemi, takže jsme ho nechtěli pustit do tlaku. Docela jsem měl z druhé půle obavy, ale kluci to zvládli úplně luxusně. Celé mužstvo odvedlo perfektní práci. Z penalty jsme dali na 3:1 a pak Pavel Kříž po pěkné akci uklidil balon do brány a bylo hotovo.“

Branky: 45. Martin Večeřa z penalty – 4. Tomáš David, 43. a 65. z penalty Filip Čech, 69. Pavel Kříž. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 150.

I. B třída sk. C: vedoucí Ořechov promrhal poločas, Vlčnov zdolal Zdounky

NEDAKONICE – BŘEZOVÁ 5:4 (1:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Herně i brankově to bylo nadprůměrné utkání okresní úrovně. Hlavně pro lidi fakt výborný zápas s velkým množstvím šancí a gólů na obou stranách. Nám vyšel vstup do zápasu. Do dvacáté minuty jsme byli herně lepší, paradoxně hosté nám z prvních dvou šancí dali dva góly a ujali se vedení 2:0. Nám se naštěstí podařilo před poločasem brankou ze standardní situace snížit na 2:1. Nástup do druhé půle jsme měli výborný. Vytvářeli jsme si i šance, podařilo se nám výsledek otočit na 3:2. Místo toho, abychom se zklidnili a hráli více zezadu, pořád jsme útočili, hrnuli se dopředu. Soupeř pak z penalty srovnal na 3:3. Předtím i potom se kolikrát hrálo bez obran. Klíčové chvíle přišly pět minut před koncem, kdy jsme dali na 4:3 a vzápětí na 5:3. I za tohoto stavu jsme se valili nesmyslně do útoku, chodili do přečíslení. Březová pak v nastaveném čase porážku snížila. Já jsem rád za výhru i návrat na první místo.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Hodnocení doplníme v pondělí dopoledne.“

Branky: 40. Ondřej Králík, 54. Tomáš Král, 62. Tadeáš Král z penalty, 85. Jan Hyrák, 86. Ondřej Dvouletý - 67. z penalty a 92. Jakub Motola, 23. Jaromír Mimochodek, 26. Patrik Trúnek. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 172.

HUŠTĚNOVICE – BÁNOV 3:0 (1:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Celý zápas jsme byli jasně lepší. Jenom škoda, že jsme neproměňovali šance. Klidně jsme mohli vyhrát ještě větším rozdílem. Všechny naše góly dal Filip Hlúpik, kterému se dařilo. K tomu ještě nastřelil břevno a tyč. Bánov měl na křídlech rychlé hráče, spoléhal na brejky, o kterých jsme věděli, takže jsme je eliminovali. Soupeře jsme takřka do ničeho nepustili, neměl vyloženou šanci. Pochválit chci nejen svůj tým, ale i rozhodčího Mahdala, který to zvládl s přehledem.“

Josef Hradil, trenér Bánova: „Utkání rozhodl jediný hráč, který vzal na polovině hřiště třikrát balon a dal nám tři góly. Hlúpik je na tuto třídu nadstandardní hráč, oproti ostatním je někde jinde. Domácí hráli v první půli po větru. Měli tlak i šance. My jsme měli jenom nějaké ojedinělé útoky, ale skoro žádnou střelu. Hned po přestávce jsme dostali gól na 2:0 a bylo po zápase. Sestavu jsem za nepříznivého stavu prostřídal. Chtěl jsem, ať si zahraje celý tým.“

Branky: 6., 46. a 90. Filip Hlúpik. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 105.

KNĚŽPOLE – STRÁNÍ B 2:3 (0:3)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zápas se rozhodl už v prvním poločase, který jsme prohráli 0:3. Výsledek ale klidně mohl být opačný nebo taky 3:3. Zatímco soupeř trestal naše chyby, my jsme šance nedávali. První jsme měli hned v páté minutě. Navíc Dominik Hančík za stavu 0:1 neproměnil pokutový kop. Bohužel naše obrana nehrála dobře, na šance to bylo v první půli vyrovnané 6:6. Ve druhé půli jsme zpřeházeli sestavu. Bohužel se nám zranil útočník Šopík, který si natáhl sval a utkání nedohrál ani Hančík, který nebyl zcela fit, a tak si řekl o střídání. Tam, kde se nyní nacházíme, nejsme nadarmo, což ukázal i zápas se Stráním. Hosté po změně stran úplně přestali hrát. My jsme toho využili a výsledek snížili. Klidně jsme mohli i srovnat, ale to už by bylo nespravedlivé. Soupeř byl stejně jako Bánov hratelný, bohužel nám chybí kvalita. Pochválit chci rozhodčího Brhela.“

Václav Havlík, trenér Strání B: „Kluky musím za výkon pochválit. Nechali tam všechno. Šance si vytvořily oba týmy, nás podržel brankář, který zneškodnil soupeři i penaltu. V tu dobu, kdy se lámal chleba, tak jsme to ustáli. Kdybychom dali sedm branek, vypadalo by to jinak. Sice jsme vedli 3:0, ale další góly jsme mohli přidat. Domácí se ve druhé půli zlepšili, utkání zdramatizovali a bylo to napínavé až do konce. Naštěstí jsme náskok uhájili. Kluky musím hlavně za výkon pochválit. Bylo to super. Nechali tam všechno. Z áčka s námi byl jenom Macháčik, šanci dostali dorostenci, kteří se toho zhostili velice dobře. Klobouk dolů, jak to na konci ustáli. Velká poklona za bojovnost a nasazení.“

Branky: 76. a 85. Mário Belák – 8. a 23. Lukáš Pavluš, 31. Jan Gabriš. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 111.

I. A třída sk. B: Nivnici srazily vlastní branky, Šumice doma vyprášily Nedašov

JAROŠOV – OSTROŽSKÁ LHOTA 4:2 (3:1)

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Kluky musím za výkon i bojovnost pochválit. Sice na tom nejsme tak dobře jako dřív, ale nedostatky nahrazujeme bojovností. Hlavně dáváme góly, každou druhou šanci proměňujeme, což je hlavní. Tři body jsou pro nás důležité. Utkání bylo místo vyhrocenější, jeden náš hráč byl i po dvou žlutých kartách vyloučen, ale na druhé straně měli být za ostřejší zákroky hráči soupeře taky napomínáni. Kvůli zranění nám vypadl ze sestavy Svárovský, který má něco s kotníkem. Doufám, že to nebude nic vážného. Nám vyhovovalo, že soupeř chtěl hrát fotbal, kombinovat. Ve středu hřiště měl velice šikovného Miru Machalu, což je na tuto třídu rozdílový hráč. Hosty táhnou i Pešík s Fanturou. I když nás hosté zlobili, kluci to zvládli dobře. Bojovali, šli až na krev. Ke konci nám pomohli dva šťastné góly. Za výhrou jsme si šli víc než soupeř. Utkání by možná slušela remíza. Od začátku jara pořád čekáme na Běťáka, který se nám ještě nevrátil.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Prvních dvacet minut byl Jarošov lepší a po divokém úvodu vedl 3:1. Třetí branka soupeře padla po neodpískaném faulu. Sudí Bednář to nechal hrát, čehož Jarošov využil a vstřelil vítěznou branku. My jsme se pak herně zvedli a sedmdesát minut byli lepším týmem. Dokázali jsme však jenom snížit na 3:2. V závěru jsme dostali branku na 4:2, to už jsme ale hráli vabank. Klukům i přes prohru musím poděkovat za výkon. Líbilo se mi, jak jsme hráli venku a ještě navíc proti silnému Jarošovu. Byl to oboustranně výborný zápas. Jarošov má kvalitní mančaft. I tak jsme byli od dvacáté minuty lepší. Škoda, že nám ze sestavy vypadl Lopata a David Pešík. Jejich absence nás trošku limitovaly. Kluci je ale zastoupili dobře. Taky se nám po útočném faulu zranil gólman Jakoubek, utkání dochytal Gál. Na okresní přebor to byl velice kvalitní zápas.“

Branky: 8. a 19. Dominik Škráček, 6. Ruslan Kutovyi, 80. Roman Stojaspal – 12. Erik Pešík, 61. Erik Matuštík. Rozhodčí: Bednář. Červená karta: 76. Tomáš Szabó (Jarošov). Diváci: 210.

BABICE – NEZDENICE 3:0 (0:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Hrálo se pouze na jednu bránu. Soupeř k nám přijel s defenzivní taktikou, jenom se bránil v bloku a hrozil z brejků, které jsme si ale pohlídali. Byla jen otázka času, kdy dáme první gól. V první půli jsme si vypracovali šest šancí, do vedení jsme šli ale až po změně stran. Po trefě Válka jsme měli utkání pod kontrolou, utkání jsme v klidu dohráli. Na držení to bylo 80 na 20. Jsem spokojený s body, dostali jsme se na dostřel a odčinili předcházející debakl.“

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Máme velkou marodku. Do Babic jsme přijeli v nekompletní sestavě. Hodně kluků je zraněných, nastoupili jsme zase v jiné sestavě. Domácí si už v první půli vypracovali několik vyložených brankových příležitostí, my jsme se k mnoha šancím nedostali. Babice byly lepší, zvítězily zaslouženě.“

Branky: 50. Milan Válek, 72. Erik Horníček, 90. Patrik Sedlář z penalty. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 160.