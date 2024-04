Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Za mě je to spravedlivá remíza. Na startu jara trošku tápeme. Po skvělém podzimu všichni mají obrovské očekávání. Nedělní zápas byl oboustranně bojovný, byl poznamenaný obrovským větrem. Hrálo se ale korektně, bez nějakých zákeřností. My jsme se ujali vedení ve 22. minutě, kdy po nastřeleném břevnu Madzia doběhl balon a uklidil jej do prázdné brány. Ve druhém poločase se obraz hry malinko změnil. Hosté ze Sadů nás třicet minut přehrávali a vytvářeli si i šance, standardky. Jejich převaha nakonec vyústila ve vyrovnávací gól. Ke konci jsme se trošku nadechli k závěrečnému náporu. Posledních deset minut jsme se snažili výsledek strhnout na svoji stranu, což se nám ale nepodařilo. Měli jsme tam jednu velkou příležitost, když hosté odvraceli míč z brankové čáry. Dělba bodů je spravedlivá. My jsme byli po dlouhé době v plné sestavě. K dispozici jsem měl osmnáct lidí. Hráče jsem točil hokejově, chtěl jsem dát šanci každému, protože kluci chodí na tréninky a zaslouží si, aby se ukázali i v zápase.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Před zápasem bych remízu bral, protože jsme jeli k prvnímu mančaftu tabulky, a beru ji i po zápase. S mnoha lidmi jsme se ale shodili, že když už měl někdo vyhrát, tak jsme to byli my. Vypracovali jsme si víc šancí než Nedakonice, které nám daly z první vážnější akce gól. Potom ve druhém poločase za stavu 1:1 jsme vyhlavičkovali balon z prázdní brány. My jsme ale takových situací, ze kterých jsme mohli dát branku, měli pět nebo šest. S pokorou ale bod beru. Kluky musím pochválit za perfektní výkon a plnění pokynů. Na soupeře byli dobře nachystaní. Věděli, odkud číhá největší nebezpečí a zvládli to perfektně. Oproti minulému týdnu to byl úplně jiný zápas. Hrál se oboustranně fotbal bez nějakých zákeřností. Nám vypadl ze sestavy zraněný Vašek, který bude chybět dlouhou dobu. Mrzí mě, že nás z Nezdenic nikdo nekontaktoval a nezeptal se na zdravotní stav hráče.“

Branky: 22. Dominik Madzia – 67. Radek Blažek. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 170.

HLUK B – NEZDENICE 4:0 (3:0)

Roman Martiš, hráč Hluku B: „Nastoupili jsme v plné sestavě a utkání dobře zvládli. Neměli jsme žádné větší problémy. V prvním poločase jsme soupeře přehráli a zápas třemi brankami rozhodli. Pomohlo nám, že se Nezdenicím v minulém kole vykartoval brankář. I když ten, co chytal proti nám, žádnou větší hrubku neudělal, jistota vzadu jim chyběla. Za stavu 3:0 jsme se uklidnili a zbytek utkání dohráli. Nezdenice si toho u nás moc nevypracovaly. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě.“

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti, domácí byli jednoznačně lepší a vyhráli zcela zaslouženě. Vzadu jsme udělali několik chyb, po kterých jsme inkasovali branky. Domácí byli lepší na míči, rychlejší. My jsme si v podstatě žádnou vyloženou šanci nevypracovali. Chyběl nám vyloučený brankář a Marek Kolínek, který si odpykává zbytek trestu. Hráli jsme bez větších emocí, bez větší chutě. Jinak to byl klidný zápas, rozhodčí to zvládli s přehledem.“

Branky: 7. a 23. Martin Zalubil, 36. David Matejka, 57. Petr Vozár. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 79.

I. B třída sk. C: Uherský Ostroh vyhrál ve Vlčnově, venku uspěl i soused

HUŠTĚNOVICE – JALUBÍ 1:1 (0:1)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Soupeř byl bojovnější. My jsme byli po minulém vítězství v Nedakonicích poloviční. Herně se nám nedařilo, balony nám uskakovali. Hosté byli v první půli bojovnější, podařilo se jim dát gól na 1:0. Pak hru kouskovali. My jsme neproměnili asi tři jasné šance. Nakonec jsme výsledek alespoň srovnali. Remíza je zasloužená. Jalubí mě překvapilo, za body šli víc než my. My jsme ale soupeře v závěru zmáčkli, druhou branku jsme tam ale nedotlačili. Chyběli nám Otrusiník s Bruštíkem. Celkově to nebyl moc pěkný zápas. Spíš klasické vyhrocené derby. Přišlo hodně lidí, k vidění byla hromada osobních soubojů. Bylo to nervózní, oba týmy všechno komentovaly. Nic ale nevybočilo z průměru.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Když počítám i pohár, tak dva zápasy za sebou jsme nevyhráli. V Huštěnovicích to byla těžká dřina. Soupeř fakt má dobrý a zkušený tým. Největší problém ale dělal oběma mančaftům silný vítr. Paradoxně my jsme chtěli hrát první půlku proti větru. Byli jsme nebezpečnější a po spolupráci sourozenců Dobiášových šli do vedení. Druhý poločase jsme už hráli víc bez balonu. V poli to bylo celkem vyrovnané. Nám výborně zahrála středová řada, která se vyrovnala Šuranskému s Konečným a pohlídala si Hlúpika, který nebyl vůbec ve hře. Huštěnovice byly ve druhém poločase více na balonu, ale hrály spíše neúčelně. Sice kombinovaly, ale spíše do šířky. Nakonec po jedné situaci, kdy balon spadl přesně Hlúpikovi pod nohy a ten trefil šibenici, skóre srovnaly. Pro nás je to rozhodně cenný bod. Na druhé straně dvacet minut před koncem jsme ještě vedli. Mohli jsme vyhrát, ale klidně i prohrát. S výkone celého týmu jsem byl spokojený, což jsem na jaře až doteď říct nemohl. Ocenit musím i výkon výborného rozhodčího Korolovycha.“

Branky: 73. Filip Hlúpik – 28. Aleš Dobiáš. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 220.

KNĚŽPOLE – BŘEZOVÁ 0:0

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Jsme zklamaní, že jsme doma nevyhráli, ale musím přiznat, že jsme nehráli tak dobře jak v Jalubí. Hodně jsme kazili, i přesto jsme si vypracovali víc brankových příležitostí než soupeř. Nejblíž ke gólu byl Dominik Hančík, který se po přihrávce Mária Beláka ocitl sám před prázdnou bránou, balon mu však na tvrdém a suchém terénu skočil na chránič a odrazil se od břevna na čáru. Jsem přesvědčený o tom, že na lepším terénu by to byl gól. V nastaveném čase ještě hlavičkoval Belák, gólman mu to však vytěsnil. Konečná remíza je nakonec asi vzhledem k našemu výkonu spravedlivá. K výhře jsme měli o něco blíž, taky jsme ale mohli po prvním poločase prohrávat 0:2 protože hostí si v první půli vypracovali dvě tutovky. Více než vítr dělalo oběma mužstvům problémy tvrdé hřiště. Až na Maršálka jsme byli kompletní. I z tohoto pohledu je to pro nás ztráta. Byli jsme v silné sestavě, ale nehráli dobře.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Bod beru, protože pro nás je každý z venku zlatý, navíc od soupeře, který je s námi v tabulce dole. Nám chyběli tři hráči z minulého zápasu. Kromě Trechy také nejlepší střelec Trúnek a také bratři Čaňovi. Sestavu jsme nějak poskládali, i v tomto složení to celkem zvládli. Pohlídali jsme si dlouhé balony na útočníky, které rozdával Valenta. V závěru poločasu jsme si vypracovali nějakou šanci, ale soupeř taky hrozil. Celkově měli domácí více gólových příležitostí. Druhý poločas jsme začali dost špatně. Kněžpole nás zatlačilo, vypracovalo si velké šance. Jednou nás zachránilo i břevno. My jsme hrozili hlavně z brejků, měli jsme i dvě vyložené šance. V závěru oběma týmům docházely síly, branku diváci neviděli.“

Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 55.

JAROŠOV – BÁNOV 5:2 (2:2)

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „První poločas nebyl vůbec podle plánu. Zavinili jsme si to ale sami, když jsme vyrobili takové dvě dost velké hrubky, po kterých dal Bánov góly. Jinak nic moc neměl. My jsme naopak špatně vyřešili brejkové situace. Taky jsme špatně dostupovali protihráče a propadali v mezihře. Celkově byl první poločase jako na houpačce. Druhý už byl ale naprosto jasně v naší režii. Bylo to i tím, že kluci dodržovali věci, které jsme si předtím řekli, taky makali. Nakonec jsme zcela zaslouženě vyhráli. Bánov ve druhé půli přestal hrát, my jsme protočili dalších pět kluků, zahráli si všichni. Utkání jsme dohráli v klidu. Hosté tam měli jenom nějaké závary, standardní situace, ale nic velkého. Bánov patřil spíše k horším soupeřům. Nám kompletně vypdla středová řada, sestavu jsme zase látali. Hodně nám pomohl Ondra Zelený ze Starého Města. Dal dva góly a byl nejlepší hráč na hřišti. Všichni kluci to ale odmakali.“

Josef Hradil, trenér Bánova: „Po minulém týdnu nám vypadli další dva hráči, celkme nám chyběli čtyři kluci, což bylo poznat. Na lavičce jsme měli jenom dva kluky, co moc nehrávají. Od šedesáté minuty jsme šlapali vodu, fyzicky jsme s mladými domácími kluky nestíhali. Jarošov nás v závěru přejel. Bohužel v zimě odešli tři hráči, nikdo nepřišel. Se záchranou soutěže to budeme mít složité. V okleštěné sestavě jsme se drželi jenom poločas. První poločas byl z naší strany ještě celkem slušný. Domácí udělali v úvodu střetnutí chybu a my šli do vedení. Pak sice Jarošov srovnal na 1:1, ale my jsme si střelou z dálky vzali vedení zpět. Bohužel chvíli před koncem poločasu chybovali naši stopeři, kteří propadli a domácí útočník po samostatném úniku skóroval. Navíc hned v úvodu druhé půle přišel brejk, centr z boku a náš hráč si dal vlastní gól. Pak už se to s námi vezlo. Neměl jsem jak hru oživit, Jarošov nás ke konci jasně přehrál a zaslouženě vyhrál.“

Branky: 6. a 38. Ondřej Zelený, 47. Pavel Bobek vlastní, 63. Marek Stojaspal, 66. Jan Poulík – 4. Dominik Machalík, 25. Radek Kročil. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 110.

BABICE – STRÁNÍ B 4:0 (1:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „I když jsme vyhráli vyšším rozdílem, utkání moc pohledné ani záživné nebylo. Na vině je především silný vítr, který oběma týmům znepříjemňoval hru. Hosté se sice snažili kombinovat, ale byli málo nebezpeční. Nevytvořili jsme si skoro nic. My jsme dobře bránili, do ničeho je nepustili. Sami jsme byli produktivní, proměňovali šance. Strání zlomila druhá branka, pak už jsme měli zápas pod kontrolou. Samozřejmě s výsledkem jsme spokojení, celkově to ale byla spíš nuda.“

Václav Havlík, trenér Strání B: „Výsledek je zasloužený, soupeř skóroval po našich chybách. Zápas poznamenal silný vítr, těžko se v něm hrálo. My jsme si nevěděli rady s nákopy soupeře, který trestal naše zaváhání. Sice jsme se snažili, ale vpředu jsme žádnou vyloženou šanci neměli. Sice jsme drželi balon víc na kopačkách, ale k pořádnému zakončení jsme se nedostali. K lepšímu výsledku nám nepomohl ani Macháčik z áčka, který šel kvůli většímu vytížení s námi. Pochválit musím rozhodčího Hurába, který podal perfektní výkon.“

Branky: 13. a 64. Fermin Sánchez, 50. Lukáš Pítr, 69. Petr Gabriel. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 120.

I. A třída sk. B: Nivnice podlehla Starému Městu, zápas rozhodl sporný gól

OSTROŽSKÁ LHOTA – BÍLOVICE 1:2 (0:0)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Po zápase musím pochválit našeho gólmana, který zneškodnil soupeři několik šancí a taky chytil penaltu. Celkově jsme ale nezahráli vůbec nic. Počítali jsme s jasnou výhrou, nakonec jsme utkání vůbec nezvládli. Za svoji laxnost jsme byli potrestaní. Znovu se potvrdilo, že je soutěž naprosto vyrovnaná a nikoho nelze podceňovat. Musíme si s kluky sednout a něco změnit. Citelně nám chyběl Lopata, Mirek Machala sice hrál, ale v pátek na tréninku si natáhl sval, což ho viditelně limitovalo. Hrál bez pohybu. Bílovice u nás vyhrály zaslouženě. Klidně jsme mohli prohrát vyšším rozdílem, ostudně 1:5. Ve středu se sejdeme a bude dlouhý a náročný trénink. Takto hrát opravdu nejde. Byl to náš nejhorší výkon za posledních pět let. Hráli jsme bez pochybu, nasazení. Gratuluji Bílovicím. Nečekal jsem, že s nimi doma prohrajeme. Body ale chtěly víc než my. Výsledek je pro nás ještě milosrdný.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Soupeř měl v prvním poločase velký tlak, nám ale skvěle zachytal brankář Valeš, který chytil domácím dvě gólovky, při kterých měl i štěstí. Ostrožská Lhota měla dvě nebo tři tutovky, jednou to odvrátil na zadní tyči postavený Mikšaník. Po změně stran už jsme byli lepším týmem a zaslouženě šli do vedení. Vypracovali jsme si spoustu šancí, klidně jsme mohli dát i více branek. Na to, že nám chyběl Žůrek a další kluci, tak to bylo super. Pomohl nám i Roman Strapina, který se taky dostal do dvou tutovek, ale v zakončení neuspěl. I když jsme vedli 2:0, soupeř výsledek okamžitě zkorigoval. My jsme vedení už nepustili. Zápas jsme mohli pojistit z penalty, kterou ale faulovaný Ukrajinec Martynovskyi neproměnil. V závěru už jsme těsné vedení ubránili. Musím říct, že to byl sice bojovný, ale celkem slušný zápas bez nějakých strkanic. I diváci ve Lhotě byli fajn. Klobouk dolů i před rozhodčím Mahdalem, jak to zvládl. Nám utkání sedlo, zahráli jsme dobře. Všichni kluci odvedli dobrou práci. Takto ale musíme fungovat dál.“

Branky: 56. David Pešík – 52. Jan Janota, 55. Lukáš Kamočai. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 185.