Pavel Cigoš, trenér Nedakonic: „Soupeře je mi trošku líto, protože nebyl úplně kompletní. My jsme zase měli problémy s brankářem, nakonec jsem postavil Filipa Ševčíka. Klukům jsem říkal, že když dostane tři branky, musíme pět dát. (úsměv) Nakonec tolik práce neměl. Kluci k utkání přistoupili tak, jak se má. Hra konečně vypadala podle mých představ. Je vidět, že se už začínají učit. Soupeř mi naopak přišel hodně odevzdaný. I když se snažil hrát, nedali jsme mu šanci. Po prvním poločase jsme vedli 4:0, nebylo co řešit. Sice jsme dali devět branek, ale neproměnili jsme spoustu dalších šancí a dokonce nedali ani penaltu, kterou zazdil Tomáš Král. Celkově to byl ale poctivý, kolektivní výkon. Věřím, že nás výhra nakopne a budeme bodovat i dál. Naším hlavním úkolem je vyřešit pozici brankáře.“

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Máme problémy se sestavou. Prostě hrajeme na to, na co v daném složení máme. Kdybychom měli čtyři hráče, byl by výkon i výsledek úplně jiný. Chyběl nám nejenom brankář Nevařil, ale i další kluci. Do Nedakonic jsme přijeli s torzem a odvezli si debakl. Jednoduše jsme ztráceli balony a soupeř nás trestal. Výsledek je krutý, snad nás ale nezlomí. Doufám, že znovu postavíme na nohy a budeme bodovat. V jednání je příchod dvou až tří kluků, není ale jisté, zda to dopadne. V neděli jsme přišli o Švestku, který si natáhl sval.“

Branky: 18, 23. a 63. z penalty Roman Sedlařík, 5. a 80. Dominik Madzia, 37. a 82. Tomáš Král, 76. Matěj Gejdoš, 87. Vojtěch Hasník - 74. Michal Rachůnek. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 112.

BŘEZOVÁ – SLOVÁCKO C 4:2 (2:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Hodnocení doplníme v pondělí dopoledne"

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Za mě by utkání více slušela remíza, domácí ale byli důraznější v koncovce. Dali o dva góly víc, proto vyhráli. Já nechápu ale, proč se v srpnu hraje v neděli ve tři hodiny odpoledne. Za mě je to v tomto vedru holý nesmysl. Někdo ze svazu nebo z domácího klubu by se nad tím měl zamyslet. Pro hráče je to smrtelné. A to se nebavím o hřišti, které je hrbolaté, tráva vysoká. Přišlo mi, jako bychom hráli na louce. To se ale nevymlouvám, podmínky byly pro oba mančafty stejné. Březové to ale asi vyhovuje. Přijde mi, jako by nechtěla ani hrát fotbal. Z její strany to byla jenom bouchaná. My jsme to celkem dobře zvládali, vedli jsme 1:0. Domácí ale výsledek ještě do přestávky otočili na 2:1. My jsme po změně stran skóre srovnali. Utkání spělo k remíze, když jsme vzadu udělali jednu chybu, kterou soupeř potrestal. V nastaveném čase jsme ještě inkasovali z trestného kopu čtvrtou branku. Předtím byl správně vyloučen Radek Blažek za faul na protihráče, který by šel sám na brankáře.“

Branky: 18. Peter Habánik, 43. David Pomajbík, 84. Jakub Panák, 93. Jaromír Mimochodek - 26. Radek Blažek, 54. Lukáš Ondra. Rozhodčí: Snopek. Červená karta: 93. Radek Blažek (Slovácko C). Diváci: 150.

OSTROŽSKÁ LHOTA – MAŘATICE 2:1 (1:1)

Patrik Štergenich, fotbalista Ostrožské Lhoty: „Tento zápas jenom potvrdil, že fotbal nemá logiku. Ještě půl hodiny před zápasem nás bylo osm a chtěl jsem to vzdát. Nakonec jsme si ale půjčili tři dorostence, kteří hráli před námi. Bez nich bychom to nezvládli. Naštěstí alespoň o poločase nám přišli pomoct Erik Pešík s Grebeněm. Utkání začalo pod taktovkou Mařatic. My jsme měli v útoku jednoho dorostence, který už nemohl, takže vpředu jsem byl sám. Bráchu Dana jsme zasunuli na stopera, jak to bývalo dřív. Hosté měli tlak, ale hráli jenom po šestnáctku. Zahrozili několika střelami, které většinou letěly mimo. Nám se povedlo dát z rychlého brejku gól na 1:0. Beňo obešel i brankáře a poslal nás do vedení. Bohužel v poslední minutě první půle propadl odražený balon na malé vápno, kde ho hostující hráč napálil do sítě. Ve druhé půli díky Eriku Pešíkovi jsme měli vpředu více výpadů, hra ale byla pořád stejná. Hosté nás tlačili, ale dál hráli jenom po šestnáctku. Měli tam sice nějaké závary, které ale vyřešil Gál nebo posbírali stopeři. V poslední minutě si Pešík na hranici pokutového území pokryl míč a střelou levou nohou k tyči nám zajistil výhru 2:1. Radost byla velký, zápas jsme ubojovali. Víme, ale že musíme mančaft doplnit, jinak budeme mít problémy. Zápas nedohrál hostující Petřek, který si po hlavičkovém souboji se mnou roztrhl obočí a musel na šití. Pro Mařatice to byla velká ztráta.“

Pavel Strakáč, trenér Mařatic: „Pro nás to jsou ztracené body. Proti takovému mančaftu prostě musíme vyhrát. Že se nám to nepovedlo, je ostuda. Za domácí nastoupili i hráči, co přišli rovnou z hospody. Celý zápas se hrálo na jednu bránu, bohužel jsme nebyli schopní dát gól. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale netrefovali jsme bránu, nebo to pochytal gólman. Chybělo mi i větší nasazení, tempo. Předcházející zápasy jsme odehráli daleko lépe. Náš výkon proti Babicím byl úplně jiný. Musíme se zlepšit. Chyběli nám Příplata s Houserem, brzy se zranil Petřek, který musel na šití obočí. Věřím, že kdyby utkání dohrál, zvládli bychom to. Je to správný hecíř, kluky by probudil z letargie.“

Branky: 10. Lukáš Beňo, 90. Erik Pešík – 45. Roman Mařák. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 99.

JAROŠOV – KNĚŽPOLE 2:1 (1:1)

Vojtěch Jančík, trenér Jarošova: „Čekali jsme vyšší brankový rozdíl, ale jsme rádi za výhru, od které se musíme odpíchnout. V první polovině úvodní části jsme byli o něco lepší. Vytvořili jsme si i nějaké šance a po mém gólu jsme šli do vedení. Pak ale začal soupeř hrozit z brejků a ze standardek. My jsme se trochu zatáhli, Kněžpole zaslouženě skóre po protiútoku srovnalo. Ve zbytku první půle se hrálo nahoru a dolů. Ve druhém poločase už jsme více drželi míč, byli dominantnější. Naštěstí jsme hned po přestávce dali na 2:1 a uklidnili se. Zbytek utkání jsme odehráli v pohodě. Kněžpole ani nemělo nějakou extrémně velkou šanci. Závěr jsme si pohlídali. Hra už byla od nás lepší. Snad příště dáme více branek. Byli jsme kompletní a potvrdili jarní formu z domácích zápasů.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Do Jarošova jsme dorazili oslabení o Valentu nebo Dominika Hančíka. Museli jsme povolat i rezervy. (úsměv) Nastoupili za nás i dva mladí kluci. Myslel jsem si, že nebudeme konkurenceschopní, ale nebylo to tak hrozné. Při troše štěstí jsme mohli urvat i bod. Domácí měli patnáctiminutové úseky, ve kterých nás zatlačili a moc jsme nestíhali napadat jejich rozehrávku, jinak nás ale vyloženě nepřehráli. Škoda zahozené tutovky Maršálka v 75. minutě. Jinak to bylo slušné utkání. Jarošov si nakonec výhru asi zasloužil.“

Branky: 11. Vojtěch Jančík, 49. David Talaš – 30. Filip Jančík. Rozhodčí: Mlčůch. Diváci: 150.

NEZDENICE – TRAPLICE 2:2 (2:2)

Libor Kolínek, předseda Nezdenic: „Bod bereme, i když jsme v 5. minutě, kdy jsme vedli 2:0, samozřejmě mysleli na výhru. Zápas byl vyrovnaný. V první půli jsme byli herně o malinko lepší. Začátek nám vyšel perfektně, po totožných akcích se dvakrát prosadil Šašinka. Skóroval po dvou centrech ze strany. Pokaždé to uklízel na zadní tyči. Jednou hlavou, podruhé nohou. Hosté ale po závarech v naší šestnáctce výsledek do přestávky srovnali na 2:2. Druhá půle byla vyrovnaná bez nějakých extra velkých šancí. Nám chyběl brankář Vaculín, kterého nahradil Zábranský. Střelec Pavlis je zraněný. Utkání nedohrál ani Martinec, který si při jednom souboji vyhodil rameno a musel do nemocnice.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Začátek nám hrubě nevyšel. Za stavu 0:2 v páté minutě to s námi vypadalo špatně. Góly jsme inkasovali po dvou hrubých chybách a totožných akcích. Nejprve se domácí hráč prosadil na zadní tyči hlavou, pak nohou. My jsme se naštěstí rychle oklepali a výsledek do přestávky srovnali. Nejprve si za domácí obranu naběhl Dvorský a dal míč do protipohybu brankáře. Ve 41. minutě se trefil Jank, který do sítě dorazil míč po střele Dvorského do břevna. Remíza je zasloužená, protože ve druhém poločase byla jenom jedna tutovka, kdy to domácí brankář vykopával z čáry. Jinak se hrálo spíše mezi šestnáctkami, byly tam jenom nějaké střely z dálky. Chyběli nám Trávník, Talášek a Verbík.“

Branky: 3. a 5. Oldřich Šašinka – 9. Ladislav Dvorský, 41. Michal Janků. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 85.

BABICE – STRÁNÍ B 0:4 (0:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „První poločas jsme zvládli ještě slušně. Na šance jsme ho vyhráli 3:1. Bohužel když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Zlomily nás chyby, které jsme udělali před prvním gólem. Strání nás potom přehrálo, zaslouženě vyhrálo. Bylo lepší. My jsme spíše hráli zezadu, spoléhali na brejky. Hosté byli dominantní na míči, my jsme pak odešly fyzicky. Chyběl nám kromě marodů také Válek, který byl na dovolené.“

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Jsme spokojení s tím, jak jsme venkovní utkání zvládli. Samozřejmě nám pomohli i kluci z áčka. Byli s námi Tóth, Ondra Čaňo a taky Liavynets. Kádr jsme měli nabitý, na lavičce bylo sedm hráčů. Domácí jsme v prvním poločase pustili do jediné vážnější šance, ale Gabriš se stihl skvěle vrátit a uchránil nás od gólu. My jsme měli jenom nějaké pološance, ale nic jsme tam nedotlačili. Ve druhém poločase jsme byli daleko produktivnější a vytěžili z mimima maximum. Měli jsme pět šancí a další čtyři góly. Babice jsme po změně stran pustili jenom do jedné šance, ale brankář Čubík nás podržel. Jinak to bylo poklidné utkání. Nyní se musíme nachystat na domácí derby s Březovou.“

Branky: 51. a 73. Adam Želibabka, 70. Lukáš Pavluš, 79. Heorhii Liavynets. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

JALUBÍ – HUŠTĚNOVICE ODLOŽENO

Jiří Daněk, trenér Jalubí: „Hřiště při bouřce zaplavila voda a bahno, hřiště je neregulérní, hrát se bohužel nedá.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Je nám líto, že nehrajeme, ale když jsem v sobotu večer viděl fotky a video z Jalubí, tak je jasné, že se s tím nic dělat nedá. Soupeři přeji, ať dá hřiště zase brzy do pořádku. Náhradní termín určený není, ale rádi bychom hráli až po skončení posledního podzimního zápasu. Hrát ve středu nebo v pátek není ideální.“