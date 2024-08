Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Jsme zklamaní. První utkání nové sezony jsme chtěli vyhrát kór, když jsme nastoupili doma proti nováčkovi z Havřic. Myslím, že jsme se na soupeře připravili dobře. První poločas byl z naší strany dobrý, klidně jsme mohli vést 3:0. Dali jsme však jenom jeden gól, jinak jsme nastřelili břevno a tyčku, zahodili další šance. Zápas jsme ve druhém poločase chtěli rozhodnout, soupeř ale z první střely ve druhém poločase srovnal na 1:1 a pak jsme mu druhou branku darovali pět minut před koncem, kdy se brankář nedohodl se stoperem a hostující hráč to tam doklepl. Havřicím jsme výhru darovali. Za mě jsme byli lepší, body jsme si zasloužili víc. Utkání by spíše odpovídal výsledek 4:1. Chyběli nám tři hráči ze základní sestavy, tři obránci. Nebyli Coufalík, Bartoš a Zýka. K fotbalu se po dvou letech vrátil Roman Martinec, přijít by mohl ještě jeden hráč z Bojkovic. Jinak hlavní změny nastaly u mě. Po konci jarní části sezony jsem avizoval ukončení trénování v Nezdenicích, nicméně mě lidé z výboru oslovili, abych vedl tréninky v letní přípravě. Tím, že o mě mělo vedení zájem, dokonce za mnou přišli i hráči, abych je dál vedl, tak jsme se domluvili na další spolupráci. Přednost u mě však má pískání. Po kauze, která kolem mé osoby byla, jsem byl očištěn, akorát mi nikdo nic nevrátí a pořád se to se mnou potáhne. Spolupracoval jsem s policií, nic se neprokázalo. K pískání se vracím po roce. Řídit budu zápasy krajských soutěží.“

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Jsme moc rádi, že jsme první zápas po návratu do přeboru takto zvládli. Nezdenice byly hlavně v prvním poločase herně lepší, vypracovaly si víc šancí. Pro nás štěstí, že vedly jenom 1:0. Ve druhé půli už domácí nebyli tak nebezpeční. My jsme dobře bránili, bojovali a čekali na své příležitosti, které jsme proměnili. Samozřejmě jsme měli i štěstí, kluci ale bojovali, i v oslabení sestavě to odmakali. Chyběli nám Tomáš Rachůnek, Moštěk a Těthal. Naštěstí nám vypomohl alespoň Michal Klusák, který ale dává přednost hokeji a na podzim za nás hrát nebude. Vrátil se nám akorát Vít Švestka, jenž naposledy hrál v Tučapech u Holešova. Čekáme ještě na nějaké posily. Přijít by měli dva hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží.“

Branky: 43. Tomáš Hasoň – 66. Lukáš Maršálek, 84. Martin Korabík. Rozhodčí: Hodulík –Franta, Králíček. Diváci: 94.

BŘEZOVÁ – KNĚŽPOLE 5:0 (1:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „První poločas jednoznačně patřil hostům z Kněžpole. Byl to jeden z nejlepších mančaftů, který se u nás za poslední měsíce ukázal. Hosté hráli výborný fotbal, přehrávali nás. Kdyby to bylo 0:3, nikdo by nic neřekl. Nás několikrát podržel brankář, soupeř dvakrát trefil tyčku, dvakrát nám to tam skákalo po lajně. Měli jsme obrovské štěstí, že jsme toto všechno přežili a pak dali pěkný gól střelou z větší dálky. Bruštík se trefil přímo do šibenice. Nám se v létě vrátili tři kluci z dorostu Strání, konečně hrál i uzdravený Trúnek. Půl mančaftu tak bylo nového. Pět hráčů bylo do dvaceti let. Chvilku nám trvalo, než jsme si na sebe zvykli. Věděl jsem, hosté to úžasné tempo nemohou vydržet celý zápas, taky to tak dopadlo. Po změně stran jsme po chybě brankáře přidali druhý gól, pak si dal soupeř vlastní branku, což byl zlomový moment celého utkání. Od té doby si naši mladí kluci začali věřit, hráli dopředu a přidali další dvě branky. Za druhý poločas je nae výhra zasloužená. Po minulé sezoně u nás skončili Trecha, Šmíd a Motola, jenž se vrátil do Strání, odkud k nám přišli tři dorostenci. Až na jednoho hráče jsme byli všichni.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře. Domácí šli po nádherné trefě do šibenice do vedení, ale my jsme byli v prvním poločase herně lepší, nedali jsme však několik vyložených šancí, což nás stálo body i lepší výsledek. Ve druhém poločase totiž brankář podcenil jednu situaci a bylo to 0:2. Vzápětí jsme si dali vlastní gól, pak přišla penalta, která byla, a bylo po zápas. Kluky to srazilo, závěr vypustili. Jinak jsme v létě omladili sestavu, přivedli tři místní kluky a také Markuse ze Slovácka. Chyběl nám brankář Hančík, šanci dostal Janků. Sestavu jsme měli dobrou. Ani hra nebyla špatná, bohužel byl to pro nás nešťastný zápas.“

Branky: 50. a 68. z penalty Patrik Trúnek, 26. Bronislav Bruštík, 54. Adam Maršálek vlastní, 89. David Pomajbík. Rozhodčí: Snopek. Diváci: 125.

JALUBÍ – STRÁNÍ B 0:3 (0:1)

Jiří Daněk, trenér Jalubí: „Strání bylo fotbalovější, důraznější, běhavější, dalo tři góly a zaslouženě u nás vyhrálo. Kluci bojovali, snažili se, ale v létě jsme přišli o osm kluků, což je strašně moc. Za celé utkání jsme si vytvořili jenom jednu šanci, Krajčovič ale za stavu 0:2 neuspěl. Jinak to bylo poklidné utkání, sudí Mahdal řídil zápas dobře.“

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Do Strání jsem se vrátil z Březové, tým zatím vedu společně s Patrikem Frühaufem. Zpátky z Nivnice je Kolaja, s fotbalem začal Mikláš. Pomohli nám i dva Ukrajinci. Liavynets z áčka se prosadil i střelecky. Taky hrál dorostenec Hleb. Pochválit musím také pravého obránce Antonína Zderčíka, který celý zápas odjezdil, dokonce dal hlavou branku. Od začátku jsme měli herně navrch, soupeře jsme takřka k ničemu nepustili. Domácí si možná vypracovali jednu šanci. Jinak brankář Jalubí za bezbrankového stavu vychytal na lajně dvě střely, ve 35. minutě Frühauf nastřelil z 25 metrů břevno. Za rozhodnutého stavu jsme sestavu prostřídali, závěr už bylo vyrovnanější. Utkání jsme ale měli pod kontrolou. Na lavičce jsme měli šest lidí, další dva kluci chyběli. Věřím, že to letos bude fungovat. Jsme domluvení, že nám budou chodit pomáhat i kluci z áčka.“

Branky: 42. Heorhii Liavynets, 72. Antonín Zderčík, 88. Jan Gabriš. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 190.

NEDAKONICE – SLOVÁCKO C 0:2 (0:1)

Pavel Cigoš, trenér Nedakonic: „Soupeř vyhrál zaslouženě, protože dal dva góly a my žádný. Kluci měli těžší nohy. Snad jsem je zatavil na trénincích. Dobře ale vím, že to, co nyní naběhají, zužitkují ve zbytku podzimu. Je potřeba být fyzicky dobře připravený. Problém byl v tom, že kluci ani ze třiceti procent neplnili pokyny, které jsme si řekli. Přitom před týdnem to béčková sestava v poháru proti stejnému soupeři zvládla. Bohužel se nám po minulém týdnu rozpadl útok. Chyběli nám Sedlařík s Králem. Kluky jsem musel v sestavě různě poposouvat, i tak jsme na bod měli. Bohužel v prvním poločase jsme zahodili tři šance a po změně stran jsme nevyužili ani přesilovku po vyloučení hostujícího hráče. Je to škoda, remíza by nebyla nespravedlivá.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Začátek zápasu byl úměrný tomu, že jsme spolu hráli minulý týden, kdy jedno mužstvo načetlo druhé. Nám se oproti minulému týdnu vrátil Pavel Kříž, který měl v první půli za stavu 0:0 tutovku. Ondra Vašek mu to krásně předložil před prázdnou bránu, Pavel ale v záklonu přestřelil bránu. Dál jsme hráli zodpovědně a poctivě zezadu. Před přestávkou jsme šli do vedení, když po centru Blažka byl Kříž u míče dřív než domácí brankář, kterého přehodil. Kluky musím pochválit za perfektní přístup k zápasu. Všichni do puntíku splnili to, co jsme si řekli. Soupeře jsme do vyložené šance nepustili, byť tam měl samozřejmě nějaké nebezpečné situace a závěry. Druhou půli jsme po taktické stránce zvládli bezvadně. Zatloukal vysunul Kolečkáře a ten svůj únik proměnil. Vzápětí jsme šli do deseti, když byl oprávněně vyloučen Prachman. Kluci se ale v deseti semkli a vzadu to ubránili, odskákali. Zápas jsme dovedli do vítězného konce. Kdyby to skončilo 1:5, nikdo by se nedivil. Pochválit musím celý mančaft od prvního brankáře po posledního náhradníka. Celý tým táhl za jeden provaz, což chci, aby tady bylo.“

Branky: 43. Pavel Kříž, 63. Lukáš Kolečkář. Rozhodčí: Hutěčka. Červená karta: 63. Jakub Prachman (Slovácko C). Diváci: 100.

BABICE – MAŘATICE 3:8 (0:7)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Zápas rozhodl první poločas, který jsme prohráli 0:7. Soupeř byl ve všech hernách činnostech lepší. Byl běhavý, agresivní, efektivní. Do čeho kopl, to nám tam spadlo. My jsme hráli bez soubojů, bránění. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že ho chceme vyhrát, což se nám taky povedlo. Možná to bylo tím, že soupeř polevil, prostřídal. My jsme po letní pauze vystřízlivěli. Někteří kluci by si měli uvědomit, že bez tréninku to nepůjde. Chyběl nám dlouhodobě zraněný Horníček a dva Litoši.“

Radomír Vlk, předseda Mařatic: „Velká spokojenost se vstupem do sezony. Zápas v Babicích nám vyšel náramně. Kluci hráli velice dobře. Po zisku míče jsme se tlačili dopředu, měli jsme tam krásné útoky, střely. Byli jsme po všech stránkách lepší. Babice ale za stavu 2:0 trefily tyč. V první půli jsme dominovali, všechno nám vyšlo. Prostě nám to tam napadalo. Do čeho jsme kopli, z toho byl gól. Soupeř mě bylo až líto. Byli jsme kompletní. Přišel k nám brankář Kozelek, který odchytal druhý poločas. Z Prahy máme Martina Procházku.“

Branky: 53. a 62. Milan Válek, 79. Lukáš Pítr – 4. a 36. Roman Mařák, 11. a 43. Martin Procházka, 20. Lukáš Černý, 30. Dalibor Prekop, 71. Ondřej Stašek. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 85.

HUŠTĚNOVICE – TRAPLICE 4:0 (1:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Po vyřazení z poháru jsme neměli těžkou hlavu. Věděli jsme, že jsme byli fotbalově lepší, jenom jsme soupeři výhru darovali vlastními chybami. V mistráku nám ohromně pomohl Jaroslav Náplava, který k nám přišel z Polešovic. Hrál obránce a vstřelil dva góly, což je skvělé. Traplice si u nás nevypracovaly jedinou vyloženou šanci. My jsme hráli vzadu zodpovědně, bez nějakých velkých chyb. Na rozdíl od poháru jsme diktovali tempo hry, proměnili šance. Pomohlo nám i vyloučení brankáře v závěru první půle, kdy mimo šestnáctku bez balonu srazil Hlúpika a rozhodčí správně vytáhl červenou kartu. Od té chvíle nebylo co řešit. Jsem spokojený s výsledkem i hrou. Jenom mě mrzí zranění Piskláka před zápasem. Chyběl nám také Bruštík, jenž bere antibiotika, Nguyen má po operaci ramene. V létě přišel z Kunovic Martin Kohutič.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Zápas poznamenala chyba hned v úvodu střetnutí, když jsme v šesté minutě inkasovali lacinou branku. Před ním jsme neodkopli balon a zbytečně prohrávali. Jinak se první poločas odehrál mezi šestnáctkami bez nějakých velkých šancí. Na konci první půle jsme šli do deseti, když byl vyloučen brankář za faul na Hlúpika mimo šestnáctku. Museli jsme změnit rozestavení, do branky šel Gelien. I v oslabení jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Bohužel na začátku druhé půle jsme po další naší hrubé chybě dostali gól na 2:0 a se zápasem už nešlo nic dělat. Huštěnovice mají zkušený mančaft. Za nepříznivého stavu jsme prostřídali sestavu, dali tam i další kluky. Chtěl jsem, ať si zahrají bez ohledu na konečný výsledek. Chyběli nám Růžička s Talákem.“

Branky: 6. a 50. Ondřej Šuranský, 74. a 83. Jaroslav Náplava. Rozhodčí: Korolovych. Červená karta: 45. Radim Musiol (Traplice). Diváci: 250.

OSTROŽSKÁ LHOTA – JAROŠOV ODLOŽENO NA NEDĚLI 3. LISTOPADU