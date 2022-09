BÁNOV – BÍLOVICE 0:3 (0:1)

Petr Franc, trenér Bánova: „Porážka je zcela zasloužená, protože utkání s Bílovicemi nám vůbec nesedlo. Hosté z Bílovic u nás hrály takový jednoduchý fotbal, který nám příliš nesvědčil. Soupeř nám udělali lekci z produktivity. My jsme v koncovce neměli ani štěstí. Nějakou šanci i střelu jsme si vypracovali, ale nic se neujalo. Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře a hned ze začátku si vypracovali dvě nebo tři příležitosti, ale žádnou z nich jsme nedali a pak dostali gól na 0:1. Pak jsme zase začali hrát a když už to vypadalo, že to ta spadne, obdrželi jsme druhou branku. Vzápětí se hosté prosadili znovu a bylo hotovo. Zatímco minulý týden nám to sedlo, nyní to nebylo úplně ono. Možná za to mohl i těžký terén. Před zápasem i při něm pršelo, trávník byl mokrý a kluzký, ale na to se nevymlouváme, protože podmínky byly pro obě mužstva stejné.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Zápas jsme měli po většinu času pod kontrolou, taky jsme byli docela produktivní. Prvních třicet minut jsme byli lepší, soupeř postupně ale hru vyrovnal. I vstup do druhé půle byl z naší strany solidní, přidali jsme další dvě branky a zbytek utkání měli pod kontrolou. Soupeř sice hrozil, vypracoval si dvě velké šance, ale bravurními zákroky je zneškodnil gólman Hromeček. Celkově jsme to zvládli velmi dobře. Byli jsme lepší na balonu. Za stavu 3:0 jsem prostřídal sestavu, na trávník poslal i kluky, co tolik nehrávají. Do utkání zasáhli i dorostenci. PO červené kartě nám chyběl kapitán Hlaváček a Žůrek.“

Branky: 21. Martin Hanák, 51. Erik Lukašík, 56. Karel Bajaja. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 209.