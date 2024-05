Dvě proměněné penalty Dominika Hančíka a Víta Valenty rozhodly nedělní derby v Kněžpoli. Poslední tým okresního přeboru Uherskohradišťska zvítězil doma nad sousedními Bílovicemi 2:0 a oživil šance na záchranu soutěže. V čele je béčko Hluku, které zvítězilo v Huštěnovicích, naopak Nedakonice braly po remíze s Nezdenicemi jenom bod. Fotbalisté Strání B odjeli na utkání na Březovou na kole.

Fotbalisté Strání B jeli na derby na Březovou na kole. | Foto: se svolením Václava Havlíka

NEDAKONICE - NEZDENICE 1:1 (0:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Utkání bylo oboustranně upracované, opatrné, bez nějakých extra velkých šancí. Nezdenice k nám přijely s defenzivní taktikou, spoléhaly se na brejky. My jsme byli aktivnější, snažili se dát branku, ale v ofenzivě se nám nedařilo. Zahrávali jsme spoustu rohů a standardních situací, nic z toho ale nebylo. Hosté měli v první půli jednu tutovku, když se nedohodli stoper s brankářem. I po změně stran hra pokračovala ve stejném duchu. My jsme šli do vedení po standardní situaci, kdy jeden ze soupeřů nešťastně prodloužil centr Krále do vlastní brány. Mysleli jsme si, že tímto utkání zlomíme. Nezdenice ale vyrovnaly nádhernou střelou z pětadvaceti metrů. Na konci utkání jsme se snažili strhnout vítězství na naši stranu, hosté ale hráli dál na brejky a hrozili. Čím více jsme útočili, tím měl soupeř větší šance. Konečná remíza je zasloužená.“

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Před zápasem bychom bod brali, po utkání jsme ale zklamaní. Za bezbrankového stavu jsme měli tři vyložené tutové šance. Pokaždé jsme se ocitli sami před gólmanem. Jednou to chytil, pak to šlo mimo. Kdyby byl poločas 0:3, nikdo by neřekl nic. Nakonec jsme si dali po standardce vlastní gól, když náš stoper hlavičkou změnil směr centru. Po zásluze jsme ale výsledek srovnali na 1:1. Krásně z dálky se trefil Bartoš. Bod nakonec bereme, ale mohli jsme mít víc. Ve zbytku utkání jsme ještě mohli strhnout vedení na svoji stranu. Domácím se zranil brankář, taky měli nějaké šance.“

Branky: 63. Tadeáš Král – 68. Šimon Bartoš. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 100.

HUŠTĚNOVICE – HLUK B 0:1 (0:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Průměrný zápas jsme prohráli vlastním gólem. I když se potkaly dva týmy z popředí tabulky, herně to nebylo dobré ani z jedné strany. Nám se utkání vůbec nevydařilo. Chyběl nám Šuranský, bez něj nám to nějak neklapalo. Celkově to byl remízový zápas. Hosté zápas rozhodli z jednoho rohu. Náš brankář míč podběhl, stoper se snažil balon vykopnout z brankové čáry, ale trefil pouze gólmana do hlavy. Ve zbytku utkání jsem se snažili skóre vyrovnat, ale trápili jsme se. Hrálo se pouze mezi šestnáctkami, k vidění bylo strašně moc nepřesností. Uskakovaly nám balony. Navíc někoho napadlo pokropit hřiště, takže nám to navíc i klouzalo. Hosté zase nedobíhali dlouhé balony. Ve druhé půli se spoléhali jenom na Zalubila, který trošku podržel balon, vybojoval aut nebo roh. My jsme se nemohli dostat do tlaku. Utkání nám nesedlo. Navíc se nám zranili dva hráči. Nguyen si zlomil klíční kost a Otrusiník má zřejmě otřes mozku. Ale utkání bylo bez nějakých zákeřností.“

Roman Martiš, hráč Hluku B: „Utkání bylo nezáživné, nudné, bez nějakých velkých šancí. My jsme samozřejmě rádi za výhru, utkání rozhodl vlastní gól po dlouhém autu. Zalubil hlavou prodloužil míč za sebe a domácí si to tam nějak srazili. Jinak nemám moc co hodnotit. Hrálo se mezi šestnáctkami s řadou nepřesností. Chyběl jsem já, Matejka, Blaha, Jakub Gášek či Kuřina. Příště musíme podat lepší výkon.“

Branka: 73. Martin Zalubil. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 186.

I. B třída sk. C: Slavkov v přestřelce sejmul vedoucí Ořechov, Vlčnov bral bod

KNĚŽPOLE – BÍLOVICE 2:0 (2:0)

Filip Hančík, hráč Kněžpole: „Naše výhra je zasloužená. Kluky musím velmi pochválit za odvedený výkon i přístup. Na utkání se připravili perfektně. Už z rozcvičky bylo patrné, že chtějí v derby vyhrát, důležité utkání zvládnout. Je ale pravda, že soupeř nám celou situace velmi usnadnil. Už v 5. minutě dostal Hančík míč za za obranu, šel sám na brankáře, kterého i obešel, ale ten ho poslal k zemi. Valenta nařízenou penaltu proměnil střelou doprostřed brány. Stále jsme byli aktivní, chtěli hrát. Soupeře jsme dobře napadali. Ve 21. minutě si Hančík vyměnil balon s Valentou, vysunul do úniku Jančíka, kterého hostující obránce srazil k zemi a my kopali druhou penaltu. Míč si vzal Hančík a zvýšil na 2:0. Soupeř hrozil pouze z ojedinělých brejků, do žádné velké šance jsme ho ale nepustili. Ve druhém poločase nám docházely síly, i tak jsme velmi dobře bránili a po pěkné kombinaci dokonce navýšili Hančíkem skóre na 3:0. Další šanci měl Jančík, ale neujala se ani střela Valenty. Skóre jsme klidně mohli navýšit. Kolem sedmdesáté minuty se hra přelévala ze strany na stranu. Soupeř nám závěr ulehčil tím, že dostal červenou kartu a šel do deseti. Konec utkání jsme si už bez problémů pohlídali. Bílovice pořád hrozily z brejků, ale vzadu jsme to zvládli perfektně. Kluci šli hodně na krev, utkání odmakali odběhali, odbojovali a získali zasloužené tři body. Už jsem zažil daleko vyhrocenější derby, utkání bylo celkem poklidné. Kluky musím pochválit.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Derby nám vůbec nevyšlo, brzy bylo rozhodnuto. Po dvou faulech jsme inkasovali dvě branky z penalt, mohli inkasovat další branky. Srazilo nám vyloučení Žůrka po dvou žlutých kartách. Naše situace není dobrá, budeme však bojovat dál.“

Branky: 6. Vít Valenta z penalty, 21. Dominik Hančík z penalty. Rozhodčí: Řihák. Červená karta: 68. Adam Žůrek (Bílovice). Diváci: 150.

BŘEZOVÁ – STRÁNÍ B 0:0

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Byl to obrovský boj. Bylo vidět, že je to derby a že žádný z týmů nechce prohrát. Šance byly na obou stranách, ale celkově jich moc nebylo. Remíza je nakonec zasloužená. My jsme měli šancí o malinko víc, hosté je měli zase větší. Při nich nás podržel brankář Bruštík, který vyrazil tři velmi těžké střely. My jsme mohli utkání v závěru rozhodnout Pomajbíkem, nastřelil však břevno. Oba týmy se spíše soustředily na poctivou defenzivu. My jsme byli ve hře o něco lepší, soupeř měl ale rychlé útoky a neustále nás přečísloval. Nemohli jsme jít do rizika, vzadu jsme se zajišťovali. Bod ve finále bereme, je spravedlivý. Vyzdvihnout musím perfektní diváckou kulisu, lidí přišla spousta. Za nás po půl roce nastoupil Tomáš Pleva, naopak střelce Trúnka jsme ještě pošetřili.“

Václav Havlík, trenér Strání B: „Derby bylo napínavé od začátku až do konce. My jsme byli fotbalovější a nebezpečnější. I na hrbolatém a a tvrdém terénu jsme se snažili hrát, kombinovat. Domácí naopak hráli jednoduše, spoléhali na dlouhé nákopy na Pomajbíka, brejky. Na šance jsme vyhráli 7:2, zklamala nás ale koncovka. Gól jsme ale nedali žádný, i proto jsme nevyhráli. Pochválit musím kluky za přístup, defenziva pracovala spolehlivě. Domácí jsme uskákali, k ničemu velkému jsme je nepustili. Mrzí mě vyloučení akorát vyloučení Pavluše chvíli před koncem. Soupeř jej celý zápas okopával, pak jej zatáhl za dres, Lukáš to nevydržel a vzal jej do kravaty. Za mě mohl být rozhodčí přísnější na domácí, kteří hráli docela dost tvrdě, byla tam spousta nepotrestaných ostřejších zákroků. Na to se ale nevymlouváme. Zápas jsme měli rozhodnout už v prvním poločase, šancí jsme na to měli dost. Domácí to jednou vyhlavičkovali z prázdné brány, jednou jsme netrefili míč před prázdnou bránou, byly tam i další příležitosti. Březová hrozila střelami z dálky. Jedna z nich lízla břevno. I po změně stran jsme byli nebezpečnější, ve druhé půli jsme tam měly pěkné akce, tři tutovky, ale střelecky jsme se neprosadili. Jenom pro zajímavost. Na utkání jsme všichni až na Patrika Macháčika jeli všichni na kole, ze zápasu rovněž.“

Rozhodčí: Huráb. Červená karta: 88. Lukáš Pavluš (Strání). Diváci: 250.

I. A třída sk. B: Dolní Němčí remizovalo se Starým Městem, Nivnice ztrácí 5 bodů

JALUBÍ – OSTROŽSKÁ LHOTA 4:1 (2:1)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Vstup nám vyšel pohádkově. Hned ve 2. minutě se prosadil Blaha. Utkání jsme mohli rozhodnout hned do desáté minuty, Bula ale neproměnil pokutový kop. Hosté skóre srovnali ve 13. minutě. My jsme si ale ještě do přestávky vzali vedení zpět, když se po hezké akci hlavou prosadil Krajčovič. Přišlo mi, jakoby hostům došla ve druhé půli šťáva. My jsme měli víc prostoru na kombinaci, soupeř hrozil pouze ze standardek, které jsme si ale pohlídali. Po další hezké akci ze strany se prosadil Horák. Následně Bula dlouhou přihrávkou za obranu naše Blahu a ten dal kolem gólmana na 4:1. Pro nás je to krásná výhra, obrovsky cenné body. Ostrožská Lhota je totiž nepříjemný soupeř, my jsme však těžké utkání zvládli velice dobře. Podařilo se nám odskočit týmům ze spodku tabulky. Před utkáním se nám rozsypala sestava. Kluci, co nastoupili, však podali velice dobrý výkon a patří jim velký dík.“

Richard Dominik, trenér Ostrožské Lhoty: „Nám vůbec nevyšel vstup do zápasu. Už v první minutě jsme dostal po nedorozumění v obraně gól. Naši hráči nezareagovali na míč rozhodčího, domácí překopli naši obranu a my velmi brzy prohrávali. My jsme se brzy oklepali, začali hrát nebojácně. Vytvořili jsme si tlak, z toho pramenily fauly, standardní situace. Po jedné z nich jsme dali branku na 1:1. Ještě předtím ale soupeř zahrával penaltu, kterou brankář Gál zneškodnil. Pak jsme po nedůslednosti v obraně dostali hloupý gól. Druhý poločas už se vyvíjel ve prospěch domácích. My jsme fyzicky odešli. Máme hodně úzký kádr, sužuje nás marodka. Jalubí bylo lepší, zvítězilo zaslouženě.“

Branky: 2. a 78. David Blaha, 31. Michal Krajčovič, 48. Pavel Horák - 13. Tomáš Fantura. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 127.

JAROŠOV – BABICE 2:1

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Na hřišti se potkala mužstva s kvalitní hrou, pro oko diváka byl zápas na úrovni. My jsme šli do vedení po hlavičce Jančíka a druhou branku přidali po průnikové přihrávce, kde si pak Ruslan Kutovyi poradil s přehledem. Ve druhém poločase hosté snížili výstavní brankou z voleje. Po celý zápas jsme měli více šancí, proto je naše vítězství zasloužené. Bohužel jsme nevyužili další šance, ale tři body v zápase se soupeřem z popředí tabulky jsou důležité. Kluci podali velmi dobrý týmový výkon.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Byl to divný zápas. Domácí byli efektivní, celkově ale měli víc šancí, vyhráli zaslouženě. My hrajeme celkem slušně, ale jenom po vápno. Nedokážeme si vytvořit nějaké příležitosti. Vpředu nám to vázne. Jinak utkání se hrálo bez emocí. My jsme měli jenom dva náhradníky. Nás trošku psychicky nalomil rychlý gól, který jsme dostali už ve 3. minutě. Domácí pak z brejku přidali druhou branku. Jarošov hrál chytře. Dobře bránili a hrozil jenom z protiútoků. My jsme sice dali krásný gól po dalekonosné střele Horníčka do šibenice, ale na vyrovnání jsme nedosáhli. Kluci se sice snažili, ale žádnou velkou šanci jsme neměli.“

Branky: 3. Martin Jančík, 29. Ruslan Kutovyi – 57. Erik Horníček. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 160.

BÁNOV – SLOVÁCKO C 2:2 (1:1)

Josef Hradil, trenér Bánova: „Zase jsme brali pouze bod. Remíza je zasloužená, my jsme ale doma potřebovali vyhrát. V cestě ale stál technický a fotbalový soupeř. Utkání bylo vyrovnané, šance byly na obou stranách. My jsme šli do vedení už v 5. minutě, kdy jsme potrestali chybu hostujícího brankáře, který minul míč a Vašička ho uklidil do prázdné brány. Hosté výsledek srovnali těsně před přestávku. My jsme předtím přidali druhou branku, kterou sudí neuznal kvůli ofsajdu. Náš pomezní zvedl praporek, že míč byl za brankovou čarou, hosté ale protestovali a nakonec z toho byl ofsajd. My jsme pak ještě nastřelili břevno. Hosté ale byli technicky zdatní, v poli nás přehrávali. My jsme se spíše bránili a hrozili z brejků. Ve druhé půli jsme šli zase do vedení, náš gólman navíc chytil soupeři penaltu. Slovácko C ale výsledek znovu srovnalo.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Za mě bylo utkání divné, z pohledu diváka ale atraktivní, maximálně dramatické od první do poslední minuty. Bylo pořád o co hrát. My jsme hned zkraje zápasu udělali hrubou chybu a brzy prohrávali. Chvilku nám trvalo, než jsme se z laciného gólu oklepali. Ve zbytku první půle už jsme byli herně lepší a těsně před koncem poločase se nám podařilo zaslouženě srovnat na 1:1. Domácí pořád zlobili nakopávanými balony na Vašičku. My jsme sázeli na to, že soupeře položí branka do šatny, což se ale nestalo. Domácí jsme mohli dorazit z penalty, ale Filip Čech pokutový kop neproměnil. Nic mu ale nevyčítám, vůbec se na něj nezlobím. Předtím proměnil sedm nebo osm penalt v řadě, byly ještě v důležitějších zápasech. Domácí pak udeřili po jednom rohu a znovu šli do vedení. My jsme přeskupili řady, vysunul jsem kapitána Blažka z levého obránce na hrot útoku, což nám vyšlo, protože právě Blažek za pár minut dal gól na 2:2. Chtěli jsme v Bánově vyhrát, bohužel to nevyšlo, ale objektivně musím uznat, že remíza zápasu sluší. Nehrál Tomáš David, který již má po sezoně, naopak se vrátil Ondřej Vašek. Jsme pokorní, bod z venku bereme.“

Branky: 5. Roman Vašička, 64. Rostislav Guryča - 45. Heorhii Liavynets, 70. Radek Blažek. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 140.