BÍLOVICE – BÁNOV 2:1 (1:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Byl to remízový zápas. Měli jsme spíš malinko víc štěstí než soupeř. Utkání bylo vyrovnané. Nám se herně nedařilo tak jako minulý týden. Snažili jsme se hrát po zemi a byly pasáže, kdy se nám to celkem dařilo, ale celkově to nebyl moc pohledný fotbal. Soupeř jenom nakopával balony dopředu, hrál na brejky, ze kterých hrozil. Jednou nastřelili břevno, jinak nic moc neměli. My jsme šli do vedení ve 34. minutě, kdy Hanák přihrávkou do vápna vysunul Bajaju a ten perfektně zakonči. Druhý gól dal Sedlář z trestňáku, kdy se velkého vápna trefil přesně k tyči. V závěru jsme měli štěstí. Bánov snížil a na konci nás zatlačil. Posledních osm minut jsme vpředu nepodrželi balon a jenom se bránili, zbytečně jsme zmatkovali. Zápas jsme ale odbojovali, odpracovali. Nálada v mužstvu je nyní celkem dobrá. Bohužel se nám rozpadl střed zálohy. Kromě zraněného kapitána Hlaváčka nám vypadl i Mikšaník, což je pro nás klíčový chlap. Vyzdvihnout musím Jana Zlámala, který byl naším nejlepším hráčem.“

Petr Franc, trenér Bánova: „Bylo to stejné jako minulý týden. Hrajeme, útočíme, vytvoříme si hodně šancí, ale žádný gól nedáme a pak zničehonic inkasujeme. Bohužel utkání kvůli hřišti nemělo místy s fotbalem nic společného. Nejslabším článkem byl ale rozhodčí. Co vymyslel před druhým gólem, nebudu radši komentovat. Na sudího se ale nechci vymlouvat. Měli jsme proměnit šance, dát góly. Hra nebyla úplně špatná. Kluci to odjezdili, bohužel kontaktní branka přišla pozdě. Kdyby se hrálo o deset minut déle, určitě srovnáme. V závěru jsme měli šance, závary, na remízu jsme ale nedosáhli. Chyběli nám Velecký s Machalíkem, Rapantem a Mléčkou. Zase nám pomohli dorostenci.“

Branky: 34. Karel Bajaja, 76. Jan Sedlář – 87. Petr Mahdalíček. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 195.