Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „V prvním poločase jsme postavili kluky, kteří až tolik nehrávají. Trošku jsme obměnili sestavu, což bylo znát. I tak jsme si ale vypracovali spoustu šancí, dali ale jenom dva góly. Taky jsme dvakrát inkasovali, i proto byl výsledek nerozhodný 2:2. Ve druhém poločase jsem popřehazoval sestavu, mančaft prostřídal a už to bylo lepší. Přidali jsme další čtyři góly a nakonec přesvědčivě vyhráli 6:2, byť jsme měli další zahozené šance a klidně mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Soupeř mě ale mile překvapil. Na to, že jsou Havřice poslední a přijely k nám pouze v jedenácti lidech, tak jenom nebetonovaly, ale snažily se hrát, útočit. Působily sympatickým dojmem. V nohách ale měly páteční dohrávku, takže jim po změně stran došel dech. Utkání s noblesou zvládl sudí Mahdal.“

Pavel Slavíček, předseda klubu Havřic: „Z výsledku jsem zklamaný. I když jsme do Traplic přijeli v jedenácti lidech a bez náhradníků, měli jsme na to uhrát lepší výsledek. Bohužel jsme s domácími drželi krok jenom v prvním poločase, kdy jsme ještě další šance neproměnili. Soupeř po změně stran sestavu prostřídal, dal tam čerstvé kluky, naopak my toho měli i kvůli pátečnímu zápasu plné zuby. Někteří kluci se omluvili, laborují se zraněním či měli jiné důvody.“

Branky: 8., 32., 67. z penalty a 89. Michal Janků, 54. Tomáš Kolinský, 78. Václav Šustr - 16. Michal Rachůnek, 41. Lukáš Oharek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 211.

NEZDENICE – KNĚŽPOLE 1:1 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Remíza asi odpovídá dění na hřišti. Zápas poznamenal velmi těžký podmáčený terén. Na začátku střetnutí se u nás prohnala průtrž, po celý první poločas silně lilo. Myslel jsem si, že to uhrajeme lépe. Nějaké šance jsme si vypracovaly, ty měl ale i soupeř. Možná jsme byli nebezpečnější a o něco aktivnější, ale celkově to nebylo ideální. Hosté bojovali, bod si zasloužili.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Soupeř byl v prvním poločase herně lepší, ale my jsme si vypracovali dvě tutovky. Obě připravil centrující Remeš. Nejprve Tomáši Flíborovi ve vyložené pozici na podmáčeném terénu ujely nohy a trefil jen brankáře, následně Adam Krojzl placírkou překopl z pěti metrů vysoko bránu. Zápas poznamenal silný déšť, těžký terén. Domácí měli tlak, hodně standardek, z jedné námi dali i gól. My jsme se prosadili také ze standardky, když Belák po takovém kratším rohu naznačil střelu a uklidil balon na zadní tyč. Jinak nás podržel brankář Hančík, který Nezdenicím zneškodnil tři gólovky.“

Branky: 65. Marek Kolínek - 49. Mário Belák. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 57.

BÍLOVICE – STRÁNÍ B 1:4 (0:3)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Paradoxně jsme doma na jaře předvedli asi nejlepší fotbal, ale neproměnili jsme mraky šancí. Zato soupeř se v první půli dostal čtyřikrát na naši polovinu a dal nám po individuálních chybách tři branky. Hosté byli efektivní, kdežto my se v koncovce stejně jako celé jaro trápili. Po změně stran se hrálo na jednu branku. Soupeře jsme zmáčkli, výsledkem ale byla jediná trefa. Klukům jsem ani po porážce 1:4 neměl co vytknout. Snažili se, hráli dobře, ale bez vstřelených gólů se vyhrát nedá. Za mě výsledek neodpovídá dění na trávníku. Porážka mě hodně mrzí.“

Jakub Motola, asistent trenér Strání B: „V prvním poločase jsme byli herně lepší, čemu napovídá i výsledek 3:0. Měli jsme i další šance, které jsme ale nevyužili. Dominik Frühauf šel dvakrát z boku sám na gólmana, ale ani jednou neuspěl. I tak jsme vedli o tři góly. I proto jsme se druhý poločas zatáhli a nechali hrát soupeře. Domácí hned v úvodu druhé půle výsledek šťastným gólem snížili, když balon našemu brankáři proletěl mezi rukama. A pokud by proměnili své další možnosti, klidně to v 50. minutě mohlo být 3:3. My jsme to ale ustáli, spoléhali se hlavně na protiútoky. Přidali jsme čtvrtou branku a zápas kontrolovali. Jinak utkání bylo v pohodě, žádný blázinec. S jarem jsme spokojení. Na to, jak to vypadalo na podzim, tak jsme druhou polovinu sezony zvládli velice dobře.“

Branky: 50. Erik Lukašík - 18. a 70. Jaromír Mimochodek, 17. Ondřej Gabriš, 52. Patrik Frühauf. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 115.

BABICE – JALUBÍ 2:2 (2:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Nám vyšel začátek, ve dvacáté minutě jsme vedli 2:0 a utkání měli pod kontrolou. Soupeř se ale taky snažil a po rohovém kopu výsledek snížil. Druhá půle byla vyrovnaná, šance si vypracovaly oba týmy. Hosté v závěru skóre srovnali. My jsme mohli v poslední minutě strhnout vítězství na svoji stranu. Mladý Gabriel šel sám na brankáře, ale nedal. Remíza je pro nás ztráta, protože jsme brzy vedli o dva góly a měli další možnosti ke skórování, ale soupeř byl houževnatý, snažil se taky hrát. Nevím, proč je Jalubí v tabulce tak dole. U nás se představilo jako slušný a fotbalový soupeř. Na konci tam byly i nějaké emoce, ale celkově se nic mimořádného neudálo.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Nakonec jsme s remízou spokojení, byť jsme možná sahali i po výhře. To, co nám tam minulý týden nespadlo, jsme tentokrát proměnili. Celý týden jsem kluky upozorňoval na to, že Babice jsou nejsilnější ve středu hřiště, kde jejich hráč mění svoje pozice, těžko se brání. Hned ve 4. minutě ale přišla průniková přihrávka a v 19. minutě jsme dostali druhý gól, když náš obránce po standardní situaci zpracoval soupeři propadlý balon a nikým nestřežený hráč ho uklidil do brány. Za stavu 0:2 jsme začali hrát. Začali jsme se trošku více formovat, balony si více dávat. Výsledkem byla kontaktní trefa Gajdoruse. Ve druhém poločase jsme měli další velké šance, ale Dobiáš stejně jako hlavičkující Kolář neuspěl. Další možnost měl Gajdorus. Také Babice měly více šancí ke skórování. Bod nakonec bereme. Babice mají ve středu hřiště výborného mladíka Hořínku a také zkušeného Válka. Když k nim připočtu ještě dalšího středopolaře Horsáka, síla soupeře je obrovská.“

Branky: 4. Jiří Jaroš, 19. Marek Škrabal - 27. Tomáš Gajdorus, 83. Zdeněk Trefilík. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 117.

NEDAKONICE – SLOVÁCKO C 1:2 (0:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Zklamání je velké. Bohužel nejsme schopní proměnit vyložené šance, což nás provází a sráží celé jaro. Možná už to kluci mají i v hlavách, ale v prvním poločase jsme si vytvořili několik velkých brankových příležitostí, po kterých jsme mohli otevřít skóre zápasu. Bohužel ani jednu z nich jsme neproměnili. Vedení jsme se ujali až v 52. minutě brankou Krále. Vzápětí jsme si dali po centru Maniatise smolný vlastní gól. Ve zbytku utkání měly oba týmy příležitosti ke vstřelení druhé branky, šťastnější nakonec byli hosté, kteří utkání rozhodli v poslední minutě z brejku.“

Fermin Sánchez, hrající manažer Slovácka C: „Závěr sezony nám vychází. Vyhráli jsme počtvrté v řadě, takže možná ještě přehodnotíme náš názor ukončit činnost. I přes výhru musím zmínit výkon asistentů rozhodčích. To, co předvedli, je ostuda fotbalu. Výkon hlavního sudího Fišery byl super, v pořádku, ale jeho kolegové na lajnách neuvěřitelně perlili. Vrchol přišel v 90. minutě za stavu 1:1, kdy si pomezní vymyslel pokutový kop pro domácí. Chvilku jsme se tam dohadovali až přišel nedakonický kapitán a řekl, že takovýmto způsobem vyhrávat nechce. Toto gesto bych chtěl vyzdvihnout, protože není k vidění každý den. My jsme dali gól už ve 2: minutě, ale sudí mi ho klasicky kvůli ofsajdu neuznal. Domácí šli do vedení v úvodu druhé půle, pak jsme ale vyrovnali po rohu Maniatise. Jeho střelu si srazil jeden z domácích hráčů do sítě. Rozhodnutí přišlo v 93. minutě, kdy jsem vyslal do brejku Šilhavého, který utekl domácí obraně a zápas rozhodl. I když rozhodčí připsal gól mě. (úsměv). Celkově to byl solidní zápas.“

Branky: 52. Tadeáš Král - 58. Tomáš Maniatis, 93. Patrik Šilhavý. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 85.

BÁNOV – JAROŠOV 5:5 (2:1)

Petr Franc, trenér Bánova: „Pro diváky to byl velice atraktivní zápas, žádný z nich se rozhodně nenudil. Byl to oboustranně útočný a líbivý fotbal. Hlavní bylo, že oba týmy chtěly hrát. Sice k vidění bylo i hodně chyb a nepřesností, právě po nich ale padaly branky. Žádný gól nepadl po standardkách, všechno bylo po akcích ze hry. My bod samozřejmě bereme. Sice jsme vedli 2:1, ale chvíli před koncem jsme prohrávali 3:5 a byli blízko porážce. Kluci se ale v závěru skvěle semkli, nic nevzdali a nakonec výsledek srovnali. Za přístup je musím pochválit, utkání opravdu odjezdili a nic nevypustili. Důležité bylo, že hráli až do konce. Z naší strany to bylo docela povedené utkání. Na konci jsem věřil, že dáme ještě šestý gól, ale už nám nezbývalo moc času. Nastoupili jsme bez dvou hráčů základní sestavy, pro zranění odstoupil ještě Bobek.“

Zbyněk Pavlas, útočník Jarošova: „Už když jsme tam jeli a viděli, kdo nám v Bánově píská, věděli jsme, že je zle. Nechápu, proč se na to pan Řihák raději nevykašle. Je neuvěřitelné, že tolika lidem takovým způsobem pokazí neděli. Zápas svými verdikty absolutně ovlivnil. Dva domácí hráči neměli utkání vůbec dohrát. Jeden z nich sundal našeho brankáře v době, kdy měl balon dávno v rukách. Další zákrok přišel ve středu hřiště hřiště, Náš střední záložník si obhazoval soupeře, který jej sundal takovým způsobem, že může být rád, že chodí. Za mě je opravdu nejhorší rozhodčí v kraji. Je neuvěřitelné, že řadu faulů vůbec neodpískal. Nelíbí se mi, že sudí všechno pouští a karty uděluje jenom za mluvení. Nám v Bánově chybělo pět hráčů ze základní sestavy. Kromě Svárovského a Běťáka ještě Szabo, Jurča a Škrášek. Ale i bez nich jsme podali dobrý výkon. Je velká škoda, že jsme nevyhráli. Bohužel jsme se ukolébali a v závěru si nechali dát dva góly.“

Branky: 9. Pavel Bobek, 19. Roman Vašička, 76. Radim Velecký, 85. Lukáš Franc, 86. Dominik Machalík - 78. a 82. Jan Pavlas, 12. Martin Jančík, 63. David Talaš, 67. Vojtěch Jančík. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 200.

OSTROŽSKÁ LHOTA – HUŠTĚNOVICE 1:3 (0:0)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Po tom, co jsme v týdnu na dlouhou dobu přišli o tři hráče, nám přišli pomoct i kluci, kteří dlouho nehráli a třeba v dorostu ukončili činnost. Bylo nás dost, dokonce se jeden hráč nevešel do zápisu. Na Huštěnovice to ale nestačilo. Prohráli jsme zaslouženě. Hosté byli herně lepší. My jsme s nimi drželi krok asi hodinu. Pak se nám zranil Dan Štergenich a my fyzicky odpadli. V závěrečné půlhodině jsme dostali tři branky po našich chybách. Kluci se ale snažili, podali slušný bojovný výkon. Mužstvo z lavičky vedl Jiří Jurásek, já jsem zůstal mezi diváky na druhé straně.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Byl to klidný zápas. Pomohlo, že utkání pískal předseda Komise rozhodčích a třetiligový sudí Tomanec. Díky němu bylo všechno v naprostém pořádku. Zvládl to fantasticky. Navíc k sobě měl i dva delegované rozhodčí. My jsme byli prvních dvacet minut nervózní. Nedařila se nám rozehrávka. S přibývajícími minutami jsme se ale uklidnili a byla jen otázka času, kdy se nám podaří dát první gól. Povedlo se nám to až po hodině hry. Nakonec jsme se prosadili třikrát a zaslouženě vyhráli. Podali jsme nadprůměrný výkon. Domácím jsme dovolili skórovat v závěru po vlastní chybě při standardní situaci. Jsem rád, že jsme utkání herně i výsledkově zvládli. V týdnu jsme přišli o zraněného kapitána Adamíka, který si na tréninku natrhl sval. Museli jsme kluky poposunovat, Hlúpika přesunout do středu zálohy.“

Branky: 88. František Pavlas - 67. Rastislav Balajka, 74. Marek Střítecký, 83. Jan Zajíc. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 200.