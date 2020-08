Marek Omelka, kapitán Jarošova: „Zápasu by podle mě slušela remíza. Klíčové asi bylo, že jsme za stavu 0:1 neproměnili penaltu. Pokud by ji Martin Jančík dal, asi by zápas vypadal jinak. Do utkání jsme šli s novým trenérem Trávníkem. Dříve u nás vedl žáky a chvilku i dorost. Hlavně chtěl zabezpečit obranu. Bohužel jsme v létě nesehnali žádné posily a navíc máme zraněného stopera Radka Štolbu, což je hlavní opora týmu a klíčový hráč. V letošní sezoně máme velké problémy se zakončením. V každém utkání si vypracujeme hodně příležitostí ke skórování, ale proměníme pouze třetinu. Taky doplácíme na individuální chyby. Proti Babicím jsme odehráli slušný zápas. Chvilku jsme byli lepší my, chvilku soupeř. Babice si ale zaslouží být na špici tabulky. Mají výborného gólmana i další hráče. Hrají technický fotbal směrem dopředu.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Soupeř nás po celou dobu přehrával, ale my jsme byli efektivnější v koncovce. Dali jsme tři góly, soupeř jenom jeden, proto jsme vyhráli. Jarošov byl ale po celý zápas lepší. My jsme ale dokázali proměnit své šance. Nejprve jsme využili chybu v rozehrávce soupeře. Za stavu 0:1 nedal Jarošov penaltu, náš gólman střelu chytil. Ve druhé půli jsme přesně zakončili krásnou akci a následně dali třetí branku. I když domácí v závěru snížili, další závary a nákopy jsme ubránili.“

Branky: 78. Marek Stojaspal - 46. a 59. Jiří Jaroš, 9. Karel Bělíček. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 150.

BŘEZOVÁ – ZÁHOROVICE 3:1 (2:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Soupeř hraje podobným stylem jako my, takže bylo těžké ho přehrát. Nakonec se nám to ale podařilo. První gól jsme dali po pěkné akci Hanáka, druhý gól po faulu na Smítala, pokutový kop proměnil Pomajbík. V první půli nám pomohlo, že jsme hráli se silným větrem v zádech. Soupeř si v úvodní části vypracoval jednu vyloženou šanci, kterou však neproměnil. Ve druhém poločase se to otočilo. My hráli proti větru a Záhorovice spoléhaly na nakopávané míče. My jsme ale všechno ubránili a z brejků si vypracovali dalších pět vyložených šancí. Hostující brankář ale vše pochytal. Nakonec se nám podařilo dát třetí uklidňující gól. Škoda, že deset minut před koncem jsme z rohu inkasovali zbytečný gól. S výsledkem i výkonem jsem spokojený. Hráči předvedli obrovskou bojovnost. Jinak to byl klidný zápas s výbornou atmosférou. Přišlo skoro tři sta lidí, což je na tuto třídu nadstandardní počet.“

Branky: 37. z penalty a 60. David Pomajbík, 13. Michal Holboj - 81. Adam Struhelka. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 275.

POLEŠOVICE – BÍLOVICE 6:2 (3:0)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Naše vítězství je zcela zasloužené. Výsledek odpovídá dění na trávníku. V zápase jsme podali dobrý výkon. Hostům se naopak zápas moc nepovedl. Čekali jsme to daleko těžší, protože jsem Bílovice viděl minulý týden a to hrály mnohem lépe. Nechci snižovat výkon soupeře, ale čekal jsem od něj víc. Ale vím, že i takové zápasy prostě jsou a příště to může být obráceně. Jediné, co mě mrzí, jsou dvě inkasované branky. Zatím jich na můj vkus dostáváme až příliš. To musíme zlepšit.“

Branky: 12. a 40. Matěj Kubiš, 53. a 68. Tomáš Fantura, 16. Alexandr Machala, 86. Roman Krys - 76. Jan Žák, 79. Karel Bajaja. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 125.

BŘEZOLUPY – STRÁNÍ B 2:4 (1:2)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „První poločas byl z naší strany ještě docela solidní, na úvodní gól hostí hned z kraje utkání jsme ihned reagovali parádní střelou Hubáčka, který za hranicí velkého vápna bombou od tyče do brány vyrovnal. Bohužel laciným gólem šli hosté opět do vedení a my měli obrovskou příležitost vyrovnat, ale Gajdošík z penalty trefil jen tyč. Ve druhé půli jsme si už větší šance nevytvořili, Strání se dostalo do dvojbrankového náskoku, my dokázali jen Chromkem snížit z ojedinělé příležitosti. Naděje alespoň na bod záhy skončily po další hrubici v obraně. Zápas rozhodly individuální chyby, které ovšem pramení z nedostatečné fyzičky, tréninková morálka je špatná. Vítězství hostů je zasloužené.“

Branky: 8. Jindřich Hubáček, 75. Jiří Chromek - 47. a 84. Ondřej Kolaja, 7. Peter Miklovič, 30. Jan Popelka. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 85.

HUŠTĚNOVICE – PRAKŠICE 1:1 (0:1)

Petr Malenovský, sekretář Huštěnovic: „Spravedlivá remíza. V závěru utkání mohli zápas rozhodhout domácí i hosté, ale skóre 1:1 se nezměnilo. My jsme začali zápas lépe, měli herní převahu i nějaké šance. Postupem času se hra trošku přetočila a hosté hrozili po nepříjemných brejcích. Z jednoho z nich dali minutu před koncem poločasu gól a šli od vedení. Ve druhé půli hosté kontrolovali hru a drželi míč. Postupem času se ale hra zase obrátila a šance měli i my. V 64. minutě jsme výsledek vyrovnali. Od té chvíle se hrálo nahoru – dolů. Nakonec jsme mohli i vyhrát, když jsme dvakrát trefili tyč. Jednou v první půli za stavu 0:0 a podruhé po přestávce za stavu 0:1.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Z našeho výkonu jsem zklamaný. Neříkám, že se kluci nesnažili, ale v naší hře mi chyběla energie, šťáva. Jinak na obou stranách se vyznamenali gólmani. Vyhrát mohli domácí i my, šancí totiž bylo na obou stranách hodně. Nakonec je remíza asi spravedlivá. My jsme si tentokrát nezasloužili vyhrát.“

Branky: 64. Petr Konečný - 43. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 110.

KNĚŽPOLE - NEDAKONICE 3:5 (0:2)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „V prvním poločase bylo Nedakonice určitě lepší. V sestavě mají mladé a šikovné kluky, zaslouženě vedli 2:0. Zápas ale ovlivnila situace, kdy rozhodčí Němec za stavu 0:1 nevyloučil hráče soupeře. Náš útočník šel sám na brankáře, když ho protivník zezadu podsekl. Byla to jasná červená, ale sudí pro mě nepochopitelně vytáhl jen žlutou. My po tomto faulu kopali bezvýznamný trestňák z osmnácti metrů. I když se nechci na rozhodčího stěžovat, tak mi tvrdil, že by to stejně hostující brankář odkopl. Opravdu nevím, co i tom mám myslet…

Ve druhém poločase jsme hru vyrovnali. Klidě jsme mohli výsledek i vyrovnat, protože soupeř měl slabšího gólmana. Bohužel po naši hrubých individuálních chybách jsme dostali další branky. Po další porážce je jasné, že budeme patřit k nejhorším mužstvům v soutěži. Bohužel tři klíčové hráče máme zraněné. Proto to máme hrozně těžké, když nastupují i kluci, kteří mají i pětačtyřicet let.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Do utkání jsme šli s tím, že musíme konečně zabrat a prolomit nepovedený start, což se nám naštěstí podařilo. V prvním poločase jsme dominovali, měli herně navrch. Drželi jsme balon a vytvářeli si šance. Soupeře jsme moc do hry nepouštěli a po dvou akcích ze strany jsme vstřelili dva góly. I ve druhém poločase jsme chtěli být aktivní. Soupeř však pozměnil rozestavení a začal nás napadat. Už jsme nebyli tak silní na balonu. Navíc jsme nedokázali nějaké situace ustát, když jsme neodvrátili balon od naší branky a soupeř snížil na 2:1. Zatímco my jsme se dál snažili hrát, soupeř se spoléhal na brejky. Podařilo se nám odskočit na 4:1. Kněžpole ale nastartoval náhodný gól. Nepovedený přetažený centr skončil od zadní tyčky v naší síti. Pak přišla chyba gólmana, kterému pod tělem propadla jednoduchá střela z dvaceti metrů. Rázem to z jasně vyhraného zápasu bylo 3:4. V závěru se nám ale podařilo držet balon nahoře a po posledním rohu jsme dali hlavou gól na 5:3. Štve mě, že jsme z jasného zápasu sami udělali bramboračku. Za tři body jsme rádi. Strašně jsme je potřebovali. Věřím, že nás výhra po dvou porážkách nakopne a bude to dobré.“

Branky: 70. Robert Šopík, 89. Jiří Zubalík, 90. Patrik Ryšánek - 9. David Kopčil, 20. Pavel Novák, 80. Vojtěch Hasník, 88. Jan Hyrák, 90. Dominik Madzia. Rozhodčí: Němec. Diváci: 65.

NEZDENICE – HAVŘICE 3:3 (0:2)

Libor Kolínek, sekretář, Nezdenic: „Byl to klasický zápas dvou zcela rozdílných poločasů. V úvodní části jsme hráli velice špatně. Hosté byli daleko lepší a využili své šance někdy. I když první branka padla po krásné střele zpoza šestnáctky, druhý gól byl spíš náhodný, když padl po teči našeho hráče. Stejná byla i třetí branka Havřic po změně stran. Jinak ve druhé půli jsme byli daleko aktivnější a nakonec mohli i vyhrát. Hráli jsme mnohem lépe, soupeř fyzicky odpadl, ale remíza je zasloužená. Myslím, že spokojenost je na obou stranách.“

Branky: 53. a 73. Marek Kolínek, 88. Tomáš Kociňák - 8. Michal Klusák, 17. Jan Bania, 51. Vojtěch Durďák. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 60.

1. Babice 3 3 0 0 9:1 9

2. Polešovice 3 2 1 0 12:6 7

3. Březová 3 2 1 0 7:2 7

4. Havřice 3 2 1 0 8:4 7

5. Huštěnovice 3 1 1 1 5:3 4

6. Prakšice 3 1 1 1 8:8 4

7. Nezdenice 3 1 1 1 6:7 4

8. Strání B 3 1 1 1 5:6 4

9. Březolupy 3 1 0 2 6:9 3

10. Nedakonice 3 1 0 2 6:10 3

11. Jarošov 3 0 2 1 6:8 2

12. Bílovice 3 0 2 1 6:10 2

13. Záhorovice 3 0 1 2 4:8 1

14. Kněžpole 3 0 0 3 3:9 0