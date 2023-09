Dominik Hančík, útočník Kněžpole: „Zápas jsme odehráli již v pátek kvůli hasičské soutěži, která se u nás v neděli na hřišti koná. Citelně nám chyběl Víťa Valenta i další kluci. Proti Hluku jsme to měli složité. I když jsme se snažili a náš výkon nebyl úplně špatný, hosté dobře bránili a do mnoha šancí nás nepustili. První gól jsme inkasovali v 15. minutě po trestném kopu Machaly, který se ve po změně stran trefil podruhé. Jinak si žádný z týmů nějaké tutovky nevypracoval. My jsme se snažili hrát, výsledek otočit, srazily nás ale hrubé chyby. Závěr už byl trošku vyhrocený, požďuchali jsme se, ale nic velkého. Soupeř prokázal svoji kvalitu, u nás vyhrál zcela zaslouženě. My jsme tentokrát na body neměli.“

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Jsme spokojení. Zápas nám vyšel herně i výsledkově. Utkání jsme měli pod kontrolou. Vyšly nám standardní situace, dva góly jsme dali po trestném kopu, pokaždé se trefil Jan Machala. Třetí branku jsme přidali po brejku, prosadil se Vozár. Celkově moc šancí k vidění nebylo. My jsme dobře bránili, soupeře do vyložených šancí nepouštěli. Utkání bylo celkem poklidné. Nám chyběl nemocný Roman Martiš a Petr Kuřina. Naopak za nás nastoupil Milan Lakomý, který nám ve středu zálohy hodně pomohl.“

Branky: 15. a 60. Jan Machala, 80. Petr Vozár. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 100.

JALUBÍ – STRÁNÍ B 1:3 (1:1)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Po hodovém zápase budou spokojenější samozřejmě hosté. My jsme přitom dobře vstoupili do utkání a už v 6. minutě šli do vedení, Hosté ale velmi brzy výsledek srovnali a dál bylo lepší na balonu, jistější v kombinaci. Nám balon odskakoval, byli jsme nervózní. To, co nám pomohlo před týdnem v Bánově, jsme tentokrát nezvládli. Hlavně nasazení a chuť nebyl taková jako venku, o to těžší jsme to měli. Kdyby první poločas skončil 4:4, nikdo by se nemohl divit. Vyložené šance byly na obou stranách. My jsme byli málo produktivní, taky jsme hrozně moc kazili. Soupeř ve druhé půli dal na 2:1, v závěru přidal ukázkový třetí gól, který měl ligové parametry, když to hráč Strání trefil krásně do šibenice. Místo toho, abychom potvrdili nečekané body z Bánova, doma jsme zaváhali potřetí za sebou. Po týdnu spokojenosti přijde zase týden zklamání. U nás je to jako na houpačce. Stále nemůžeme počítat s Gajdorusem, oproti minulému týdnu nehrál ani Vrábl. Štve nás, že jsme třetí zápas doma nevyhráli.“

Jakub Motola, trenér Strání B: „K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, se vší vážností. Po čtyřech porážkách jsme nutně potřebovali uspět, navíc soupeř byl v tabulce za námi. Tím, že my i Jalubí mělo v sobotu hody, bylo utkání celkem vyhecované. Nám chyběl stárek Ondřej Benešík, odpoledne v kroji šli i další kluci. Nálada byla uvolněná, protože jsme to zvládli. Utkání jsme ale nezačali vůbec dobře, po hrubé chybě jsme brzy prohrávali a mohli inkasovat další branku. Naštěstí jsme to přežili a brzy vyrovnali. Asi od třicáté minuty jsme převzali otěže zápasu, vzadu byli pozorní a vpředu nebezpečnější. Hráli jsme svůj fotbal. Obrat završil Gabriš, který po delší době nastoupil od začátku a svoji šanci perfektně využil. V závěru ještě Pavluš po Frühaufově vysunutí přidal třetí gól a bylo hotovo. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Pomohli nám i kluci z áčka Pavluš s Havlíkem.“

Branky: 6. Adam Čagánek - 10. a 59. Jan Gabriš, 88. Lukáš Pavluš. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 120.

BŘEZOVÁ – BÁNOV 3:4 (2:3)

Martin Šmíd, hráč a PR manažer Březové: „Bánov byl celkově šikovnější techničtější a fotbalovější, my jsme nedostatky nahrazovali spíše bojovností. Bohužel jsme zaspali začátek a ve dvacáté minutě prohrávali 0:2. Pak ale Trúnek hlavou snížil. Za stavu 1:2 měl ještě jednu obrovskou šanci, když z metru napálil jenom gólmana, který míč vyrazil nad břevno. Ve 37. minutě jsem dokázal vyrovnat, ale Bánov si ještě do poločasu vzal vedení zpět. Jeden z jejich hráčů se po trestném kopu těsně za vápnem trefil krásně do šibenice. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná. Oba týmy spoléhaly spíše na dlouhé nakopávané balony, moc kombinace nebyla. Hosté hrozili převážně z brejků. Po jednom z nich nám odskočili na 4:2. My jsme soupeře ke konci zatlačili a z penalty snížili na 3:4. Vyrovnat se nám už nepodařilo. Remíza by možná zápasu slušela víc, na druhé straně musím sportovně uznat, že hosté byli o něco šikovnější. Nám se herně až tolik nedařilo. Závěr byl trošku vyostřený. Emoce přinesly tvrdé zákroky, byla tam i nějaká strkanice, ale nic dramatického.“

Petr Franc, trenér Bánova: „Po minulých nevydařených zápasech jsme trošku přeskládali sestavu a hráli více zezadu. Na Březové je hrozné hřiště, nedá se tam vůbec kombinovat, přihrát po zemi. I proto jsme hráli jednoduše, na brejky. Vyšel nám začátek, v 17. minutě jsme vedli 2:0. Soupeř ale dokázal skóre vyrovnat. Naštěstí jsme si ještě do přestávky vzali vedení zpět. Druhý poločas jsme si docela hlídali. Domácí ale nebyli odevzdaní. Naopak bojovali, několikrát zahrozili. My jsme jim sice odskočili, ale z penalty inkasovali branku na 4:3 a závěr už byl vyhrocený. Ke konci tam byly zbytečně tvrdé fauly, strkanice. Bylo to dost agresivní, ale rozhodčí Huráb to ustál. Na Březové to vždycky bývá takové divočejší, ale nic extra se nestalo. My jsme hlavně rádi, že jsme to zvládli, protože už jsme potřebovali vyhrát. Šance ale byly na obou stranách. My jsme dali o branku víc, proto jsme vyhráli. Byli jsme šťastnější. Nyní máme volný víkend, protože jsme vyhověli Slovácku C a zápas si odložili až na konec podzimu. Hrát budeme 5. listopadu.“

Branky: 29. Patrik Trúnek, 37. Martin Šmíd, 81. Tomáš Pleva z penalty – 17. a 59. Roman Vašička, 10. Lukáš Franc, 46. Rostislav Guryča. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 200.

HUŠTĚNOVICE – NEZDENICE 4:1 (4:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Kluci se vyhecovali, chtěli Filipovi Hlúpikovi pogratulovat ke svatbě a podle toho vypadal i začátek. Hned ve 4. minutě jsme šli do vedení, pak jsme přidali další braky a už do poločasu zápas rozhodli. Klidně jsme ale mohli vést ještě výraznějším rozdílem. Soupeř k nám přijel oslabený. Myslel jsem, že nás potrápí víc. Nám se ve druhém poločase zranil Hlúpik a taky Otrusiník. Hlúpik špatně došlápl a poranil si kotník, Otrusiník si po skluzu natáhl tříslo. Snad budou oba brzy v pořádku. Za rozhodnutého stavu a po prostřídání jsme trochu zvolnili, nechali hrát i hosty. Celý zápas jsme ale byli koncentrovaní, takže jsme je do mnoha šancí nepustili. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Chybělo nám asi pět hráčů, mužstvo jsme ale dali dohromady a sestavu měli silnou.“

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „V prvním poločase jsme podali katastrofální výkon. Hráči si asi mysleli, že jsou někde na výletě. Asi si neuvědomili, že mají hrát fotbal. Z jejich strany to bylo úplně bez zájmu. Soupeře jsme z nějakého důvodu podcenili, navíc jsme udělali hrubé chyby Ze čtyř gólů jsme si dali tři vlastní. Jedne po rohu, pak brankáři vypadl jednoduše míč … Za nepříznivého stavu 3:0 jsme se z toho celkem oklepali, pak jsme si dali čtvrtý polovlastní gól a bylo hotovo. Ve druhé půli jsme to malinko přeskupili, něco jsme si k tomu řekli a nakonec dali i jeden gól. Ještě jsme si vypracovali jednu šancí, na víc už ale nebylo. Huštěnovice se za stavu 4:0 nika nehnaly. Hrály se zabezpečné obrany, proti které jsme se vůbec neprosadili. Absence náš katastrofální výkon v první půli vůbec neomlouvají. Nechci snižovat kvalitu Huštěnovic. Domácí hráli velmi dobře a vyhráli zcela zaslouženě. Také rozhodčí i atmosféra byly výborné.“

Branky: 4. Tomáš Pisklák, 14. Filip Hlúpik, 21. Martin Bruštík, 43. Rostislav Balajka – 70. Michael Pavlis. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 148.

NEDAKONICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:0 (2:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Současnou situaci si užíváme, ale výsledky nijak nepřeceňujeme. Jdeme zápas od zápasu, s velkou pokorou k soupeřům. Nyní nás čekají tři těžká utkání s Nezdenicemi, Huštěnovicemi a Hlukem B. Tyto duely nás pořádně prověří a ukáží, jak na tom jsme. I proto jsme utkání s Ostrožskou Lhotou chtěli zvládnout za tři body a potvrdit slušnou formu a výsledky z minulých utkání. Naše herní rozpoložení je úplně jiné než na jaře, kdy jsme se trápili. Je vidět, že se nám daří, také kabina je zdravá. Kluky musím pochválit za to, jak utkání zvládli. Kdyby to skončilo 6:0, nikdo by se nedivil. Soupeř si za celý zápas vypracoval jedinou šanci, my jsme naopak několik dalších stoprocentních příležitostí neproměnili. Buď nás vychytal brankář, nebo jsme je špatně vyřešili. Zápas byl ale jednoznačný. Malinko jsme polevili až na začátku druhé půle, po gólu na 3:0. V tu chvíli ale bylo po zápase. Zatímco minulý týden jsme měli problémy se sestavou a nevěděli koho postavit, teď byla situace úplně opačná. Měli jsme pět nebo šest klukl na střídání. Někteří hráči nám sami volají, že chtějí zase hrávat. I proto jsme je tam za rozhodnutého stavu všechny dali.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Pro nás je hlavní, že jsme se stali vesnicí roku. Nic jiného se u nás o víkendu neřešilo. Všichni z tohoto ocenění máme velkou radost. Zápas už nám ale tolik nevyšel. Nedakonice byly lepší a zaslouženě vyhrály. Hrály zkušeně, dobře takticky. Nečekal jsem, že budou tak dobří. K výhře jsme jim ale sami dopomohli vlastními chybami. Zatímco minulý týden jsem říkal, že mi nevadí, že zahazujeme šance, protože se do gólovek dostáváme, tentokrát jsme nemli skoro nic. Za celé utkání jsme si vypracovali jenom nějaké dvě pološance. Na druhé straně nás podržel gólman Koubek. Ve druhém poločase už byla hra vyrovnaná. My jsme to vzadu otevřeli, hráli na tři útočníky. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat, ale domácí si náskok pohlídali. Z porážky nedělám vědu. Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali. Spíš nás mrzí nevyhovění žádosti o prominutí zbytku dlouhých trestů, což vůbec nechápeme, když rozhodčí byl po zápase v Jarošově vyřazen a už nepíská.“

Branky: 29. Tomáš Beránek, 34. Ondřej Dvouletý, 62. Jan Hyrák. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 111.

BABICE – SLOVÁCKO C 1:1 (0:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Zápas byl celkem vyrovnaný, remíza nakonec odpovídá, i když nás mrzí, že jsme o výhru přišli až v závěru, kdy jsme nepokryli standardní situaci a inkasovali branku. Herně jsme na tom byli o něco lépe, soupeř hrál jednoduchý fotbal, ale nějakou velkou šanci si nevypracoval. My jsme neproměnili dvě nebo tři tutovky. Po vedoucí brance už jsem si myslel, že zápas zvládneme a dotáhneme do vítězného konce. V závěru jsme ale inkasovali, navíc hostující kapitán obdržel za faul červenou kartu.

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Bod samozřejmě beru, protože jsme vyrovnali v závěru po standardní situaci. V Babicích jsem chtěl ale vyhrát, byť domácí mají kvalitní tým a nebylo to tam jednoduché. Já jsem rád, že se kluci i za nepříznivého stavu semkli semkli a šli si za tím vyrovnáním. Remíza je za mě spravedlivá. Babice byly lepší v prvním poločase, kdy neproměnili nějaké šance, my zase ve druhé půli. Jenom škoda trošku přísného vyloučení v v nastaveném čase. Faul už nic neřešil. Kdyby dal sudí žlutou kartu, nic by se nestalo. Ale rozhodnutí rozhodčího respektujeme. Stejně jako to, že jsme podle našeho názoru měli v závěru kopat penaltu. Jinak další domácí zápas s Bánovem máme odložený na konec podzimu. Tímto musím poděkovat Petru Francovi za to, že nám vyšel vstříc.“

Branky: 62. Tomáš Maniatis – 88. Pavel Kříž. Rozhodčí: Moravanský. Červená karta: 91. Radek Blažek (Slovácko C). Diváci: 115.

JAROŠOV – BÍLOVICE 2:5 (1:1)

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Leží na nás obrovská deka a místo toho, abychom zápas o šest bodů odmakali, derby jsme v hlavách absolutně nezvládli. Od nás bylo všechno špatně. Sice jsme brzy dali z penalty gól na 1:0, ale místo toho, aby nás vedoucí branka nakopla, hned vzápětí jsme po centru dostali gól na 1:1. Nepohlídali jsme hráče. Jinak první poločas byl celkem vyrovnaný. Vyšel nám i vstup do druhé půle. Zase jsme šli do vedení, o které jsme po zbytečné penaltě přišli a pak už se jenom trápíme. Definitivně nás poločas trefa na 2:3. Bohužel sedmdesát procent kluků si na hřišti neplní to, co si řekneme. Pak už nám nešlo vůbec nic. Jednoduše jsme ztráceli míče, dělali laciné chyby. Bílovicím jsme výhru darovali. Druhá půle byla od nás fakt strašná. Nečekal jsem, že když vypadnu já a další kluci, že to bude až takový problém. Musíme s tím co nejrychleji něco udělat. Bohužel nám chyběli dva klíčoví hráč Běťák se Svárovským. Jejich absence byla v naší hře strašně poznat. Chyběla nám rychlost směrem dopředu. I když jsme vyměnili stopera se středním záložníkem, ani to nám nepomohlo.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „I když jsme vyhráli celkem přesvědčivě, utkání tak jednoduché rozhodně nebylo. Všichni jsme věděli, do čeho jdeme. Snažil jsem se mužstvo na derby nachystat, celkem nám to vyšlo. Jenom škoda dvou zahozených šancí Sedláře, který šel pokaždé sám na brankáře, ale v zakončení pokaždé selhal. Naštěstí si to odpracoval jinak. Musel jít středu zálohy, protože nám chyběl stoper Zbyněk Zlámal. Toho skvěle Jan Zlámal, který podal špičkový výkon a byl klíčovým mužem zadních řad. Kdyby tam nebyl, asi by to hořelo daleko víc. Soupeře jsme ale do mnoha šancí nepustili. Škoda laciných chyb a zbytečné penalty, která byla úplně jasná. Druhý poločas jsme ale zvládli velice dobře. Sice jsme hned po změně stran inkasovali, z pokutového kopu jsme ovšem výsledek brzy srovnali a od té doby byla hra v naší moci. Byl jsem překvapený, jak soupeř za nepříznivého stavu panikařil. My jsme postupně přidali další branky a hru kontrolovali. Sice jsem měl před utkání vrásky na čele, když Jarošov posílil Stojaspal, jenž se tam vrátil z Boršic, ale kluci to zvládli velice dobře. Konečně jsme dokázali derby vyhrát. Body jsme po domácch ztrátách nutně potřebovali.“

Branky: 11. Martin Jančík z penalty, 49. Ruslan Kutovyi – 20., 62. a 66. Lukáš Kamočai, 51. Adam Žůrek z penalty, 89. Jan Sedlář. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 200.