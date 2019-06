Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Byl to vyrovnaný zápas. Remíza by utkání slušela víc. Hosté mezi tyče vystřelili dvakrát a tečovaná střela Šustra nakonec duel rozhodla. Musím pochválit hostujícího gólmana Remeše, který podal vynikající výkon. Vychytal mnoho našich šancí, balon vyrážel ze šibenice. Hlavně ve druhé půli jsme byli nebezpečnější a měli víc šancí. Čekali jsme, že to bude vyhrocenější, ale rozhodčí to zvládl. Byl to krásný zápas.“

Radek Šilc, jednatel klubu Jankovice: „Na našem výkonu se podepsala únava po pátečním finále okresního poháru. S oslavami jsme to ale nechtěli přehánět. Věděli jsme, že nás v neděli čeká další těžký zápas, nakonec jsme to ukočírovali. K utkání jsme přistupovali zodpovědně. V prvním poločase jsme měli převahu i šance, ale dali pouze jeden gól. Po přestávce už Strání hrozilo víc a mělo taky hodně příležitostí ke skórování. Musím vyzdvihnout brankáře Remeše, který nás podržel. Když jsme se v kabinách dozvěděli, jak dopadl výsledek v Topolné, měli jsme samozřejmě velkou radost, ale žádná oslava nebyla. Všechno si to necháváme na domácí zápas s Ostrožskou Novou Vsí.“

Branka: 35. Václav Šustr. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 200.

TOPOLNÁ – SLAVKOV 3:0 (0:0)

David Ostrožík ,trenér Topolné: „Do zápasu jsme vstoupily s respektem a hlavně s cílem neudělat v obraně chybu, což se nám dařilo. Hra se však odvíjela hlavně mezi šestnáctkami. Hráči Slavkova hrozili hlavně z rohových kopů. Po jednom z nich trefili i břevno. Do druhé půle jsme zlepšili pohyb a výsledkem byla rychlá akce po pravé straně, kterou v 64. minutě zakončil Haša. Po tomto gólu hosté hru otevřeli, což nám vyhovovalo. Hrozili jsme z rychlých brejků. Dva z nich nám vyšly, když se v 82. a pak i 87. minutě trefil Foltýn. Pro nás jsou to důležité tři body v tabulce. Kluci zaslouží velký dík za bojovnost a srdce, které na hřišti nechali.“

Branky: 82. a 87. Jan Foltýn, 64. Petr Haša. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 96.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – HORNÍ NĚMČÍ 4:0 (2:0)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Horní Němčí u nás hrálo pěkný kombinační fotbal. Šance byly na obou stranách. Zálešáka a Kreisela vychytal Rybníkář, na druhé straně mohli jít do vedení i hosté, ale nedali. Ve 41. minutě byl faul ve vápně na Zálešáka a penaltu proměnil Jurásek. Na konci první půle dal po hezkém průniku branku Zálešák. V 52. minutě po krásné nahrávce Zálešáka dal do prázdné branky gól Kreisel. Hosté pak měli zase nějaké šance, ale v zakončení nebyli přesní. My jsme taky mohli přidat několik branek, ale neměli jsme štěstí. Na konečných 4:0 v poslední minutě upravil Doruška.“

Branky: 41. Josef Jurásek z penalty, 45. Martin Zálešák, 52. Daniel Kreisl, 90. Jan Doruška. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 67.

NEZDENICE – BÍLOVICE 4:1 (3:0)

Libor Kolínek, organizační pracovník Nezdenic: „Jsme spokojení. Zápas nám vyšel. V prvním poločase jsme byli herně mnohem lepší a zápas třemi brankami rozhodli. Všechny góly jsme daly po hezkých vypracovaných akcích. Nebyla to žádná náhoda. Ve druhém poločase už jsme v klidu kontrolovali hru i výsledek. Bílovice se taky snažily hrát fotbal, ale moc šancí neměly. Hosté nebyli špatní a v 70. minutě dokonce skórovali. My jsme ale měli další možnosti, ale čtvrtý gól jsme dali až v závěru, kdy se zápas pouze dohrával.“

Branky: 27. Petr Hlaváček vlastní, 29. Oldřich Šašinka, 40. Michael Pavlis, 90. Pavel Struhař - 70. Jan Dujka. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 65.

JAROŠOV – BÁNOV 2:2 (0:2)

Martin Jančík, předseda Jarošova: „Bylo to utkání dvou zcela rozdílných poločasů. Remíza je nakonec spravedlivá. Na našem výkonu hlavně v prvním poločase se projevila únava z pátečního finále okresního poháru. Trenér dal příležitost hráčům širšího kádru, což bylo na výkonu znát. V prvním poločase to z naší strany nebylo ono. Byli jsme unavení, z toho pramenily nepřesnosti v naší hře. Pomohlo nám střídání na konci první půle i po změně stran. V té chvíli jsme už ale po chybách v obraně prohrávali 0:2. Ve druhé půli jsme se ale zlepšili, soupeře zatlačili a výsledkem převahy byla kontaktní branka Beťáka. I dál jsme měli navrch. Vyrovnání jsme se dočkali deset minut před koncem, kdy se prosadil Martin Jančík. Nakonec jsme mohli i vyhrát, ale další šance už jsme neproměnili. Závěr už byl zbytečně nervózní.“

Branky: 66. Marek Běťák, 80. Martin Jančík - 11. Radim Velecký, 24. Marián Mušuta. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 120.

VLČNOV – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:2 (1:0)

Rostislav Gregor, útočník Vlčnova: „Je pravda, že jsme čekali trošku jednodušší utkání. Soupeř na nás vyrukoval s defenzivní taktikou. My jsme měli problém se prosadit, přesto jsme si vypracovali dvě vyložené šance, které měli Činčala s Michalem Stojaspalem. Jednou ale hosté vykopávali balon z brankové čáry a podruhé Ostrožskou Lhotu zachránil gólman. Hosté si v první půli rovněž vypracovali dvě tutovky. My jsme se prosadili těsně před půlí, kdy se z trestného kopu trefil Činčala. Do kabin jsme šli o přestávce s tím, že na ně ve druhé půli vletíme, ale opak byl pravdou. Hosté srovnali z penalty a už jsme zase byli nervózní. Neuklidnil nás ani druhý gól Činčaly, protože Ostrožská Lhota vzápětí srovnala na 2:2. Našemu trenérovi ale opět vyšlo střídání, když na trávník poslal mladého Pešla, který sice první samostatný nájezd neproměnil, ale při druhém už se nemýlil. Na konci už jsme těsný náskok ubránili. Soupeř se snažil nakopávat dlouhé balony do naší šestnáctky. Minutu před střílel těsně nad Štergenich, ale vydřené vítězství už jsme nepustili.“

Branky: 42. a 58. Václav Činčala, 80. Adam Pešl - 53. Martin Žajdlík z penalty, 60. Erik Pešík. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 125.

POLEŠOVICE – BŘEZOVÁ 2:0 (0:0)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Jsem spokojený, i když nám výhra třeba ani nemusí stačit. Podali jsme ale dobrý a bojovný výkon. V prvním poločase ale byla Březová lepší. Z naší strany byl nepřesný začátek, klukům chyběla šťáva. Hosté ale neproměnili slibné šance a už na konci první půle začali odpadat. Přišlo mi, že neměli brankáře, možná jim chytal hráč, protože byl takový nejistý. V 52. minutě mu vypadl balon a následně musel faulovat našeho dorážejícího hráče. Díky proměněné penaltě jsme šli do vedení. Dál jsem pokračovali v aktivní hře. Zápas definitivně rozhodl krásný, ale trošku náhodný gól. Hasoň se skoro z třiceti metrů trefil do šibenice a bylo rozhodnuto. Závěr už se v klidu dohrál. Soupeř nebyl špatný, ale ve druhé půli už se nedostával do zakončení. Hosté doplatili na nepřesnou finální fázi.“

Branky: 53. Pavel Náplava z penalty, 80. David Hasoň. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 95.

1. Jankovice 24 16 7 1 53:18 55

2. Slavkov 24 15 4 5 76:30 49

3. O. N. Ves 24 14 6 4 61:31 48

4. Březová 24 11 4 9 43:56 37

5. Strání B 24 10 5 9 46:36 35

6. Nezdenice 24 10 4 10 55:55 34

7. Jarošov 24 9 6 9 55:46 33

8. Topolná 24 9 5 10 51:52 32

9. Vlčnov 24 9 3 12 49:57 30

10. Bílovice 24 8 4 12 38:55 28

11. Ostr. Lhota 24 8 3 13 36:55 27

12. Polešovice 24 7 4 13 44:59 25

13. Bánov 24 6 6 12 35:56 24

14. Horní Němčí 24 2 7 15 27:63 13

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU