Radek Šilc, sekretář Jankovic: „I když jsme si v minulém zápase zajistili triumf v okresním přeboru, k domácímu zápasu přistupovalo jako jistý vítěz soutěže, v žádném případě jsme nechtěli utkání podcenit a odehrát jenom tak z povinnosti. I kapitán Remeš nabádal spoluhráče k tomu, že před nádhernou diváckou kulisu si nemůžeme dovolit udělat ostudu, což se nestalo. Utkání jsme poctivě odehráli od začátku do konce. Ostrožská Nová Ves byl zdatný soupeř, což dokumentuje jeho postavení v tabulce. Šance měly oba týmy. Hosté měli i smůlu, když nastřelili břevno a tyč. My jsme byli produktivnější a proměnili jsme hned svoji druhou šanci. Bohužel brzy po přestávce jsme inkasovali gól na 1:1. Pak ale na sebe vzali odpovědnost lídři. Nezklamal hlavně Šustr, který se zavěsil do vzduchu a po centru Vladimíra Brázdila hlavou poslal míč do sítě. Hosté působili nervózním dojmem, my jsme výsledek pojistili třetím gólem Vladimíra Brázdila. Fanouškům bych chtěl za celou sezonu poděkovat. Podporovali nás jak při domácích, tak i při venkovních zápasech.“

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Odehráli jsme dobrý zápas. Myslím, že se nemáme za co stydět. S výkonem a bojovností jsme byli spokojení. Jenom škoda výsledku. První poločas byl vyrovnaný. Gól jsme dostali ve 37 minutě, kdy se trefil z pětadvaceti metrů Večera. Asi to byla moje chyba, takovou ránu bych měl chytat. V prvním poločase jsme nastřelili tyčku a břevno. Vyrovnali jsme hned na začátku druhého poločasu, po rohu se trefil Marek Szabó. Do vedení šli domácí v 66. minutě, kdy se trefil Šustr. Pak jsme měli několik šancí my, ale gól jsme nedali. Domácí rovněž několikrát zahrozili, ale prosadili se až v 82. minutě a bylo rozhodnuto.

Branky: 37. Martin Večeřa, 66. Václav Šustr, 82. Vladimír Brázdil - 49. Marek Szabo. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 244.

SLAVKOV – POLEŠOVICE 5:1 (3:0)

Jaroslav Habarta, předseda Sokola Slavkov: „Když už nám postup utekl, chtěli jsme si alespoň potvrdit druhé místo, což se nám podařilo. Byl to jednoznačný zápas. Polešovice patří mezi slabší soupeře, oprávněně jsou, tam kde jsou. Nám vyšel vstup do utkání, když jsme hned v první minutě skórovali. Do přestávky jsme přidali další dvě branky a bylo hotovo. Ve druhé půlce se hrálo pouze na jednu branku. Krátce po změně stran jsme zvýšili na 4:0. Polešovice se pouze bránily, přesto z ojedinělého protiútoku výsledek snížily. V té chvíli ale nikdo z našeho týmu nebránil, i stopeři byli vysunutí. Každý si chtěl dát prostě gól. Konečný výsledek odpovídá dění na trávníku. Byli jsme jednoznačně lepší. Klidně jsme mohli přidat další branky.“

Branky: 1. Josef Halík, 27. Martin Chovanec, 36. Aleš Sedlář z penalty, 48. Marek Husták, 88. David Kolembus z penalty - 54. Ondřej Stašek. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 80.

BÍLOVICE – TOPOLNÁ 3:2 (0:1)

Pavel Zlámal, předseda klubu TJ Bílovice: „Byl to klidný, pro fanoušky zajímavý a férový zápas. Na derby přišlo hodně lidí, tolik jsem jich u nás dlouho neviděl. Jsme rád, že jsme jim udělali radost vítězstvím. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Celý zápas jsme byli lepší a měli šance. Topolná udeřila v závěru první půle, když vedoucí gól dala ze sporného momentu. Podle našeho mínění brance předcházel ofsajd. Druhý gól Foltýna, který se hezky uvolnil, už byl zcela v pořádku. My jsme poprvé vyrovnali zásluhou přesné hlavičky Hlaváčka, na 2:2 upravil Bajaja. Obrat ze správně nařízené penalty završil Zlatý. Ve druhém poločase jsme měli velký tlak. Fyzicky jsme na tom byli lépe než soupeř. Věřím, že nám tři body pomohou k záchraně. Snad nesestoupíme.

Branky: 62. Petr Hlaváček, 80. Karel Bajaja, 87. Ivan Zlatý z penalty - 43. Jakub Foltýn, 74. Jan Foltýn. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 220.

BŘEZOVÁ – STRÁNÍ B 2:1 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Soupeř k nám přijel posílený o tři hráče z divizního mužstva. V prvním poločase se vytáhli hlavně brankáři, kteří předvedli několik výborných zákroků. Hlavně kvůli nim v první půli žádná branka nepadla. Hosté ze Strání byli kombinačně lepší, ale do větších šancí jsme je nepustili. My jsme třikrát zahrozili z brejků, soupeř měl dva sólové nájezdy. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali, dokonce jsme byli lepší. Branky jsme dali po dvou nádherných akcích. Strání v závěru snížilo po standardní situaci. Utkání jsme rozhodli bojovností. Často se nám nestává, že by soupeř u nás ve druhé půli nekopal ani jeden roh. Nám pomohlo, že hosté ve druhém poločase prostřídali sestavy a vypadli z tempa. Pochválit musím našeho stopera Dominika Janků, který místo zraněného brankáře zaskočil v brance a podal výborný výkon.“

Branky: 50. David Pomajbík, 82. Denis Laga - 88. Tomáš Žajgla. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 200.

OSTROŽSKÁ LHOTA – JAROŠOV 2:6 (1:3)

Jiří Jurásek, trenér Ostrožské Lhoty: „Utkání s Jarošovem jsme nezvládli hlavně kvůli náročnému kulturnímu víkendu. U nás byla spousta akcí včetně svíce a gulášového festivalu, což se na výkonu hráčů projevilo. Od 23. minutě jsme prohrávali. Pak se nám sice podařilo vyrovnat hru i skóre, ale na konci první půle jsme obdrželi dva smolné góly. Jarošov byl fotbalovější, pohyblivější, předvedl u nás několik pohledných akcí. My jsme ve druhém poločase snížili a začali soupeře tlačit, ale hosté přímočarou akcí upravili na 2:4 a my jsme se trochu sesypali a už to nešlo. I přes nepříjemnou domácí porážku pořád věříme v záchranu.“

Branky: 34. Patrik Štergenich, 57. Erik Pešík - 23. a 68. Filip Příplata, 45. a 73. Martin Jančík, 46. Michal Němec, 81. Josef Komárek. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 200.

HORNÍ NĚMČÍ – VLČNOV 0:4 (0:2)

Rostislav Gregor, útočník Vlčnova: „Chtěli jsme potvrdit záchranu v okresním přeboru, což se nám podařilo. Poprvé jsme se prosadili hned v páté minutě, kdy se po rohu Tománka prosadil nohou Činčala. Pak domácí srovnali, ale sudí branku kvůli ofsajdu neuznal. Následně jsme přežili dvě velké šance Horního Němčí. Kdyby soupeř srovnal, možná by se zápas vyvíjel jinak. Po půlhodině hry Mikulec vyslal do šance Činčalu, který se nemýlil. Za stavu 0:2 bylo rozhodnuto. Horní Němčí ještě v prvním poločase zlobilo, ale druhá půle už byla zcela v naší režii. V 60. minutě navíc Činčala po krásném průniku Matějíčka zkompletoval hattrick, náš triumf v závěru završil střídající Kašpařík. Nyní slavíme záchranu a pomalu se chystáme na další sezonu.“

Branky: 5., 32. a 60. Václav Činčala, 87. Petr Kašpařík. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 80.

BÁNOV – NEZDENICE 2:4 (0:2)

Břetislav Polanský, předseda klubu FC Bánov: „Samozřejmě jsme zklamaní. Zápas pro nás nedopadl dobře, i když byl vyrovnaný a vytvořili jsme si dostatek příležitostí ke skórování. Bohužel soupeř dával gól, my ne. Od 22. minutě jsme prohrávali a ve zbytku utkání jsme pořád dotahovali. Škoda, že Tomáš Polanský za stavu 0:1 neproměnil tutovku. Kdyby dal gól, možná by se zápas vyvíjel jinak. Nezdenice byly produktivnější. My jsme si zkomplikovali situaci a už máme jenom malou naději na záchranu.“

Branky: 58. Lukáš Mahdal, 80. Pavel Borák - 22. Jan Zýka, 44. Marek Kolínek, 55. Michael Pavlis, 59. Oldřich Šašinka. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 220.

1. Jankovice 25 17 7 1 56:19 58

2. Slavkov 25 16 4 5 81:31 52

3. O. N. Ves 25 14 6 5 62:34 48

4. Březová 25 12 4 9 45:57 40

5. Nezdenice 25 11 4 10 59:57 37

6. Jarošov 25 10 6 9 61:48 36

7. Strání B 25 10 5 10 47:38 35

8. Vlčnov 25 10 3 12 53:57 33

9. Topolná 25 9 5 11 53:55 32

10. Bílovice 25 9 4 12 41:57 31

11. Ostr. Lhota 25 8 3 14 38:61 27

12. Polešovice 25 7 4 14 45:64 25

13. Bánov 25 6 6 13 37:60 24

14. Horní Němčí 25 2 7 16 27:67 13

