KNĚŽPOLE – TRAPLICE/JANKOVICE 4:1 (1:1)

Filip Hančík, brankář Kněžpole: „Pro nás je to velice příjemná výhra nad postupujícím týmem. Kluci podali velice koncentrovaný výkon. Snažili jsme se eliminovat sílu soupeře, což se nám podařilo. Bohužel nám chyběl nejen trenér Palčík, ale před utkáním při rozcvičce jsme přišli i o nejlepšího střelce Dominika Hančíka, který si poranil lýtko a nemohl do zápasu naskočit, což byl pro nás velký hendikep. My jsme i bez něj vstoupili do zápasu koncentrovaně. Snažili jsme se hosty nepouštět do vážnějších šancí, přesto Jankůjem dvakrát zahrozili. Hostující kanonýr první šance neproměnil, bohužel při své třetí příležitosti nastřelil domácího obránce, který míč ztečoval mimo dosah brankáře a Traplice šly do vedení. Nám se však ještě před přestávkou povedlo z penalty srovnat na 1:1. Belák byl při střele nedovoleně zablokován a Flíbor nekompromisní ranou doprostřed brány pokutový kop s přehledem proměnil. Druhý poločas začal optickým náporem hostů, kteří měli sérii několika standardek kolem naší šestnáctky, ale pozornou obranou jsme dokázali odolat. Navíc jsme ze dvou brejků ryhcle po sobě dvakrát skórovali a vedli 3:1. V závěru jsme přidali ještě čtvrtý gól. Kluci podali obětavý, bojovný a koncentrovaný výkon, soupeře jsme zaskočili i bez Valenty a či Dominika Hančíka, ve druhé půli jsme museli střídat i zraněného Beláka. Za výhru jsme rádi.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Do Kněžpole jsme přijeli jako mistři světa a rychle jsme si sedli zpátky na zadek. Šanci dostali spíše kluci, co tolik nehrávají. Sestavu jsme částečně obměnili, hra ale neodpovídala tomu, na co jsme zvyklí. Oproti minulým zápasům byl v našem výkonu markantní rozdíl. Ve druhém poločase jsme se dopustili hrubých chyb, které by se neměly stávat. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Branky: 44. Tomáš Flíbor z penalty, 61. Adam Maršálek, 61. Jakub Fránek, 81. Adam Krojzl - 34. Michal Janků. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.